Сколько зарабатывают маркетологи — ежегодное исследование Serpstat

Ежегодно команда Serpstat проводит исследование уровня зарплат интернет-маркетологов Украины и стран Восточной Европы. Полученная статистика позволяет увидеть объективную картину по окладам и помогает как специалистам, так и компаниям принимать обоснованные решения о сотрудничестве.
Исследования последнего года особенно ценны для понимания того, как изменился рынок труда в связи с пандемией COVID-19, а также как бизнес подходит к оплате работы сотрудников во время коронавируса. Поэтому аналитики Serpstat приглашают как профессионалов, так и новичков в сфере интернет-маркетинга принять участие в анонимном опросе этого года и помочь развитию индустрии.
Данные собираются по разным специальностям: от копирайтеров и SMM-маркетологов до SEO|PPC Project менеджеров. Опрос будет длиться два месяца, чтобы охватить максимальное количество информации.
В результате Serpstat предоставит статистику с учетом:
- возраста;
- пола;
- типа занятости: инхаус/фриланс;
- образования;
- уровня знания английского и других иностранных языков;
- профессиональных навыков;
- уровня компетенции;
- локализации проектов и других параметров.
Например,
Важный момент: Serpstat использует не среднее арифметическое значение, а медиану, чтобы нивелировать разброс между большими числами, которые могут значительно искажать реальную картину. Такой подход позволяет предоставить максимально полную картину по зарплатной политике в сфере интернет-маркетинга.
Чтобы принять участие в исследовании, заполните короткий опросник:
Присоединяйтесь! Чем больше маркетологов поддержут нашу инициативу, тем объективнее будет статистика. По отзывам читателей, результаты опросника используют работодатели, рекрутеры и специалисты при планировании профессионального роста.
Читайте также:
- SEO в нише онлайн-образования. Исследование Serpstat.
- Новый алгоритм формирования сниппетов в выдаче Google — что изменилось? Исследование Serpstat.
- Самые популярные домены и доменные зоны — исследование Serpstat.
- Портрет SEO-специалиста 2019: результаты опроса Serpstat.
- Исследования рынка — новая услуга Netpeak.
Свежее
Long-tail SEO — как продвигаться по низкочастотным запросам и зачем это нужно
Относящиеся к низкочастотным long-tail запросы при правильном подходе могут стать эффективным инструментом для увеличения трафика. Рассказываем почему, а главное — как.
Как повысить органический трафик на 124% при полумиллионой аудитории — кейс тендерной площадки SmartTender
Рассказываем, как команда Netpeak работала над ростом органики и повышением видимости приоритетных страниц сайта по релевантной семантике.
Аудит репутации — зачем он крупным и локальным компаниям, молодым бизнесам, личным брендам
Чтобы создать позитивный образ компании, бренда, персоны или работодателя в поисковых системах, нужно приложить много усилий. Но, поверьте, результат того стоит. И начать стоит с репутационного аудита.
Обсуждают
Фишки Serpstat для рекламных кампаний — кейсы агентства Netpeak
Как использовать сервис Serpstat для оптимизации кампаний по контекстной рекламе
Новый алгоритм формирования сниппетов в выдаче Google — что изменилось? Исследование Serpstat
Данные из контента страницы и основного заголовка h1 вместо метатега title. Что показало исследование Serpstat.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти