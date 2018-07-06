Если раньше две аналитики от Google для приложений — Firebase и Google Analytics развивались параллельно, то сейчас SDK классического Google Analytics для мобильных приложений официально устарел и больше не поддерживается.

Google позиционирует Firebase как мобильную платформу для быстрой разработки приложений, а сервис «Google Analytics для Firebase» — как часть Firebase, которая отвечает за отслеживание. Возможности этого инструмента постоянно расширяются. Мы напомним об основных функциях Firebase и расскажем о новых возможностях.

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Что нужно знать о Firebase?

Firebase — больше, чем система аналитики. Это полноценная мобильная платформа для разработки, где аналитические отчеты (Google Analytics для Firebase) — одна из функций, но не единственная. Так, на базе Firebase доступна технология push-уведомлений (Cloud Messaging) и встроенная тестовая лаборатория для Android (A/B Testing). Во главе подхода Firebase к анализу данных стоят пользователь и события. При этом в Google Analytics для приложений работал устаревший сессионный подход через оценку экранов/страниц. Изменение подхода Google связано с тем, что с точки зрения любого бизнеса важнее то, какие события пользователи совершили в приложении (результат), чем сколько экранов они посмотрели и сессий совершили (процесс). В Firebase нет семплирования. Это значит, что объем данных, которые можно анализировать в Firebase Analytics, ничем не ограничен (кроме самого объема данных, разумеется). Firebase — условно-бесплатный инструмент (в рамках Spark Plan), в отличие от других исключительно платных систем аналитики и трекинга для приложений (Mixpanel, Adjust, AppsFlyer, Tune и прочих). При этом есть и платные пакеты Firebase с расширенным функционалом. Некоторые базовые события и свойства пользователей по умолчанию уже встроены в Firebase. Автоматически регистрируются такие события, как first_open, app_remove, app_update и даже in_app_purchase, а также свойства пользователей: возраст, версия приложения, страна, пол, интересы, язык, новый или существующий это пользователь и так далее. В Firebase есть возможность интеграции с большим количеством сервисов. Например:

Google Реклама;

AdMob;

Google Менеджер Рекламы;

Play Store;

Data Studio;

BigQuery;

Slack.

Что это нам дает? Так интеграция с BigQuery позволяет работать с сырыми данными: просматривать и анализировать исходные данные о событиях со всеми параметрами, а также информацию о свойствах пользователей. Вариантов построения отчетов по данным много, а для выгрузки можно использовать как SQL запросы, так и различные коннекторы или сервисы (Google Data Studio для визуализации отчетов, например).

Как настроить Firebase?

Для начала переходите на сайт Firebase и заходите под своим аккаунтом Google:

Когда нажмете кнопку «Get started», появится новая страница. На ней вам предложат «Добавить проект». Кроме того, здесь можно посмотреть «Пример проекта», чтобы увидеть, как будут отображаться данные:





После того, как выберете «Добавить проект», появится окно, где нужно ввести название проекта и указать страну:

На следующем этапе откроется страница, где следует добавить Firebase в свое приложение:

Как добавить Firebase в приложение для Android?

Для начала необходимо ввести название пакета Android — идентификатор приложения в файле build.gradle на уровне приложения. Например, для приложения RST название пакета будет таким:

Жмем на кнопку «Зарегистрировать приложение» и переходим к следующему шагу. Теперь надо скачать файл google-services.json. Следуя инструкции, переместите скачанный файл google-services.json в корневой каталог модуля для приложения Android:

Затем нажмите «Далее», после чего файл и детальную инструкцию следует отправить разработчикам для внедрения Firebase SDK в приложение:

Как добавить Firebase в приложение на iOS?

Чтобы добавить в Firebase приложение на iOS, проделываем аналогичные шаги, что и при добавлении приложения на платформе Android. Важно: на первом шаге, в качестве идентификатора iOS указывайте идентификатор App Store:

Далее скачайте файл GoogleService-Info.plist. На втором шаге отправьте подробную инструкцию разработчикам приложения:







На третьем шаге добавляем Firebase SDK в приложение:

На заключительном четвертом шаге добавляем код инициализации:

После того как выполнены все действия, в интерфейсе Firebase появится два приложения — для Android и iOS платформ:

Зачем и как связать Firebase Analytics с Google Ads?

Связка Firebase с Google Ads нужна в том случае, если вы размещаете рекламу своего приложения в Google Ads. Связка Firebase и Google Ads позволит:

Оценить эффективность рекламных кампаний с точки зрения количества и стоимости установок и ключевых in-App событий. Создать пользовательские списки аудиторий в Firebase и использовать их для мобильного ремаркетинга в Ads.

