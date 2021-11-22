Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в третьем квартале 2021 года

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Украине. В этом материале поделился свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за третий квартал 2021 года. Для наглядности сравниваем данные с третьим кварталом 2020 года.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование?

Для Украины учитывались данные по 28,9 миллионам кликов в 53 тематиках и 391 населенном пункте страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

• event-компания;

• FMCG (товары повседневного спроса);

• автомобильные запчасти и аксессуары;

• бизнес-помощь;

• билеты авиа и автобусные;

• бытовая техника;

• бюро переводов;

• ветеринария;

• гипермаркет;

• двери и роллеты;

• детские товары;

• дом и сад;

• домашний персонал;

• домашний текстиль, ткани и шторы;

• доставка еды;

• доставка посылок;

• другое;

• игры;

• книги;

• комиссионка;

• красота и здоровье;

• маркетинг;

• мебель внутренняя и матрасы;

• медицинская клиника;

• медицинское оборудование;

• металлопластиковые окна;

• мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;

• музыкальные товары;

• недвижимость от застройщика;

• новости и инфо;

• обучение;

• одежда, обувь и аксессуары;

• подарки;

• поиск работы/рекрутинг;

• посуда;

• продажа автомобилей;

• продажа ПО;

• промышленное оборудование;

• разработка ПО;

• ремонт квартир и домов;

• рыбалка, охота и туристическое снаряжение;

• системы охраны и безопасности;

• специализированная тяжелая техника;

• спортивные товары;

• страхование;

• стройматериалы;

• театры, кино и концерты;

• ткани и фурнитура;

• товары для животных;

• торговое оборудование и ПО;

• туризм;

• финансы;

• электроника и гаджеты.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведенных данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google в третьем квартале 2021 года стала немного выше: $0,05 - $0,12, а в 3Q 2020-го он стоил $0,04 - $0,1.

Клик в контекстно-медийной сети Google также стал дороже: $0,03 - $0,05, в сравнении с третьим кварталом прошлого года: $0,01 – $0,04.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Украины

Среди всех регионов, наиболее дорогим для поискового продвижения в Google остается Киев, но стоимость клика стала дороже: $0,08 – $0,19 в сравнении с $0,07 – $0,16 в третьем квартале 2020 года. Далее — Киевская: $0,05 – $0,14 (в третьем квартале 2020-го $0,04 – $0,11) и Одесская области: $0,05 – $0,12 (против $0,04 – $0,1).

Самая низкая стоимость клика была в Луганской: $0,04 – $0,1 (против $0,04 – $0,08) и Донецкой областях: $0,04 – $0,1 (против $0,04 – $0,09).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Бюро переводов»: $1 – $1,07, «Билеты авиа и автобусные»: $0,45 – $0,9 и «Маркетинг»: $0,21 – $0,85.

Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематиках «Товары для животных»: $0,03 – $0,06, «Домашний текстиль, ткани и шторы»: $0,03 – $0,05 и «Театры, кино и концерты»: $0,01 – $0,02.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в Украине были тематики «Маркетинг»: $0,09 – $0,35 (против $0,04 – $0,14), «Медицинская клиника»: $0,11 – $0,2 (в третьем квартале 2020: $0,06 – $0,13) и «Домашний персонал»: $0,14 – $0,17.

Дешевле всего клик по медийному объявлению оказался в тематике «Посуда»: $0,01 – $0,03, «Ткани и фурнитура»: $0,01 – $0,02 и «Системы охраны и безопасности»: $0,01.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

В третьем квартале 2021 года клик по объявлению с компьютера стал немного дороже: $0,05 – $0,13 (в третьем квартале 2020: $0,04 – $0,11), так же как и с мобильного устройства: $0,05 – $0,11 (в третьем квартале 2020 года: $0,04 – $0,09).

Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Украине мобильный трафик составляет более 80% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля в третьем квартале 2021 наблюдалась в Киеве и Киевской области, и составила порядка 90% — аналогично третьему кварталу прошлого года.

Наименьшая доля в Полтавской, Черниговской и Харьковской областях — выше 75%, так же как и в третьем квартале 2020 года.

Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: «Детские товары» (против 90% за аналогичный период прошлого года), «Новости и инфо» и «Недвижимость от застройщика» (в 2020-ом было 100%) — более 95%.

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Бюро переводов» (было 55%) и «Системы охраны и безопасности» — 45%, а также «Продажи ПО» — 40% (было 55%).

Выводы