Бизнес

Blizzard: как выглядит офис гейм-гиганта и зачем сотрудникам мечи с перстнями
Vladimir Polo
48 16 0
1624367402
7

Индустрия создания игр — одна из самых быстрорастущих в мире. Коронавирус только усилил её влияние, рассадив всех по домам. Многие подходы мигрируют из неё в другие сферы. Например, сам термин «геймификация» успешно перетёк в HR-сферу.

В game-индустрии есть компании, которые успешно работают десятки лет и на слуху уже у нескольких поколений. Одной из таких является американская компания Blizzard Entertainment, в которой работает более 5000 человек. Компания создала известные серии игр, среди которых: Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch, World of Warcraft, и т. д.

Blizzard создаёт игры и традиции

Ещё в 1996 году зародилась крутая традиция — памятные геймерские подарки «ветеранам» компании. Несколько раз в году проходит церемония награждения. За каждую «выслугу» положен такой бонус:

  • 2 года работы в компании — кубок.
  • 5 лет работы в компании — меч. Интересно, что каждый год дизайн меча меняется и уже есть целая коллекция.
  • 10 лет работы в компании — щит в дополнение к мечу.
  • 15 лет работы в компании — перстень. Есть вариант для мужчин и женщин.
  • 20 лет работы в компании — шлем.
  • 25 лет работы в компании — пока награда не вручалась, но ходят слухи, что это будет молот.

награды близард

Все сотрудники также получают от Blizzard бюджет на декорирование своего рабочего места в выбранном стиле. Вот пример зомби-оформление с кровью, надписями, сломанными шкафчиками как итогом горячей схватки с ожившими мертвецами:

зомби декор

Офис компании большой и впечатляющий, это целый музей для поклонников игр. Уже на входе понятно, что будет интересно:

большой офис фигуры
Полноразмерные статуи из разных игр не позволяют ошибиться — ты в офисе Blizzard:

музей офис

Этот офис лучше называть полноценным музеем — вклад компании в game-индустрию точно увековечит компанию, продукты и персонажей:

персонаж в офисе

Дальше можно попасть в стилизованное подземелье:

подземелье с флагами
В подземелье конечно же есть библиотека с коллекцией настольных игр вместо магических фолиантов:

библиотека и настолки
Вот как она выглядит внутри:

комната с мерчом
Вот наглядный пример рабочего места, где сотрудники выбрали для себя понравившиеся артефакты. Среди них и работают. А ещё в Blizzard есть отдельная комната для мерча — только представьте, как выглядит она в сравнении с просто рабочим местом на этом фото:

много мерча
Как вы понимаете, мерч касается каждой детали, даже бутылки для воды:

бутылка для воды
И, конечно, мягких игрушек:

дракончик

Что это даёт Blizzard

Зачем компания дарит перстни и мечи, даёт пространство для творчества сотрудникам и устраивает из офиса полноценный музей?

  • Крутые тимбилдинговые церемонии, которые реально объединяют коллектив, новых и опытных сотрудников.
  • Поощрение самых преданных участников команды.
  • Демонстрация новичкам, к чему стремиться. Можно поспорить, является ли «выслуга лет» важным KPI. Но «владение крутым мечом» для многих новичков — это престижно.
  • Поддержка игровой культуры в компании, той самой атмосферы, которую создают продукты Blizzard.
  • Перенос предметов из виртуального мира в реальный. Многим разработчикам и дизайнерам, которые делали дизайн щита или шлема для игры Warcraft, будет приятно получить его в реальной жизни. Отсюда комната для мерча и доступ сотрудникам к предметам из игр в реальном мире.

Оригинал поста: в канале «Коркуль» — о бизнесе, традициях и корпоративной культуре.

За фото и дополнительную информацию благодарим Лидию Богданович, директора дизайна дополненной реальности в Snapchat (Snap Inc.). Кстати, держите одну из линз Snapchat, созданную в сотрудничестве с Blizzard.
16
2
6
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Vladimir Polo

Специалист в менеджменте, экономике и маркетинге.
Имеет 10 лет опыта управления, из них 7 лет — в IT-сфере.
В 2012 году присоединился к Netpeak.
С 2012 по 2014 год — BDO в Netpeak.
С 2014 по 2016 год — CEO в Q-page.
С 2016 года — Основатель и CEO AcademyOcean.com.
Спикер, автор статей на русском и английском языках.
Увлекается маркетингом, систематизацией, фотографией и путешествиями на автомобиле.

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok