Как настроить запуск R-скрипта по расписанию?

С помощью скриптов R можно быстро и бесплатно собирать данные из API различных сервисов или рекламных площадок и записывать их в базу данных. Но если вы регулярно пользуетесь скриптами, то есть ли смысл каждый раз запускать их вручную?

Я расскажу, как настроить запуск скриптов R с определенным интервалом в операционной системе Windows.

1. Как добавить путь к R-консоли в переменную окружения PATH?

PATH — переменная окружения Unix-подобных операционных систем, DOS, OS/2 и Microsoft Windows, представляющая собой набор директорий, в которых расположены исполняемые файлы. В основном, каждый выполняемый процесс или сеанс пользователя имеет собственную переменную PATH.

Эта инструкция относится к операционным системам Windows 8 и 10, но вы без проблем можете найти подробные руководства и для любой другой версии Windows.

1.1. В строке «Поиск» найдите «Система (Панель управления)» и нажмите на ссылку «Дополнительные параметры системы».

1.2. В окне свойств системы нажмите на кнопку «Переменные среды...».

1.3. В разделе «Переменные среды» кликните на переменную PATH и нажмите «Изменить». Если переменной PATH не существует, нажмите «Создать».

1.4. Добавьте в переменную путь к папке с файлом «R.exe».

2. Создайте bat-файл

Bat-файл, по сути, похож на файл с расширением exe, но его код более простой и состоит из некоторых командных строк.

Создать bat-файл довольно просто. Можно записать команду запуска в обычный текстовый файл с расширением TXT, сохранить его и поменять расширение на «.bat». Я опишу другой способ — создание bat-файла с помощью бесплатного блокнота Notepad++.

2.1. Откройте Notepad++.

2.2. Введите следующую команду:

@echo offR CMD BATCH C:\R\myscript.R

Команда «@echo off» отключает вывод сообщений в командной строке при работе скрипта, вы можете изменить эту команду на «@echo on» и наблюдать за выполнением скрипта в ходе его работы.

Команда «R CMD BATCH» запускает выполнение R скрипта.

Во второй строке вместо «C:\R\myscript.R» пропишите путь к вашему файлу со скриптом R.

В результате файл будет выглядеть так:

2.3. Сохраните созданный текстовый файл с расширением BAT. Для этого в меню Notepad++ выберите пункт «Файл» — «Сохранить как» — «Batch file (bat, cmd, nt)».

3. Настройте запуск R-скрипта в фоновом режиме

Если вы не хотите, чтобы при автозапуске R-скрипта на экране появлялось окно командной строки, то скомпилируйте ваш bat-файла в exe — в таком случае скрипт будет работать в фоновом режиме и не будет вам мешать.

3.1. Скачайте бесплатную утилиту «Bat To Exe Converter» по ссылке.

3.2. Укажите bat-файл, который необходимо скомпилировать, а также путь и название будущего exe-файла.

3.3. В области «Видимость приложения» установите переключатель в положение «Невидимое приложение».

3.4. При желании установите иконку для вашего файла.

Чтобы установить иконку, перейдите на вкладку «Информация о версии» и с помощью кнопки «...» выберите нужную иконку в поле «Файл значка».

В качестве иконки можете использовать любое изображение в формате ICO или же нарисовать самостоятельно в бесплатном онлайн-редакторе.

Нажмите кнопку «Компилировать».

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

4. Настройте планировщик задач Windows

Заключительный этап настройки — добавить задачу в планировщик задач Windows.

Планировщик задач Windows — встроенная утилита (аналог линуксового CRON), с помощью которой можно запланировать в определенное время с заданными условиями:

запуск любой программы;

отправку электронной почты;

вывод на экран определенного сообщения.

4.1. Чтобы открыть планировщик задач, скопируйте в адресную строку открытой папки путь «%windir%\system32\taskschd.msc /s».

4.2. В правой части планировщика выберите пункт «Создать задачу...».

4.3. На вкладке «Общие» в диалоговом окне «Создание задачи» введите название и при необходимости краткое описание.

4.4. На вкладке «Триггеры» настройте расписание запуска скрипта: нажмите «Создать» и установите, к примеру, повтор запуска скрипта каждый понедельник в 12:45.

4.6. Далее перейдите на вкладку «Действие» и нажмите «Создать». В выпадающем списке «Действие» кликните на пункт «Запуск программы» и в области «Программа или сценарий» выберите bat-файл, созданный ранее.

На этом процесс настройки запуска R скриптов по расписанию закончен. Если вы все сделали правильно, в списке появится новая задача.

Ну и лучше один раз увидеть, чем прочитать описание различных ходов в мануале. Держите видеоурок:

Выводы

С этим руководством настройка автозапуска займет не более десяти минут, и поможет сэкономить время в будущем.

Алгоритм действий:

В переменной окружения PATH пропишите путь к консоли R. Создайте скрипт R, который будет выполнять нужные действия (например, сохранять результат в файл формата CSV или записывать в базу данных). Создайте bat-файл, в котором будет прописан путь к скрипту R. Скомпилируйте ваш bat-файла в exe, чтобы он запускался в фоновом режиме и не отвлекал от работы. В планировщике задач Windows добавьте повторяющееся задание на запуск bat-файла и установите определенный интервал времени.

Обрабатывать огромные массивы данных, агрегировать и передавать их в любые базы — просто и быстро, если вы правильно организовали свою работу.