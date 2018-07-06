Обновление Firebase Analytics: настраиваем аналитику мобильных приложений и применяем новые фишки
Если раньше две аналитики от Google для приложений — Firebase и Google Analytics развивались параллельно, то сейчас SDK классического Google Analytics для мобильных приложений официально устарел и больше не поддерживается.
Google позиционирует Firebase как мобильную платформу для быстрой разработки приложений, а сервис «Google Analytics для Firebase» — как часть Firebase, которая отвечает за отслеживание. Возможности этого инструмента постоянно расширяются. Мы напомним об основных функциях Firebase и расскажем о новых возможностях.
Что нужно знать о Firebase?
- Firebase — больше, чем система аналитики. Это полноценная мобильная платформа для разработки, где аналитические отчеты (Google Analytics для Firebase) — одна из функций, но не единственная. Так, на базе Firebase доступна технология push-уведомлений (Cloud Messaging) и встроенная тестовая лаборатория для Android (A/B Testing).
- Во главе подхода Firebase к анализу данных стоят пользователь и события. При этом в Google Analytics для приложений работал устаревший сессионный подход через оценку экранов/страниц. Изменение подхода Google связано с тем, что с точки зрения любого бизнеса важнее то, какие события пользователи совершили в приложении (результат), чем сколько экранов они посмотрели и сессий совершили (процесс).
- В Firebase нет семплирования. Это значит, что объем данных, которые можно анализировать в Firebase Analytics, ничем не ограничен (кроме самого объема данных, разумеется).
- Firebase — условно-бесплатный инструмент (в рамках Spark Plan), в отличие от других исключительно платных систем аналитики и трекинга для приложений (Mixpanel, Adjust, AppsFlyer, Tune и прочих). При этом есть и платные пакеты Firebase с расширенным функционалом.
- Некоторые базовые события и свойства пользователей по умолчанию уже встроены в Firebase. Автоматически регистрируются такие события, как first_open, app_remove, app_update и даже in_app_purchase, а также свойства пользователей: возраст, версия приложения, страна, пол, интересы, язык, новый или существующий это пользователь и так далее.
- В Firebase есть возможность интеграции с большим количеством сервисов. Например:
- Google Реклама;
- AdMob;
- Google Менеджер Рекламы;
- Play Store;
- Data Studio;
- BigQuery;
- Slack.
Как настроить Firebase?
Для начала переходите на сайт Firebase и заходите под своим аккаунтом Google:
Когда нажмете кнопку «Get started», появится новая страница. На ней вам предложат «Добавить проект». Кроме того, здесь можно посмотреть «Пример проекта», чтобы увидеть, как будут отображаться данные:
После того, как выберете «Добавить проект», появится окно, где нужно ввести название проекта и указать страну:
На следующем этапе откроется страница, где следует добавить Firebase в свое приложение:
Как добавить Firebase в приложение для Android?
Для начала необходимо ввести название пакета Android — идентификатор приложения в файле build.gradle на уровне приложения. Например, для приложения RST название пакета будет таким:
Жмем на кнопку «Зарегистрировать приложение» и переходим к следующему шагу. Теперь надо скачать файл google-services.json. Следуя инструкции, переместите скачанный файл google-services.json в корневой каталог модуля для приложения Android:
Затем нажмите «Далее», после чего файл и детальную инструкцию следует отправить разработчикам для внедрения Firebase SDK в приложение:
Как добавить Firebase в приложение на iOS?
Чтобы добавить в Firebase приложение на iOS, проделываем аналогичные шаги, что и при добавлении приложения на платформе Android. Важно: на первом шаге, в качестве идентификатора iOS указывайте идентификатор App Store:
Далее скачайте файл GoogleService-Info.plist. На втором шаге отправьте подробную инструкцию разработчикам приложения:
На третьем шаге добавляем Firebase SDK в приложение:
На заключительном четвертом шаге добавляем код инициализации:
После того как выполнены все действия, в интерфейсе Firebase появится два приложения — для Android и iOS платформ:
Зачем и как связать Firebase Analytics с Google Ads?
Связка Firebase с Google Ads нужна в том случае, если вы размещаете рекламу своего приложения в Google Ads. Связка Firebase и Google Ads позволит:
- Оценить эффективность рекламных кампаний с точки зрения количества и стоимости установок и ключевых in-App событий.
- Создать пользовательские списки аудиторий в Firebase и использовать их для мобильного ремаркетинга в Ads.
Чтобы связать Ads с Firebase в новом интерфейсе Ads, сперва переходим на вкладку «Настройки» — «Связанные аккаунты»:
В открывшемся окне выбираем Firebase:
Дальше в меню выбираем нужный проект и жмем на кнопку «Связать»:
Что внутри? Кратко об основных отчетах Firebase Analytics
Firebase Analytics можно найти в консоли Firebase наравне с пунктами Develop, Stability, Grow:
На основной вкладке Dashboard (Сводка) нам доступны ключевые отчеты по умолчанию:
Активные пользователи. Количество активных пользователей за выбранный диапазон дат (30 дней, 7 дней или 1 день) с учетом изменений в процентах по отношению к предыдущему диапазону дат. Активный пользователь — это человек, который взаимодействовал с приложением, когда оно было активно на устройстве, и это взаимодействие привело к регистрации события user_engagement.
Как часто пользователи совершают конверсии. На этом отчете отображен график наиболее важных событий-конверсий относительно шкалы времени (30 дней по умолчанию).
С чем взаимодействуют ваши пользователи. Речь о наиболее популярных экранах приложения, на которых люди бывают чаще (в процентах от всех экранов) и на каких экранах пользователи проводят больше всего времени.
Какой доход вы получаете от приложения. Общее значение поступлений от всех источников дохода с учетом заданной ценности событий-конверсий (стоимость покупки). Также этот отчет включает расчетный доход от AdMob — инструмента от Google, который позволяет разработчикам получать прибыль от своих мобильных приложений.
Насколько стабильно работает ваше приложение. Демонстрирует процент пользователей, у которых не было сбоев в приложении (для всех версий приложения).
Нравится ли пользователям последняя версия приложения. Здесь анализируется последний билд приложения в разрезе таких показателей, как процент активных пользователей и процент пользователей, у которых возникали (или нет) сбои. На основании отчета формируется статус успешности/проблемности последнего билда приложения.
Как вы привлекаете новых пользователей. Отчет об источниках трафика, которые атрибутируются по первому открытию пользователем приложения (событие first_open).
Насколько эффективно вы удерживаете пользователей. Когорты по удержанию приложением (Retention Rate). Например, из когорты на скрине видно, что на второй неделе приложением пользуются 20% пользователей, а на пятой 4,7% пользователей. Довольно скромный результат.
К слову, показатель Retention Rate не всегда является индикатором качества привлеченного трафика.
Кроме вкладки Dashboard (Сводки) в Firebase Analytics доступны такие ключевые разделы:
Несколько слов о каждом:
События — таблица с названиями, количеством всех уникальных событий (по пользователям). Здесь можно менять диапазон дат на произвольный и скачивать информацию в формате CSV файла.
Аудитории — на вкладке можно создать аудиторию на основании совпадения определенных условий по событиям и свойствам пользователей:
Примеры аудиторий: пользователи, которые платят (по событиям); все пользователи новой версии приложения на Android (по свойству пользователя); VIP пользователи — пользователи iOS, которые совершили три или более покупки и у которых iPhone с новейшей версией ОС (одновременно по событию и свойству пользователей).
Атрибуция — в разделе данные о том, сколько в Firebase зарегистрировано событий-конверсий, связанных с определенными источниками трафика и рекламными сетями.
Последовательности позволяют визуализировать и, в перспективе, увеличить процент выполнения операций, состоящих из нескольких шагов (событий) в приложении за счет поиска и устранения узких мест. Например, это может быть последовательность микро конверсий, которые должен выполнить пользователь для совершения финальной конверсии.
Когорты — группа пользователей, которые одновременно работали с вашим приложением, например в один день или в течение недели. По этому отчету можно судить, насколько лояльны пользователи к приложению.
Streamview помогает разобраться, как приложение используется в обычных ситуациях — получить набор актуальных тенденций пользования. Данные можно просматривать в режиме реального времени. Это позволяет выявить тенденции, которые еще только намечаются.
Свойства пользователей. Параметры событий, которые автоматически регистрируются при каждом вызове logEvent. После настройки свойств пользователя вы сможете фильтровать по ним данные в отчетах. Например, узнать, как отличается поведение людей, которые покупают, от поведения тех, кто этого не делает.
Новые функции Firebase
Коротко о главном, а именно — про обновленные возможности Firebase (функции, которые на данный момент доступны в Beta):
Firebase Predictions (на вкладке Grow) — это функция, которая использует возможности искусственного интеллекта и данные из Firebase Analytics для того, чтобы предугадать, сделает ли пользователь определенное действие в будущем.
Хорошо звучит. А на деле? Смотрите на примере кейса от компании Halfbrick, которая занимается разработкой компьютерных игр.
