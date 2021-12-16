Как перестать платить за мусор в ссылочном индексе

Обратные ссылки остаются одним из трех основных факторов ранжирования Google. Именно поэтому наличие объективной картины по собственному ссылочному профилю и ваших конкурентов — важное условие для создания эффективной стратегии поискового продвижения.
Принято считать, что объем ссылочного индекса является основополагающим фактором при выборе SEO сервиса, позволяющего оценить внешние ссылки. Однако так ли это?
Свежее исследование Serpstat показало, что количество ссылок не равно качество, и многие маркетологи в погоне за цифрами тратят впустую бюджеты на неактуальные данные, включающие дубли, спамные и устаревшие ссылки.
Ключевые параметры исследования
Компания Serpstat провела анализ популярных платформ по параметрам, позволяющим дать не только количественную, но и качественную оценку их ссылочных индексов:
- объем ссылочного индекса;
- частота и скорость обновления данных;
- индекс покрытия;
- уникальность данных по ссылкам.
В исследовании рассмотрели такие сервисы SEO:
- ahrefs.com
- moz.com
- megaindex.ru
- semrush.com
- majestic.com
- serpstat.com
Чтобы получить максимально объективные результаты, специалисты Serpstat рассматривали данные сервисов для 10 доменов, выбранных рандомно, относящихся к разным нишам и имеющим различную географию и объемы трафика.
Результаты исследования
У каждого сервиса есть собственная архитектура, которую могут составлять ссылки различных типов:
- fresh;
- live;
- recent;
- historical.
Наиболее объективную картину показывают fresh ссылки, так как они определяются как активные при последней проверке, в отличие от других типов, которые могут включать устаревшие данные. Из-за того, что некоторые сервисы учитывают все существующие ссылки (а многие из них неактуальны), объем ссылочного индекса становится количественным, а не качественным параметром оценки информации в отчетах.
У каждого сервиса своя частота обновления данных. По словам опрошенных экспертов, чем чаще платформа актуализирует информацию, тем лучше. Большинство специалистов сходится во мнении, что оптимальная частота обновления в интервале от нескольких дней до двух месяцев.
Индекс покрытия определяет, какое количество от всех существующих ссылок показывают сервисы. В среднем данный параметр варьируется в рамках от 30% до 70%.
Так как определить точное количество всех ссылок невозможно, компания Serpstat использовала данные Google Search Console в качестве контрольного показателя для сравнения.
Одним из важнейших параметров при выборе сервиса для анализа ссылок считается уникальность данных: процент сайтов-доноров, отсутствующих в отчетах конкурирующих платформ.
Компания Serpstat сравнила собственные показатели с данными конкурентов, получив около 60% ссылающихся доменов, которые присутствуют в отчетах других сервисов, и в среднем 40% уникальных ссылок, не представленных в них.
В заключение
Объем ссылочного индекса не позволяет получить объективную картину по беклинкам, указывая на количественные, а не качественные показатели. При выборе сервиса анализа ссылок стоит ориентироваться на актуальность и уникальность данных, которые он предоставляет. Многие специалисты утверждают, что используют несколько платформ одновременно, чтобы иметь максимально точное представление о своих маркетинговых усилиях.
Важно: компания Serpstat дарит скидку 30% существующим клиентам и 40% новым пользователям на покупку тарифного плана на 6 месяцев или год. Акция проводится продлится до 17 декабря 2021 года включительно.
Больше информации — в оригинале поста на блоге Serpstat.
По теме
7 возможностей Serpstat, о которых вы наверняка не знали
Посмотреть релевантность сайта для победы над конкурентами. Как использовать Serpstat.
Как найти упущенную семантику: кейс сервиса Serpstat (ex. Prodvigator)
Упущенная семантика — это ключевые фразы, которые успешно используют в SEO и PPC ваши основные конкуренты, но не используете вы. Как найти упущенную семантику? Читайте кейс сервиса Prodvigator.
Как привлечь целевой трафик на сайт: кейсы по подбору ключевых фраз с помощью Serpstat (ex. Prodvigator)
Как использовать расширенное семантическое ядро для увеличения целевого трафика.
Свежее
Что такое сопли (Google Supplemental) и как проверить сайт на их наличие
Supplemental results, они же «сопли» или дополнительные результаты — страницы и документы сайта, которые не находятся в основном индексе Google
Экстаз перфекциониста: трехмерные анимации Андреаса Ваннерштадта в рекламе брендов
Простые геометрические формы художника Андреаса Ваннерштадта как рекламное искусство
Востребованные IT-профессии в Украине (кроме программирования): какие курсы выбрать в 2022 году
Рассказываем об интересных диджитал-специальностях и зарплатах, как обучиться этим профессиям с нуля (в том числе в зрелом возрасте), и можно ли работать удалённо.
Обсуждают
Фишки Serpstat для рекламных кампаний — кейсы агентства Netpeak
Как использовать сервис Serpstat для оптимизации кампаний по контекстной рекламе
Новый алгоритм формирования сниппетов в выдаче Google — что изменилось? Исследование Serpstat
Данные из контента страницы и основного заголовка h1 вместо метатега title. Что показало исследование Serpstat.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти