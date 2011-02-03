Небольшие IT компании

В интернете даже небольшие компании могут обрести славу среди миллионов пользователей. В нашей подборке - компании и сервисы, чья аудитория превышает 10 миллионов пользователей.

72 сотрудника

Более 32 миллионов блогов на WordPress

Сотрудники Automattic - разработчики блог-платформы WordPress и они же предоставляют хостинг-услуги на WordPress.com. Относительно общего количества, примерно половина блогов - 16.7 миллионов хостятся на сторонних ресурсах.

250 сотрудников

Сложно подсчитать всех пользователей браузера Mozilla Firefox. Но, по крайней мере, последнюю официальную версию Firefox 3.6 скачали более 400 миллионов раз.

Известно, что более 40% работы по разработке Firefox выполняют волонтеры. Конечно, Firefox - не единственный проект компании Mozilla. К примеру, есть еще е-мейл клиент Thunderbird. Но, конечно, Firefox стал наиболее всего известен - по статистике, он смело занимает 30% рынка веб-браузеров.

18 сотрудников

12 миллионов блогов на Tumblr

Tumblr - один из самых успешных стартапов 2010 года. К началу 2011 - зарегистрировано 12 миллионов блогов. Удивительно, что поддерживают работу сервиса всего 18 человек!

300 сотрудников

~200 миллионов микроблогов

Примечательно, что за последние несколько лет с учетом стремительного роста количества пользователей, штат сотрудников Twitter практически не увеличился.

757 сотрудников

150 миллионов пользователей (всех версий браузеров - на ПК, моб. телефонах и т.д.)

Opera занимает пятое место в рейтинге самых популярных веб-браузеров (после IE, Firefox, Chrome и Safari). И еще любопытный факт: штаб-квартира компании находится в Норвегии.

Более 350 сотрудников

Как минимум 12 миллионов пользователей Ubuntu Linux

Canonical - компания-разработчик операционной системы Ubuntu. Также пользуется популярностью сервис для «облачного» хранения и синхронизации файлов между компьютерами - Ubuntu One.

57 сотрудников

Более 408 миллионов уникальных посетителей ежемесячно

Компания Wikimedia, как легко догадаться, "заправляет" Википедией и несколькими сходными вики-проектами. Контент свободной энциклопедии создавали сотни тысяч людей годами! Сейчас в проекте задействовано более 100 000 волонтеров.

500 сотрудников

Более 560 миллионов пользователей

Проект Skype был запущен 2003 году. Голосовые звонки по интернету (а также чат и видео-конференции) сразу стали востребованными миллионами пользователей. В принципе, аудиторию Skype можно было бы сравнивать с аудиторией Facebook, но это все равно, что сравнить яблоки с апельсинами (они ведь не конкуренты!).

30 сотрудников

Более 50 миллионов пользователей в США ежемесячно

Craigslist - популярная газета электронных объявлений. Проект был запущен в 1996 году, хотя по правде - годом ранее Craigslist сперва запустили почтовую рассылку рекламных объявлений. Основная масса объявлений публикуются бесплатно. Проект действительно успешный и учитывая, что это один из веб-ветеранов, даже странно, что в штате компании всего 30 сотрудников.

В этом списке нет Facebook, но эту махину сложно отнести к маленьким компаниям.

Источник: Блог Pingdom Перевод: Netpeak.ua.

Вы могли бы представить какую-нибудь маленькую компанию в оффлайне, обслуживающую миллионы клиентов?