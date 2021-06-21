Что такое CMS и зачем она нужна

Рано или поздно, а чаще в самом начале, любой бизнес нужно представить в сети на собственной веб-странице. Существует множество вариантов, как ее создать. Собрал для вас список самых популярных инструментов для наполнения сайта и расписал плюсы и минусы каждого.

Самописный сайт или готовая CMS

CMS (Content Manager System, «движок» сайта) — набор системных файлов и скриптов, позволяющих управлять контентом сайта и настраивать его внешний вид. Основу составляет графический интерфейс, с помощью которого вы можете создавать страницы и наполнять их без знания языков программирования.

Но важно решить — делать это с нуля на самописном движке или использовать уже готовую CMS. У обоих вариантов есть плюсы и минусы.

Преимущества самописного сайта:

весь функционал заточен под конкретные нужды;

ненужные скрипты, модули и приложения не перегружают сайт;

можно изначально продумать собственную систему защиты, которую будет сложно сломать или обойти;

отображает маркетинговые нюансы работы компании;

выглядит оригинально, может выгодно отличаться от сайтов, сделанных на конструкторах, что понравится клиентам и партнерам.

Минусы. Разработка самописного сайта обойдется вам в десятки раз дороже. Кроме того, потребует больше времени и ресурсов. Могут возникнуть проблемы при будущих доработках. Новой команде придется разбираться в коде, написанном прежней.

Если выберете готовую CMS, тоже получите ряд преимуществ:

большинство условно бесплатных и тем более платных движков обслуживает команда профессиональных программистов, поддерживающая их в актуальном состоянии;

у популярных CMS обширная база функциональных модулей и дизайнерских шаблонов;

во многих готовых движках предусмотрен базовый функционал и админ-панель для управления, остается подогнать их под свои нужды.

Минусы. Готовый движок может быть перегружен ненужным функционалом, иметь слабую защиту от взломов и баги. На таких системах не всегда удается реализовать все Готовый движок может быть перегружен ненужным функционалом, иметь слабую защиту от взломов и баги. На таких системах не всегда удается реализовать все бизнес-идеи

Сайты-визитки, одно- или несколькостраничные информационные ресурсы, а также небольшие портфолио вполне могут обойтись без CMS. Они не нуждаются в частом и регулярном обновлении контента, поэтому их обычно создают при помощи HTML-верстки с использованием CSS. Это специальный инструмент, который задает цвет, шрифты, стили и расположение блоков на сайте.

Когда нужна CMS

Но есть функционал, который невозможно обеспечить с помощью HTML и CSS. Тогда стоит прибегнуть к CMS, в которой объединены все нужные готовые решения.

Без CMS не обойтись, если у вас:

интернет-магазин;

новостной портал;

онлайн-чат;

форум;

файлообменник.

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Как выбрать CMS

Перед выбором системы управления контентом важно составить четкий список всех необходимых функций. Они зависят от цели создания и тематики и различны, скажем, для корпоративного сайта и личного блога.

CMS для интернет-магазина

Здесь вам понадобится CMS с основными коммерческими функциями в базовой комплектации:

добавление и редактирование товарных позиций с ценой, характеристиками и деталями о товаре;

каталогизация ассортимента;

фильтрация товаров по наиболее распространенным характеристикам;

добавление товаров в корзину;

управление способами доставки и оплаты;

система отзывов о товарах и производителях;

создание скидок, распродаж и прочих коммерческих предложений.

Вот самые популярные из них на просторах Рунета:

1. OpenCart — движок с открытым исходным кодом специально для коммерческих целей. Основная часть модулей платные, но в наличии и бесплатные решения. Базового функционала достаточно для организации интернет-продаж.

Есть значительные отличия в структуре разных веток версий, из-за чего переход с одной на другую затруднителен и требует помощи веб-разработчиков.

2. Woocommerce — модуль для CMS Wordpress на бесплатной основе. Функционал ограничен, придется установить и другие коммерческие модули, что потребует больших ресурсов сервера.

Поэтому лучше не размещать такой интернет-магазин на обычных shared-хостингах. Речь идет о множестве сайтов на одном веб-сервере. Экономично, но в данном случае не подходит.

