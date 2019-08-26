Этой весной команда Serpstat провела среди SEO-специалистов опрос. Цель — узнать, что у них общего: какая средняя нагрузка, сколько проектов обычно ведут и даже о чем мечтают. По результатам 3 776 обработанных анкет представляем вам срез по рынку.

Зачем Serpstat это делает?

Компания проводит глобальное исследование ниши, чтобы сделать рынок интернет-маркетинга честным и прозрачным. Портрет SEO-специалиста — один из элементов исследования, логичное дополнение ресерча уровня зарплат.

Результаты исследования

1. Демография и образование

Анкету заполнили 3 776 человек, большинство из которых проживает в Украине и России. Из них 69,9% — мужчины и 30,1% — женщины.

Наблюдение по итогу исследования — ниша молодая, 70% респондентов в возрасте до 30 лет.

У большинства есть высшее образование. При этом 1,5% участников анкетирования указали, что не знают английский язык. Отметим, специалисты, которые работают с западными проектами зарабатывают значительно больше, чем их коллеги, которые продвигают проекты на СНГ (согласно исследованию по рейтингу зарплат).

Современные SEO-специалисты активно занимаются самообразованием и развитием профессиональных навыков. Чаще всего это просмотры вебинаров или посещение профильных курсов.

2. Должность

Большая часть респондентов (70,6%) указала в анкетах, что работает на должности SEO-специалиста. Среди остальных ответов — преобладает вариант «маркетолог». Встречались ответы: «все и сразу», «мастер на все руки», «директор».

На вопрос о разделениях сотрудников по компетенциям 53,5% специалистов ответили, что в их компании такого нет. Участники анкетирования в основном оценивают себя на уровне Middle.

Определение профессионального уровня и присвоение тайтла чаще всего практикуется в интернет-агентствах. В них работает 58% респондентов. В штатных командах градация присутствует у 39%.

3. Карьера

39,9% респондентов работают в SEO от 1 до 3 лет, хотя 67,4% начинали свою карьеру по другой специализации.

По количеству проектов цифры распределились так:

в интернет-агентствах 33% специалистов ведут более 10 проектов одновременно, 30% — от 6 до 10 проектов;

большинство штатных специалистов (41,5%) ведет несколько проектов;

49% работников на фрилансе работают с такой же нагрузкой, что и штатные, а 30,7% занимается 10 проектами одновременно.

И самый интересный, по мнению команды Serpstat, вопрос в этом разделе — почему респонденты выбрали сферу SEO.

Преобладающему большинству нравится специфика работы. Следующий по популярности ответ — «Из-за хорошей зарплаты».

4. Место работы

Опрос показал, что 48% специалистов работают в интернет-агентствах, 38,1% — в штатных командах, а еще 13% — на фрилансе. Большинство довольно местом работы и уровнем заработной платы. В среднем, специалисты трудятся по 35 — 40 часов в неделю, то есть ориентировочно это пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем.

На вопрос об оформлении сотрудников в компании, только 25% респондентов ответили, что трудоустроены официально.

Переходим к блоку, который может заинтересовать работодателей при составлении оффера. Речь идет о том, как видят специалисты идеальное место работы.

Несмотря на тренд работы из дома, 62% предпочитают выполнять свои профессиональные обязанности в офисе. При этом 55% респондентов отдадут предпочтение гибкому графику работы.

При выборе компании соискатели, в первую очередь, обращают внимание на уровень заработной платы, потом — на возможность карьерного роста. Следом идут такие факторы, как гибкость графика, месторасположение и возможность обучения за счет компании.

5. Дела семейные

Продуктивность, мотивация, нацеленность на результат в работе очень часто зависят от семейного положения. И этот вопрос был в анкетах. Среди опрошенных 40,4% мужчин женаты, замужем 32,9% женщин.

38,2% респондентов состоят в браке.

Еще один вопрос анкеты — про домашних животных: оказывается, в основном SEO-специалисты предпочитают котиков.

6. О личном

Команда Serpstat спросила специалистов о планах на будущее. И выяснилось, что 50,6% сеошников в будущем видят себя владельцами бизнеса.

В анкету добавили возможность своего варианта ответа на этот вопрос. Чаще всего респонденты отвечали, что в будущем хотят кардинально сменить сферу деятельности или вообще не задумывались о дальнейшем.

Итоги