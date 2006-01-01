Катерина Полторак

Об авторе:

Маркетинговый стратег, кандидат экономических наук. Всю свою профессиональную жизнь я посвятила маркетингу. Маркетинговыми исследованиями занимаюсь с 2010 года. В 2016 году защитила диссертацию по маркетингу интернет-коммуникаций. В том же году я начала работать в сфере цифрового маркетинга. Сотрудничала с известными FMCG-брендами и автомобильным рынком (Land Rover, Jaguar, Mazda, Toyota, Lexus).