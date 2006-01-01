Алексей Селезнёв
Head of Analytics Dept.
Netpeak
Украина, Одесса
Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга". Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: rgoogleads, rfacebookstat, rytstat, rym и других. Автор телеграмм канала R4marketing, который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.
