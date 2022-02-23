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Сколько зарабатывают маркетологи — ежегодное исследование Serpstat
Мария Скрипник
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Ежегодно команда Serpstat проводит исследование уровня зарплат интернет-маркетологов Украины и стран Восточной Европы. Полученная статистика позволяет увидеть объективную картину по окладам и помогает как специалистам, так и компаниям принимать обоснованные решения о сотрудничестве.

Исследования последнего года особенно ценны для понимания того, как изменился рынок труда в связи с пандемией COVID-19, а также как бизнес подходит к оплате работы сотрудников во время коронавируса. Поэтому аналитики Serpstat приглашают как профессионалов, так и новичков в сфере интернет-маркетинга принять участие в анонимном опросе этого года и помочь развитию индустрии.

Данные собираются по разным специальностям: от копирайтеров и SMM-маркетологов до SEO|PPC Project менеджеров. Опрос будет длиться два месяца, чтобы охватить максимальное количество информации.

В результате Serpstat предоставит статистику с учетом:

  • возраста;
  • пола;
  • типа занятости: инхаус/фриланс;
  • образования;
  • уровня знания английского и других иностранных языков;
  • профессиональных навыков;
  • уровня компетенции;
  • локализации проектов и других параметров.

Например, исследование прошлого года показало, что до сих пор существует разрыв в уровне зарплат между мужчинами и женщинами, а наиболее высокооплачиваемой должностью в сфере диджитал-маркетинга является Head of PPC. Еще один интересный вывод: у фрилансеров, работающих на зарубежный рынок, оклад выше, чем у специалистов с подобными проектами в инхаус-командах.

Важный момент: Serpstat использует не среднее арифметическое значение, а медиану, чтобы нивелировать разброс между большими числами, которые могут значительно искажать реальную картину. Такой подход позволяет предоставить максимально полную картину по зарплатной политике в сфере интернет-маркетинга.

Чтобы принять участие в исследовании, заполните короткий опросник:

Заполнить опросник

Присоединяйтесь! Чем больше маркетологов поддержут нашу инициативу, тем объективнее будет статистика. По отзывам читателей, результаты опросника используют работодатели, рекрутеры и специалисты при планировании профессионального роста.

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маркетинговые исследования исследование Netpeak
Мария Скрипник

Контент-маркетолог в Serpstat.

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Данные из контента страницы и основного заголовка h1 вместо метатега title. Что показало исследование Serpstat.

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