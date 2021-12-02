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SEO в нише онлайн-образования. Исследование Serpstat
Мария Скрипник
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Онлайн-образование востребовано и у него отличные перспективы, поэтому исследование представляет интерес для всех, кто продвигает или планирует заниматься такими проектами.

В чем суть исследования?

Чтобы отобрать лидеров ниши, мы выделили наиболее популярные ключевые слова в нише с помощью «Анализа ключевых фраз» от Serpstat и проанализировали поисковую выдачу Google в Украине и России. В итоге отобрали десятку топовых проектов. В исследовании рассмотрели такие особенности проектов-лидеров в нише:

  • распределение трафика по различным каналам;
  • семантические ядра;
  • подход к контекстной рекламе;
  • ссылочный профиль;
  • примерный трафик из органической выдачи;
  • наличие спецэлементов в сниппетах;
  • видимость сайтов.

Результаты исследования

1. Распределение трафика по каналам.

Распределение трафика по каналам гугл

Основные посещения проекты получают по прямому и органическому трафику, остальные каналы обеспечивают менее 15% визитов:

2. Примерный SEO-трафик и видимость проектов. Анализ показал, что SEO-трафик у лидеров отличается существенно, топ выдачи содержит как крупные сайты, так и небольшие проекты.

Примерный SEO-трафик и видимость проектов

3. Анализ видимости сайтов. Показатель видимости проектов также отличается в разы, это подтверждает то, что топ занят не только авторитетными ресурсами.

Видимость сайтов из топ 10

Существенная разница видимости и SEO-трафика у лидеров объясняется тем, что в топ выдачи попадают ресурсы и с широким семантическим ядром, и с узким. Это иллюстрирует сравнение семантики доменов с помощью Serpstat.

Сравнение семантики доменов

4. Анализ семантического ядра. В основном у лидеров выдачи крупные семантические ядра:

Ключевые фразы в органике сайтов из топ 10

Объемы семантических ядер у сайтов вне топ-10 выдачи существенно меньше, чем у лидеров:

Объемы семантических ядер у сайтов вне топ-10 выдачи

Проанализирован уровень сложности продвижения ключевых слов в органической выдаче. У подавляющего большинства ключей низкая сложность:

Сложность фраз

5. Спецэлементы в сниппетах. В поисковой выдаче встречается 17 видов спецэлементов, в большинстве случаев это хлебные крошки (навигационная цепочка, состоящая из ссылок на страницы верхних уровней вложенности).  Самые распространенные спецэлементы в выдаче6. Ссылочный профиль. Проанализированы данные по SDR (Serpstat Domain Rank) — показателю авторитетности домена, количеству входящих доменов и ссылок.

Serpstat Domain Rank ссылочный профиль

Как показало исследование, около 90% проектов используют для продвижения дропы, поэтому подклейку дропов к собственному ресурсу можно считать эффективным методом продвижения в анализируемой нише.

7. Контекстная реклама. Для проверки использования PPC в нише мы исследовали топ-100 по основным ключевым фразам. Результаты показали, что большинство проектов используют платное продвижение:

Платное продвижение в нише

У более чем половины ключевых фраз, используемых в контекстной рекламе, невысокая конкуренция.

Запомнить

Онлайн-образование — популярная ниша, востребованность которой, по мнению экспертов, будет расти. Исследование специалистов Serpstat позволяет сделать такие выводы:

  1. Конкуренция в нише не очень высока, в топ выдачи могут попасть и новички с хорошим уровнем оптимизации.
  2. Для продвижения важно хорошо проработанное семантическое ядро.
  3. Следует уделять внимание качеству внешних ссылок, а их количество у разных лидеров существенно различается.
  4. Почти 90% сайтов используют дроп-домены для улучшения ссылочной массы. Проверить ссылочный профиль своего проекта можно с помощью Serpstat. Кстати, до 17 декабря 2021 года действует скидка на все тарифы: 30% для действующих пользователей, 40% для новых пользователей.
  5. Большинство проектов используют контекстную рекламу.

Оригинал исследования читайте в блоге Serpstat.

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маркетинговые исследования
Мария Скрипник

Контент-маркетолог в Serpstat.

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