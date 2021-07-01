Сколько стоил клик в Google Ads в Украине в первом квартале 2021 года — исследование Netpeak
С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Украине. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за первый квартал 2021 года. Для наглядности сравниваю данные с первым кварталом 2020 года.
В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Как проводилось исследование?
Для Украины учитывались данные по 22,4 миллионам кликов в 46 тематиках и 392 населенных пунктах страны.
Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.
Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- event-компания;
- автомобильные запчасти и аксессуары;
- автосервис и тюнинг;
- бизнес-помощь;
- бытовая техника;
- ветеринария;
- гипермаркет;
- детские товары;
- дом и сад;
- домашний текстиль, ткани, шторы;
- доставка еды;
- доставка посылок;
- другое;
- заработок онлайн;
- игры;
- камины и сауны;
- канцелярия и полиграфия;
- красота и здоровье;
- маркетинг;
- мебель внутренняя и матрасы;
- медицинская клиника;
- металлопластиковые окна;
- мотоэкипировка, запчасти, тюнинг;
- музыкальные товары;
- недвижимость от застройщика;
- новости и инфо;
- обучение;
- одежда, обувь, аксессуары;
- охранная компания;
- подарки;
- поиск работы / рекрутинг;
- посуда;
- продажа ПО;
- промышленное оборудование;
- ремонт квартир и домов;
- сельскохозяйственная техника;
- системы охраны и безопасности;
- специализированная тяжелая техника;
- спортивные товары;
- страхование;
- стройматериалы;
- театры, кино, концерты;
- товары для животных;
- финансы;
- электроника и гаджеты;
- юриспруденция.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Чем полезно это исследование?
Данные, приведенные в исследовании, помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.
Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.
Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.
Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведенных данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.
Сколько стоил клик в Google Ads
Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений
Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google в первом квартале 2021 г. стала немного ниже — $0,04 – $0,09, а в 1Q 2020-го он стоил $0,04 – $0,1.
Клик в контекстно-медийной сети Google также стал дешевле — $0,02 – $0,04, в сравнении с первым кварталом прошлого года — $0,02 – $0,05.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Украины
Среди всех регионов, наиболее дорогим для поискового продвижения в Google остается Киев, но стоимость клика стала дешевле: $0,07 – $0,13 в сравнении с $0,06 – $0,16 в первом квартале 2020 года. Далее — Киевская: $0,04 – $0,12 (в 1-м кв. 2020-го $0,05 – $0,13), Днепропетровская: $0,04 – $0,09 (в 1-м кв. 2020-го $0,04 – $0,10) и Житомирская области: $0,04 – $0,09 (в 1-м кв. 2020-го $0,04 – $0,1).
Самая низкая стоимость клика была в Николаевской: $0,03–$0,08 (в 1-м квартале 2020 г. $0,03 – $0,09), Донецкой: $0,03 – $0,07 (в 1-м квартале 2020 г. $0,03 – $0,08) и Луганской областях: $0,03 – $0,07 (в 1-м квартале 2020 г. $0,03 – $0,08).
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик
Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Заработок онлайн»: $0,65 – $2,91, «Доставка посылок»: $0,67 – $0,86, «Охранная компания»: $0,78 – $0,79 и «Маркетинг»: $0,30 – $0,95.
Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематиках «Домашний текстиль & ткани & шторы»: $0,02 – $0,04, «Мотоэкипировка, запчасти, тюнинг»: $0,02 – $0,04 и «Театры, кино, концерты»: $0,01.
Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик
Наиболее дорогими в КМС в Украине были тематики «Ремонт квартир & домов»: $0,17 – $0,27, «Доставка еды»: $0,13 – $0,23 (в 1-м квартале 2020 г. $0,03 – $0,05), «Маркетинг»: $0,06 – $0,19 и «Медицинская клиника»: $0,07 – $0,12.
Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Гипермаркет»: $0,01 – $0,03, «Подарки»: $0,01 – $0,02 (в 1-м кв. 2020-го $0,11 – $0,14) и «Системы охраны & безопасности»: $0,01.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств
В первом квартале 2021 года клик по объявлению с компьютера стал немного дешевле — $0,04 – $0,1 (в 1-м кв. 2020 г. $0,04 – $0,11), так же как и с мобильного устройства — $0,04 – $0,08 (в 1-м квартале 2020 г. $0,04 – $0,1).
Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов
При том, что мобильный трафик стоит дешевле, его доля независимо от региона уже значительно превосходит десктопный и составляет не менее 80%.
Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик
В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: «Металлопластиковые окна» — порядка 100%, а также «Детские товары» (в 1-м кв. 2020-го 90%), «Недвижимость от застройщика» и «Сельскохозяйственная техника» — 95%.
Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Маркетинг»: 40% (в 1-м квартале 2020 г. 45%), а также «Заработок онлайн» (в первом квартале прошлого года 50%) и «Юриспруденция» — 35%.
Выводы
- В первом квартале 2021 года стоимость клика в поиске стала дешевле: $0,04 – $0,09, а в 1-м квартале 2020-го он находился в диапазоне $0,04 – $0,1. Самым дорогим регионом для поискового продвижения остался Киев: $0,07 – $0,13, а дешевле всего клик стоил для Донецкой и Луганской областей: $0,03 – $0,07. В разрезе тематик, больше всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Заработок онлайн»: $0,65 – $2,91, а наиболее дешевым клик был в нише «Театры & кино & концерты»: $0,01. Клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,04 – $0,1, а с мобильного устройства $0,04 – $0,08.
- Клик в контекстно-медийной сети стал дешевле: $0,02 – $0,04, а в 1-м квартале прошлого года он стоил $0,02 – $0,05. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Ремонт квартир & домов»: $0,17 – $0,27, а меньше всего за клик платили в нише «Системы охраны & безопасности»: $0,01.
- В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляла не менее 80% в общем объеме закупаемого в Google.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти