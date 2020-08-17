Самые популярные домены и доменные зоны — исследование Serpstat

Исследований о доменных зонах немало, однако обычно их проводят хостинговые сервисы. Мы задались вопросом, а почему бы нам не собрать такие данные на базе ссылочного индекса Serpstat, в котором более 285 миллионов доменов. Задались и сделали ;) Хотите узнать результаты? Спойлер: будет много интересного. Вперед!
Сначала разберемся в структуре домена.
Структура домена
Важно: доменное имя нужно читать справа налево.
Домен состоит из:
- доменного имени первого уровня;
- корневого уровня;
- второго уровня;
- поддомена.
Для примера возьмем домен eu.wikipedia.org:
- .org — доменное имя первого уровня (Top Level Domain);
- wikipedia — доменное имя второго уровня;
- . — корневой уровень;
- eu — поддомен.
Домен верхнего уровня (TLD) — часть доменного имени, которая находится после последней точки, например, .org для eu.wikipedia.org или .com для serpstat.com.
Больше о том, как формируются домены и какой домен выбрать для своего проекта, читайте в посте
Типы доменных имен верхнего уровня
Национальные (ccTLD, country-code top-level domain) — уникальные национальные доменные зоны для каждой страны: .ua, .ru, .de.
Географические (geoTLD, geographic top-level domain) — доменные зоны, которые относятся к населенному пункту, региону, городу. Например, .berlin, .amsterdam. В отличие от от ccTLD, которые состоят из двух символов, эти могут включать в себя три и более и они являются общими доменами верхнего уровня (gTLD).
Международные (gTLD, generic top-level domain) — доменные зоны для деления адресов определенного типа организаций или сообществ. Это общие международные домены и они доступны всем. Среди них: .com, .net, .org.
Новые международные (new gTLD) — общие TLD нового поколения. В 2012 году ICANN (корпорация, которая управляет доменными именами и IP-адресами) начала принимать заявки на создание новых доменных зон. Цена регистрации — $185 000. Но все равно корпорация получила более 2 000 заявок. Уже существует множество новых международных доменов: .today, .photography и другие.
Впрочем, хватит теории, перейдем к результатам исследования.
Самые популярные доменные зоны
Топ-10 самых популярных доменных зон
Первое место занимает доменная зона .com, на втором месте расположился .tk и третье место занял .cn (ccTLD Китая). Да, несмотря на то, что в доменной зоне .cn запрещены домены, которые могут противоречить принципам конституции КНР, в 2008 году в этой зоне зарегистрировали наибольшее количество доменов.
Топ-100 популярных международных доменных зон
В топ-3 находятся .com, .net, .org, но потихоньку в топ врываются и новички. Так, на шестой позиции видим new .xyz — относительно молодой домен, его создали в 2014 году.
Топ популярных национальных доменных зон
Мы увеличили территории государств пропорционально популярности их доменных зон.
В топ-3:
- .tk — Токелау;
- .cn — Китай;
- .de — Германия.
Как вы заметили, топ-1 среди национальных доменных зон и топ-2 среди вообще всех доменных зон занимает доменная зона .tk с 20 млн зарегистрированных доменов, которая принадлежит Токелау.
Токелау — это небольшая зависимая территория Новой Зеландии, три острова недалеко от Самоа. Площадь — 10 квадратных километров, а численность населения — 1 500 человек.
Откуда столько зарегистрированных доменов? Дело в том, что доменные имена Токелау раздавались либо бесплатно, либо за минимальную цену. Этим часто пользуются серые «сайтоделы» — в зоне .tk создают большое количество дорвеев, PBN и сайтов запрещенных тематик.
Такая же ситуация и с другими доменными зонами, где на одного человека (в соответствии с численностью населения в стране) приходится несколько сайтов, например, .ga (Габон), .cf (ЦАР).
В то же время другие национальные домены обретают популярность по другим, неочевидным причинам:
- домен .de (Германия) получил новую жизнь из-за роста популярности криптовалюты, то есть пользователи под .de понимают не только Deutschland, но и decentralization;
- домен .me (Черногория) используют для личных блогов;
- домен .co (Колумбия) часто используют в качестве корпоративного, вместо .com.
Топ-50 популярных доменов городов
В топ-3 попали:
- .tokyo;
- .bar;
- .london.
Интересно, почему .bar попал на вторую позицию? Этот домен принадлежал городу Бар в Черногории. Но в 2014 году его также предложили в рамках программы создания новых международных доменов, и теперь это отличный домен для баров, ресторанов, критиков, гидов по заведениям массового питания.
В то же время он остается местным доменным именем для Бара, поэтому некоторые организации продолжают его использовать вместо национального .me.
Запомнить
- Традиционная тройка лидеров (.com, .net, .org) не меняется, но количество любителей новых международных доменов активно растет — .xyz уже на шестой позиции.
- Домен Токелау (.tk) вышел в топ самых популярных международных и региональных доменов благодаря демпингу — многие специалисты по PBN регистрируют там домены за копейки.
- Национальная доменная зона Германии (.de) стала мегапопулярной у любителей криптовалюты, благодаря ассоциации со словом .decentralization.
- Домен Колумбии (.co) часто используется в качестве корпоративного, вместо .com.
- Один из самых интересных примеров превращения TLD из региональных в международные — домен .bar для города в Черногории. С 2014 года его активно используют бары, рестораны и тематические порталы.
Больше странных и интересных фактов читайте в блоге Serpstat, а также пишите свои предложения насчет новых исследований.
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