Halfbrick применила функцию Predictions и получила на 20% больше пользователей.
Компания создала эксперимент, который состоял из трех групп, Halfbrick предлагала всплывающее окно с подарком внутриигровой валюты:
- группа 0 — контрольная группа, которой не показывали всплывающее окно с подарком;
- группа 1 — этой группе показывали всплывающее окно только после прохождения третьего уровня игры;
- группа 2 — пользователи получали подарок в тот момент, когда функция Predictions определяла их как пользователей, которые планируют выйти из игры.
Так выглядело всплывающее окно для пользователей, которые планируют покинуть игру:
Результат теста:
Показывая в игре всплывающее окно пользователям, которые хотят уйти, Halfbrick смогли увеличить удержание 7-Day Active Users пользователей на 5% что приравнивается к 20% росту.
|
Groups
|
1-Day Active Users
|
7-Day Active Users
|
Groups 0:
|
59.52%
|
25.35%
|
Groups 1:
|
59.07%
|
25.34%
|
Groups 2:
|
62.12%
|
30.24%
Firebase A/B Testing помогает улучшить приложение, упрощая запуск, анализ и масштабирование экспериментов по продукту и маркетингу.
Так
Firebase A/B тестирование показывает, какие изменения в приложении влияют на наиболее важные бизнес-показатели. Вот, например, некоторые параметры, которые можно протестировать:
- размещение кнопки;
- форма кнопки;
- цвет кнопки;
- текст кнопки.
Пример результата Firebase A / B Testing:
Фрагмент интерфейса с отчетом Firebase A/B Testing:
ML Kit for Firebase. Простыми словами, ML Kit — это Machine Learning технология, которая позволяет:
- распознавать текст;
- обнаруживать и распознавать лица на фото или видео;
- сканировать штрих-коды;
- идентифицировать объекты на изображении.
Crashlytics. Вероятность сбоя приложения есть даже после его ручного и автоматического тестирования. Это может быть связано с рядом факторов: несовместимость с различными уровнями API, размерами экрана, памятью телефона, доступностью аппаратных датчиков и настройкой поставщиков в соответствии с их индивидуальными устройствами. Crashlytics поможет в диагностике этих проблем.
Почему это важно? Сбои делают пользователей несчастными. Пользователи могут удалить приложение, поставить ему плохую оценку, оставить отрицательный отзыв в магазине приложений или молча страдать, а потом установить приложение конкурента. И приложению, в котором много сбоев, не поможет даже самый лучший маркетинг.
Cloud Functions. Небольшие фрагменты JavaScript-функций, развернутых на серверах Firebase. Они выполняются для разных событий, таких, например, как изменения базы данных Firebase или новый логин пользователя.
Зачем это нужно? Для упрощения разработки приложений: то, что нужно было писать несколько раз для каждой платформы теперь можно написать один раз; приложения становятся безопасней — не нужно хранить ключи API разных сервисов в приложениях, а только на сервере.
Выводы
Firebase — многофункциональный инструмент для мобильных приложений, который включает в себя аналитическое решение — Firebase Analytics.
При всем разнообразии доступных отчетов и множестве данных в Firebase Analytics, важно помнить главное: даже сейчас, когда machine learning вовсю используется в аналитике и маркетинге, именно человек и специалист должен:
- Задавать правильные вопросы и понимать, какие именно данные нужны для анализа и ответа на эти вопросы.
- Найти ответы на вопросы — выявить основные тенденции и закономерности; найти слабые зоны продукта и его ключевые точки роста.
- Определить, что нужно делать, на основании данных аналитики и их анализа.
- Действовать.
- Повторить пункты 1 — 4.
Недавно Google выпустил полезные обновления Firebase (Beta):
- Predictions — применяя машинное обучение, эта функция позволяет предугадать будущее поведение пользователя.
- A/B Testing — помогает оптимизировать работу приложения, позволяя легко запускать, анализировать и масштабировать эксперименты, связанные с продуктом и маркетингом.
- Crashlytics — делает расширенный анализ сбоев в реальном времени и рекомендации, как повысить бесперебойность работы вашего приложения.
- Cloud Functions — облачные сервисы Firebase, которые позволяют автоматически запустить backend-код в случаях, спровоцированных свойствами Firebase и запросами HTTP.
- ML Kit — технология, которая позволяет распознавать текст, обнаруживать и распознавать лица на фото или видео, сканировать штрих-коды, идентифицировать объекты на изображении.
Если возникли вопросы по настройке Firebase Analytics, смело задавайте их в комментариях. Обещаем оперативно помочь :)
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