Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в первом квартале 2021 года — исследование Netpeak
Алексей Селезнёв
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С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Украине. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за первый квартал 2021 года. Для наглядности сравниваю данные с первым кварталом 2020 года.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование?

Для Украины учитывались данные по 22,4 миллионам кликов в 46 тематиках и 392 населенных пунктах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.


Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • event-компания;
  • автомобильные запчасти и аксессуары;
  • автосервис и тюнинг;
  • бизнес-помощь;
  • бытовая техника;
  • ветеринария;
  • гипермаркет;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • домашний текстиль, ткани, шторы;
  • доставка еды;
  • доставка посылок;
  • другое;
  • заработок онлайн;
  • игры;
  • камины и сауны;
  • канцелярия и полиграфия;
  • красота и здоровье;
  • маркетинг;
  • мебель внутренняя и матрасы;
  • медицинская клиника;
  • металлопластиковые окна;
  • мотоэкипировка, запчасти, тюнинг;
  • музыкальные товары;
  • недвижимость от застройщика;
  • новости и инфо;
  • обучение;
  • одежда, обувь, аксессуары;
  • охранная компания;
  • подарки;
  • поиск работы / рекрутинг;
  • посуда;
  • продажа ПО;
  • промышленное оборудование;
  • ремонт квартир и домов;
  • сельскохозяйственная техника;
  • системы охраны и безопасности;
  • специализированная тяжелая техника;
  • спортивные товары;
  • страхование;
  • стройматериалы;
  • театры, кино, концерты;
  • товары для животных;
  • финансы;
  • электроника и гаджеты;
  • юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить. 

Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведенных данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google в первом квартале 2021 г. стала немного ниже — $0,04 – $0,09, а в 1Q 2020-го он стоил $0,04 – $0,1.

Клик в контекстно-медийной сети Google также стал дешевле — $0,02 – $0,04, в сравнении с первым кварталом прошлого года — $0,02 – $0,05.

 Ukraine_google_net

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Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Украины

Среди всех регионов, наиболее дорогим для поискового продвижения в Google остается Киев, но стоимость клика стала дешевле: $0,07 – $0,13 в сравнении с $0,06 – $0,16 в первом квартале 2020 года. Далее — Киевская: $0,04 – $0,12 (в 1-м кв. 2020-го $0,05 – $0,13), Днепропетровская: $0,04 – $0,09 (в 1-м кв. 2020-го $0,04 – $0,10) и Житомирская области: $0,04 – $0,09 (в 1-м кв. 2020-го $0,04 – $0,1).

Самая низкая стоимость клика была в Николаевской: $0,03–$0,08 (в 1-м квартале 2020 г. $0,03 – $0,09), Донецкой: $0,03 – $0,07 (в 1-м квартале 2020 г. $0,03 – $0,08) и Луганской областях: $0,03 – $0,07 (в 1-м квартале 2020 г. $0,03 – $0,08).

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Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Заработок онлайн»: $0,65 – $2,91, «Доставка посылок»: $0,67 – $0,86, «Охранная компания»: $0,78 – $0,79 и «Маркетинг»: $0,30 – $0,95.

Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематиках «Домашний текстиль & ткани & шторы»: $0,02 – $0,04, «Мотоэкипировка, запчасти, тюнинг»: $0,02 – $0,04 и «Театры, кино, концерты»: $0,01.

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Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в Украине были тематики «Ремонт квартир & домов»: $0,17 – $0,27, «Доставка еды»: $0,13 – $0,23 (в 1-м квартале 2020 г. $0,03 – $0,05), «Маркетинг»: $0,06 – $0,19 и «Медицинская клиника»: $0,07 – $0,12.

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Гипермаркет»: $0,01 – $0,03, «Подарки»: $0,01 – $0,02 (в 1-м кв. 2020-го $0,11 – $0,14) и «Системы охраны & безопасности»: $0,01.

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Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

В первом квартале 2021 года клик по объявлению с компьютера стал немного дешевле — $0,04 – $0,1 (в 1-м кв. 2020 г. $0,04 – $0,11), так же как и с мобильного устройства — $0,04 – $0,08 (в 1-м квартале 2020 г. $0,04 – $0,1).

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Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

При том, что мобильный трафик стоит дешевле, его доля независимо от региона уже значительно превосходит десктопный и составляет не менее 80%.

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Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: «Металлопластиковые окна» — порядка 100%, а также «Детские товары» (в 1-м кв. 2020-го 90%), «Недвижимость от застройщика» и «Сельскохозяйственная техника» — 95%. 

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Маркетинг»: 40% (в 1-м квартале 2020 г. 45%), а также «Заработок онлайн» (в первом квартале прошлого года 50%) и «Юриспруденция» — 35%.

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Выводы

  1. В первом квартале 2021 года стоимость клика в поиске стала дешевле: $0,04 – $0,09, а в 1-м квартале 2020-го он находился в диапазоне $0,04 – $0,1. Самым дорогим регионом для поискового продвижения остался Киев: $0,07 – $0,13, а дешевле всего клик стоил для Донецкой и Луганской областей: $0,03 – $0,07. В разрезе тематик, больше всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Заработок онлайн»: $0,65 – $2,91, а наиболее дешевым клик был в нише «Театры & кино & концерты»: $0,01. Клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,04 – $0,1, а с мобильного устройства $0,04 – $0,08.
  2. Клик в контекстно-медийной сети стал дешевле: $0,02 – $0,04, а в 1-м квартале прошлого года он стоил $0,02 – $0,05. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Ремонт квартир & домов»: $0,17 – $0,27, а меньше всего за клик платили в нише «Системы охраны & безопасности»: $0,01.
  3. В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляла не менее 80% в общем объеме закупаемого в Google.
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веб-аналитика
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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