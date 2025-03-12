Рост SEO трафика агентства недвижимости в 2,5 раза за год — как расти после редизайна
Перевод сайта на технологию JavaScript, смена url, удаление целого блока страниц, обеспечивающих локальных трафик. Каждый из этих пунктов отдельно — ощутимый риск с точки зрения SEO. Наши партнеры из агентства недвижимости «Атланта» столкнулись со всеми ними и даже больше в ходе редизайна сайта. Но вместе нам удалось быстро восстановить, а затем и нарастить показатели органического трафика. В кейсе расскажем, как именно.
Проект: atlanta.ua.
Период продвижения: июль 2023 — октябрь 2024 (продолжаем работу).
Регион: Украина.
Услуга: SEO.Команда проекта: Алексей Чиж, Upper Middle SEO Specialist; Олеся Полиха, Вероника Топчан, Александр Малукало, SEO Specialists; Анна Соловьева, SEO Team Lead; Соломия Артишко, Project Manager.
Кто наш партнер
Агентство недвижимости Атланта уже 23 года на рынке, имеет 30+ офисов в Украине, более 600 сотрудников. Представлена в пяти регионах: Киев, Одесса, Львов, Черновцы и Винница. Специалисты агентства помогают украинцам с поиском или продажей, арендой как жилой, так и коммерческой недвижимости.
Цели продвижения
Для развития бизнеса партнер решил обновить свой сайт. Речь о редизайне, включающем помимо обновленного визуала:
- смену технологии сайта, сейчас он работает на JavaScript;
- полное изменение верстки и расположения элементом на страницах;
- замену URL-адресов;
- удаление посадочных страниц нескольких городов.
Каждый из пунктов мог негативно повлиять на видимость сайта в поисковой выдаче в целом, а последний означал потерю трафика из нескольких городов.
Нашей задачей было минимизировать риски при переезде и далее обеспечить рост поискового трафика.
Действия команды
Мы начали полноценную работу уже после редизайна / переезда. В первую очередь провели аудит сайта по основным пунктам. Его цель — как можно быстрее восстановить трафик и вернуть положительную динамику.
Что входит в наш технический аудит:
- Настройка 301 редиректов со старых страниц на новые. Также настройка базовых типов редиректов, например, без www / c www; без слеша / со слешем в конце URL и другие.
- Полный перечень задач, связанный со сканированием и индексацией сайта.
- Оптимизация изображений.
- Внедрение различных типов микроразметки.
- Контроль переноса текстового контента после переезда.
- Проверка и доработка настройки Google Tag Manager, Google Analytics на новый сайт.
- Контроль формирования всех необходимых страниц. Важно было, чтобы те урлы, которые приносили трафик на старом сайте, могли приносить трафик на новом.
- Оптимизация скорости загрузки на десктопе и мобильных девайсах.
- Контроль настройки рендеринга контента поисковыми роботами, так как новый сайт разработан на JavaScript. А это означает определенные сложности с точки зрения SEO, потому что поисковым ботам сложнее и дольше сканировать такие ресурсы.
- астройка шаблонов title, h1, description для страниц сайта.
Исправление ошибок по аудиту мы разбили на высоко- и менее приоритетные задачи. По мере устранения технических проблем трафик начал расти, и уже в сентябре полностью восстановился:
Дальше перешли к шагам, призванным улучшить позиции домена в поисковых системах:
- Работа по наращиванию ссылочной массы на сайт.
- Подготовка и размещение текстов на страницах сайта.
- Ручная постраничная оптимизация метатегов. Тут тоже шли по списку от более приоритетных страниц к менее, чтобы быстрее увидеть результат.
- Внедрение различных блоков внутренней перелинковки на приоритетные типы страниц.
- Продолжение технической оптимизации и улучшение индексации. Внутренний инструмент Netpeak обеспечивает ежедневный мониторинг сайта и позволяет нам сразу видеть возникающие проблемы и готовить ТЗ по их устранению.
Также важной составляющей работ стало подключение на сайт Microsoft Clarity. Этот инструмент помогает с помощью определенных метрик, тепловых карт и записей посещений сайта анализировать его удобство для пользователей. С его помощью мы выявили несколько точек роста в плане юзабилити:
- главной страницы сайта;
- фильтрации;
- страницы объекта.
Особое внимание уделили оптимизации мобильной версии сайта, так как большинство пользователей приходят именно с мобильных устройств:
Результаты продвижения
1. Рост трафика в 2,5 раза в октябре 2024 года по сравнению с июлем 2023:
2. Рост числа отправленных с сайта заявок на 45,24% в октябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023:
* Сравниваем с более поздним периодом, когда настройка событий и отслеживание через GA4 заработали полностью корректно
3. Рост числа кликов на телефон (звонок в компанию) в 11,9 раз в октябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023:
4. Общая динамика трафика за период продвижения:
5. Рост трафика по данным Ahrefs в сравнении с наиболее прямыми конкурентами:
* Ahrefs показывает неточные данные, но для сравнения с конкурентами на них можно ориентироваться
6. Рост количества ключевых фраз в топ 1-3 и в топ 4-10 по данным Ahrefs в сравнении с наиболее прямыми конкурентами:
Как видно, темп роста atlanta.ua достаточно высокий. Особенно хорошие результаты по объему запросов в топ 1-3. Количество запросов колеблется от месяца к месяцу, но в целом динамика положительная.
7. По данным Google Search Console небрендовый трафик вырос на 138,97% в октябре 2024 года к октябрю 2023 года:
Отзывы о сотрудничестве
Сергей Никитин, партнер из команды АН «Атланта»
Команда Netpeak взяла наш проект в один из самых непростых моментов — в период смены дизайна сайта и изменений в архитектуре проекта. Благодаря их профессионализму и оперативности нам удалось справиться с проседанием по SEO, вызванным обновлениями.
Агентство предоставило нашим разработчикам большое количество четко сформулированных технических заданий, что позволило в кратчайшие сроки восстановить прежние позиции в поисковых системах. Более того, благодаря их рекомендациям мы не только вернулись к прежним значениям, но и продолжаем уверенный рост.
Отдельно хочется отметить, как удалось выстроить эффективное взаимодействие между нашим техническим отделом и командой Netpeak. Все процессы идут как единый механизм, что значительно упрощает работу и способствует успеху проекта.
Алексей Чиж, Upper Middle SEO Specialist в Netpeak Agencies Group
Благодарю команду АН «Атланта» за качественное выполнение поставленных задач по всем направлениям SEO-оптимизации сайта, а также за постоянную открытость к предложениям по улучшению сайта. Такой подход позволяет достигать отличных результатов. Работа продолжается, и мы уверены в успешном продвижении проекта в дальнейшем!
Анна Соловьева, SEO Team Lead в Netpeak Agencies Group
Как SEO Team Lead могу сказать, что работа с АН «Атланта» — пример четкого и отлаженного взаимодействия. Оперативная обратная связь и готовность к диалогу позволяют нашей команде двигаться к результатам максимально эффективно. Мы уверены, что впереди нас ждет еще больше успехов!
Соломия Артышко, Project Manager в Netpeak Agencies Group
Хочу выразить благодарность команде нашего партнера за профессионализм и высокий уровень вовлеченности. Особенно ценны оперативность и конструктивный подход в решении задач, а также готовность к открытому диалогу. Такой формат взаимодействия позволяет не только эффективно реализовывать текущие цели, но и строить планы на будущее с уверенностью в их успешной реализации. Работа с вами — это всегда продуктивное сотрудничество и положительный опыт!
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