Алексей Селезнёв

Автор NJ c 2016
Позиция:
Head of Analytics Dept.
Компания:
Netpeak
Откуда:
Украина, Одесса
Об авторе:
Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга". Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: rgoogleads, rfacebookstat, rytstat, rym и других. Автор телеграмм канала R4marketing, который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

Статьи автора

Аналитика
8948 14
Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в третьем квартале 2021 года
Аналитика
13437 19
Как загрузить данные из API Google Analytics в R: часть 2
Аналитика
19750 61
Партиционирование таблиц в Google BigQuery — понятная инструкция
Аналитика
42922 43
Как оценить потерянный доход в Google Ads с помощью языка R
PPC
35926 52
Как визуализировать показатель качества ключевых слов — рецепт скрипта на языке R
Аналитика
6040 14
Сколько стоил клик в Google Ads в Казахстане во втором квартале 2021 года
Аналитика
669318 492
Всемогущая функция Query — подробное руководство
Аналитика
455686 601
Как работать с Microsoft Power BI — подробное руководство
Аналитика
13545 16
Миграция с Google AdWords API на Google Ads API: подробный мануал
Аналитика
4230 10
Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в первом квартале 2021 года — исследование Netpeak
Аналитика
20196 24
Как разработать графический интерфейс для скриптов R
