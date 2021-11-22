Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в третьем квартале 2021 года

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Украине. В этом материале поделился свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за третий квартал 2021 года. Для наглядности сравниваем данные с третьим кварталом 2020 года.
В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Как проводилось исследование?
Для Украины учитывались данные по 28,9 миллионам кликов в 53 тематиках и 391 населенном пункте страны.
Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.
Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
• event-компания;
• FMCG (товары повседневного спроса);
• автомобильные запчасти и аксессуары;
• бизнес-помощь;
• билеты авиа и автобусные;
• бытовая техника;
• бюро переводов;
• ветеринария;
• гипермаркет;
• двери и роллеты;
• детские товары;
• дом и сад;
• домашний персонал;
• домашний текстиль, ткани и шторы;
• доставка еды;
• доставка посылок;
• другое;
• игры;
• книги;
• комиссионка;
• красота и здоровье;
• маркетинг;
• мебель внутренняя и матрасы;
• медицинская клиника;
• медицинское оборудование;
• металлопластиковые окна;
• мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;
• музыкальные товары;
• недвижимость от застройщика;
• новости и инфо;
• обучение;
• одежда, обувь и аксессуары;
• подарки;
• поиск работы/рекрутинг;
• посуда;
• продажа автомобилей;
• продажа ПО;
• промышленное оборудование;
• разработка ПО;
• ремонт квартир и домов;
• рыбалка, охота и туристическое снаряжение;
• системы охраны и безопасности;
• специализированная тяжелая техника;
• спортивные товары;
• страхование;
• стройматериалы;
• театры, кино и концерты;
• ткани и фурнитура;
• товары для животных;
• торговое оборудование и ПО;
• туризм;
• финансы;
• электроника и гаджеты.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Чем полезно это исследование?
Данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.
Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.
Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.
Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведенных данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.
Сколько стоил клик в Google Ads
1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений
Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google в третьем квартале 2021 года стала немного выше: $0,05 - $0,12, а в 3Q 2020-го он стоил $0,04 - $0,1.
Клик в контекстно-медийной сети Google также стал дороже: $0,03 - $0,05, в сравнении с третьим кварталом прошлого года: $0,01 – $0,04.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Украины
Среди всех регионов, наиболее дорогим для поискового продвижения в Google остается Киев, но стоимость клика стала дороже: $0,08 – $0,19 в сравнении с $0,07 – $0,16 в третьем квартале 2020 года. Далее — Киевская: $0,05 – $0,14 (в третьем квартале 2020-го $0,04 – $0,11) и Одесская области: $0,05 – $0,12 (против $0,04 – $0,1).
Самая низкая стоимость клика была в Луганской: $0,04 – $0,1 (против $0,04 – $0,08) и Донецкой областях: $0,04 – $0,1 (против $0,04 – $0,09).
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик
Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Бюро переводов»: $1 – $1,07, «Билеты авиа и автобусные»: $0,45 – $0,9 и «Маркетинг»: $0,21 – $0,85.
Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематиках «Товары для животных»: $0,03 – $0,06, «Домашний текстиль, ткани и шторы»: $0,03 – $0,05 и «Театры, кино и концерты»: $0,01 – $0,02.
Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик
Наиболее дорогими в КМС в Украине были тематики «Маркетинг»: $0,09 – $0,35 (против $0,04 – $0,14), «Медицинская клиника»: $0,11 – $0,2 (в третьем квартале 2020: $0,06 – $0,13) и «Домашний персонал»: $0,14 – $0,17.
Дешевле всего клик по медийному объявлению оказался в тематике «Посуда»: $0,01 – $0,03, «Ткани и фурнитура»: $0,01 – $0,02 и «Системы охраны и безопасности»: $0,01.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств
В третьем квартале 2021 года клик по объявлению с компьютера стал немного дороже: $0,05 – $0,13 (в третьем квартале 2020: $0,04 – $0,11), так же как и с мобильного устройства: $0,05 – $0,11 (в третьем квартале 2020 года: $0,04 – $0,09).
Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов
В регионах Украине мобильный трафик составляет более 80% в общем объеме закупаемого в Google.
Наибольшая его доля в третьем квартале 2021 наблюдалась в Киеве и Киевской области, и составила порядка 90% — аналогично третьему кварталу прошлого года.
Наименьшая доля в Полтавской, Черниговской и Харьковской областях — выше 75%, так же как и в третьем квартале 2020 года.
Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик
В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: «Детские товары» (против 90% за аналогичный период прошлого года), «Новости и инфо» и «Недвижимость от застройщика» (в 2020-ом было 100%) — более 95%.
Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Бюро переводов» (было 55%) и «Системы охраны и безопасности» — 45%, а также «Продажи ПО» — 40% (было 55%).
Выводы
- В третьем квартале 2021 года стоимость клика в поиске стала дороже: $0,05 – $0,12, а в третьем квартале 2020-го он находился в диапазоне $0,04 – $0,1.
- Самым дорогим регионом для поискового продвижения остался Киев: $0,08 – $0,19, а дешевле всего клик стоил для Луганской и Донецкой областей: $0,04 – $0,1.
- В разрезе тематик, дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Бюро переводов»: $1 – $1,07, а наиболее дешевым клик был в нише «Театры, кино и концерты»: $0,01 – $0,02.
- Клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,05 – $0,13, а с мобильного устройства — $0,05 – $0,11.
- Клик в контекстно-медийной сети также стал дороже: $0,03 – $0,05, а в третьем квартале прошлого года он стоил $0,01 – $0,04. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Маркетинг»: $0,09 – $0,35, а дешевле всего за клик платили в нише «Системы охраны и безопасности»: $0,01.
- В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляла более 80% в общем объеме закупаемого в Google.
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