Бизнес

Социальная ответственность IT-бизнеса Украины
Женя Лебедева
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В интервью Netpeak Journal Владимир Федорин, главный редактор Forbes Ukraine, сказал, что называет социальное предпринимательство социальными инновациями. Это когда человек, построивший успешный бизнес, использует свои знания, навыки и методы для решения небизнесовых задач.

Корпоративная социальная ответственность — это необязательная часть расходов компании, направленная на улучшение одной или нескольких сфер жизни общества.

Давайте рассмотрим, какие проекты корпоративной социальной ответственности реализуют украинские IT-компании.

Sigma Software

У Sigma Software Labs существует программа стажировок и интернатур с возможностью дальнейшего трудоустройства в одном из офисов компании. Sigma Software создала в вузах компьютерные лаборатории, в каждой из которых обучается около 1200 студентов. До 300 из них проходят интернатуру в компании. Sigma Software сотрудничает с 16 украинскими университетами в Одессе, Киеве, Харькове, Львове, Днепре и поддерживает около 50 студенческих мероприятий в год — ярмарки вакансий, дни карьеры, дни открытых дверей.

Sigma Software University также работает со школами и колледжами, проводя лекции, воркшопы и тренинги с участием экспертов.

Кроме этого, компания проводит благотворительные митапы Open Tech Week, перечисляя все средства от мероприятий на благотворительность.

Intellias

Компания делает упор на экомобильность, велокультуру и сферу навигационных сервисов, также поддерживает бакалаврскую программу «Интернет вещей» в Национальном университете «Львовская политехника».

Для факультета прикладных наук Украинского Католического Университета компания создала стипендиальную программу для старшеклассников, студентов колледжей и аспирантов, которые увлечены инженерией программного обеспечения. Стипендия может покрывать от 30 до 100% оплаты первого года обучения.

Intellias следует программе Go green и своим примером показывает, что можно и нужно снижать потребление энергии, повторно использовать и перерабатывать устаревшую электронику, сортировать отходы. Ребята проводят эко-лекции и семинары. Помимо этого компания участвует в ежегодной инициативе IT-Миколай и создала благотворительную платформу Smart Charity. Здесь каждый сотрудник может пожертвовать корпоративную валюту для нужд детских интернатов и реабилитационных центров.

ELEKS

Компания сотрудничает с Национальным университетом Львовская политехника и Львовским национальным университетом Ивана Франко. Сотрудники ELEKS читают студентам четвертого курса специализацию «Инженерия программного обеспечения».

ELEKS также поддерживает проведение мероприятий, например, FUTURE OF WORK — бесплатной интерактивной выставки для молодежи, о будущем рабочих мест и профессий с бесплатными карьерными консультациями от украинских компаний. Это позволяет подросткам определиться с профессией и планировать карьеру, выбрать перспективную сферу и понимать как быть востребованным, например, в 2030 году.

Компания поддерживает медицинскую сферу Украины. Так, в 2020 году ELEKS собрала $117 000, в частности, на кислородные концентраторы. В июле 2021 года присоединилась к сети центра «Развитие КСО». ELEKS поддерживает общественную организацию «Тарелка», которая передаёт пригодную, но не реализованную еду из заведений и супермаркетов Львова малообеспеченным людям.

тарелка

SoftServe

Компания также работает в нескольких направлениях корпоративной социальной ответственности:

  • помощь военным;
  • развитие инфраструктуры;
  • образование для сирот;
  • охрана здоровья;
  • проекты для развития общества;
  • экология и окружающая среда;

SoftServe проводит корпоративное мероприятие Plant to Plant, озеленяет офис и территории во Львове.

Компания создала благотворительный фонд «Відкриті очі» для поддержки образовательных, социальных, инфраструктурных и других проектов.

фонд

TECHIIA

У компании есть собственный фонд ОО «Фонд Течія», который начинался с помощи отделению нейрохирургии областной детской больницы в городе Кропивницкий. Теперь основные направления — борьба с детским раком и перегруженность медучреждений. Компания сотрудничает с «Фондом прямой помощи», который превращается в центр инклюзии и коррекции «Ева». Здесь проводят реабилитацию в бассейне для детей, прошедших лечение от онкологии и оказывают психологическую помощь родителям.

TECHIIA помогает закупать необходимое оборудование больницам, например, операционный стол для Белоцерковской городской больницы.

Компания работает над развитием STEM-образования в Украине, где: S — science, T — technology, E — engineering, М — mathematics. Кроме этого, в сфере интересов и поддержки фонда совет студентов технических университетов — BEST, а также сотрудничество с Львовским университетом им. Ивана Франко. Помимо этого, киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports в составе TECHIIA открыл курс «Режиссура анимационного фильма» совместно с Киевским национальным университетом театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Лучших выпускников пригласят для работы над трансляциями киберспортивных турниров на аренах в Лос-Анджелесе и Киеве.

Являясь международной компанией, TECHIIA в 2019 году примкнула к Целям устойчивого развития ООН, утвердив программу корпоративной социальной ответственности, из чего и вырос «Фонд Течія».

фонд

Netpeak

Netpeak развивает проект «Моє місто» — платформу, цель которой — внесение полезных изменений в украинские города. Пока представлен в Одессе, Днепре, Харькове, Черновцах. Интересно, что каждый может стать участником проекта, выбрав свою роль.

роли

Участники предлагают проект, объясняют его ценность и то, как можно реализовать свою инициативу. Затем размещают проект на платформе, и начинается сбор средств на воплощение идеи.

Например, установка боксов с экопакетами для уборки за животными — проект «Мого міста».

GladPet — проект на базе инициативы «Моє місто». Здесь пристраивают и помогают в содержании животных, у которых временно нет хозяина. Каждый желающий может взять пушистика домой, подарить корм приюту или помочь иначе, а также стать волонтером или опекуном, то есть не имея возможность приютить животное, заботиться от нем на расстоянии.

в поисках

Гледпэт это не только сайт. Ребята проводят HomemeFest — мероприятие, на котором можно познакомиться с питомцами и выбрать домашнее животное (читать — друга).

В 2020 году компания Netpeak, отказавшись от проведения корпоратива в пользу онлайна, приобрела три кислородных концентратора OLV10 DUAL, два из которых остались в группе компаний для сотрудников и их родных, а третий — передан благотворительному фонду «Корпорация монстров».

Корпоративная социальная ответственность постепенно становится привычной практикой в украинских IT-компаниях. Это замечательная тенденция, которая также способна привлечь к ведению легального и ответственного бизнеса в Украине. Знаете классную социальную инициативу? Обязательно делитесь в комментариях — страна должна знать своих героев!

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советы для бизнеса бизнес в сети работа с репутацией истории бизнеса
Женя Лебедева

Пишу бизнесу с 2010.
Вплотную с интернет-маркетингом с 2015.
С 2020 года — автор и редактор в команде Netpeak Journal.

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