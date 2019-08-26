Этой весной команда Serpstat провела среди SEO-специалистов опрос. Цель — узнать, что у них общего: какая средняя нагрузка, сколько проектов обычно ведут и даже о чем мечтают. По результатам 3 776 обработанных анкет представляем вам срез по рынку.
Зачем Serpstat это делает?
Компания проводит глобальное исследование ниши, чтобы сделать рынок интернет-маркетинга честным и прозрачным. Портрет SEO-специалиста — один из элементов исследования, логичное дополнение ресерча уровня зарплат.
Результаты исследования
1. Демография и образование
Анкету заполнили 3 776 человек, большинство из которых проживает в Украине и России. Из них 69,9% — мужчины и 30,1% — женщины.
Наблюдение по итогу исследования — ниша молодая, 70% респондентов в возрасте до 30 лет.
У большинства есть высшее образование. При этом 1,5% участников анкетирования указали, что не знают английский язык. Отметим, специалисты, которые работают с западными проектами зарабатывают значительно больше, чем их коллеги, которые продвигают проекты на СНГ (согласно исследованию по рейтингу зарплат).
Современные SEO-специалисты активно занимаются самообразованием и развитием профессиональных навыков. Чаще всего это просмотры вебинаров или посещение профильных курсов.
2. Должность
Большая часть респондентов (70,6%) указала в анкетах, что работает на должности SEO-специалиста. Среди остальных ответов — преобладает вариант «маркетолог». Встречались ответы: «все и сразу», «мастер на все руки», «директор».
На вопрос о разделениях сотрудников по компетенциям 53,5% специалистов ответили, что в их компании такого нет. Участники анкетирования в основном оценивают себя на уровне Middle.
Определение профессионального уровня и присвоение тайтла чаще всего практикуется в интернет-агентствах. В них работает 58% респондентов. В штатных командах градация присутствует у 39%.
3. Карьера
39,9% респондентов работают в SEO от 1 до 3 лет, хотя 67,4% начинали свою карьеру по другой специализации.
По количеству проектов цифры распределились так:
- в интернет-агентствах 33% специалистов ведут более 10 проектов одновременно, 30% — от 6 до 10 проектов;
- большинство штатных специалистов (41,5%) ведет несколько проектов;
- 49% работников на фрилансе работают с такой же нагрузкой, что и штатные, а 30,7% занимается 10 проектами одновременно.
И самый интересный, по мнению команды Serpstat, вопрос в этом разделе — почему респонденты выбрали сферу SEO.
Преобладающему большинству нравится специфика работы. Следующий по популярности ответ — «Из-за хорошей зарплаты».
4. Место работы
Опрос показал, что 48% специалистов работают в интернет-агентствах, 38,1% — в штатных командах, а еще 13% — на фрилансе. Большинство довольно местом работы и уровнем заработной платы. В среднем, специалисты трудятся по 35 — 40 часов в неделю, то есть ориентировочно это пятидневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем.
На вопрос об оформлении сотрудников в компании, только 25% респондентов ответили, что трудоустроены официально.
Переходим к блоку, который может заинтересовать работодателей при составлении оффера. Речь идет о том, как видят специалисты идеальное место работы.
Несмотря на тренд работы из дома, 62% предпочитают выполнять свои профессиональные обязанности в офисе. При этом 55% респондентов отдадут предпочтение гибкому графику работы.
При выборе компании соискатели, в первую очередь, обращают внимание на уровень заработной платы, потом — на возможность карьерного роста. Следом идут такие факторы, как гибкость графика, месторасположение и возможность обучения за счет компании.
5. Дела семейные
Продуктивность, мотивация, нацеленность на результат в работе очень часто зависят от семейного положения. И этот вопрос был в анкетах. Среди опрошенных 40,4% мужчин женаты, замужем 32,9% женщин.
38,2% респондентов состоят в браке.
Еще один вопрос анкеты — про домашних животных: оказывается, в основном SEO-специалисты предпочитают котиков.
6. О личном
Команда Serpstat спросила специалистов о планах на будущее. И выяснилось, что 50,6% сеошников в будущем видят себя владельцами бизнеса.
В анкету добавили возможность своего варианта ответа на этот вопрос. Чаще всего респонденты отвечали, что в будущем хотят кардинально сменить сферу деятельности или вообще не задумывались о дальнейшем.
Итоги
- В опросе участвовали 3 776 респондентов: 48% из Украины, 41,8% — из России.
- Среди респондентов 69,9% мужчин и 30,1% женщин.
- Для повышения квалификации 84,7% специалистов предпочитают читать блоги и профильные телеграм-каналы.
- У 53,5% опрошенных нет разделения по компетенции в компании. Основная масса специалистов оценивают себя на уровне Middle.
- 39,9% опрошенных работают в SEO от 1 до 3 лет.
- 67,4% специалистов начинали свою карьеру не в SEO.
- 75% выбрали сферу SEO, так как их привлекла специфика работы, а 36,4% — из-за высокой заработной платы.
- Большая часть специалистов довольна текущим заработком и местом работы.
- При выборе места работы соискатели, в первую очередь, ориентируются на уровень зарплаты и возможность карьерного роста.
- Через 5 лет 50,6% SEO-специалистов видят себя владельцами бизнеса.
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