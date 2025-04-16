Що краще для бізнесу — маркетолог у штаті чи аутсорс-маркетолог?

Що краще для бізнесу — маркетолог у штаті чи аутсорс-маркетолог?

Кожному бізнесу потрібен маркетолог, але чи варто шукати спеціаліста в команду, якщо є можливість віддати цю функцію на аутсорс? Обидва варіанти мають свої переваги й ризики.

В першому випадку — повний контроль і глибоке занурення в бізнес, в другому — гнучкість і можливість швидко адаптувати команду під завдання. Що обрати? Я розгляну плюси й мінуси кожного з підходів і спробую відповісти на головне питання.

Чому обирають інхаус-маркетолога

Штатний фахівець глибоко занурений у бізнес, розуміє його культуру, процеси і специфіку продукту. Він краще знає клієнтів, конкурентів і внутрішні механізми компанії. Це допомагає йому швидше адаптувати маркетингові стратегії під реальні умови роботи.

Інхаус-маркетолог перебуває в постійній комунікації з керівництвом та іншими відділами компанії, що дає змогу оперативно вносити зміни в стратегію і тестувати нові підходи. Він може швидко реагувати на зміни в ринку й бути більш залученим у процес прийняття рішень.

Це особливо важливо для бізнесів, де швидкість реакції на ринкові зміни є критичною.

Наведу типові кейси, коли вам більше підійде штатний фахівець.

Кейс: складний B2B-продукт із довгим циклом угоди. У нас технологічний B2B-сервіс, де маркетинг тісно інтегрований із продажами, продуктом і техпідтримкою. Успіх залежить від глибокого розуміння продукту, нішевої аудиторії, специфіки галузі. Аутсорс-команда не може зануритись настільки глибоко в щоденні процеси. Тут потрібен інхаус-маркетолог, який постійно комунікує з усіма відділами й щодня «живе» продуктом.

Кейс: компанія на стадії масштабування з амбітними планами. Ми виросли, маємо кілька продуктових лінійок і хочемо системно масштабувати маркетинг у різних країнах. Потрібна стратегія, бренд, контроль над усіма каналами, а також щоденна координація з керівниками департаментів. Зовнішні підрядники не можуть забезпечити такого рівня інтеграції, як інхаус-команда. У цьому випадку маркетинг — частина ядра бізнесу, і без свого фахівця ми втратимо темп.

Чому інхаус не так круто, як здається

Пошук кваліфікованого маркетолога займає багато часу і може бути дорогим. Процес найму, адаптації та навчання триває місяцями, а результат не завжди виправдовує очікування. Витрати на зарплату, податки, навчання і мотивацію роблять інхаус-спеціаліста значно дорожчим варіантом порівняно з аутсорсом.

За нашими даними, онбордінг, тобто адаптація та інтеграція в компанію нового спеціаліста, коштує компанії $150–200 кожен місяць. Загалом, весь процес займає два-три місяці до моменту закінчення випробувального терміну.

Для порівняння ось аналітика зарплат штатних диджитал-маркетологів в Україні за 2024 рік від Netpeak Talent на основі відкритих даних:

Middle спеціаліст — $1500–2000;

Senior спеціаліст — $2500–3000;

грейд Lead — від $3000.

Якщо ви шукаєте фахівця через рекрутингові агенції, оплата їхніх послуг фіксується індивідуально для кожної вакансії та залежить від рівня складності пошуку, вимог до кандидата та швидкості закриття позиції.

Це може бути:

ставка — від одної місячної зарплати спеціаліста;

відсоток від річної зарплати, приблизно 12–15%.

Якщо вам все ж потрібен маркетолог інхаус на фултайм, його вам допоможе знайти наша агенція Netpeak Talent.

Також враховуйте ризик втрати знань: коли штатний маркетолог звільняється, компанія втрачає напрацьовані процеси і стратегії.

Крім того, один спеціаліст не може бути експертом у всіх сферах, тому для комплексного підходу доведеться формувати команду, що додатково збільшує витрати. За моїми спостереженнями, інхаус-маркетолог нерідко занурюється в процеси компанії та не має часу (чи бажання) глибоко аналізувати ринок.

В цілому, створення внутрішньої маркетингової команди коштує бізнесу на 35–50% більше, ніж використання аутсорсу.

Чому обирають маркетолога на аутсорсі

Послуга «аутсорс-маркетолог» — це готове рішення без потреби в тривалому пошуку спеціаліста. Агентство або сервіс самостійно підбирають фахівця, що заощаджує час і ресурси. Якщо маркетолог не підходить або звільняється, його легко замінити без зайвого клопоту. Для компанії це означає відсутність додаткового податкового навантаження — не потрібно сплачувати лікарняні, відпускні або інші витрати, пов’язані з утриманням співробітника.

Коли ви співпрацюєте з Netpeak Ukraine, отримуєте на аутсорс фахівця рівня senior або вище, що залежить від потреб вашого бізнесу.

Ще одна перевага — готовність до роботи. Аутсорс-фахівці вже мають необхідні досвід і навички, немає потреби витрачати час на їхнє навчання. За нашими спостереженнями, це приблизно 40–50 годин кожен місяць за перші пів року. Це особливо важливо для компаній, які прагнуть швидко розпочати маркетингову активність.

В особі аутсорс маркетолога компанія отримує аудитора, тобто перевіряє поточну діяльність компанії, а також проєктного менеджера в маркетингу, котрий підбирає підрядника і працює з ними.

Докладно розказали про переваги й недоліки фахівця на аутсорсі в статті Хто такий аутсорс-маркетолог, і Навіщо він потрібен.

Також можна гнучко змінювати команду — коли потрібна додаткова експертиза, агентство оперативно надасть спеціаліста під конкретне завдання.

Маркетологи на аутсорсі працюють із різними бізнесами і проєктами, тож мають широкий кругозір і знання про перевірені маркетингові стратегії.

Дослідження CMO Survey показує, що 62% компаній, котрі користуються аутсорсом маркетингу, підвищують ефективність. Зростання становить щонайменше 12% уже після першого місяця роботи із зовнішніми експертами. Це допомагає уникнути помилок і марних витрат.

Описав типові ситуації, в яких партнери обрали нашу послугу маркетолога на аутсорсі.

Кейс: малий бізнес. Я — власник невеликої компанії. Повноцінний інхаус-фахівець для мене занадто дорого. Я обираю аутсорс-модель, бо отримую цілу команду (маркетолог, тімлід, керівник) з великим різнобічним досвідом, моментальний старт і чіткі фіксовані витрати без зайвих складнощів із найманням і адаптацією.

Кейс: середній або великий бізнес. У мене вже є маркетинг-команда. Але для перегляду стратегії, запуску нових каналів або вирішення певних завдань я підключаю зовнішніх спеціалістів. Це дає можливість набути свіжий погляд і обійтися без роширення команди.

Кейс: стартап на старті. Ми щойно залучили інвестиції та запускаємо продукт. Потрібно швидко вийти на ринок, перевірити гіпотези, зібрати перших користувачів. Наймати команду — довго й дорого. Ми працюємо з аутсорс-командою, яка запускає маркетинг під ключ. Пізніше, коли з’явиться стабільність, частину функцій заберемо інхаус, але зараз нам важливі швидкість і досвід.

Ознайомтеся зі словником бізнес-термінів, щоби краще зрозуміти фахові матеріали.

Чому аутсорс-маркетолог не так круто, як здається

Попри всі переваги, такий фахівець менш глибоко занурений у процеси підприємства, ніж штатний співробітник. Він працює віддалено або через агентство й не має прямого контакту з командою, що впливає на якість комунікації.

Контроль також обмежений — маркетолог працює через агентство або сервіс, і не завжди можна оперативно впливати на його рішення.

Ще один важливий момент — такий спеціаліст водночас веде декілька клієнтів, тому його час і сили розподіляються між різними проєктами. Якщо бізнес потребує повної віддачі й ексклюзивної уваги експерта, це стає проблемою.

Що обрати бізнесу

Рішення залежить від потреб бізнесу. Якщо важлива гнучкість, швидкість і доступ до експертизи — варто обрати аутсорс. Коли потрібне глибоке занурення і контроль — інхаус. Але якщо поєднати переваги обох варіантів?

Інхаус, аутсорс чи інхаус + аутсорс — ключові моменти порівняння

Аутсорс забезпечує високу гнучкість і швидкість впровадження рішень, а також має фіксовані витрати без додаткових податків. Водночас контроль нижчий, оскільки маркетолог працює на кількох проєктах. Інхаус надає максимальний контроль і стабільність, але потребує значних інвестицій і часу на пошук спеціаліста.

Комбінована модель дозволяє збалансувати ці переваги: глибоке занурення фахівця в бізнес поєднується з експертизою агентства у вузьких питаннях.

В блозі також є корисна практична стаття, як обрати між фахівцем із агенції, інхаусу чи фрилансу, де розкладено по поличках плюси й мінуси кожного варіанту.

Чи є ідеальний формат роботи

Очевидної правильної відповіді немає. Те, що ідеально для одного бізнесу, для іншого виявиться неефективним. Надто багато залежить від внутрішніх процесів, цілей, бюджету й амбіцій.

Формат інхаус + аутсорс не є чарівною пігулкою, але це один із небагатьох підходів, який допомагає зменшити ризики обох моделей і водночас одержати максимум користі.

У такому поєднанні штатний маркетолог фокусується на глибокому розумінні продукту, клієнтів і довгостроковій стратегії, а зовнішні команди або окремі фахівці закривають технічні або вузькопрофільні завдання. Це дає змогу уникнути перевантаження команди, не втрачати темп і швидко масштабуватися. Водночас компанія не залежить від одного джерела експертизи й може швидко адаптуватися до змін без довготривалих процесів найму чи навчання.

Немає ідеальної моделі. Але інхаус + аутсорс дає можливість бізнесу зростати без зайвих ризиків. Коли потрібен маркетинг «під ключ», який адаптується під реалії — комбінований підхід дає найбільше шансів на успіх.

Висновки

Якщо ви звертаєтесь за послугою маркетолога на аутсорсі, врахуйте позитивні й негативні моменти такого вибору.

Плюси аутсорс-маркетолога:

швидкий старт без тривалого найму;

не потребує адаптації та навчання;

можна змінювати фахівців або команду під завдання;

працює з різними нішами — має широкий досвід;

фіксовані витрати без податкового навантаження;

зниження ризику неефективних витрат;

має доступ до експертизи від агентства.

Мінуси аутсорс-маркетолога:

менше занурення в продукт, команду і корпоративну культуру;

обмежений контроль і складність у комунікації;

розподіляє час між кількома клієнтами.

При виборі штатного фахівця також врахуйте позитивні й негативні сторони.

Плюси інхаус-маркетолога:

глибоке розуміння продукту та цілей;

безперервна комунікація з відділами;

оперативне реагування на зміни;

повний контроль над процесами;

стабільність у реалізації довгострокової стратегії.

Мінуси інхаус-маркетолога:

складність і тривалість найму;

високі витрати (зарплата, податки, онбординг);

ризик втрати знань у разі звільнення;

неможливість бути експертом у всьому — потрібна команда;

вищі загальні витрати (на 35–50% порівняно з аутсорсом).