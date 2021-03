Хотите, чтобы ваши R-скрипты могли запускать пользователи без навыков программирования? Создайте понятное десктопное приложение.

Язык R предназначен преимущественно для Back End программирования, но на нем можно разработать довольно удобный графический интерфейс. В этой статье я расскажу, какие графические элементы вы можете построить с помощью пакета «gWidgets2», и поделюсь несколькими примерами интерфейса, разработанного в R.

Установка нужных пакетов

Основным пакетом, который мы рассмотрим будет «gWidgets2», который по сути является переписанным «gWidgets».

Но для построения интерфейсов вам понадобится установить несколько пакетов:

Сначала установить одну из базовых графических библиотек: RGtk2, tcltk или Qt. Далее — пакет gWidgets2 После чего необходимо установить один или несколько пакетов — это интерфейсы к базовым графическим пакетам: «gWidgets2RGtk2», «gWidgets2tcltk», «gWidgets2Qt».

Наиболее простым графическим интерфейсом является tcltk, поэтому мы установим его, и связанные с ним пакеты.

install.packages('tcltk')

install.packages('gWidgets2')

install.packages('gWidgets2tcltk')



Какие элементы интерфейса доступны?

В пакете «gWidgets2» много графических элементов интерфейса — рассмотрим основные.

1. Диалоговое окно — «gwindow» и «gbasicdialog»

Основной и главный контейнер для всех графических элементов интерфейса.

Если вы планируете в дальнейшем запускать разработанный интерфейс с помощью BAT или EXE-файла, рекомендую в качестве главного контейнера использовать «gbasicdialog». При запуске из BAT-файла, элемент интерфейса «gwindow» строится и мгновенно закрывается, не дождавшись действий пользователя.

Все же существует способ, который позволит вам запускать интерфейс с помощью BAT-файла, даже если он построен через «gwindow». Сразу после завершения кода графического интерфейса воспользуетесь командой «Sys.sleep(300)», и окно не будет закрываться.

В «gbasicdialog» так же есть один небольшой баг, для закрытия обычного, или диалогового окна вам необходимо использовать функцию dispose(). Но из-за ошибки допущенной в пакете данная функция возвращает ошибку при попытке закрыть «gbasicdialog». Для закрытия диалогового окна вызывайте метод dispose_window() самого диалогового окна, вместо вызова функции dispose(), смотрите пример ниже:

# создаём окно

my_win <- gbasicdialog("My Window",visible = T, do.buttons=FALSE)



# добавляем кнопку для закрытия окна

gbutton("Cancel", container = my_win,handler = function(h,...) {

my_win$dispose_window()

})



Синтаксис:

gwindow(title = "Window", visible = TRUE, name=title, width = NULL,

height= NULL, parent=NULL, handler = NULL, action = NULL, ...,

toolkit = guiToolkit())

gbasicdialog(title = "Dialog", widget, parent=NULL,

do.buttons=TRUE,handler = NULL, action=NULL, ...,

toolkit=guiToolkit())

Основные аргументы:

title — заголовок диалогового окна;

— заголовок диалогового окна; visible — видимость диалогового окна, принимает значение «FALSE» или «TRUE». Можно отключить видимость построения окна и всех его элементов и включить после того, как окно будет полностью сформировано с помощью функции visible.

— видимость диалогового окна, принимает значение «FALSE» или «TRUE». Можно отключить видимость построения окна и всех его элементов и включить после того, как окно будет полностью сформировано с помощью функции visible. handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...).

2. Кнопка — «gbutton»

Функция «gbutton» создает кнопку в указанном контейнере.

Синтаксис:

gbutton(text = "", border=TRUE, handler = NULL, action = NULL,

container = NULL, ..., toolkit = guiToolkit())



Основные аргументы:

text — текст кнопки;

— текст кнопки; handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...);

— обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...); container — контейнер, в котором размещается кнопка.

Пример использования:

obj <- gbutton("Hello world", container = gwindow())



3. Ярлык — «glabel»

Текстовый блок в диалоговом окне, который используется для описания различной информации.

Синтаксис:

glabel(text = "", markup = FALSE, editable = FALSE, handler =

NULL,action = NULL, container = NULL, ..., toolkit = guiToolkit())



Основные аргументы:

text — текст ярлыка;

— текст ярлыка; handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...);

— обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...); container — контейнер, в который будет помещен ярлык.

Пример использования:

obj <- glabel("Hello world", container = gwindow())



4. Текстовое поле — «gedit»

В диалоговом окне появится текстовое поле, в которое пользователь может ввести свои данные.

Синтаксис:

gedit(text = "", width = 25, coerce.with = NULL,

initial.msg="",handler = NULL, action = NULL, container = NULL, ...,

toolkit = guiToolkit())



Основные аргументы:

text — текст ярлыка.

— текст ярлыка. handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...).

— обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...). container — контейнер для текстового поля.

Пример использования:

obj <- gedit("Hello world", container = gwindow())



5. Список с возможностью выбора одного элемента — «gradio»

Список, в котором можно отметить галочкой один элемент.

Синтаксис:

gradio(items, selected = 1, horizontal = FALSE, handler= NULL,action

= NULL, container = NULL, ..., toolkit = guiToolkit())



Основные аргументы:

items — вектор значений, возможных для выбора;

— вектор значений, возможных для выбора; selected — числовое значение номера элемента, который будет выбран по умолчанию;

— числовое значение номера элемента, который будет выбран по умолчанию; horizontal — ориентация списка (TRUE — горизонтальная, FALSE — вертикальная);

— ориентация списка (TRUE — горизонтальная, FALSE — вертикальная); handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...);

— обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...); container — контейнер, в котором размещается список.

Пример использования:

obj <- gradio(c("hello","world"), container=gwindow())



6. Выпадающий список — «gcombobox»

Выпадающий список — более компактная альтернатива списку, с возможностью выбора одного элемента.

Синтаксис:

gcombobox(items, selected = 1, editable = FALSE, coerce.with=NULL,

handler = NULL, action = NULL, container = NULL, ..., toolkit =

guiToolkit())



Основные аргументы:

items — вектор значений, возможных для выбора;

— вектор значений, возможных для выбора; selected — числовое значение номера элемента, который будет выбран по умолчанию;

— числовое значение номера элемента, который будет выбран по умолчанию; handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...);

— обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...); container — контейнер для размещения выпадающего списка.

Пример использования:

obj <- gcombobox(c("hello","world"), container=gwindow())



7. Список с возможностью выбора нескольких элементов — «gcheckboxgroup»

Пакет «gcheckboxgroup» дает возможность пользователю отметить галочками любое количество элементов из списка.

Синтаксис:

gcheckboxgroup(items, checked = FALSE, horizontal = FALSE,

use.table=FALSE, handler = NULL, action = NULL, container = NULL,

..., toolkit = guiToolkit())



Основные аргументы:

items — вектор значений, возможных для выбора;

— вектор значений, возможных для выбора; horizontal — ориентация списка (TRUE — горизонтальная, FALSE — вертикальная);

— ориентация списка (TRUE — горизонтальная, FALSE — вертикальная); handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы функции — function(h,...);

— обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы функции — function(h,...); container — контейнер для размещения списка.

Пример использования:

obj <- gcheckboxgroup(c("hello","world"), container=gwindow()



8. Календарь — «gcalendar»

С помощью этого элемента удобно выбирать дату.

Синтаксис:

gcalendar(text = "", format = "%Y-%m-%d", handler=NULL,action=NULL,

container = NULL, ..., toolkit = guiToolkit())



Основные аргументы:

text — дата по умолчанию;

— дата по умолчанию; format — формат в котором будет задана дата;

— формат в котором будет задана дата; handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...);

— обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...); container — контейнер, в котором размещается календарь.

