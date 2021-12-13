Зачем нужна декомпозиция

Всем привет! На связи команда Voice маркетинг. Сегодня поговорим о важности декомпозиции в работе с рекламой. Что это такое, как ее рассчитать. А также поможем разобраться, как она помогает сохранить ваш бюджет. Материал актуален для владельцев бизнеса и специалистов по рекламе.

Как работает декомпозиция в рекламе

Декомпозиция — это деление целого на части. В нашем случае большие цели делим на маленькие. Например, не просто поставить план «сделать 100 продаж», а разбить его на несколько частей: «сделать 40 продаж с контекстной рекламы» и «60 продаж с таргетированной рекламы». Благодаря декомпозиции легче ориентироваться в больших задачах.

Чтобы понять, будет ли эффективной реклама для бизнеса, нужно рассчитать, во сколько она обойдется. И тогда решить, целесообразно ли вкладывать такую сумму. В этом нам помогает декомпозиция.

Как мы используем декомпозицию для своих клиентов

К нам обратился клиент, который продает товар или услугу. У них есть определенная себестоимость и определнный бюджет на рекламу.

Декомпозиция помогает спрогнозировать среднюю стоимость клика, заказа, процента конверсии. Если она оказывается слишком высокой, а РК нецелесообразной, пробуем найти варианты увеличения среднего чека, добавив какое-то специальное выгодное предложение при продаже.

Изначально вы не можете спрогнозировать количество продаж за месяц или рассчитать стоимость привлечения клиента. Но реально предположить CPM (цену за 1000 показов). Ориентируясь на статистику ваших предыдущих рекламных кампаний или воспользовавшись прогнозами Google Ads.

Дальше, прикидывая стоимость 1000 показов и взяв среднюю кликабельность объявления (CTR), рассчитаем среднюю цену за клик (CPC).

Теперь, когда у нас есть цена за клик, мы можем закладывать среднюю конверсию сайта.



Конечно, все зависит от целого ряда переменных, а именно: канала трафика, качества лидов, структуры сайта и его триггеров, скорости загрузки. Но если вы специалист в рекламе, примерно понимаете, какая конверсия у сайта может быть. А если не специалист, можете просто загуглить среднюю конверсию сайта.

Предполагая конверсию сайта и зная стоимость клика, можем рассчитать стоимость покупки, если речь идет о продаже товаров, или стоимость лида (заявки) в случае продажи услуги.

Скажем, клик у нас стоит $0,3. А конверсия сайта составляет 2%. Мы запускаем рекламу и получаем 100 кликов на сайт и сумму затрат в $30 (100*0,3). Далее умножаем количество кликов на конверсию сайта:

У нас выходит 2 покупки, и сумма затрат на эти покупки составляет $30 (сумма 100 кликов). Получается, что покупка нам обойдется в $15.

Котики повышают вовлеченность в статью:)

Декомпозиция сохраняет бюджет

Декомпозиция позволяет до запуска рекламы сделать ориентировочный расчет результатов. Специалист понимает, сможет ли он при такой бизнес-модели добиться результата. Ведь бывает, что уже на этом этапе становится очевидно, реклама не окупится. И запускать РК с текущими ресурсами — слив бюджета!

Мы составили специальную таблицу декомпозиции для разных проектов (есommerce, услуг, вебинаров). Ее можно получить написав в инстаграм.

Ниже фрагмент из нашей таблицы. На ней четко видно, что конверсия сайта у клиента ниже ожидаемой. А значит, бизнес несет убытки. Хотя плановые показатели были в плюс.

Чем декомпозиция поможет собственнику бизнеса?

Благодаря данным, полученным с помощью декомпозиции, собственник бизнеса может:

Cформировать правильные ожидания от работы с подрядчиком. Понять вовлеченность и компетентность подрядчика. Найти точки для роста бизнеса и улучшения бизнес-модели.

И напоследок, важно делать декомпозицию не только перед запуском проекта, но и во время работы. Она позволяет определить сильные и слабые стороны и объективно указывает, над чем нужно упорно работать для улучшения результатов!