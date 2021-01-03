Аналитика

Как разработать графический интерфейс для скриптов R
Алексей Селезнёв
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Сложность: норм норм
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Хотите, чтобы ваши R-скрипты могли запускать пользователи без навыков программирования? Создайте понятное десктопное приложение.

Язык R предназначен преимущественно для Back End программирования, но на нем можно разработать довольно удобный графический интерфейс. В этой статье я расскажу, какие графические элементы вы можете построить с помощью пакета «gWidgets2», и поделюсь несколькими примерами интерфейса, разработанного в R.

Установка нужных пакетов

Основным пакетом, который мы рассмотрим будет «gWidgets2», который по сути является переписанным «gWidgets».

Но для построения интерфейсов вам понадобится установить несколько пакетов:

  1. Сначала установить одну из базовых графических библиотек: RGtk2, tcltk или Qt.
  2. Далее — пакет gWidgets2
  3. После чего необходимо установить один или несколько пакетов — это интерфейсы к базовым графическим пакетам: «gWidgets2RGtk2», «gWidgets2tcltk», «gWidgets2Qt».

Наиболее простым графическим интерфейсом является tcltk, поэтому мы установим его, и связанные с ним пакеты.

install.packages('tcltk')
install.packages('gWidgets2')
install.packages('gWidgets2tcltk')

Какие элементы интерфейса доступны?

В пакете «gWidgets2» много графических элементов интерфейса — рассмотрим основные.

1. Диалоговое окно — «gwindow» и «gbasicdialog»

Основной и главный контейнер для всех графических элементов интерфейса.

Если вы планируете в дальнейшем запускать разработанный интерфейс с помощью BAT или EXE-файла, рекомендую в качестве главного контейнера использовать «gbasicdialog». При запуске из BAT-файла, элемент интерфейса «gwindow» строится и мгновенно закрывается, не дождавшись действий пользователя.

Все же существует способ, который позволит вам запускать интерфейс с помощью BAT-файла, даже если он построен через «gwindow». Сразу после завершения кода графического интерфейса воспользуетесь командой «Sys.sleep(300)», и окно не будет закрываться.

В «gbasicdialog» так же есть один небольшой баг, для закрытия обычного, или диалогового окна вам необходимо использовать функцию dispose(). Но из-за ошибки допущенной в пакете данная функция возвращает ошибку при попытке закрыть «gbasicdialog». Для закрытия диалогового окна вызывайте метод dispose_window() самого диалогового окна, вместо вызова функции dispose(), смотрите пример ниже:

# создаём окно
my_win <- gbasicdialog("My Window",visible  = T, do.buttons=FALSE)

# добавляем кнопку для закрытия окна
gbutton("Cancel", container = my_win,handler = function(h,...) {
  my_win$dispose_window()
})

Синтаксис:

gwindow(title = "Window", visible = TRUE, name=title, width = NULL,
height= NULL, parent=NULL, handler = NULL, action = NULL, ...,
toolkit = guiToolkit())    
gbasicdialog(title = "Dialog", widget, parent=NULL,
do.buttons=TRUE,handler = NULL, action=NULL...,
toolkit=guiToolkit())

Основные аргументы:

  • title — заголовок диалогового окна;
  • visible — видимость диалогового окна, принимает значение «FALSE» или «TRUE». Можно отключить видимость построения окна и всех его элементов и включить после того, как окно будет полностью сформировано с помощью функции visible.
  • handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...).

2. Кнопка — «gbutton»

Функция «gbutton» создает кнопку в указанном контейнере.

Синтаксис:

gbutton(text = "", border=TRUE, handler = NULL, action = NULL,
container = NULL,   ..., toolkit = guiToolkit())

Основные аргументы:

  • text — текст кнопки;
  • handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...);
  • container — контейнер, в котором размещается кнопка.

Пример использования:

obj <- gbutton("Hello world", container = gwindow())

3. Ярлык — «glabel»

Текстовый блок в диалоговом окне, который используется для описания различной информации.

Синтаксис:

glabel(text = "", markup = FALSE, editable = FALSE, handler =
NULL,action = NULL, container = NULL, ..., toolkit = guiToolkit())

Основные аргументы:

  • text — текст ярлыка;
  • handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...);
  • container — контейнер, в который будет помещен ярлык.

Пример использования:

obj <- glabel("Hello world", container = gwindow())

4. Текстовое поле — «gedit»

В диалоговом окне появится текстовое поле, в которое пользователь может ввести свои данные.

Hallo world

Синтаксис:

gedit(text = "", width = 25, coerce.with = NULL,
initial.msg="",handler = NULL, action = NULL, container = NULL, ...,
toolkit = guiToolkit())

Основные аргументы:

  • text — текст ярлыка.
  • handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...).
  • container — контейнер для текстового поля.

Пример использования:

obj <- gedit("Hello world", container = gwindow())

5. Список с возможностью выбора одного элемента — «gradio»

Список, в котором можно отметить галочкой один элемент.

