IT-среда

Мощный IT-хаб в Украине. Что такое Дія City и почему компании поддерживают проект?
Бизнес
4 года назад4
Нуард Погосян
20
Что делают украинские IT-компании для сотрудников: необычные бонусы к зарплате и отпуску
Бизнес
4 года назад3
Женя Лебедева
10
17 идей оформления офисных пространств от IT-компаний Украины
Бизнес
5 лет назад4
Женя Лебедева
23
Blizzard: как выглядит офис гейм-гиганта и зачем сотрудникам мечи с перстнями
Бизнес
5 лет назад3
Vladimir Polo
23
Как настроить запуск R-скрипта по расписанию?
Аналитика
9 лет назад4
Алексей Селезнёв
84
Аутсорсинг в Украине: интервью с Женей Розинским о способах развития IT-нации
Бизнес
10 лет назад17
Георгий Рябой
23
Netpeak Харьков: правила жизни нового офиса
Бизнес
11 лет назад2
Георгий Рябой
11
Небольшие IT компании
Бизнес
15 лет назад2
Катерина Коламбет
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