В официальном каталоге Wordpress много бесплатных или условно бесплатных модулей. Большинство из них постоянно обновляют, так что у вас будет самый актуальный инструментарий.

3. CS-Cart — платное решение, заточенное исключительно под коммерческую деятельность. В базовой комплектации идет много полезных функций для интернет-торговли. Движок разработан под заграничный рынок, поэтому не все модули подходят для Рунета и нуждаются в адаптации.

4. Magento — зарубежная CMS с платной и бесплатной редакцией. Бесплатная версия движка ограничена, поэтому создать на ней эффективный интернет-магазин будет непросто.

Для нормальной работы вам может понадобиться программист, знакомый с архитектурой CMS.

5. PrestaShop — бесплатный движок для построения интернет-торговли. Базового функционала достаточно, чтобы создать небольшой интернет-магазин, но для больших ecommerce-проектов с широким ассортиментом товаров придется покупать дополнительные модули. Их мало, обновляется платформа редко.

CMS для блога

Для личного блога вам нужна CMS с такими базовыми возможностями:

создавать и редактировать публикации;

комментировать опубликованные материалы;

создавать рубрики и метки для систематизации статей.

У вас есть несколько вариантов.

1. WordPress — многофункциональная CMS, которая изначально разрабатывалась для блогосферы. Удобный интерфейс и продуманная админ-панель позволяют управлять контентом без специальных знаний.

2. Maxsite CMS — менее популярна, но вполне может сойти за облегченный аналог WordPress. В стандартной комплектации более 70 модулей. Этого вполне достаточно, чтобы создать с нуля личный блог. Но дополнительных модулей мало.

Если стандартный функционал вас не удовлетворяет, придется обратится за помощью к программисту. Просто купить нужный модуль, как в WordPress, не получится: его попросту может не быть.

3. Drupal — известная CMS с открытым исходным кодом. Входит в тройку самых распространенных движков для создания блогов. Подходит для создания мультиязычных ресурсов, что позволяет вести сайт сразу на нескольких языках. Стандартный функционал беден, скорее всего, придется устанавливать дополнительные модули.

4. Joomla — многофункциональный движок, дающий отличную базу для создания личного блога. Несмотря на широкие возможности в плане функциональности, у Джумлы сложная архитектура ядра. Без опытного программиста обойтись не получится.

5. MODx — гибкая система управления контентом для создания собственного блога, которую полностью можно настроить под свои нужды. Слабая сторона MODx — небольшое количество качественных шаблонов и безопасность. Сайты на этой CMS часто взламывают.

CMS для СМИ

Как правило, для создания больших новостных ресурсов используют самописные системы, но небольшие СМИ создают при помощи популярных CMS. Для этого нужен следующий функционал:

создание рубрик новостей;

публикация и редактирование материалов;

возможность публиковать материалы от имени нескольких авторов;

привязка публикаций к определенной дате и времени;

возможность обсуждать опубликованные новости.

Большинство интернет-изданий в постсоветских странах созданы на таких движках:

Wordpress. Drupal. Joomla.

Они обладают всеми необходимыми функциями. В частности, поддерживают многоуровневую систему пользователей (администраторы, авторы, редакторы), которую можно легко настроить. Так каждый корреспондент сможет обновлять новостную ленту своей рубрики, не мешая коллегам, занимающимся другими разделами.

CMS для лендингов

Landing page (лендинг) — одностраничный сайт, в основном, для привлечения клиентов из рекламных каналов.

Неотъемлемые элементы лендинга:

форма обратной связи. Часто используют несколько форм различного строения

таймер обратного отсчета (в случае акции или выгодного спецпредложения) — «подталкивает» клиента к импульсивной покупке;

контентные блоки: информация про компанию, преимущества продукта, изображения, отзывы.

Лендинг, как правило, создают с помощью HTML+CSS верстки и незамысловатых скриптов JavaScript. Но для этого нужен верстальщик и веб-дизайнер. Если же у вас нет возможности нанять специалистов, всегда можно использовать готовые решения на базе CMS.

Тот же Wordpress вполне пригоден для одностраничника. В официальном каталоге вы найдете подходящие шаблоны и модули. Хотя движок изначально рассчитан для многостраничных проектов, поэтому по умолчанию у него много ненужных лендингу функций. Они создадут излишнюю нагрузку на сервер.

