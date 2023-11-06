Как настроить Google Analytics 4 для сайта на Prom.ua

Как настроить Google Analytics 4 для сайта на Prom.ua

Сайты на Prom.ua имеют свою внутреннюю аналитику, однако ее данных недостаточно для качественной оптимизации рекламных кампаний Google Ads. Поэтому если вы планируете или уже рекламируете свой сайт через Google Ads, стоит отслеживать результаты с помощью Google Analytics 4.

Google Analytics 4 (GA4) — это новая версия популярного инструмента веб-аналитики, которая предоставляет более точную информацию о трафике и поведении посетителей на вашем сайте. Синхронизация GA4 с другими инструментами Google позволяет собирать данные для различных маркетинговых активностей.

В этой статье я предоставлю вам пошаговую инструкцию настройки Google Analytics 4 для сайта на Prom.ua.

Создание потока данных в GA4

Чтобы Google Analytics 4 обрабатывала данные с вашего сайта, необходимо добавить идентификатор аналитики на сайт и создать поток данных в GA4 для этого сайта. Поэтому я начинаю с потока данных.

Шаг 1. Создайте учетную запись GA4. Для этого:

зайдите на веб-сайт Google Аналитики и войдите в систему с помощью своей учетной записи Google;

нажмите на кнопку «Начать измерения», чтобы начать процесс создания новой учетной записи.

На первом этапе необходимо ввести название вашей учетной записи и указать Google, какими данными вы хотите с ним делиться.

Шаг 2. Создайте ресурс в GA4. Для этого:

введите название вашего ресурса (например, «Сайт Prom»);

выберите часовой пояс, который соответствует вашему региону.

Шаг 3. Введите сведения о компании. В GA4 этот шаг называется «Бизнес детали».

Шаг 4. Выберите бизнес-цели. Выбор целей на этом этапе будет влиять на то, какие стандартные отчеты предоставит вам GA4 сразу после создания аккаунта.

Каждая цель содержит индивидуализированный набор отчетов, который формируется на основе указанной информации о вашей компании. Например, выбрав бизнес-цель «Увеличение количества онлайн-продаж», получите отчеты «Источники трафика», «Привлечение трафика» и другие.

Шаг 5. Завершите настройку ресурса. Для этого:

примите условия использования Google Analytics;

выберите платформу «Веб» для сбора данных;

настройте поток данных, введя URL вашего сайта на Prom.ua и название потока.

Шаг 6. Получите идентификатор показателя GA4. Он создается автоматически после выполнения всех предыдущих шагов и имеет вид «G-XXXXXXXXXXXXXX», где Х — это цифры. Скопируйте этот идентификатор.

Добавление кода GA4 на сайт Prom.ua

Теперь надо добавить код отслеживания на ваш сайт.

Войдите в панель управления своего сайта на Prom.ua. Перейдите в «Инструменты вебаналитики» и вставьте скопированный код в поле «Код подтверждения для Google Аналитики 4».

Сохраните изменения и перезагрузите свой сайт. После этого проверьте настройки двумя способами:

С помощью Google Tag Assistant. Перейдите в аналитику на вкладку отчеты. При условии, что кто-то находится на сайте, отчет «В реальном времени» будет показывать данные.

Настройка аналитики сайта в GA4

Чтобы данные с сайта корректно отображались в отчетах, необходимо настроить цели и события:

Перейдите на свой сайт в режиме инкогнито, в другом браузере или выйдите из панели администратора Prom. После этого выполните действия, которые нужны для отслеживания, пройдите полный путь вашего потенциального клиента. Например, клик по товару, клик по номеру телефона, добавление товара в корзину, переход в корзину, оформление заказа. Подождите до 24 часов, пока события появятся в GA4. После этого откройте меню настройки конверсий. Для этого нажмите зубчатое колесо в нижнем левом углу экрана и в меню выберите «Конверсии».

Пометьте необходимые события как конверсии.

После всех этих шагов, в сервис начнут поступать данные о трафике и поведении посетителей вашего сайта. Трафик будет виден сразу, а конверсии отобразятся в отчетах через определенное время, обычно в течение 24 часов.

Теперь вы можете просматривать разнообразные отчеты, включая количество посетителей, источники трафика, поведение на страницах сайта.

В зависимости от того, какие события выбрать как конверсии, будет меняться коэффициент конверсии. Учитывайте тематику сайта и показатели KPI, которых нужно достигать, когда выбираете конверсии. На ноябрь 2023 конверсиями можно выбрать следующие события:

количество оформленных заказов на сайте компании (purchase);

количество добавлений товара в корзину (add_to_card);

количество сообщений, отправленных компании через сайт (contact_now_finish);

количество скачиваний прайс-листа через сайт компании (cs_price_list);

количество кликов на номер телефона в мобильной версии сайта (call_phones);

количество наведений курсора на номер телефона на десктопной версии сайта (hover_phones).

Конечно, эти события не будут актуальными для всех проектов, поэтому выбирайте те, которые нужны именно вашему.

Например, для ecommerce будет актуальнее всего отслеживание количества оформленных заказов на сайте. Но и здесь могут быть нюансы. Если тематика — продажа автомобилей, вероятность мгновенной покупки практически нулевая. Поэтому для такого бизнеса будет целесообразно отслеживать количество сообщений или звонков.

Обратите внимание. В Prom.ua можно отключить возможность отправки сообщений продавцу. Соответственно, если уведомления отключены, отмечать такое событие как конверсию не нужно.

Будьте осторожны с выбором событий-конверсий, потому что в дальнейшем это повлияет на оптимизацию кампаний.

Наведение курсора на номер телефона будет значительно менее целевым событием для ecommerce проекта, чем оформление заказа. Поэтому если назначить оба события как конверсии, и система поймет, что количество наведений получить будет проще, кампании в большей части будут оптимизироваться по этому событию.

Как работать с аналитикой в GA4

Разрабатывайте стратегии анализа данных. Определите метрики и показатели эффективности, которые вам интересны, и используйте отчеты Google Аналитики для их измерения. Учитывайте эти данные при принятии решений по совершенствованию сайта, маркетинговых кампаний и взаимодействия со своими посетителями. Не пропускайте обновления и соответствующие донастройки. Google Аналитика — это постоянно развивающийся инструмент, поэтому рекомендую периодически просматривать обновления и новые функции. Следите за коэффициентом конверсии, ROAS, CPA (ценой за конверсию).

Например, на кампании с низким ROAS стоит изменить стратегию назначения ставок. Также кампании с низким ROAS можно отключить или перераспределить бюджеты: ROAS выше — больше бюджет, ROAS ниже — меньше бюджет.

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Выводы