Выбор одного элемента

Синтаксис:

gradio(items, selected = 1, horizontal = FALSE, handler= NULL,action
= NULL, container = NULL, ..., toolkit = guiToolkit())

Основные аргументы:

  • items — вектор значений, возможных для выбора;
  • selected — числовое значение номера элемента, который будет выбран по умолчанию;
  • horizontal — ориентация списка (TRUE — горизонтальная, FALSE — вертикальная);
  • handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...);
  • container — контейнер, в котором размещается список.

Пример использования:

obj <- gradio(c("hello","world"), container=gwindow())

6. Выпадающий список «gcombobox»

Выпадающий список — более компактная альтернатива списку, с возможностью выбора одного элемента.

Выпадающий элемент

Синтаксис:

gcombobox(items, selected = 1, editable = FALSE, coerce.with=NULL,
handler = NULL,   action = NULL, container = NULL, ..., toolkit =
guiToolkit())

Основные аргументы:

  • items — вектор значений, возможных для выбора;
  • selected — числовое значение номера элемента, который будет выбран по умолчанию;
  • handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...);
  • container — контейнер для размещения выпадающего списка.

Пример использования:

obj <- gcombobox(c("hello","world"), container=gwindow())

7. Список с возможностью выбора нескольких элементов — «gcheckboxgroup»

Пакет «gcheckboxgroup» дает возможность пользователю отметить галочками любое количество элементов из списка.

Выбор нескольких элементов

Синтаксис:

gcheckboxgroup(items, checked = FALSE,  horizontal = FALSE,
use.table=FALSE,   handler = NULL, action = NULL, container = NULL,
..., toolkit = guiToolkit())

Основные аргументы:

  • items — вектор значений, возможных для выбора;
  • horizontal — ориентация списка (TRUE — горизонтальная, FALSE — вертикальная);
  • handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы функции — function(h,...);
  • container — контейнер для размещения списка.

Пример использования:

obj <- gcheckboxgroup(c("hello","world"), container=gwindow()

8. Календарь — «gcalendar»

С помощью этого элемента удобно выбирать дату.

Удобно выбирать дату

Синтаксис:

gcalendar(text = "", format = "%Y-%m-%d", handler=NULL,action=NULL,
container = NULL, ..., toolkit = guiToolkit())

Основные аргументы:

  • text — дата по умолчанию;
  • format — формат в котором будет задана дата;
  • handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...);
  • container — контейнер, в котором размещается календарь.

Пример использования:

obj <- gcalendar(text = as.character(Sys.Date()),container=gwindow())

9. Выбор папки или файла — «gfile»

Этот элемент выводит на экран диалоговое окно для открытия или сохранения файлов и папок.

Выбор папок и файлов

Синтаксис:

gfile(text = "", type = c("open", "save", "selectdir"),
initialfilename = NULL,   filter = list("All files" = list(patterns = c("*")), "R files" =   list(patterns =
c("*.R","*.Rdata")),
"text files" = list(mime.types = c("text/plain"))       ),
multi=FALSE, handler = NULL, action = NULL, ..., toolkit =
guiToolkit())

Основные аргументы:

  • text — заголовок диалогового окна, открывающегося для выбора файла или папки;
  • type — тип диалогового окна, принимает значение «open» (получить путь к файлу), «save» (сохранить объект в виде файла) и «selectdir» (получить путь к папке);
  • handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...).

Пример использования:

obj <- gbutton("Select file", container=gwindow(), handler =
function(h,...) {gfile(text = "Select file", type = "selectdir")})

Как разработать простой графический интерфейс?

Рассмотрим, как можно применять основные элементы пакета. Для примера создадим текстовое поле с возможностью ввести свое имя и кнопку, при нажатии на которую появится приветственное сообщение.

  1. В качестве основного контейнера выберем «gwindow».
main_window <- gwindow(title = "My main windows")

Функция «gwindow(title = "My main windows")» создаст главное диалоговое окно, которое вам предстоит наполнить графическими элементами.

  1. Сначала добавим текстовый ярлык, чтобы объяснить пользователям, какие данные нужно ввести в этом поле.

Для создания ярлыка используйте функцию «glable("Enter your name", container = main_window)». Первый аргумент отвечает за текст ярлыка. Аргумент container указывает контейнер, в котором будет отображаться ярлык — мы указали «main_window », так как именно в этот объект сохранили созданное на первом шаге диалоговое окно.

  1. Последний элемент диалогового окна — кнопка «Hello!».

Кнопка создается с помощью функции «gbutton("Hello!", container = main_window, handler = function(h,...)». Первый аргумент отвечает за текст кнопки, второй — указывает контейнер, в котором отобразится кнопка. Аргумент «handler» обрабатывает событие, а значит в нем нужно описать функцию, которая выполнится при нажатии кнопки:

function(h,...){ gmessage(paste0("Hello ",svalue(username),"!"))}

Функция выводит на экран сообщение, созданное с помощью функции «gmessage». Чтобы в сообщении появилось имя, заданное пользователем в текстовом поле, я использую функцию «svalue» — она в качестве аргумента принимает объект, значение которого вы хотите получить.

