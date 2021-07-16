17 идей оформления офисных пространств от IT-компаний Украины

Регулируемая мебель, раздевалки, душевые комнаты, маленькие переговорки и огромные залы совещаний на 50+ человек... Этим не удивишь сотрудников IT-компаний. А чем удивишь, запомнишься, понравишься? Мы собрали самые интересные интерьерные решения и крутые идеи оформлений офисов украинских IT-компаний. Смотрите, как здорово придумали — ищите офис и ценности по душе, вдохновляйтесь, реализуйте в своих офисах (или даже дома).

ELEKS (Киев)

Контейнеры для сортировки мусора

Забота об экологии наконец-то стала большим, чем просто модное течение. В зависимости от загруженности офиса компании ELEKS, отсортированное вторсырье вывозят раз в 2-8 недель.

Камера дезинфекции

Коронавирус навсегда изменил жизнь каждого человека и наложил определенные обязательства на компании. Из-за этого в офисе компании ELEKS появилась камера для дезинфекции — три секунды она опрыскивает того, кто в неё вошел. Можно сказать, функциональный предмет интерьера.

Массажная комната

В ELEKS можно записаться на массаж через внутреннюю систему. Во время жесткого локдауна эта услуга была ограничена, но утверждают, что времени хватало для всех желающих. У киевского и львовского офисов есть по своему врачу, и с обоими сотрудники компании могут быть на связи.

Netpeak (Харьков)

Зона для инстафото

Специальное зеркало с оформлением в виде корпоративного журнала — отличное место для совместного фото с коллегами в харьковском офисе компании Netpeak.

Простые развлечения

Рядом с настольным футболом есть шведская стенка для желающих провести свободное время за небольшой физической разминкой. Эти кадры также из нового офиса Netpeak в Харькове.

Желающих играть в настольный теннис всегда достаточно.

Миссия и как ее выполнить

1 июля в бизнес-центре на Коцарской 2/4 запущен новый офис Netpeak. Здесь сразу встречаем пять шагов реализации миссии компании.

Дальше — стена отмазок. Они символично вылетают в трубу, потому что таких отмазок клиенты компании не услышат. Это одна из причин, по которой миссия компании становится осуществимой.

MacPaw (Киев)

Терраса с барбекю-зоной

У компании MacPaw есть оборудованная для отдыха терраса с видом на город. Здесь сотрудники могут обедать каждый день. В некарантинное время тут проводятся летние вечеринки с барбекю и ежеквартальные встречи с новичками, которые знакомятся с командой в неформальной обстановке.

Музей в офисе

Мы уже рассказывали о том, как всё впечатляюще устроено в офисе компании-разработчика игр Blizzard. У MacPaw тоже есть свой музей — экспозиция винтажных ПК Mac. Символично и интересно.

Студия звукозаписи и корпоративный бэнд

Музыкальная комната, где сотрудники могут в свободное время играть на инструментах, и даже студия звукозаписи. Музыкальная группа из сотрудников MacPaw выступает на корпоративах компании.

Спортивное рабочее место

Помимо собственного спортзала в офисе с профессиональными тренерами, а также раздевалками и душевыми, у MacPaw есть возможность работать и заниматься спортом одновременно. На фото вы видите как раз такое рабочее пространство — беговая дорожка со столом для ноутбука.

Комнаты для медитации

Сотрудники могут ими пользоваться для собственно медитации или короткого сна.

Кошачий уголок

В офисе MacPaw живут коты Фиксель и Хувер. Они свободно разгуливают по офису днем, а вечером последний уходящий сотрудник закрывает их в специальной комнате с лежанками, домиками для игр, мисками с едой и водой.

Jooble (Киев)

Зимний сад

Когда Jooble перестраивала под свои нужды здание бывшего завода, каждый сотрудник мог высказать пожелания по поводу оформления и обустройству нового офиса — проводился специальный опрос. Оттуда и возникла идея создать зеленую зону посреди офиса. Для отдыха, переключения с рабочих задач и wow-эффекта. Говорят, ремонт стоил €1 млн. Все растения живые, среди них есть лавочки и коконы для сидения, а два раза в неделю приходящий флорист поддерживает сад в порядке.

Тематическое оформление стен

Jooble называет свои переговорки словами из космической тематики — «Плутон» или «Венера» — всё в выбранном стиле компании. На одной из стен такого пространства нарисован космонавт. Впечатляет, отвлекает, расслабляет и мотивирует одновременно. Кроме того, интересная фотозона для гостей. офиса, партнеров и сотрудников.

Собственный бар

На первом этаже офиса компании Jooble есть бар «Нора», где отмечают корпоративы и проводят тимбилдинги. Компания приглашает для этих случаев барменов, ведущих и диджеев. Что интересно: в другое время сотрудники могут пригласить сюда друзей, которые не являются сотрудниками Jooble. Только на таких посиделках приглашающий сам будет выполнять роль бармена.

Quadrat 28

Тематический декор

Многие компании отталкиваются от корпоративного цвета и под него выбирают в офис соответствующие аксессуары. Так в офисе компании Quadrat 28 появились красные переговорные комнаты в виде лондонской будки, которые традиционно того же цвета.

Infopulse Ukraine (Киев)

Велопарковка

В Украине даже есть такая номинация — «Велоработодатель года». Каждый год в ней выбирают лидера, который создает в офисе своей компании необходимую велоинфраструктуру. На фото парковка победителя 2019 года — компании Infopulse Ukraine (Киев). Для участия в номинации в офисе должны быть место для переодевания и душ.

Если вы знаете необычные, полезные и продвинутые фишки в офисах других компаний, пишите в комментариях — добавим их в подборку!