Чтобы связать Ads с Firebase в новом интерфейсе Ads, сперва переходим на вкладку «Настройки» — «Связанные аккаунты»:

В открывшемся окне выбираем Firebase:

Дальше в меню выбираем нужный проект и жмем на кнопку «Связать»:

Что внутри? Кратко об основных отчетах Firebase Analytics

Firebase Analytics можно найти в консоли Firebase наравне с пунктами Develop, Stability, Grow:

На основной вкладке Dashboard (Сводка) нам доступны ключевые отчеты по умолчанию:

Активные пользователи. Количество активных пользователей за выбранный диапазон дат (30 дней, 7 дней или 1 день) с учетом изменений в процентах по отношению к предыдущему диапазону дат. Активный пользователь — это человек, который взаимодействовал с приложением, когда оно было активно на устройстве, и это взаимодействие привело к регистрации события user_engagement.

Как часто пользователи совершают конверсии. На этом отчете отображен график наиболее важных событий-конверсий относительно шкалы времени (30 дней по умолчанию).

С чем взаимодействуют ваши пользователи. Речь о наиболее популярных экранах приложения, на которых люди бывают чаще (в процентах от всех экранов) и на каких экранах пользователи проводят больше всего времени.

Какой доход вы получаете от приложения. Общее значение поступлений от всех источников дохода с учетом заданной ценности событий-конверсий (стоимость покупки). Также этот отчет включает расчетный доход от AdMob — инструмента от Google, который позволяет разработчикам получать прибыль от своих мобильных приложений.

Насколько стабильно работает ваше приложение. Демонстрирует процент пользователей, у которых не было сбоев в приложении (для всех версий приложения).

Нравится ли пользователям последняя версия приложения. Здесь анализируется последний билд приложения в разрезе таких показателей, как процент активных пользователей и процент пользователей, у которых возникали (или нет) сбои. На основании отчета формируется статус успешности/проблемности последнего билда приложения.

Как вы привлекаете новых пользователей. Отчет об источниках трафика, которые атрибутируются по первому открытию пользователем приложения (событие first_open).

Насколько эффективно вы удерживаете пользователей. Когорты по удержанию приложением (Retention Rate). Например, из когорты на скрине видно, что на второй неделе приложением пользуются 20% пользователей, а на пятой 4,7% пользователей. Довольно скромный результат.

К слову, показатель Retention Rate не всегда является индикатором качества привлеченного трафика.

Кроме вкладки Dashboard (Сводки) в Firebase Analytics доступны такие ключевые разделы:

Несколько слов о каждом:

События — таблица с названиями, количеством всех уникальных событий (по пользователям). Здесь можно менять диапазон дат на произвольный и скачивать информацию в формате CSV файла.

Аудитории — на вкладке можно создать аудиторию на основании совпадения определенных условий по событиям и свойствам пользователей:

Примеры аудиторий: пользователи, которые платят (по событиям); все пользователи новой версии приложения на Android (по свойству пользователя); VIP пользователи — пользователи iOS, которые совершили три или более покупки и у которых iPhone с новейшей версией ОС (одновременно по событию и свойству пользователей).

Атрибуция — в разделе данные о том, сколько в Firebase зарегистрировано событий-конверсий, связанных с определенными источниками трафика и рекламными сетями.

Последовательности позволяют визуализировать и, в перспективе, увеличить процент выполнения операций, состоящих из нескольких шагов (событий) в приложении за счет поиска и устранения узких мест. Например, это может быть последовательность микро конверсий, которые должен выполнить пользователь для совершения финальной конверсии.

Когорты — группа пользователей, которые одновременно работали с вашим приложением, например в один день или в течение недели. По этому отчету можно судить, насколько лояльны пользователи к приложению.

Streamview помогает разобраться, как приложение используется в обычных ситуациях — получить набор актуальных тенденций пользования. Данные можно просматривать в режиме реального времени. Это позволяет выявить тенденции, которые еще только намечаются.

Что можно здесь увидеть? Например: самое популярное событие, разбивка пользователей по странам, самая популярная версия приложения и прочее.

Свойства пользователей. Параметры событий, которые автоматически регистрируются при каждом вызове logEvent. После настройки свойств пользователя вы сможете фильтровать по ним данные в отчетах. Например, узнать, как отличается поведение людей, которые покупают, от поведения тех, кто этого не делает.

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Новые функции Firebase

Коротко о главном, а именно — про обновленные возможности Firebase (функции, которые на данный момент доступны в Beta):

Firebase Predictions (на вкладке Grow) — это функция, которая использует возможности искусственного интеллекта и данные из Firebase Analytics для того, чтобы предугадать, сделает ли пользователь определенное действие в будущем.

Хорошо звучит. А на деле? Смотрите на примере кейса от компании Halfbrick, которая занимается разработкой компьютерных игр.

Halfbrick применила функцию Predictions и получила на 20% больше пользователей.

