Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads в Казахстане во втором квартале 2021 года
Алексей Селезнёв
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С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом материале делюсь  данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за второй квартал 2021 года. Для наглядности сравниваю данные со вторым кварталом 2020 года.

В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для Казахстана учитывались данные Google по 7,7 миллионам кликов в 27 тематиках и 16 городах страны.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • автомобильные запчасти и аксессуары;
  • бизнес-помощь;
  • билеты авиа и автобусные;
  • гипермаркет;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • доска объявлений;
  • другое;
  • канцелярия и полиграфия;
  • компьютерное оборудование и сети;
  • красота и здоровье;
  • маркетинг;
  • мебель внутренняя и матрасы;
  • мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;
  • недвижимость от застройщика;
  • новости и инфо;
  • обучение;
  • одежда, обувь и аксессуары;
  • продажа ПО;
  • промышленное оборудование;
  • спортивные товары;
  • стройматериалы;
  • товары для животных;
  • туризм;
  • финансы;
  • электроника и гаджеты;
  • ювелирные изделия.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить. 

Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведенных данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google во втором квартале 2021 года немного подешевела — $0,06 – $0,22. Во втором квартале прошлого года он стоил $0,06 – $0,24. 

Клик в контекстно-медийной сети Google также стал дешевле — $0,02 – $0,09, в сравнении с $0,03 – $0,07 прошлого года за аналогичный период.

Kazakhstan гугл network_boxplot

Казахстан Гугл второй квартал 2021 года

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Казахстана

Самым дорогим регионом для продвижения стали Алматынская: $0,09 – $0,24 (против $0,07 – $0,25 в 2020), а также Жамбылская: $0,08 – $0,23 (против $0,06 – $0,24) и Кызылординская области: $0,07 – $0,23 (против $0,05 – $0,21).

Дешевле всего клик был в Западно-Казахстанской: $0,05 – $0,23 (против $0,06 – $0,22), Павлодарской: $0,04 – $0,21 (против $0,05 – $0,22) и Актюбинской областях: $0,03 – $0,22 (против $0,05 – $0,25).

Стоимость клика в Казахстане в сетях гугл во втором квартале 2021

Казахстан регионы Гугл 2 квартал 2021

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Компьютерное оборудование и сети»: $0,95 – $2,06, «Маркетинг»: $0,47 – $1,26 и «Стройматериалы»: $0,23 – $0,52 (против $0,12 – $0,26).

Меньше всего за клик платили рекламодатели в тематике «Доска объявлений»: $0,03 – $0,05 (против $0,03 – $0,06), «Новости и инфо»: $0,02 (сравниваем с $0,01 – $0,02) и «Бизнес-помощь»: $0,01 – $0,04.

Казахстан второй квартал 2021 по темам Гугл

Казахстан темы Гугл в поиске во втором квартале 2021

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в Казахстане были тематики «Билеты авиа и автобусные»: $0,17 – $0,21, «Финансы»: $0,1 – $0,22 (сравниваем с $0,03 – $0,08) и «Компьютерное оборудование и сети»: $0,12 – $0,14.

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Детские товары»: $0,01 – $0,02, «Дом и сад»: $0,01 – $0,02 (против $0,01 – $0,03), «Новости и инфо»: $0,01 – $0,02 и «Доска объявлений»: $0,01.

Казахстан гугл темы второй квартал 2021

Казахстан гугл темы 2021 второй квартал

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Во втором квартале 2021 года клик по объявлению с компьютера стал дешевле — $0,05 – $0,24 (против $0,06 – $0,3), а с мобильного устройства дороже — $0,06 – $0,21 (против $0,05 – $0,19).

Казахстан клики девайсы 2021 второй квартал

Казахстан девайсы гугл второй квартал 2021 клики

6. Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Казахстана мобильный трафик в среднем составляет более 90% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля наблюдалась в Жамбылской, Южно-Казахстанской и Атырауской областях и составила порядка 95%, аналогично второму кварталу прошлого года.

Наименьшая доля была в Карагандинской, Северо–Казахстанской и Алматынской областях — более 85% (против 90% во втором квартале 2020 года).

Доля трафика по типам устройств Казахстан 2021 второй квартал

7. Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в нише «Детские товары» (во втором квартале 2020 — 95%) и «Другое» (против 75%) он составил 100%.

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Бизнес-помощь»: 50%, «Гипермаркет»: 30% (против 75%) и «Канцелярия и полиграфия»: 20% (против 60%).

По типам трафика 2021 второй квартал Казахстан клики

Выводы

  1. Во втором квартале 2021 года стоимость клика в поиске стала дешевле: сейчас — $0,06 – $0,22, а в прошлом году он находился в диапазоне $0,06 – $0,24.
  2. Самым дорогим регионом для поискового продвижения были Алматынская область: $0,09 – $0,24, а меньше всего клик стоил в Актюбинской области: $0,03 – $0,22.
  3. В разрезе тематик больше всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Компьютерное оборудование и сети»: $0,95 – $2,06, а наиболее дешевым клик был в нише «Бизнес-помощь»: $0,01 – $0,04. Клик по объявлению с компьютера в Google стал дешевле — $0,05 – $0,24, а с мобильного устройства дороже — $0,06 – $0,21.
  4. Клик в рекламной сети стал дешевле — $0,02 – $0,09, а во втором квартале прошлого года он стоил $0,03 – $0,07. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Билеты авиа и автобусные»: $0,17 – $0,21, а меньше всего за клик платили в нише «Доска объявлений»: $0,01.

В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляет более 90% в общем объеме закупаемого в Google.

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маркетинговые исследования
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing, который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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