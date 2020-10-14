Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в третьем квартале 2020 года — исследование Netpeak
С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Украине. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика и доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за третий квартал 2020 года. Для наглядности сравниваем данные со вторым кварталом 2020 года.
В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Чем полезно это исследование?
Данные, приведенные в исследовании, помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.
Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.
Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.
Например, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.
Как проводилось исследование?
Для Украины учитывались данные по 18,7 миллионов кликов в 43 тематиках и 392 населенных пунктах страны.
Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.
Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- FMCG;
- IT;
- авто;
- бизнес помощь;
- бухгалтерский аутсорсинг;
- бюро переводов;
- ветеринария;
- гипермаркет;
- детские товары;
- дом и сад;
- домашний персонал;
- доставка еды;
- доставка посылок;
- другое;
- заработок онлайн;
- игры;
- канцелярия и полиграфия;
- книги;
- красота и здоровье;
- маркетинг;
- мебель и интерьер;
- медицинская клиника;
- металлопластиковые окна;
- музыкальные товары;
- недвижимость;
- недвижимость от застройщика;
- обучение;
- одежда обувь и аксессуары;
- подарки;
- поиск работы / рекрутинг;
- посуда;
- продажа ПО;
- производство пакетов;
- промышленное оборудование;
- специализированная тяжелая техника;
- спортивные товары;
- страхование;
- стройматериалы;
- товары для животных;
- тяжелая промышленность и производство;
- финансы;
- электроника;
- ювелирные изделия.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Сколько стоил клик в Google Ads
1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений
Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала немного дороже: сейчас он стоит $0,04 – $0,1, а во втором квартале был в диапазоне $0,04 – $0,09.
Клик в контекстно-медийной сети Google стал дешевле — $0,01 – $0,04, в то время, как в Q2 он стоил $0,02 – $0,04.
2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Украины
Среди всех регионов наиболее дорогим для поискового продвижения в Google остается Киев, стоимость клика здесь стала дороже: $0,07 – $0,16 в сравнении с $0,06 – $0,15 в Q2. Далее — Днепропетровская: $0,04 – $0,1 (во втором квартале $0,04 – $0,09), а также Одесская: $0,04 – $0,1 и Киевская области: $0,04 – $0,11, где клик стоил аналогично второму кварталу.
Самая низкая стоимость клика в Николаевской: $0,03–$0,09 (во втором квартале $0,03 – $0,08) и Луганской областях: $0,04–$0,08 (во втором квартале $0,03 – $0,09).
3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик
Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Недвижимость»: $0,1 – $0,24 (во втором квартале $0,1 – $0,29), «Специализированная тяжелая техника»: $0,09 – $0,25, «Промышленное оборудование»: $0,12 – $0,17 и «Страхование»: $0,10 – $0,19 (во втором квартале $0,1 – $0,21).
Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематике «Музыкальные товары»: $0,04 – $0,06, а также «Одежда, обувь и аксессуары»: $0,03 – $0,07, как во втором квартале.
4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик
Наиболее дорогими в КМС в Украине были тематики «Медицинская клиника»: $0,06 – $0,13, «Страхование»: $0,04 – $0,1 (во втором квартале $0,03 – $0,09), «Тяжелая промышленность и производство»: $0,05 – $0,11 (во втором квартале $0,03 – $0,07) и «Маркетинг»: $0,04 – $0,14.
Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Канцелярия и полиграфия»: $0,03 (во втором квартале был дешевле на $0,01).
5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств
В третьем квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,04 – $0,11, с мобильного устройства $0,04 – $0,09, также, как и во втором квартале.
6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов
В регионах Украины мобильный трафик составляет более 80% в общем объеме закупаемого в Google.
Наибольшая его доля в третьем квартале 2020 наблюдалась в Киевской области и Киеве, и составила порядка 90 – 95%, что выше, чем во втором квартале — 85%.
Наименьшая доля в Полтавской и Харьковской областях — выше 75%, как и во 2-м квартале.
7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик
В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в тематиках «Металлопластиковые окна» — 100%, а также в нишах «Недвижимость от застройщика», «Недвижимость» и «Доставка посылок» — более 95%.
Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «FMCG»: 45%, а также «Продажа ПО» и «Бюро переводов» — 55%.
Выводы
- В третьем квартале 2020 года стоимость клика в поиске стала немного дороже: $0,04 – $0,1, а во втором квартале 2020 года он стоил $0,04 – $0,09. Самым дорогим регионом для поискового продвижения остался Киев: $0,07 – $0,16, а дешевле всего клик стоил в Николаевской области: $0,03–$0,09. В разрезе тематик, больше всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Недвижимость»: $0,1 – $0,24, а наиболее дешевым клик был в нише «Одежда, обувь и аксессуары»: $0,03 – $0,07. Клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,04 – $0,11, а с мобильного устройства $0,04 – $0,09.
- Клик в контекстно-медийной сети стал дешевле: $0,01 – $0,04, а во втором квартале он находился в диапазоне $0,02 – $0,04. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Медицинская клиника»: $0,06 – $0,13, а дешевле всего за клик платили в нише «Канцелярия и полиграфия»: $0,03.
- В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляла более 80% в общем объеме закупаемого в Google — аналогично Q2.
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