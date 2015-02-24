Netpeak Харьков: правила жизни нового офиса

Рады поделиться долгожданной новостью: теперь Netpeak есть в Харькове. В этом посте, вместо игры на фанфарах, мы на собственном примере рассмотрим, что нужно для создания нового офиса в разгар кризиса.

Перед открытием регионального отделения мы: Сформулировали конкретные цели и поставили задачи, которые может выполнить только новый офис. Нашли регион, привлекательный с точки зрения Ecommerce. Провели анализ IT-среды. Сформулировали требования к новым сотрудникам.

Все остальное, в принципе, — технические моменты. А вот эти четыре пункта стоит рассмотреть подробнее.

Чёткие цели

Netpeak постоянно растет. Однажды мы поняли, что знаем уже всех SEO-специалистов Одессы и Киева в лицо :) А вот без шуток о целях расширения агентства рассказал CEO Netpeak Артем Бородатюк:

«Решение открыть офис в Харькове было принято после очередной констатации факта, что в связи с ростом у нас снова не хватает SEO-специалистов, хотя по итогу 2014 года их стало 45. По сути, в первую очередь, мы облегчаем задачу нашему HR-департаменту, ведь в Харькове гораздо больше специалистов в нашей сфере. Мы планируем развивать харьковский офис и уже «Решение открыть офис в Харькове было принято после очередной констатации факта, что в связи с ростом у нас снова не хватает SEO-специалистов, хотя по итогу 2014 года их стало 45. По сути, в первую очередь, мы облегчаем задачу нашему HR-департаменту, ведь в Харькове гораздо больше специалистов в нашей сфере. Мы планируем развивать харьковский офис и уже открыли вакансии специалистов и проектных менеджеров в PPC, а также New Business Managers в SEO и PPC».

Несколько инсайтов про Ecommerce

По данным аналитики Украинской ассоциации директ-маркетинга, 10,8% всех компаний малого и среднего бизнеса, продающих в Уанете, находятся в Харьковской области. На долю самого Харькова приходится 10% всех интернет-магазинов Украины (второе место после Киева). Основная часть прироста рынка электронной коммерции в ближайшее время будет проходить за счет пользователей из регионов, где онлайн-торговля только развивается. В этом отношении Харьковская область — один из наиболее перспективных регионов.

Анализ среды

Любая экспансия начинается с мониторинга. Так, мы узнали, что каждый шестой украинский эксперт в сфере интернет-технологий — из Харькова. Харьковский политех, университет радиоэлектроники, ХНУ (и даже ХАИ) ежегодно выпускают около тысячи специалистов, востребованных в IT-сфере. Их обязательно будет больше, так как сегодня (по данным рейтинга «Компас») средний конкурс на профильные специальности — 8,4 человек на место.

Требования к новичкам

Личность. Пожалуй, это исчерпывающее требование к кандидатам на работу в Netpeak. Если вы верите в победу над невежеством и хотите изменить мир своей продуктивной работой, то вы уже наполовину нетпиковец :) Сегодня собеседования с кандидатами в Netpeak проводят четыре феи из HR-отдела. Благодаря их усилиям, в 2014 году нетпиковцами в разных городах и странах стали 49 человек. Чтобы упростить работу нашим HR, на базе фронт-офиса в Одессе работают бесплатные курсы. За несколько месяцев кандидаты осваивают бизнес-процессы агентства и заодно присматриваются: смогут ли они реализовать себя в Netpeak как профессионалы и личности, или стоит пробовать себя в другом месте. Здорово, что в Харькове таких профессионалов оказалось много! К слову, нашей команде еще нужны супергерои:

Вы готовы попробовать свои силы?