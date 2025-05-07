Что лучше для бизнеса: маркетолог в штате или аутсорс-маркетолог?

Что лучше для бизнеса: маркетолог в штате или аутсорс-маркетолог?

Каждому бизнесу нужен маркетолог, но стоит ли искать специалиста в команду, если есть возможность отдать эту функцию на аутсорс?

В первом случае — полный контроль и глубокое погружение в бизнес, во втором — гибкость и возможность быстро адаптировать команду под задачи. Что же выбрать? Я рассмотрю плюсы и минусы каждого из подходов и попробую ответить на главный вопрос.

Почему выбирают инхаус-маркетолога

Штатный специалист глубоко погружен в бизнес, понимает его культуру, процессы и специфику продукта. Он лучше знает клиентов, конкурентов и внутренние механизмы компании. Это помогает ему быстрее адаптировать маркетинговые стратегии под реальные условия работы.

Инхаус-маркетолог находится в постоянной коммуникации с руководством и другими отделами компании, что позволяет оперативно вносить изменения в стратегию и тестировать новые подходы. Он может быстро реагировать на изменения в рынке и быть более вовлеченным в процесс принятия решений.

Это особенно важно для бизнесов, где скорость реакции на рыночные изменения является критической.

Приведу типичные ситуации, когда вам больше подойдет штатный специалист.

Кейс: сложный B2B-продукт с длительным циклом сделки. У нас технологический B2B-сервис, где маркетинг тесно интегрирован с продажами, продуктом и техподдержкой. Успех зависит от глубокого понимания продукта, нишевой аудитории, специфики отрасли. Аутсорс-команда не может погрузиться настолько глубоко в ежедневные процессы. Здесь нужен инхаус-маркетолог, который постоянно коммуницирует со всеми отделами и ежедневно «живет» продуктом.

Кейс: компания на стадии масштабирования с амбициозными планами. Мы выросли, имеем несколько продуктовых линеек и хотим системно масштабировать маркетинг в разных странах. Нужна стратегия, бренд, контроль над всеми каналами, а также ежедневная координация с руководителями департаментов. Внешние подрядчики не могут обеспечить такого уровня интеграции, как инхаус-команда. В этом случае маркетинг — часть ядра бизнеса, и без своего специалиста мы потеряем темп.

Почему инхаус — это не так круто, как кажется

Поиск квалифицированного маркетолога занимает много времени и может быть дорогостоящим. Процесс найма, адаптации и обучения длится месяцами, а результат не всегда оправдывает ожидания. Расходы на зарплату, налоги, обучение и мотивацию делают инхаус-специалиста значительно более дорогим вариантом по сравнению с аутсорсом.

По нашим данным, онбординг, то есть адаптация и интеграция в компанию нового специалиста, обходится компании в $150–200 каждый месяц. В целом, весь процесс занимает два-три месяца до момента окончания испытательного срока.

Для сравнения вот аналитика зарплат штатных диджитал-маркетологов в Украине за 2024 год от Netpeak Talent на основе открытых данных:

Middle специалист: $1500 – $2000;

Senior специалист: $2500 – $3000;

грейд Lead: от $3000+.

Если вы ищете специалиста через рекрутинговые агентства, оплата их услуг фиксируется индивидуально для каждой вакансии и зависит от уровня сложности поиска, требований к кандидату и скорости закрытия позиции.

Это может быть:

ставка — от одной месячной зарплаты специалиста;

процент от годовой зарплаты, примерно 12–15%.

Если вам все же нужен маркетолог инхаус на фултайм, его вам поможет найти наше агентство Netpeak Talent.

Также учитывайте риск потери знаний: когда штатный маркетолог увольняется, компания теряет наработанные процессы и стратегии.

Кроме того, один специалист не может быть экспертом во всех сферах, поэтому для комплексного подхода придется формировать команду, что дополнительно увеличивает расходы. По моим наблюдениям, инхаус-маркетолог нередко погружается в процессы компании и не имеет времени (или желания) глубоко анализировать рынок.

В целом, создание внутренней маркетинговой команды стоит бизнесу на 35–50% больше, чем использование аутсорса.

Почему выбирают маркетолога на аутсорсе

Услуга «аутсорс-маркетолог» — это готовое решение без необходимости в длительном поиске специалиста. Агентство или сервис самостоятельно подбирают специалиста, что экономит время и ресурсы. Если маркетолог не подходит или увольняется, его легко заменить без лишних хлопот. Для компании это означает отсутствие дополнительной налоговой нагрузки — не нужно оплачивать больничные, отпускные или другие расходы, связанные с содержанием сотрудника.

Когда вы сотрудничаете с Netpeak Ukraine, получаете на аутсорс специалиста уровня senior или выше, что зависит от потребностей вашего бизнеса.

Еще одно преимущество — готовность к работе. Аутсорс-специалисты уже имеют необходимый опыт и навыки, нет необходимости тратить время на их обучение. По нашим наблюдениям, это примерно 40–50 часов каждый месяц за первые полгода. Это особенно важно для компаний, которые стремятся быстро начать маркетинговую активность.

В лице аутсорс маркетолога компания получает аудитора, проверяющего текущую деятельность компании, а также проектного менеджера в маркетинге, который подбирает подрядчика и работает с ними.

Подробно рассказали о преимуществах и недостатках специалиста на аутсорсе в статье Кто такой аутсорс-маркетолог, и Зачем он нужен.

Также можно гибко менять команду — когда нужна дополнительная экспертиза, агентство оперативно предоставит специалиста под конкретную задачу.

