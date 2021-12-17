Мощный IT-хаб в Украине. Что такое Дія City и почему компании поддерживают проект?

14 декабря Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, необходимые для запуска Дія City. В июле нардепы поддержали базовый закон о стимулировании развития цифровой экономики. Сам пилотный проект готовят к запуску уже в 2022 году. Что это значит для IT-индустрии и по каким причинам компании поддерживают инициативу? Собрали для вас главные тезисы и мнения.

Что такое Дія City

Это специальный правовой режим для IT-сферы Украины. Он обещает налоговые преференции для бизнеса, работающего «в белую», и правила игры, которые заинтересуют иностранных инвесторов. В Минцифры декларируют, что доходы индустрии могут вырасти к 2025 года до $16,5 млрд, а число рабочих мест станет больше 450 000.

Участие в Дія City добровольное. Критерии входа определены законом, процедура автоматизирована. Нужно подать соответствующее заявление в профильное министерство и получить ответ в течение 10 рабочих дней. Резидентами могут стать компании:

зарегистрированные в Украине;

90% дохода которых составляет профильная деятельность;

имеют не меньше 9 сотрудников;

с их месячной зарплатой от 1200 евро.

Презентация Минцифры

Для стартапов условия чуть проще.

Виктория Омельченко, CEO Banza считает, что проект даст колоссальные возможности для молодых компаний — изначально работать в белом поле и привлекать международные инвестиции. Кстати, Banza — подрядчик в разработке ПО для Дія City и планирует стать чуть ли не первым резидентом проекта (обещают пройти пилотную регистрацию).

Компания Banza изначально получала финансирование от резидента Парка высоких технологий в Беларуси. Мы очень хорошо знакомы с этим экономическим чудом в IT-индустрии соседней страны. Эксперты, связанные с ним, вошли в рабочую группу во главе с Денисом Алейниковым, которая помогала Министерству цифровых трансформаций разрабатывать закон о Дія City. В Беларуси в 2020 году экспортная выручка составила $2,7 млрд. При этом там НДФЛ 9%, а у нас будет 5%. Мне кажется, сегодня это одна из лучших юрисдикций для ведения IT-бизнеса.

Виктория Омельченко, CEO Banza.

Работа по гиг-контрактам

Закон о Дія City вводит понятие гиг-контракта и гиг-сотрудника. Это альтернатива договора с ФЛП. Нормы документа устраняют риски переквалификации таких отношений в трудовые, позволяют оплачивать работы, в том числе в иностранной валюте, дают социальные гарантии (оплачиваемый отпуск и декрет, больничный).

Гиг-контракты заработают через два года. В 2024 расходы на ФЛП придется снизить до 50%, а в 2025 — до 20%. Или же включать подробный отчет о больших тратах в финансовый результат компании. Если бизнес работает на общей системе налогообложения, а годовой доход не превышает 40 млн грн, работать с ФЛП можно без ограничений. Эти условия прописаны в налоговом законе.

Рано или поздно нужно перейти к каким-то легальным взаимоотношениям, а не на уровне кучи ФЛП. Когда приходит внешний инвестор и видит все эти схемы с ФЛП, ООО, он с большим сомнением к ним относится. Кроме того, Дія City даст возможность украинским компаниям быть не просто сырьевым придатком с точки зрения продажи своих ресурсов подешевле, а предлагать продуктовые решения. Сейчас мы берем количеством, а сможем брать качеством.

Максим Прохоров, владелец и основатель PM PARTNERS.

Элементы английского права

В течение года часть IT-сообщества выступала с критикой инициативы. Создали свою гильдию и подали петицию с призывов «остановить уничтожение отрасли». Основной тезис — в законе прописаны антирыночные меры и лоббизм в угоду компаний, а не их сотрудников. Мол, из-за мер для защиты интеллектуальной собственности ограничиваются права работников, их возможность спокойно уйти к другому работодателю. Недовольство вызывала, например, норма о непереманивании (NSA). Ее исключили из финального варианта. А вот договоры о неразглашении (NDA) и о неконкуренции (NCA) хоть и опционально, но остались. Так еще 12 месяцев после завершения контракта гиг-специалист не должен совершать конкурентных действий по отношению к резиденту. Каких именно, определяет договор.

Эти практики относятся к элементам английского права, ориентированного на прецеденты. То есть реальные кейсы, а не абстрактные нормы, оторванные от реальности.

Также в законе прописаны механизмы, привычные для венчурных инвесторов:

договор займа с альтернативным обязательством;

опцион;

заверения и компенсации (warranties and indemnities).

Итоговые налоговые ставки

Налоговый закон по Дія City приняли в первом чтении еще в июне. В октябре была неудачная попытка внести в документ правки. В Минцифры заявляли, что они бы нивелировали преимущества проекта.

14 декабря закон приняли окончательно. Что он предусматривает:

Резиденты смогут выбрать корпоративный налог — между налогом на выведенный капитал в 9% и налогом на прибыль в 18%. При работе по ГИГ-контрактам — 5% налог на доходы физлиц, 22% ЕСВ и 1,5 % военный сбор. Для сравнения с ФЛП — 5% подоходный налог и 22% единый социальный взнос. Налог на доход физлиц с дивидендов, начисленных компанией-резидентом, но выплачиваемых не чаще 1 раза в 2 года, будет 0%. Для инвестиций в украинские стартапы предусмотрена налоговая скидка (по налогу на доходы физлиц).

Условия для резидентов зафиксированы на 25 лет.

Что дальше

В 2021 Рада приняла базовый закон о Дія City и налоговый. Был, кстати, третий. Который должен был, например, запретить изымать в ходе криминального производства оборудование и материальные носители у компаний резидентов как вещдоки. Но в сентябре его сняли с рассмотрения. Хотя в дорожной карте на сайте Минцифры запланированы изменения в УПК до конца года. А старт самого проекта — уже в 2022.

Netpeak, кстати, рассматривает резидентство в Дія City, а основатель компании Артем Бородатюк считает инициативу прорывом в истории страны.

Что касается выгод персонально для наших бизнесов, хочу отметить, что лично мне вполне подходит и текущее положение дел. Однако я понимаю, как проще было бы стартовать и как быстрее мы бы добивались результатов, если бы подобная экономическая зона была реализована ранее.

Артем Бородатюк, основатель Netpeak Group.

Приверженцы Дія City уверены, у Минцифры правильный подход с привлечением профессионалов для реализации пилотного проекта. У идеи есть все, чтобы стать успешной. Тут еще важен правильный пиар, нужна цепочка бренд-амбассадоров и лидеров мнения, которые бы донесли все плюсы до IT-сообщества.