Пример использования:

obj <- gcalendar(text = as.character(Sys.Date()),container=gwindow())



9. Выбор папки или файла — «gfile»

Этот элемент выводит на экран диалоговое окно для открытия или сохранения файлов и папок.

Синтаксис:

gfile(text = "", type = c("open", "save", "selectdir"),

initialfilename = NULL, filter = list("All files" = list(patterns = c("*")), "R files" = list(patterns =

c("*.R","*.Rdata")),

"text files" = list(mime.types = c("text/plain")) ),

multi=FALSE, handler = NULL, action = NULL, ..., toolkit =

guiToolkit())



Основные аргументы:

text — заголовок диалогового окна, открывающегося для выбора файла или папки;

— заголовок диалогового окна, открывающегося для выбора файла или папки; type — тип диалогового окна, принимает значение «open» (получить путь к файлу), «save» (сохранить объект в виде файла) и «selectdir» (получить путь к папке);

— тип диалогового окна, принимает значение «open» (получить путь к файлу), «save» (сохранить объект в виде файла) и «selectdir» (получить путь к папке); handler — обработчик событий, в котором вы прописываете анонимную функцию, запускающуюся при активации элемента. Обязательные аргументы данной функции — function(h,...).

Пример использования:

obj <- gbutton("Select file", container=gwindow(), handler =

function(h,...) {gfile(text = "Select file", type = "selectdir")})



Как разработать простой графический интерфейс?

Рассмотрим, как можно применять основные элементы пакета. Для примера создадим текстовое поле с возможностью ввести свое имя и кнопку, при нажатии на которую появится приветственное сообщение.

В качестве основного контейнера выберем «gwindow».

main_window <- gwindow(title = "My main windows")



Функция «gwindow(title = "My main windows")» создаст главное диалоговое окно, которое вам предстоит наполнить графическими элементами.

Сначала добавим текстовый ярлык, чтобы объяснить пользователям, какие данные нужно ввести в этом поле.

Для создания ярлыка используйте функцию «glable("Enter your name", container = main_window)». Первый аргумент отвечает за текст ярлыка. Аргумент container указывает контейнер, в котором будет отображаться ярлык — мы указали «main_window », так как именно в этот объект сохранили созданное на первом шаге диалоговое окно.

Последний элемент диалогового окна — кнопка «Hello!».

Кнопка создается с помощью функции «gbutton("Hello!", container = main_window, handler = function(h,...)». Первый аргумент отвечает за текст кнопки, второй — указывает контейнер, в котором отобразится кнопка. Аргумент «handler» обрабатывает событие, а значит в нем нужно описать функцию, которая выполнится при нажатии кнопки:

function(h,...){ gmessage(paste0("Hello ",svalue(username),"!"))}



Функция выводит на экран сообщение, созданное с помощью функции «gmessage». Чтобы в сообщении появилось имя, заданное пользователем в текстовом поле, я использую функцию «svalue» — она в качестве аргумента принимает объект, значение которого вы хотите получить.

В результате у вас получится такой код:

#Создаем диалоговое окно

main_window <- gwindow(title = "My main windows")

#Добавляем подпись к текстовому полю

glable("Enter your name", container = main_window)



#Добавляем текстовое поле

username <- gedit("User name", container = main_window)



#Добавляем кнопку

gbutton("Hello!", container = main_window, handler = function(h,...){

#Описываем действия которые будут выполнены при нажатие на кнопку

gmessage(paste0("Hello ", svalue(username),"!"))})



Запустите код в R-консоли или R Studio, и сформируется диалоговое окно.

В текстовом поле можно ввести свое имя и нажать кнопку «Hello!», после чего появится приветственное сообщение.

Пример сложного графического интерфейса, разработанного в R

Пользуясь пакетом «gWidgets2», можно создавать и достаточно сложные интерфейсы.

В этом пункте я поделюсь графическим интерфейсом для запуска скриптов. В диалоговых окнах можно ввести пользовательские параметры, необходимые для подключения к API, выбрать период статистики и конкретные скрипты. После нажатия кнопки «Start» начинается процесс сбора данных.

Скрипт для создания вышеприведенного интерфейса:

library(gWidgets)

library(gWidgetstcltk)

library(lubridate)

options(guiToolkit="tcltk")



#переходим в рабочую директорию

setwd("C:/ppc_bi")





#Период

currentDate <-Sys.Date()

eopm <- currentDate - days(day(currentDate))

sopm <- currentDate - days(day(currentDate))

sopm <- sopm - days(day(sopm) - 1)





#Строим диалоговое окно

win <- gbasicdialog("BI Data Uploader System v 1.0",visible =

F,do.buttons=FALSE)



#Выбор рабочей папки

dirgroup <- gframe("Work directory",container = win,horizontal = T)

workdirblock <- gedit("C:/ppc_bi", container = dirgroup)

gbutton("Choice", container = dirgroup,handler = function(h,...) {

workdir <<- gfile("Select directory",type="selectdir")

svalue(workdirblock) <- workdir

setwd(svalue(workdirblock))})



#Группируем учетные данные

cred_group <- ggroup(container = win)



#Учетные даные MySQL

mysqlgr <- gframe("MySQL credentials",container = cred_group,horizontal = F)glabel("Host:",container = mysqlgr)

host <- gedit("", container = mysqlgr)

glabel("User:",container = mysqlgr)

user <- gedit("", container = mysqlgr)

glabel("Pass:",container = mysqlgr)

pass <- gedit("", container = mysqlgr)



#Учетные данные Google

gagroup <- gframe("Google credentials",container = cred_group,horizontal = F)

glabel("Clientid:",container = gagroup)

clientid <- gedit("", container = gagroup)

glabel("Client secret:",container = gagroup)

clientsecret <- gedit("", container = gagroup)

glabel("Adwords API token:",container = gagroup)

adwords_api_token <- gedit("", container = gagroup)



#ID докса - справочника проектов

doxgroup <- gframe("Project dictionary document key",container = win)

doxid <- gedit("", container = doxgroup, width = 50)



#Установка отчетного периода

grperiod <- gframe("Period",container = win,horizontal = F)

glabel("From: ",container = grperiod)

date_from <- gcalendar(text = as.character(sopm), format = "%Y-%m-%d", container = grperiod)

glabel("To: ",container = grperiod)

date_to <- gcalendar(text = as.character(eopm), format = "%Y-%m-%d", container = grperiod)



#Выбор скриптов которые необходимо запустить

grscripts <- gframe("Scripts",container = win,horizontal = T)

scripts <- gcheckboxgroup(c("AdWords","Facebook","Direct","QualityScore","LostProfit","Summary"), container=grscripts)



#Кнопка Start

gbutton("Start", container = win,handler = function(h,...) { dispose(win) for(scrnum in svalue(scripts)){ scriptName <- paste0(scrnum, ".R") source(scriptName) }})



#Кнопка Cancel

gbutton("Cancel", container = win,handler = function(h,...) { win$dispose_window()})



#Включаем окно

visible(win, set = T)



Выводы

С помощью пакета «gWidgets2» вы сможете организовывать R-скрипты в виде десктопных приложений с понятным интерфейсом.

Доступны такие графические элементы:

Диалоговое окно, в котором будут содержаться все последующие элементы интерфейса. Кнопка с текстовой надписью и функцией, которая будет выполнятся при нажатии. Текстовый блок, с помощью которого вы сможете объяснить назначение определенных составляющих интерфейса. Текстовое поле для ввода данных. Списки с возможностью выбора одного или нескольких элементов. Выпадающий список, который позволяет более компактно разместить перечень доступных элементов. Календарь для удобного выбора дат и периодов. Диалоговое окно для выбора папки или файла.

Перечисленных элементов достаточно для создания интерфейсов, которые упростят работу со скриптами на языке R.

Перечисленных элементов достаточно для создания интерфейсов, которые упростят работу со скриптами на языке R.