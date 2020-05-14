Исследования рынка — новая услуга Netpeak

Кризис заставляет бизнес быстро трансформироваться, запускаться на новые рынки, создавать новые услуги (что собственно сейчас делает Netpeak). Мы давно анализируем разные регионы, ниши и рекламные инструменты в проекте Netpeak Stats. Поэтому у нас есть ресурсы помочь бизнесам прощупать почву, чтобы новые запуски не были провальными — наши специалисты проверят , на что и где есть спрос, а также какая наблюдается конкуренция.

Карантин (конечно, если ваша компания продолжает работать) — удачное время для сбора данных, на основе которых будет создана стратегия для нового прыжка в бизнесе сразу после окончания самоизоляции.

Пока конкуренты будут только выходить из кризиса, латать дыры и думать, что делать дальше — вы на основе подробной аналитики уже сразу перейдете к активным действиям. Анализ рынка покажет изменения, которые прошли прямо сейчас, потому что из-за кризиса ниши сильно изменятся и привычной картины уже не будет.

Что это за услуга

Персонализированная услуга по исследованию рынка от агентства Netpeak — это масштабный анализ конкурентной ниши и региона под индивидуальный запрос заказчика.

На старте запуска крупного проекта сложно понять, с чего начать: точно ли у покупателей есть потребность в этом продукте, насколько большой и платежеспособный рынок, куда в первую очередь направлять бюджеты?

Для ответа на эти вопросы придумана услуга «Исследования рынка» для крупных и средних бизнес-проектов — это возможность не слить огромные бюджеты при выходе на новые рынки. То есть предостеречь от провальных запусков крупные компании.

Ценность услуги

Мы предоставляем услугу тем бизнесам, которые хотят масштабироваться на новые рынки.

Поэтому основная «боль», на которую направлено наше внимание — помочь крупным бизнесам найти клиентов на новом рынке и при этом эффективно использовать большие бюджеты во время запуска.

Мы поможем выяснить, сколько потенциальных клиентов в этой стране и есть ли спрос на ваш товар или услуги, и с какого направления стоит начать масштабирование.

Мы проводим исследование и анализируем большие объемы данных по семантике по всем нужным направлениям, которые утверждаем с заказчиком. Если в ходе анализа мы видим новые перспективные направления, которые не были рассмотрены нами на этапе согласования с заказчиком, мы можем их включить в анализ дополнительно, как смежные ниши, стоящие внимания.

Наша услуга подойдет в ситуациях, когда у бизнеса возникают большие риски при открытии нового направления и нужно быть уверенным, что на новый проект есть спрос, где конкретно и насколько большая там конкуренция.

Как Netpeak проводит исследование

Общаемся с заказчиком и утверждаем четко измеримые критерии анализа, по которым нужно получить ответ в исследовании. Во-первых, мы узнаем конкретные вопросы, на которые хочет получить ответ заказчик по результатам исследования. А, во-вторых, согласовываем регионы, языки и конкретные направления, в разрезе которых будет проводиться анализ. Анализируем десятки и сотни тысяч (а иногда и миллионы) поисковых запросов пользователей. Анализ заключается в несколько этапов: сбор семантики, очистка от мусорных фраз и кластеризация. Оцениваем объем поискового спроса в разрезе направлений, и рассчитываем потенциальный трафик, который можно получить для каждого из них. Проводим детальный анализ актуальных трендов по поисковым запросам. Определяем полный список 5-6 самых крупных конкурентов и детально анализируем каждого из них. В целом в анализе участвуют тысячи сайтов, которые делят между собой рынок. Мы получаем дополнительную информацию из множества разных доступных источников. Мы анализируем сильные стороны конкурентов, чтобы позаимствовать лучшие практики у лидеров ниши. Также анализируем слабые стороны, чтобы создавать конкурентные преимущества и точки роста для нашего проекта. Наглядно визуализируем данные, чтобы заказчику было легче принимать решение.

В итоге мы объединяем всю полученную информацию, строим взаимосвязи, делаем выводы и предоставляем расширенные рекомендации заказчику для выхода на новые рынки.

Вот пример исследования для одного из наших заказчиков в нише Betting (ставки на спорт).

Что получает заказчик в исследовании

Дополнительно к готовому исследованию прилагаем документы:

Семантическое ядро по всем анализируемым категориям. Оценка уровня конкурентности (SEO). Анализ распределения долей рынка (SEO). Анализ динамики тренда и поискового спроса (SEO). Расчет потенциального органического трафика (SEO). Расчет количества показов, кликов, CPC и итоговой стоимости для целевых фраз из семантического ядра (PPC).

Что вы узнаете о рынке в результате исследования Netpeak

Объем онлайн-рынка — общий объем спроса в исследуемой нише на рынке. Наличие и объем спроса в разрезе брендов, товаров и услуг. Уровень конкуренции в разрезе брендов, товаров и услуг. Динамику изменения целевого спроса в разрезе брендов, товаров и услуг на основе исторических данных за последние четыре года. Распределение долей рынка между всеми его участниками как в целом, так и в разрезе брендов, товаров и услуг. Информацию по основным конкурентам, а также анализ их стратегий продвижения. Потенциал роста на рынке как в целом, так и в разрезе брендов, товаров и услуг. Сравнение представленного ассортимента и направлений, а также общий охват рынка.

Что вы узнаете о рынке рекламы в результате нашего исследования

Объем рынка онлайн-рекламы в целевой нише вашего проекта. Объем потенциально необходимых маркетинговых инвестиций в онлайн-рекламу. Список приоритетных направлений, а также товаров или услуг для рекламы с учетом объема и стоимости трафика в целевой нише.

Примеры вопросов, на которые может дать ответы исследование

на какие направления и бренды наибольший спрос?

кто основные игроки в нише?

какие типы/бренды товаров есть у конкурентов, но нет у вас?

какой ориентировочный трафик можно получить по каждому из направлений и брендов?

какой уровень конкуренции на конкретные направления и бренды?

какие направления и бренды теряют свою популярность, а какие наоборот — становятся популярнее с каждым годом?

какие общие характеристики присущи сайтам, которые чаще всего занимают лидирующие позиции в поисковой выдаче?

какое количество платного трафика мы сможем покупать?

какое количество инвестиций для этого потребуется?

какие сильные стороны у топ-5 лидеров рынка, какие стратегии и каналы привлечения трафика используют, какой уровень внешней и внутренней оптимизации сайтов?

какие товарные направления будут для нас наиболее приоритетными с учетом объема и стоимости трафика?

насколько сложно конкурировать в данной тематике?

Формат готового исследования

Важно: мы делаем исследования на кириллице и латинице, при этом не анализируем выдачу по иероглифам или другим символам.

Готовое исследование будет предоставлено в формате PDF-файла с наглядной презентации результатов анализа.

Выводы исследования пригодятся для развития проекта в бесплатном поиске или контекстной рекламе.

Сроки готовности исследования

Готовое исследование и вспомогательные документы могут быть предоставлены в течение 6 недель (1,5 месяца) с момента старта его проведения.

В индивидуальных случаях наши специалисты могут предоставлять результаты исследования по частям.

Минимальное время анализа — 1 месяц. Но точные сроки обсуждаются индивидуально и зависят от объемов исследования. Конкретный дедлайн (дата) фиксируется в первый день старта его проведения.

Пример исследования рынка от Netpeak

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