Что делают украинские IT-компании для сотрудников: необычные бонусы к зарплате и отпуску

Продолжаем тему внутренней жизни украинских IT-компаний. Мы уже рассмотрели интересные офисные решения и примеры корпоративной социальной ответственности. Теперь изучим, какие дополнительные плюшки доступны сотрудникам. Начнем с того, какие бонусы уже являются почти стандартными:

медицинская страховка, в том числе от COVID-19;

спортзал в офисе или 50-100% оплата абонемента;

совместные корпоративные активности — путешествия, походы, чаепития, игры, вечеринки и подобное;

предоставление мебели и техники для работы из дома;

пересмотр зарплат 1-2 раза в год;

корпоративное обучение; профильное, английский язык;

командировки и посещения офисов компании в других странах;

денежные бонусы за привлечение сотрудника в компанию;

оплата ПЦР-тестов на COVID-19, маски, антисептики каждому сотруднику.

Но некоторые бонусы встречаются реже. На них и остановимся.

Судя по всему, пока единственная украинская компания, которая предоставляет редкий бонус — кредит сотрудникам для покупки жилья, машины или чего-то ещё. Кредит доступен исключительно тем, кто проработал в Svitla Systems несколько лет.

Самые быстрые в работе за активное выполнение проектов получают бонус, который называется Just Do It, — это фирменные кроссовки Nike.

В компании каждый сотрудник получает:

компенсацию на стоматологические услуги и лечение у корпоративного врача;

осеннюю витаминопрофилактику или вакцинацию;

две онлайн-встречи с психотерапевтом в квартал;

доступ в собственную школу английского языка;

индивидуальный бюджет на обучение во внутреннем отделе развития специалистов Talent Learning & Development с командой тренеров и приглашенных экспертов, доступ к собственной образовательной платформе.

Компания с офисом в горах. Mountain Residence — это офис нестандартного формата, находящийся в курортном городке Славское. Можно выбрать номер через внутреннюю систему бронирования и работать здесь с командой или взять семью на отдых.

Завтрак и ужин — с доплатой от $28 до $33.

Если человек чувствует выгорание и усталость от проектов, то может взять длительный отпуск — sabbatical. Один из сотрудников подробно рассказал о том, как пришел к решению взять отпуск на несколько месяцев и что в итоге ему это дало.

Дополнительно к медстраховке, корпоративному обучению, урокам английского и спортивным соревнованиям. Кроме этого, в компанию приглашают йога-мастеров и специалистов по медитации и борьбе со стрессом, чтобы сотрудники в рабочее время могли переключаться и релаксировать.

В начале пандемии в 2020 году компания Netpeak приобрела три кислородных концентратора. Один отдали в благотворительный фонд и ещё два оставили для нужд сотрудников и их родственников. Ими можно воспользоваться в случае необходимости. Также для всех сотрудников организовали вакцинацию.

Netpeak регулярно договаривается о скидках в заведениях и магазинах городов, в которых находятся офисы. Например, теперь сотрудники бесплатно занимаются спортом с тренером ЕБШ.

В компании реально пригласить руководителя на обед и высказать свои предложения относительно работы компании. Если идея принята, сотрудник получает юниты и расплачивается ими за образовательные курсы.

С началом пандемии в компанию наняли менеджера для фонда лечения коронавируса. Этот специалист отвечает за лекарства для персонала, анализы и другие вопросы, связанные с заболеванием.

В компании предусмотрены бонусы сотрудницам, которые собираются стать мамой. Также мужчины могут брать отпуск по уходу за ребёнком. Кроме того, один раз в два года сотрудник может претендовать на выплату 30% стоимости MacBook и до 45% стоимости iPad или iPhone, которые он решил приобрести.

Сотрудник может запросить финансовую поддержку в сложной жизненной ситуации. Еще в компании действует бонус относительно срока отпуска: после трех лет работы каждый следующий год даёт право на дополнительный день отдыха.

У компании есть корпоративный транспорт, который довезёт сотрудников от станции метро до офиса. Кроме этого, можно взять корпоративный велосипед и на нём ездить на работу. Сотрудники создают объединения по интересам, а компания их финансирует. Это может быть бег, йога, футбол и другие занятия.

Если вы знаете украинские IT-компании, которые дают своим сотрудникам необычные или щедрые бонусы, пишите в комментариях. С удовольствием добавим их в подборку.