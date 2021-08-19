С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом материале делюсь данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за второй квартал 2021 года. Для наглядности сравниваю данные со вторым кварталом 2020 года.
В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Как проводилось исследование
Для Казахстана учитывались данные Google по 7,7 миллионам кликов в 27 тематиках и 16 городах страны.
Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- автомобильные запчасти и аксессуары;
- бизнес-помощь;
- билеты авиа и автобусные;
- гипермаркет;
- детские товары;
- дом и сад;
- доска объявлений;
- другое;
- канцелярия и полиграфия;
- компьютерное оборудование и сети;
- красота и здоровье;
- маркетинг;
- мебель внутренняя и матрасы;
- мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;
- недвижимость от застройщика;
- новости и инфо;
- обучение;
- одежда, обувь и аксессуары;
- продажа ПО;
- промышленное оборудование;
- спортивные товары;
- стройматериалы;
- товары для животных;
- туризм;
- финансы;
- электроника и гаджеты;
- ювелирные изделия.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Чем полезно это исследование?
Данные, приведенные в исследовании, помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.
Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.
Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.
Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведенных данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.
Сколько стоил клик в Google Ads
1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений
Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google во втором квартале 2021 года немного подешевела — $0,06 – $0,22. Во втором квартале прошлого года он стоил $0,06 – $0,24.
Клик в контекстно-медийной сети Google также стал дешевле — $0,02 – $0,09, в сравнении с $0,03 – $0,07 прошлого года за аналогичный период.
2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Казахстана
Самым дорогим регионом для продвижения стали Алматынская: $0,09 – $0,24 (против $0,07 – $0,25 в 2020), а также Жамбылская: $0,08 – $0,23 (против $0,06 – $0,24) и Кызылординская области: $0,07 – $0,23 (против $0,05 – $0,21).
Дешевле всего клик был в Западно-Казахстанской: $0,05 – $0,23 (против $0,06 – $0,22), Павлодарской: $0,04 – $0,21 (против $0,05 – $0,22) и Актюбинской областях: $0,03 – $0,22 (против $0,05 – $0,25).
3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик
Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Компьютерное оборудование и сети»: $0,95 – $2,06, «Маркетинг»: $0,47 – $1,26 и «Стройматериалы»: $0,23 – $0,52 (против $0,12 – $0,26).
Меньше всего за клик платили рекламодатели в тематике «Доска объявлений»: $0,03 – $0,05 (против $0,03 – $0,06), «Новости и инфо»: $0,02 (сравниваем с $0,01 – $0,02) и «Бизнес-помощь»: $0,01 – $0,04.
4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик
Наиболее дорогими в КМС в Казахстане были тематики «Билеты авиа и автобусные»: $0,17 – $0,21, «Финансы»: $0,1 – $0,22 (сравниваем с $0,03 – $0,08) и «Компьютерное оборудование и сети»: $0,12 – $0,14.
Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Детские товары»: $0,01 – $0,02, «Дом и сад»: $0,01 – $0,02 (против $0,01 – $0,03), «Новости и инфо»: $0,01 – $0,02 и «Доска объявлений»: $0,01.
5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств
Во втором квартале 2021 года клик по объявлению с компьютера стал дешевле — $0,05 – $0,24 (против $0,06 – $0,3), а с мобильного устройства дороже — $0,06 – $0,21 (против $0,05 – $0,19).
6. Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов
В регионах Казахстана мобильный трафик в среднем составляет более 90% в общем объеме закупаемого в Google.
Наибольшая его доля наблюдалась в Жамбылской, Южно-Казахстанской и Атырауской областях и составила порядка 95%, аналогично второму кварталу прошлого года.
Наименьшая доля была в Карагандинской, Северо–Казахстанской и Алматынской областях — более 85% (против 90% во втором квартале 2020 года).
7. Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик
В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в нише «Детские товары» (во втором квартале 2020 — 95%) и «Другое» (против 75%) он составил 100%.
Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Бизнес-помощь»: 50%, «Гипермаркет»: 30% (против 75%) и «Канцелярия и полиграфия»: 20% (против 60%).
Выводы
- Во втором квартале 2021 года стоимость клика в поиске стала дешевле: сейчас — $0,06 – $0,22, а в прошлом году он находился в диапазоне $0,06 – $0,24.
- Самым дорогим регионом для поискового продвижения были Алматынская область: $0,09 – $0,24, а меньше всего клик стоил в Актюбинской области: $0,03 – $0,22.
- В разрезе тематик больше всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Компьютерное оборудование и сети»: $0,95 – $2,06, а наиболее дешевым клик был в нише «Бизнес-помощь»: $0,01 – $0,04. Клик по объявлению с компьютера в Google стал дешевле — $0,05 – $0,24, а с мобильного устройства дороже — $0,06 – $0,21.
- Клик в рекламной сети стал дешевле — $0,02 – $0,09, а во втором квартале прошлого года он стоил $0,03 – $0,07. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Билеты авиа и автобусные»: $0,17 – $0,21, а меньше всего за клик платили в нише «Доска объявлений»: $0,01.
В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляет более 90% в общем объеме закупаемого в Google.
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