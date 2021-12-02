SEO в нише онлайн-образования. Исследование Serpstat

Онлайн-образование востребовано и у него отличные перспективы, поэтому исследование представляет интерес для всех, кто продвигает или планирует заниматься такими проектами.
В чем суть исследования?
Чтобы отобрать лидеров ниши, мы выделили наиболее популярные ключевые слова в нише с помощью «Анализа ключевых фраз» от Serpstat и проанализировали поисковую выдачу Google в Украине и России. В итоге отобрали десятку топовых проектов. В исследовании рассмотрели такие особенности проектов-лидеров в нише:
- распределение трафика по различным каналам;
- семантические ядра;
- подход к контекстной рекламе;
- ссылочный профиль;
- примерный трафик из органической выдачи;
- наличие спецэлементов в сниппетах;
- видимость сайтов.
Результаты исследования
1. Распределение трафика по каналам.
Основные посещения проекты получают по прямому и органическому трафику, остальные каналы обеспечивают менее 15% визитов:
2. Примерный SEO-трафик и видимость проектов. Анализ показал, что SEO-трафик у лидеров отличается существенно, топ выдачи содержит как крупные сайты, так и небольшие проекты.
3. Анализ видимости сайтов. Показатель видимости проектов также отличается в разы, это подтверждает то, что топ занят не только авторитетными ресурсами.
Существенная разница видимости и SEO-трафика у лидеров объясняется тем, что в топ выдачи попадают ресурсы и с широким семантическим ядром, и с узким. Это иллюстрирует сравнение семантики доменов с помощью Serpstat.
4. Анализ семантического ядра. В основном у лидеров выдачи крупные семантические ядра:
Объемы семантических ядер у сайтов вне топ-10 выдачи существенно меньше, чем у лидеров:
Проанализирован уровень сложности продвижения ключевых слов в органической выдаче. У подавляющего большинства ключей низкая сложность:
5. Спецэлементы в сниппетах. В поисковой выдаче встречается 17 видов спецэлементов, в большинстве случаев это хлебные крошки (навигационная цепочка, состоящая из ссылок на страницы верхних уровней вложенности). 6. Ссылочный профиль. Проанализированы данные по SDR (Serpstat Domain Rank) — показателю авторитетности домена, количеству входящих доменов и ссылок.
Как показало исследование, около 90% проектов используют для продвижения дропы, поэтому подклейку дропов к собственному ресурсу можно считать эффективным методом продвижения в анализируемой нише.
7. Контекстная реклама. Для проверки использования PPC в нише мы исследовали топ-100 по основным ключевым фразам. Результаты показали, что большинство проектов используют платное продвижение:
У более чем половины ключевых фраз, используемых в контекстной рекламе, невысокая конкуренция.
Запомнить
Онлайн-образование — популярная ниша, востребованность которой, по мнению экспертов, будет расти. Исследование специалистов Serpstat позволяет сделать такие выводы:
- Конкуренция в нише не очень высока, в топ выдачи могут попасть и новички с хорошим уровнем оптимизации.
- Для продвижения важно хорошо проработанное семантическое ядро.
- Следует уделять внимание качеству внешних ссылок, а их количество у разных лидеров существенно различается.
- Почти 90% сайтов используют дроп-домены для улучшения ссылочной массы. Проверить ссылочный профиль своего проекта можно с помощью Serpstat. Кстати, до 17 декабря 2021 года действует скидка на все тарифы: 30% для действующих пользователей, 40% для новых пользователей.
- Большинство проектов используют контекстную рекламу.
Оригинал исследования читайте в блоге Serpstat.
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