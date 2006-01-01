Рынок IT в США

Аутсорсинг в Украине: интервью с Женей Розинским о способах развития IT-нации
Бизнес
10 лет назад17
Георгий Рябой
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Небольшие IT компании
Бизнес
15 лет назад2
Катерина Коламбет
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