SEO в нише онлайн-образования. Исследование Serpstat

Онлайн-образование востребовано и у него отличные перспективы, поэтому исследование представляет интерес для всех, кто продвигает или планирует заниматься такими проектами.

В чем суть исследования?

Чтобы отобрать лидеров ниши, мы выделили наиболее популярные ключевые слова в нише с помощью «Анализа ключевых фраз» от Serpstat и проанализировали поисковую выдачу Google в Украине и России. В итоге отобрали десятку топовых проектов. В исследовании рассмотрели такие особенности проектов-лидеров в нише:

распределение трафика по различным каналам;

семантические ядра;

подход к контекстной рекламе;

ссылочный профиль;

примерный трафик из органической выдачи;

наличие спецэлементов в сниппетах;

видимость сайтов.

Результаты исследования

1. Распределение трафика по каналам.

Основные посещения проекты получают по прямому и органическому трафику, остальные каналы обеспечивают менее 15% визитов:

2. Примерный SEO-трафик и видимость проектов. Анализ показал, что SEO-трафик у лидеров отличается существенно, топ выдачи содержит как крупные сайты, так и небольшие проекты.

3. Анализ видимости сайтов. Показатель видимости проектов также отличается в разы, это подтверждает то, что топ занят не только авторитетными ресурсами.

Существенная разница видимости и SEO-трафика у лидеров объясняется тем, что в топ выдачи попадают ресурсы и с широким семантическим ядром, и с узким. Это иллюстрирует сравнение семантики доменов с помощью Serpstat.

4. Анализ семантического ядра. В основном у лидеров выдачи крупные семантические ядра:

Объемы семантических ядер у сайтов вне топ-10 выдачи существенно меньше, чем у лидеров:

Проанализирован уровень сложности продвижения ключевых слов в органической выдаче. У подавляющего большинства ключей низкая сложность:

5. Спецэлементы в сниппетах. В поисковой выдаче встречается 17 видов спецэлементов, в большинстве случаев это хлебные крошки (навигационная цепочка, состоящая из ссылок на страницы верхних уровней вложенности). 6. Ссылочный профиль. Проанализированы данные по SDR (Serpstat Domain Rank) — показателю авторитетности домена, количеству входящих доменов и ссылок.

Как показало исследование, около 90% проектов используют для продвижения дропы, поэтому подклейку дропов к собственному ресурсу можно считать эффективным методом продвижения в анализируемой нише.

7. Контекстная реклама. Для проверки использования PPC в нише мы исследовали топ-100 по основным ключевым фразам. Результаты показали, что большинство проектов используют платное продвижение:

У более чем половины ключевых фраз, используемых в контекстной рекламе, невысокая конкуренция.



Запомнить

Онлайн-образование — популярная ниша, востребованность которой, по мнению экспертов, будет расти. Исследование специалистов Serpstat позволяет сделать такие выводы:

Конкуренция в нише не очень высока, в топ выдачи могут попасть и новички с хорошим уровнем оптимизации. Для продвижения важно хорошо проработанное семантическое ядро. Следует уделять внимание качеству внешних ссылок, а их количество у разных лидеров существенно различается. Почти 90% сайтов используют дроп-домены для улучшения ссылочной массы. Проверить ссылочный профиль своего проекта можно с помощью Serpstat. Кстати, до 17 декабря 2021 года действует скидка на все тарифы: 30% для действующих пользователей, 40% для новых пользователей. Большинство проектов используют контекстную рекламу.

Оригинал исследования читайте в блоге Serpstat.