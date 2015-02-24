Netpeak Харьков: правила жизни нового офиса

Рады поделиться долгожданной новостью: теперь Netpeak есть в Харькове. В этом посте, вместо игры на фанфарах, мы на собственном примере рассмотрим, что нужно для создания нового офиса в разгар кризиса.
- Сформулировали конкретные цели и поставили задачи, которые может выполнить только новый офис.
- Нашли регион, привлекательный с точки зрения Ecommerce.
- Провели анализ IT-среды.
- Сформулировали требования к новым сотрудникам.
Все остальное, в принципе, — технические моменты. А вот эти четыре пункта стоит рассмотреть подробнее.
Чёткие цели
Netpeak постоянно растет. Однажды мы поняли, что знаем уже всех SEO-специалистов Одессы и Киева в лицо :) А вот без шуток о целях расширения агентства рассказал CEO Netpeak Артем Бородатюк:
Несколько инсайтов про Ecommerce
По данным аналитики Украинской ассоциации директ-маркетинга, 10,8% всех компаний малого и среднего бизнеса, продающих в Уанете, находятся в Харьковской области. На долю самого Харькова приходится 10% всех интернет-магазинов Украины (второе место после Киева). Основная часть прироста рынка электронной коммерции в ближайшее время будет проходить за счет пользователей из регионов, где онлайн-торговля только развивается. В этом отношении Харьковская область — один из наиболее перспективных регионов.
Анализ среды
Любая экспансия начинается с мониторинга. Так, мы узнали, что каждый шестой украинский эксперт в сфере интернет-технологий — из Харькова. Харьковский политех, университет радиоэлектроники, ХНУ (и даже ХАИ) ежегодно выпускают около тысячи специалистов, востребованных в IT-сфере. Их обязательно будет больше, так как сегодня (по данным рейтинга «Компас») средний конкурс на профильные специальности — 8,4 человек на место.
Требования к новичкам
Личность. Пожалуй, это исчерпывающее требование к кандидатам на работу в Netpeak. Если вы верите в победу над невежеством и хотите изменить мир своей продуктивной работой, то вы уже наполовину нетпиковец :) Сегодня собеседования с кандидатами в Netpeak проводят четыре феи из HR-отдела. Благодаря их усилиям, в 2014 году нетпиковцами в разных городах и странах стали 49 человек. Чтобы упростить работу нашим HR, на базе фронт-офиса в Одессе работают бесплатные курсы. За несколько месяцев кандидаты осваивают бизнес-процессы агентства и заодно присматриваются: смогут ли они реализовать себя в Netpeak как профессионалы и личности, или стоит пробовать себя в другом месте. Здорово, что в Харькове таких профессионалов оказалось много! К слову, нашей команде еще нужны супергерои:
- PPC New Business Manager;
- SEO New Business Manager;
- Junior PPC Project Manager;
- Junior SEO Project Manager;
- Junior PPC Specialist.
Вы готовы попробовать свои силы?
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