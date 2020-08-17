Самые популярные домены и доменные зоны — исследование Serpstat

Исследований о доменных зонах немало, однако обычно их проводят хостинговые сервисы. Мы задались вопросом, а почему бы нам не собрать такие данные на базе ссылочного индекса Serpstat, в котором более 285 миллионов доменов. Задались и сделали ;) Хотите узнать результаты? Спойлер: будет много интересного. Вперед!

Сначала разберемся в структуре домена.

Структура домена

Важно: доменное имя нужно читать справа налево.

Домен состоит из:

доменного имени первого уровня;

корневого уровня;

второго уровня;

поддомена.

Для примера возьмем домен eu.wikipedia.org:

.org — доменное имя первого уровня (Top Level Domain);

— доменное имя первого уровня (Top Level Domain); wikipedia — доменное имя второго уровня;

— доменное имя второго уровня; . — корневой уровень;

— корневой уровень; eu — поддомен.

Домен верхнего уровня (TLD) — часть доменного имени, которая находится после последней точки, например, .org для eu.wikipedia.org или .com для serpstat.com.

Больше о том, как формируются домены и какой домен выбрать для своего проекта, читайте в посте «Какой домен выбрать: ru, com или net» .

Типы доменных имен верхнего уровня

Национальные (ccTLD, country-code top-level domain) — уникальные национальные доменные зоны для каждой страны: .ua, .ru, .de.

Географические (geoTLD, geographic top-level domain) — доменные зоны, которые относятся к населенному пункту, региону, городу. Например, .berlin, .amsterdam. В отличие от от ccTLD, которые состоят из двух символов, эти могут включать в себя три и более и они являются общими доменами верхнего уровня (gTLD).

Международные (gTLD, generic top-level domain) — доменные зоны для деления адресов определенного типа организаций или сообществ. Это общие международные домены и они доступны всем. Среди них: .com, .net, .org.

Новые международные (new gTLD) — общие TLD нового поколения. В 2012 году ICANN (корпорация, которая управляет доменными именами и IP-адресами) начала принимать заявки на создание новых доменных зон. Цена регистрации — $185 000. Но все равно корпорация получила более 2 000 заявок. Уже существует множество новых международных доменов: .today, .photography и другие.

Впрочем, хватит теории, перейдем к результатам исследования.

Самые популярные доменные зоны

Топ-10 самых популярных доменных зон

Первое место занимает доменная зона .com, на втором месте расположился .tk и третье место занял .cn (ccTLD Китая). Да, несмотря на то, что в доменной зоне .cn запрещены домены, которые могут противоречить принципам конституции КНР, в 2008 году в этой зоне зарегистрировали наибольшее количество доменов.

Топ-100 популярных международных доменных зон

В топ-3 находятся .com, .net, .org, но потихоньку в топ врываются и новички. Так, на шестой позиции видим new .xyz — относительно молодой домен, его создали в 2014 году.

Топ популярных национальных доменных зон

Мы увеличили территории государств пропорционально популярности их доменных зон.

В топ-3:

.tk — Токелау;

— Токелау; .cn — Китай;

— Китай; .de — Германия.

Как вы заметили, топ-1 среди национальных доменных зон и топ-2 среди вообще всех доменных зон занимает доменная зона .tk с 20 млн зарегистрированных доменов, которая принадлежит Токелау.

Токелау — это небольшая зависимая территория Новой Зеландии, три острова недалеко от Самоа. Площадь — 10 квадратных километров, а численность населения — 1 500 человек.

Откуда столько зарегистрированных доменов? Дело в том, что доменные имена Токелау раздавались либо бесплатно, либо за минимальную цену. Этим часто пользуются серые «сайтоделы» — в зоне .tk создают большое количество дорвеев, PBN и сайтов запрещенных тематик.

Такая же ситуация и с другими доменными зонами, где на одного человека (в соответствии с численностью населения в стране) приходится несколько сайтов, например, .ga (Габон), .cf (ЦАР).

В то же время другие национальные домены обретают популярность по другим, неочевидным причинам:

домен .de (Германия) получил новую жизнь из-за роста популярности криптовалюты, то есть пользователи под .de понимают не только Deutschland, но и decentralization;

(Германия) получил новую жизнь из-за роста популярности криптовалюты, то есть пользователи под .de понимают не только Deutschland, но и decentralization; домен .me (Черногория) используют для личных блогов;

(Черногория) используют для личных блогов; домен .co (Колумбия) часто используют в качестве корпоративного, вместо .com.

Топ-50 популярных доменов городов

В топ-3 попали:

.tokyo;

.bar;

.london.

Интересно, почему .bar попал на вторую позицию? Этот домен принадлежал городу Бар в Черногории. Но в 2014 году его также предложили в рамках программы создания новых международных доменов, и теперь это отличный домен для баров, ресторанов, критиков, гидов по заведениям массового питания.

В то же время он остается местным доменным именем для Бара, поэтому некоторые организации продолжают его использовать вместо национального .me.

Запомнить

Традиционная тройка лидеров (.com, .net, .org) не меняется, но количество любителей новых международных доменов активно растет — .xyz уже на шестой позиции. Домен Токелау (.tk) вышел в топ самых популярных международных и региональных доменов благодаря демпингу — многие специалисты по PBN регистрируют там домены за копейки. Национальная доменная зона Германии (.de) стала мегапопулярной у любителей криптовалюты, благодаря ассоциации со словом .decentralization. Домен Колумбии (.co) часто используется в качестве корпоративного, вместо .com. Один из самых интересных примеров превращения TLD из региональных в международные — домен .bar для города в Черногории. С 2014 года его активно используют бары, рестораны и тематические порталы.

Больше странных и интересных фактов читайте в блоге Serpstat, а также пишите свои предложения насчет новых исследований.