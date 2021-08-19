Сколько стоил клик в Google Ads в Казахстане во втором квартале 2021 года

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом материале делюсь данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за второй квартал 2021 года. Для наглядности сравниваю данные со вторым кварталом 2020 года.

В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для Казахстана учитывались данные Google по 7,7 миллионам кликов в 27 тематиках и 16 городах страны.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

автомобильные запчасти и аксессуары;

бизнес-помощь;

билеты авиа и автобусные;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

другое;

канцелярия и полиграфия;

компьютерное оборудование и сети;

красота и здоровье;

маркетинг;

мебель внутренняя и матрасы;

мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;

недвижимость от застройщика;

новости и инфо;

обучение;

одежда, обувь и аксессуары;

продажа ПО;

промышленное оборудование;

спортивные товары;

стройматериалы;

товары для животных;

туризм;

финансы;

электроника и гаджеты;

ювелирные изделия.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведенных данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google во втором квартале 2021 года немного подешевела — $0,06 – $0,22. Во втором квартале прошлого года он стоил $0,06 – $0,24.

Клик в контекстно-медийной сети Google также стал дешевле — $0,02 – $0,09, в сравнении с $0,03 – $0,07 прошлого года за аналогичный период.

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Казахстана

Самым дорогим регионом для продвижения стали Алматынская: $0,09 – $0,24 (против $0,07 – $0,25 в 2020), а также Жамбылская: $0,08 – $0,23 (против $0,06 – $0,24) и Кызылординская области: $0,07 – $0,23 (против $0,05 – $0,21).

Дешевле всего клик был в Западно-Казахстанской: $0,05 – $0,23 (против $0,06 – $0,22), Павлодарской: $0,04 – $0,21 (против $0,05 – $0,22) и Актюбинской областях: $0,03 – $0,22 (против $0,05 – $0,25).

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Компьютерное оборудование и сети»: $0,95 – $2,06, «Маркетинг»: $0,47 – $1,26 и «Стройматериалы»: $0,23 – $0,52 (против $0,12 – $0,26).

Меньше всего за клик платили рекламодатели в тематике «Доска объявлений»: $0,03 – $0,05 (против $0,03 – $0,06), «Новости и инфо»: $0,02 (сравниваем с $0,01 – $0,02) и «Бизнес-помощь»: $0,01 – $0,04.

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в Казахстане были тематики «Билеты авиа и автобусные»: $0,17 – $0,21, «Финансы»: $0,1 – $0,22 (сравниваем с $0,03 – $0,08) и «Компьютерное оборудование и сети»: $0,12 – $0,14.

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Детские товары»: $0,01 – $0,02, «Дом и сад»: $0,01 – $0,02 (против $0,01 – $0,03), «Новости и инфо»: $0,01 – $0,02 и «Доска объявлений»: $0,01.

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Во втором квартале 2021 года клик по объявлению с компьютера стал дешевле — $0,05 – $0,24 (против $0,06 – $0,3), а с мобильного устройства дороже — $0,06 – $0,21 (против $0,05 – $0,19).

6. Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Казахстана мобильный трафик в среднем составляет более 90% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля наблюдалась в Жамбылской, Южно-Казахстанской и Атырауской областях и составила порядка 95%, аналогично второму кварталу прошлого года.

Наименьшая доля была в Карагандинской, Северо–Казахстанской и Алматынской областях — более 85% (против 90% во втором квартале 2020 года).

7. Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в нише «Детские товары» (во втором квартале 2020 — 95%) и «Другое» (против 75%) он составил 100%.

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Бизнес-помощь»: 50%, «Гипермаркет»: 30% (против 75%) и «Канцелярия и полиграфия»: 20% (против 60%).

Выводы

Во втором квартале 2021 года стоимость клика в поиске стала дешевле: сейчас — $0,06 – $0,22, а в прошлом году он находился в диапазоне $0,06 – $0,24. Самым дорогим регионом для поискового продвижения были Алматынская область: $0,09 – $0,24, а меньше всего клик стоил в Актюбинской области: $0,03 – $0,22. В разрезе тематик больше всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Компьютерное оборудование и сети»: $0,95 – $2,06, а наиболее дешевым клик был в нише «Бизнес-помощь»: $0,01 – $0,04. Клик по объявлению с компьютера в Google стал дешевле — $0,05 – $0,24, а с мобильного устройства дороже — $0,06 – $0,21. Клик в рекламной сети стал дешевле — $0,02 – $0,09, а во втором квартале прошлого года он стоил $0,03 – $0,07. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Билеты авиа и автобусные»: $0,17 – $0,21, а меньше всего за клик платили в нише «Доска объявлений»: $0,01.

В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляет более 90% в общем объеме закупаемого в Google.