Wordpress лучше использовать для лендинга на базе уже имеющегося многостраничного сайта. Это будет отличная посадочная страница для новых заявок из рекламных объявлений.

Подойдет и Drupal. По умолчанию в нем нет функций для создания одностраничника, но дополнительные модули можно найти в интернете. Минус — сложность в обращении по сравнению с аналогичными CMS.

Nespi CMS (Business) — движок, разработанный специально для создания одностраничных сайтов. Все необходимые функции поставляются по умолчанию. Удобная административная панель, мультиязычность и адаптивность шаблона.

CMS для форума

Основной функционал движков для такой цели:

многоуровневая система пользователей с разным уровнем доступа: гости, пользователи, модераторы, администраторы;

регистрация личного профиля для каждого нового участника;

создание разделов и подразделов;

возможность создавать темы и писать в них текстовые сообщения.

Наиболее популярные CMS для создания форумов:

phpBB — бесплатный движок с открытым кодом для онлайн-форума. В стандартной комплектации есть все необходимое, функционал можно и расширить с помощью многочисленных дополнительных модулей.

Из-за своей популярности часто подвергается спам-атакам и попыткам взлома. Поэтому важно постоянно следить за безопасностью, для чего есть встроенные механизмы защиты:

обязательная регистрация для отправки сообщений;

капча при отправке сообщения;

блокировка пользователей и ботов по IP;

ручная модерация сообщений новых пользователей.

Можно также дополнительно установить модули для защиты от спам ботов.

vBulletin — платная CMS, одна из самых длительных в разработке. Первый запуск движка произошел в 2000 году. С того времени в него успели внедрить все возможные функции. Есть много различных модулей и мануалов, которые помогут разобраться в работе системы. Это хороший вариант для запуска больших проектов с обширной аудиторией.

Из-за большой нагрузки для vBulletin придется обзавестись мощным хостингом, если не выделенным сервером.

punBB форум программистов с 2,5 миллионами тем или площадка с советами по любому гаджету с аудиторией в 8 миллионов зарегистрированных пользователей.



Но для небольших форумов движок вполне подойдет. Как правило, речь идет о корпоративных форумах для внутреннего пользования или о форумах небольших городов и клубов по интересам.

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CMS для многофункционального портала

Многофункциональные порталы — это большие ресурсы с инструментами для поиска, создания, управления и обсуждения информации. Их неотъемлемой частью являются сервисы погоды, курсов валют, интерактивных карт, различных рейтингов, каталогов и прочих элементов. Как правило, порталы создают на самописных CMS, но вполне можно воспользоваться и готовыми решениями.

Для этого вам стоит вспомнить о тех же:

Wordpress. Drupal. Joomla.

Универсальное решение

Сегодня набирают популярность готовые комплексные решения для создания сайтов — онлайн-конструкторы. С их помощью вы сможете создать как одностраничный сайт, так и полноценный интернет-магазин. Все зависит от выбранного тарифного плана и функционала.

Наиболее известные конструкторы:

Tilda — визуальный конструктор сайтов, который позволяет создавать ресурсы, адаптированные под мобильные устройства. Есть бесплатная подписка и два платных тарифных плана. Под каждый тарифный план разработан свой функционал. Wix — облачная платформа для создания интернет-сайтов любой сложности. Есть несколько тарифных планов. Конструктор позволяет подключать различные модули как своих, так и чужих разработчиков. Более ориентирован на международный рынок, в то время, как Тильда все больше развивается в Рунете.

Важно учесть, что перенести сайт с одного конструктора на другой (как это часто делают с CMS) просто так не получится. Для переноса придется с нуля создавать новый сайт и продумывать алгоритм переноса всего контента. Что весьма затратно как финансово, так и по времени.

Запомнить

Создавая сайт, важно определиться, будет он базироваться на готовой CMS или написан с нуля. Если индивидуальные и сложные детали не нужны, и весь необходимый функционал может покрыть готовая CMS, лучше не браться за написание сайта с нуля. Это поможет значительно сэкономить ваши деньги и время.

Большинству сайтов не обойтись без использования CMS.