  1. В результате у вас получится такой код:
#Создаем диалоговое окно
main_window <- gwindow(title = "My main windows")
#Добавляем подпись к текстовому полю
glable("Enter your name", container = main_window)

 #Добавляем текстовое поле
username <- gedit("User name", container = main_window)

#Добавляем кнопку
gbutton("Hello!", container = main_window, handler = function(h,...){
#Описываем действия которые будут выполнены при нажатие на кнопку
gmessage(paste0("Hello ", svalue(username),"!"))})

Запустите код в R-консоли или R Studio, и сформируется диалоговое окно.

Сформированное диалоговое окно

В текстовом поле можно ввести свое имя и нажать кнопку «Hello!», после чего появится приветственное сообщение.

Приветственное сообщение

Пример сложного графического интерфейса, разработанного в R

Пользуясь пакетом «gWidgets2», можно создавать и достаточно сложные интерфейсы.

В этом пункте я поделюсь графическим интерфейсом для запуска скриптов. В диалоговых окнах можно ввести пользовательские параметры, необходимые для подключения к API, выбрать период статистики и конкретные скрипты. После нажатия кнопки «Start» начинается процесс сбора данных.

Графический интерфейс для запуска скриптов

Скрипт для создания вышеприведенного интерфейса:

library(gWidgets)
library(gWidgetstcltk)
library(lubridate)
options(guiToolkit="tcltk")

#переходим в рабочую директорию
setwd("C:/ppc_bi")
    

#Период
currentDate <-Sys.Date()
eopm <- currentDate - days(day(currentDate))
sopm <- currentDate - days(day(currentDate))
sopm <- sopm - days(day(sopm) - 1)


#Строим диалоговое окно
win <- gbasicdialog("BI Data Uploader System v 1.0",visible =
F,do.buttons=FALSE)

#Выбор рабочей папки
dirgroup <- gframe("Work directory",container = win,horizontal = T)
workdirblock <- gedit("C:/ppc_bi", container = dirgroup)
gbutton("Choice", container = dirgroup,handler = function(h,...) {
workdir <<- gfile("Select directory",type="selectdir")
svalue(workdirblock) <- workdir 
setwd(svalue(workdirblock))})

#Группируем учетные данные
cred_group <- ggroup(container = win)

#Учетные даные MySQL
mysqlgr <- gframe("MySQL credentials",container = cred_group,horizontal = F)glabel("Host:",container = mysqlgr)
host <- gedit("", container = mysqlgr)
glabel("User:",container = mysqlgr)
user <- gedit("", container = mysqlgr)
glabel("Pass:",container = mysqlgr)
pass <- gedit("", container = mysqlgr)

#Учетные данные Google
gagroup <- gframe("Google credentials",container = cred_group,horizontal = F)
glabel("Clientid:",container = gagroup)
clientid <- gedit("", container = gagroup)
glabel("Client secret:",container = gagroup)
clientsecret <- gedit("", container = gagroup)
glabel("Adwords API token:",container = gagroup)
adwords_api_token <- gedit("", container = gagroup)

#ID докса - справочника проектов
doxgroup <- gframe("Project dictionary document key",container = win)
doxid <- gedit("", container = doxgroup, width = 50)

#Установка отчетного периода
grperiod <- gframe("Period",container = win,horizontal = F)
glabel("From: ",container = grperiod)
date_from <- gcalendar(text = as.character(sopm), format = "%Y-%m-%d",  container = grperiod)
glabel("To: ",container = grperiod)
date_to   <- gcalendar(text = as.character(eopm), format = "%Y-%m-%d",  container = grperiod)

#Выбор скриптов которые необходимо запустить
grscripts <- gframe("Scripts",container = win,horizontal = T)
scripts <- gcheckboxgroup(c("AdWords","Facebook","Direct","QualityScore","LostProfit","Summary"), container=grscripts)

#Кнопка Start
gbutton("Start", container = win,handler = function(h,...) { dispose(win) for(scrnum in svalue(scripts)){   scriptName <- paste0(scrnum, ".R")   source(scriptName) }})

#Кнопка Cancel
gbutton("Cancel", container = win,handler = function(h,...) { win$dispose_window()})

#Включаем окно
visible(win, set = T)

Выводы

С помощью пакета «gWidgets2» вы сможете организовывать R-скрипты в виде десктопных приложений с понятным интерфейсом.

Доступны такие графические элементы:

  1. Диалоговое окно, в котором будут содержаться все последующие элементы интерфейса.
  2. Кнопка с текстовой надписью и функцией, которая будет выполнятся при нажатии.
  3. Текстовый блок, с помощью которого вы сможете объяснить назначение определенных составляющих интерфейса.
  4. Текстовое поле для ввода данных.
  5. Списки с возможностью выбора одного или нескольких элементов.
  6. Выпадающий список, который позволяет более компактно разместить перечень доступных элементов.
  7. Календарь для удобного выбора дат и периодов.
  8. Диалоговое окно для выбора папки или файла.

Перечисленных элементов достаточно для создания интерфейсов, которые упростят работу со скриптами на языке R.

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веб-аналитика язык R
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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