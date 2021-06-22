Blizzard: как выглядит офис гейм-гиганта и зачем сотрудникам мечи с перстнями

Индустрия создания игр — одна из самых быстрорастущих в мире. Коронавирус только усилил её влияние, рассадив всех по домам. Многие подходы мигрируют из неё в другие сферы. Например, сам термин «геймификация» успешно перетёк в HR-сферу.

В game-индустрии есть компании, которые успешно работают десятки лет и на слуху уже у нескольких поколений. Одной из таких является американская компания Blizzard Entertainment, в которой работает более 5000 человек. Компания создала известные серии игр, среди которых: Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch, World of Warcraft, и т. д.

Blizzard создаёт игры и традиции

Ещё в 1996 году зародилась крутая традиция — памятные геймерские подарки «ветеранам» компании. Несколько раз в году проходит церемония награждения. За каждую «выслугу» положен такой бонус:

2 года работы в компании — кубок.

5 лет работы в компании — меч. Интересно, что каждый год дизайн меча меняется и уже есть целая коллекция.

10 лет работы в компании — щит в дополнение к мечу.

15 лет работы в компании — перстень. Есть вариант для мужчин и женщин.

20 лет работы в компании — шлем.

25 лет работы в компании — пока награда не вручалась, но ходят слухи, что это будет молот.

Все сотрудники также получают от Blizzard бюджет на декорирование своего рабочего места в выбранном стиле. Вот пример зомби-оформление с кровью, надписями, сломанными шкафчиками как итогом горячей схватки с ожившими мертвецами:

Офис компании большой и впечатляющий, это целый музей для поклонников игр. Уже на входе понятно, что будет интересно:



Полноразмерные статуи из разных игр не позволяют ошибиться — ты в офисе Blizzard:

Этот офис лучше называть полноценным музеем — вклад компании в game-индустрию точно увековечит компанию, продукты и персонажей:

Дальше можно попасть в стилизованное подземелье:



В подземелье конечно же есть библиотека с коллекцией настольных игр вместо магических фолиантов:



Вот как она выглядит внутри:



Вот наглядный пример рабочего места, где сотрудники выбрали для себя понравившиеся артефакты. Среди них и работают. А ещё в Blizzard есть отдельная комната для мерча — только представьте, как выглядит она в сравнении с просто рабочим местом на этом фото:



Как вы понимаете, мерч касается каждой детали, даже бутылки для воды:



И, конечно, мягких игрушек:

Что это даёт Blizzard

Зачем компания дарит перстни и мечи, даёт пространство для творчества сотрудникам и устраивает из офиса полноценный музей?

Крутые тимбилдинговые церемонии, которые реально объединяют коллектив, новых и опытных сотрудников.

Поощрение самых преданных участников команды.

Демонстрация новичкам, к чему стремиться. Можно поспорить, является ли «выслуга лет» важным KPI. Но «владение крутым мечом» для многих новичков — это престижно.

Поддержка игровой культуры в компании, той самой атмосферы, которую создают продукты Blizzard.

Перенос предметов из виртуального мира в реальный. Многим разработчикам и дизайнерам, которые делали дизайн щита или шлема для игры Warcraft, будет приятно получить его в реальной жизни. Отсюда комната для мерча и доступ сотрудникам к предметам из игр в реальном мире.

Оригинал поста: в канале «Коркуль» — о бизнесе, традициях и корпоративной культуре.