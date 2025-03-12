Рост SEO трафика агентства недвижимости в 2,5 раза за год — как расти после редизайна

Рост SEO трафика агентства недвижимости в 2,5 раза за год — как расти после редизайна

Перевод сайта на технологию JavaScript, смена url, удаление целого блока страниц, обеспечивающих локальных трафик. Каждый из этих пунктов отдельно — ощутимый риск с точки зрения SEO. Наши партнеры из агентства недвижимости «Атланта» столкнулись со всеми ними и даже больше в ходе редизайна сайта. Но вместе нам удалось быстро восстановить, а затем и нарастить показатели органического трафика. В кейсе расскажем, как именно.

Проект: atlanta.ua. Период продвижения: июль 2023 — октябрь 2024 (продолжаем работу). Регион: Украина. Услуга: SEO. Команда проекта: Алексей Чиж, Upper Middle SEO Specialist; Олеся Полиха, Вероника Топчан, Александр Малукало, SEO Specialists; Анна Соловьева, SEO Team Lead; Соломия Артишко, Project Manager. Алексей Чиж, Upper Middle SEO Specialist; Олеся Полиха, Вероника Топчан, Александр Малукало, SEO Specialists; Анна Соловьева, SEO Team Lead; Соломия Артишко, Project Manager.

Кто наш партнер

Агентство недвижимости Атланта уже 23 года на рынке, имеет 30+ офисов в Украине, более 600 сотрудников. Представлена в пяти регионах: Киев, Одесса, Львов, Черновцы и Винница. Специалисты агентства помогают украинцам с поиском или продажей, арендой как жилой, так и коммерческой недвижимости.

Цели продвижения

Для развития бизнеса партнер решил обновить свой сайт. Речь о редизайне, включающем помимо обновленного визуала:

смену технологии сайта, сейчас он работает на JavaScript;

полное изменение верстки и расположения элементом на страницах;

замену URL-адресов;

удаление посадочных страниц нескольких городов.

Каждый из пунктов мог негативно повлиять на видимость сайта в поисковой выдаче в целом, а последний означал потерю трафика из нескольких городов.

Нашей задачей было минимизировать риски при переезде и далее обеспечить рост поискового трафика.

Действия команды

Мы начали полноценную работу уже после редизайна / переезда. В первую очередь провели аудит сайта по основным пунктам. Его цель — как можно быстрее восстановить трафик и вернуть положительную динамику.

Что входит в наш технический аудит: Настройка 301 редиректов со старых страниц на новые. Также настройка базовых типов редиректов, например, без www / c www; без слеша / со слешем в конце URL и другие. Полный перечень задач, связанный со сканированием и индексацией сайта. Оптимизация изображений. Внедрение различных типов микроразметки. Контроль переноса текстового контента после переезда. Проверка и доработка настройки Google Tag Manager, Google Analytics на новый сайт. Контроль формирования всех необходимых страниц. Важно было, чтобы те урлы, которые приносили трафик на старом сайте, могли приносить трафик на новом. Оптимизация скорости загрузки на десктопе и мобильных девайсах. Контроль настройки рендеринга контента поисковыми роботами, так как новый сайт разработан на JavaScript. А это означает определенные сложности с точки зрения SEO, потому что поисковым ботам сложнее и дольше сканировать такие ресурсы. астройка шаблонов title, h1, description для страниц сайта.

Исправление ошибок по аудиту мы разбили на высоко- и менее приоритетные задачи. По мере устранения технических проблем трафик начал расти, и уже в сентябре полностью восстановился:

Дальше перешли к шагам, призванным улучшить позиции домена в поисковых системах:

Работа по наращиванию ссылочной массы на сайт. Подготовка и размещение текстов на страницах сайта. Ручная постраничная оптимизация метатегов. Тут тоже шли по списку от более приоритетных страниц к менее, чтобы быстрее увидеть результат. Внедрение различных блоков внутренней перелинковки на приоритетные типы страниц.

Специалисты Netpeak также внедряют автоматизированную перелинковку по семантическому ядру. Основанная на анализе поисковой выдачи, она позволяет получить масштабный релевантный список анкоров для перелинковки на каждой странице сайта.

Продолжение технической оптимизации и улучшение индексации. Внутренний инструмент Netpeak обеспечивает ежедневный мониторинг сайта и позволяет нам сразу видеть возникающие проблемы и готовить ТЗ по их устранению.

Также важной составляющей работ стало подключение на сайт Microsoft Clarity. Этот инструмент помогает с помощью определенных метрик, тепловых карт и записей посещений сайта анализировать его удобство для пользователей. С его помощью мы выявили несколько точек роста в плане юзабилити:

главной страницы сайта;

фильтрации;

страницы объекта.

Особое внимание уделили оптимизации мобильной версии сайта, так как большинство пользователей приходят именно с мобильных устройств:

Результаты продвижения

1. Рост трафика в 2,5 раза в октябре 2024 года по сравнению с июлем 2023:

2. Рост числа отправленных с сайта заявок на 45,24% в октябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023:

* Сравниваем с более поздним периодом, когда настройка событий и отслеживание через GA4 заработали полностью корректно

3. Рост числа кликов на телефон (звонок в компанию) в 11,9 раз в октябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023:

4. Общая динамика трафика за период продвижения:

5. Рост трафика по данным Ahrefs в сравнении с наиболее прямыми конкурентами:

* Ahrefs показывает неточные данные, но для сравнения с конкурентами на них можно ориентироваться

6. Рост количества ключевых фраз в топ 1-3 и в топ 4-10 по данным Ahrefs в сравнении с наиболее прямыми конкурентами:

Как видно, темп роста atlanta.ua достаточно высокий. Особенно хорошие результаты по объему запросов в топ 1-3. Количество запросов колеблется от месяца к месяцу, но в целом динамика положительная.

7. По данным Google Search Console небрендовый трафик вырос на 138,97% в октябре 2024 года к октябрю 2023 года:

Отзывы о сотрудничестве

Сергей Никитин, партнер из команды АН «Атланта»

Команда Netpeak взяла наш проект в один из самых непростых моментов — в период смены дизайна сайта и изменений в архитектуре проекта. Благодаря их профессионализму и оперативности нам удалось справиться с проседанием по SEO, вызванным обновлениями. Агентство предоставило нашим разработчикам большое количество четко сформулированных технических заданий, что позволило в кратчайшие сроки восстановить прежние позиции в поисковых системах. Более того, благодаря их рекомендациям мы не только вернулись к прежним значениям, но и продолжаем уверенный рост. Отдельно хочется отметить, как удалось выстроить эффективное взаимодействие между нашим техническим отделом и командой Netpeak. Все процессы идут как единый механизм, что значительно упрощает работу и способствует успеху проекта.

Алексей Чиж, Upper Middle SEO Specialist в Netpeak Agencies Group

Благодарю команду АН «Атланта» за качественное выполнение поставленных задач по всем направлениям SEO-оптимизации сайта, а также за постоянную открытость к предложениям по улучшению сайта. Такой подход позволяет достигать отличных результатов. Работа продолжается, и мы уверены в успешном продвижении проекта в дальнейшем!

Анна Соловьева, SEO Team Lead в Netpeak Agencies Group

Как SEO Team Lead могу сказать, что работа с АН «Атланта» — пример четкого и отлаженного взаимодействия. Оперативная обратная связь и готовность к диалогу позволяют нашей команде двигаться к результатам максимально эффективно. Мы уверены, что впереди нас ждет еще больше успехов!

Соломия Артышко, Project Manager в Netpeak Agencies Group