Компания создала эксперимент, который состоял из трех групп, Halfbrick предлагала всплывающее окно с подарком внутриигровой валюты:

группа 0 — контрольная группа, которой не показывали всплывающее окно с подарком;

группа 1 — этой группе показывали всплывающее окно только после прохождения третьего уровня игры;

группа 2 — пользователи получали подарок в тот момент, когда функция Predictions определяла их как пользователей, которые планируют выйти из игры.

Так выглядело всплывающее окно для пользователей, которые планируют покинуть игру:

Результат теста:

Показывая в игре всплывающее окно пользователям, которые хотят уйти, Halfbrick смогли увеличить удержание 7-Day Active Users пользователей на 5% что приравнивается к 20% росту.

Groups 1-Day Active Users 7-Day Active Users Groups 0: 59.52% 25.35% Groups 1: 59.07% 25.34% Groups 2: 62.12% 30.24%

Firebase A/B Testing помогает улучшить приложение, упрощая запуск, анализ и масштабирование экспериментов по продукту и маркетингу.

Так ASO (App Store Optimization) невозможно себе представить без A/B тестирования. При этом Firebase дает возможность протестировать изменения в пользовательском интерфейсе и функциях вашего приложения при помощи встроенного инструментария.

Firebase A/B тестирование показывает, какие изменения в приложении влияют на наиболее важные бизнес-показатели. Вот, например, некоторые параметры, которые можно протестировать:

размещение кнопки;

форма кнопки;

цвет кнопки;

текст кнопки.

Пример результата Firebase A / B Testing:

Фрагмент интерфейса с отчетом Firebase A/B Testing:

ML Kit for Firebase. Простыми словами, ML Kit — это Machine Learning технология, которая позволяет:

распознавать текст;

обнаруживать и распознавать лица на фото или видео;

сканировать штрих-коды;

идентифицировать объекты на изображении.

Crashlytics. Вероятность сбоя приложения есть даже после его ручного и автоматического тестирования. Это может быть связано с рядом факторов: несовместимость с различными уровнями API, размерами экрана, памятью телефона, доступностью аппаратных датчиков и настройкой поставщиков в соответствии с их индивидуальными устройствами. Crashlytics поможет в диагностике этих проблем.

Почему это важно? Сбои делают пользователей несчастными. Пользователи могут удалить приложение, поставить ему плохую оценку, оставить отрицательный отзыв в магазине приложений или молча страдать, а потом установить приложение конкурента. И приложению, в котором много сбоев, не поможет даже самый лучший маркетинг.

При этом невозможно сделать так, чтобы в приложении совсем не было сбоев, но важно их минимизировать. Использование надежного и мощного инструмента для создания отчетов о сбоях важно для сбора информации и дает представление о том, как можно исправить эту проблему, чтобы пользователи остались довольны.

Cloud Functions. Небольшие фрагменты JavaScript-функций, развернутых на серверах Firebase. Они выполняются для разных событий, таких, например, как изменения базы данных Firebase или новый логин пользователя.

Зачем это нужно? Для упрощения разработки приложений: то, что нужно было писать несколько раз для каждой платформы теперь можно написать один раз; приложения становятся безопасней — не нужно хранить ключи API разных сервисов в приложениях, а только на сервере.

Выводы

Firebase — многофункциональный инструмент для мобильных приложений, который включает в себя аналитическое решение — Firebase Analytics.

При всем разнообразии доступных отчетов и множестве данных в Firebase Analytics, важно помнить главное: даже сейчас, когда machine learning вовсю используется в аналитике и маркетинге, именно человек и специалист должен:

Задавать правильные вопросы и понимать, какие именно данные нужны для анализа и ответа на эти вопросы. Найти ответы на вопросы — выявить основные тенденции и закономерности; найти слабые зоны продукта и его ключевые точки роста. Определить, что нужно делать, на основании данных аналитики и их анализа. Действовать. Повторить пункты 1 — 4.

Недавно Google выпустил полезные обновления Firebase (Beta):

Predictions — применяя машинное обучение, эта функция позволяет предугадать будущее поведение пользователя. A/B Testing — помогает оптимизировать работу приложения, позволяя легко запускать, анализировать и масштабировать эксперименты, связанные с продуктом и маркетингом. Crashlytics — делает расширенный анализ сбоев в реальном времени и рекомендации, как повысить бесперебойность работы вашего приложения. Cloud Functions — облачные сервисы Firebase, которые позволяют автоматически запустить backend-код в случаях, спровоцированных свойствами Firebase и запросами HTTP. ML Kit — технология, которая позволяет распознавать текст, обнаруживать и распознавать лица на фото или видео, сканировать штрих-коды, идентифицировать объекты на изображении.

Если возникли вопросы по настройке Firebase Analytics, смело задавайте их в комментариях. Обещаем оперативно помочь :)