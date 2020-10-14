Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в третьем квартале 2020 года — исследование Netpeak

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Украине. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика и доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за третий квартал 2020 года. Для наглядности сравниваем данные со вторым кварталом 2020 года.

В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Например, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Как проводилось исследование?

Для Украины учитывались данные по 18,7 миллионов кликов в 43 тематиках и 392 населенных пунктах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

FMCG;

IT;

авто;

бизнес помощь;

бухгалтерский аутсорсинг;

бюро переводов;

ветеринария;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

домашний персонал;

доставка еды;

доставка посылок;

другое;

заработок онлайн;

игры;

канцелярия и полиграфия;

книги;

красота и здоровье;

маркетинг;

мебель и интерьер;

медицинская клиника;

металлопластиковые окна;

музыкальные товары;

недвижимость;

недвижимость от застройщика;

обучение;

одежда обувь и аксессуары;

подарки;

поиск работы / рекрутинг;

посуда;

продажа ПО;

производство пакетов;

промышленное оборудование;

специализированная тяжелая техника;

спортивные товары;

страхование;

стройматериалы;

товары для животных;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала немного дороже: сейчас он стоит $0,04 – $0,1, а во втором квартале был в диапазоне $0,04 – $0,09.

Клик в контекстно-медийной сети Google стал дешевле — $0,01 – $0,04, в то время, как в Q2 он стоил $0,02 – $0,04.

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Украины

Среди всех регионов наиболее дорогим для поискового продвижения в Google остается Киев, стоимость клика здесь стала дороже: $0,07 – $0,16 в сравнении с $0,06 – $0,15 в Q2. Далее — Днепропетровская: $0,04 – $0,1 (во втором квартале $0,04 – $0,09), а также Одесская: $0,04 – $0,1 и Киевская области: $0,04 – $0,11, где клик стоил аналогично второму кварталу.

Самая низкая стоимость клика в Николаевской: $0,03–$0,09 (во втором квартале $0,03 – $0,08) и Луганской областях: $0,04–$0,08 (во втором квартале $0,03 – $0,09).

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Недвижимость»: $0,1 – $0,24 (во втором квартале $0,1 – $0,29), «Специализированная тяжелая техника»: $0,09 – $0,25, «Промышленное оборудование»: $0,12 – $0,17 и «Страхование»: $0,10 – $0,19 (во втором квартале $0,1 – $0,21).

Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематике «Музыкальные товары»: $0,04 – $0,06, а также «Одежда, обувь и аксессуары»: $0,03 – $0,07, как во втором квартале.

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в Украине были тематики «Медицинская клиника»: $0,06 – $0,13, «Страхование»: $0,04 – $0,1 (во втором квартале $0,03 – $0,09), «Тяжелая промышленность и производство»: $0,05 – $0,11 (во втором квартале $0,03 – $0,07) и «Маркетинг»: $0,04 – $0,14.

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Канцелярия и полиграфия»: $0,03 (во втором квартале был дешевле на $0,01).

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

В третьем квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,04 – $0,11, с мобильного устройства $0,04 – $0,09, также, как и во втором квартале.

6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Украины мобильный трафик составляет более 80% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля в третьем квартале 2020 наблюдалась в Киевской области и Киеве, и составила порядка 90 – 95%, что выше, чем во втором квартале — 85%.

Наименьшая доля в Полтавской и Харьковской областях — выше 75%, как и во 2-м квартале.

7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в тематиках «Металлопластиковые окна» — 100%, а также в нишах «Недвижимость от застройщика», «Недвижимость» и «Доставка посылок» — более 95%.

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «FMCG»: 45%, а также «Продажа ПО» и «Бюро переводов» — 55%.

Выводы