Маркетологи на аутсорсе работают с разными бизнесами и проектами, поэтому имеют широкий кругозор и знания о проверенных маркетинговых стратегиях.

Учтите, что outsource-маркетологи получают преимущество благодаря доступу к профессиональным инструментам и свежей рыночной аналитике. Инхаус-специалисты ограничены в использовании таких решений из-за их цены.

Исследование CMO Survey показывает, что 62% компаний, которые пользуются аутсорсом маркетинга, повышают эффективность. Рост составляет не менее 12% уже после первого месяца работы с внешними экспертами. Это помогает избежать ошибок и напрасных расходов.

Описал типичные ситуации, в которых партнеры выбрали нашу услугу маркетолога на аутсорсе.

Кейс: малый бизнес. Я — владелец небольшой компании. Полноценный инхаус-специалист для меня слишком дорого. Я выбираю аутсорс-модель, потому что получаю целую команду (маркетолог, тимлид, руководитель) с большим разносторонним опытом, моментальный старт и четкие фиксированные расходы без лишних сложностей с наймом и адаптацией.

Кейс: средний или крупный бизнес. У меня уже есть маркетинг-команда. Но для пересмотра стратегии, запуска новых каналов или решения определенных задач я подключаю внешних специалистов. Это дает возможность приобрести свежий взгляд и обойтись без расширения команды.

Кейс: стартап на старте. Мы только что привлекли инвестиции и запускаем продукт. Нужно быстро выйти на рынок, проверить гипотезы, собрать первых пользователей. Нанимать команду — долго и дорого. Мы работаем с аутсорс-командой, которая запускает маркетинг под ключ. Позже, когда появится стабильность, часть функций заберем инхаус, но сейчас нам важны скорость и опыт.

Почему аутсорс-маркетолог — это не так круто, как кажется

Несмотря на все преимущества, такой специалист менее глубоко погружен в процессы предприятия, чем штатный сотрудник. Он работает удаленно или через агентство и не имеет прямого контакта с командой, что влияет на качество коммуникации.

Контроль также ограничен — маркетолог работает через агентство или сервис, и не всегда можно оперативно влиять на его решения. Еще один важный момент — такой специалист одновременно ведет несколько клиентов, поэтому его время и силы распределяются между разными проектами. Если бизнес требует полной отдачи и эксклюзивного внимания эксперта, это становится проблемой.

Что выбрать бизнесу

Решение зависит от потребностей бизнеса. Если важна гибкость, скорость и доступ к экспертизе — стоит выбрать аутсорс. Когда нужно глубокое погружение и контроль — инхаус. Но если совместить преимущества обоих вариантов?

Инхаус, аутсорс или инхаус + аутсорс — ключевые моменты сравнения

Аутсорс обеспечивает высокую гибкость и скорость внедрения решений, а также имеет фиксированные расходы без дополнительных налогов. В то же время контроль ниже, поскольку маркетолог работает на нескольких проектах.

Инхаус предоставляет максимальный контроль и стабильность, но требует значительных инвестиций и времени на поиск специалиста.

Комбинированная модель позволяет сбалансировать эти преимущества: глубокое погружение специалиста в бизнес сочетается с экспертизой агентства в узких вопросах.

В блоге также есть полезная практическая статья, как выбрать между специалистом из агентства, инхауса или фриланса, где разложены по полочкам плюсы и минусы каждого варианта.

Существует ли идеальный формат работы

Очевидного правильного ответа нет. То, что идеально для одного бизнеса, для другого окажется неэффективным. Слишком многое зависит от внутренних процессов, целей, бюджета и амбиций.

Формат инхаус + аутсорс не является волшебной пилюлей, но это один из немногих подходов, который помогает уменьшить риски обеих моделей и при этом получить максимум пользы.

В таком сочетании штатный маркетолог фокусируется на глубоком понимании продукта, клиентов и долгосрочной стратегии, а внешние команды или отдельные специалисты закрывают технические или узкопрофильные задачи. Это позволяет избежать перегрузки команды, не терять темп и быстро масштабироваться. При этом компания не зависит от одного источника экспертизы и может быстро адаптироваться к изменениям без длительных процессов найма или обучения.

Нет идеальной модели. Но инхаус + аутсорс дает возможность бизнесу расти без лишних рисков. Когда нужен маркетинг «под ключ», который адаптируется под реалии — комбинированный подход дает больше всего шансов на успех.

Выводы

Если вы обращаетесь за услугой маркетолога на аутсорсе, учтите положительные и отрицательные моменты такого выбора.

Плюсы аутсорс-маркетолога:

быстрый старт без длительного найма;

не требует адаптации и обучения;

можно менять специалистов или команду под задачи;

работает с разными нишами — имеет широкий опыт;

фиксированные расходы без налоговой нагрузки;

снижение риска неэффективных расходов;

имеет доступ к экспертизе от агентства.

Минусы аутсорс-маркетолога:

меньше погружения в продукт, команду и корпоративную культуру;

ограниченный контроль и сложность в коммуникации;

распределяет время между несколькими клиентами.

При выборе штатного специалиста также учтите положительные и отрицательные стороны.

Плюсы инхаус-маркетолога:

глубокое понимание продукта и целей;

непрерывная коммуникация с отделами;

оперативное реагирование на изменения;

полный контроль над процессами;

стабильность в реализации долгосрочной стратегии.

Минусы инхаус-маркетолога:

сложность и длительность найма;

высокие расходы (зарплата, налоги, онбординг);

риск потери знаний в случае увольнения;

невозможность быть экспертом во всем — нужна команда;

более высокие общие расходы (на 35–50% по сравнению с аутсорсом)