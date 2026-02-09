Топ-17 реклам СуперБоул 2026: від кріпового ШІ до покемона Леді Гаги

Кожного року фінал американської футбольної ліги стає не тільки головною спортивною подією в США, наймасштабнішою музичною подією із шоу в перерві, а й найбільшим та найдорожчим фестивалем реклами у світі. Цьогоріч показали понад 60 рекламних роликів. За інформацією USA Today вартість одного показу реклами варіювалася від 8 до 10 млн доларів.

SuperBowl 2026 уже викликав хвилю обговорення, передусім через політизований виступ співака Bad Bunny, який уже встиг розкритикувати президент Трамп. У рекламі ж серед головних трендів була ностальгія за телебаченням 90-х, голівудські суперзірки, жарти над штучним інтелектом та участь оскароносних режисерів.

Головний редактор Netpeak Journal Олексій Бондаренко продивився всі ролики, які вдалося знайти (наприклад, за цим лінком, можна проголосувати за найкращі), та склав власний імпровізований топ реклами цьогорічного СуперБоулу.

Lay's — Останній врожай

Тема батьків і дітей стара як світ, тож гарно й чуттєво загорнути її у хвилинний ролик — задача не найпростіша. Lay's вдалося і донести свій меседж про спадкоємність і традиції (що контрастує з зірковим підходом Pringles) та, підозрюю, змусити плакати ледь не кожного, хто це бачив. Ще й під кавер-версію одного з головних хітів 2000-х гурту Keane.

Amazon Alexa — Кріс Хемсворт думає, що Alexa+ страшенно хороша

Кріс Хемсворт повертається додому і бачить, що дружина встановила розумного асистента. Він починає уявляти все вигадливіші способи, яким чином ШІ вбʼє його у власному будинку. Але врешті приймає той факт, що Alexa може й на масаж записати.

Budweiser — Американські ікони

Не так багато речей можуть змусити мене плакати і сміятися одночасно, і все це за хвилину. Тут є все: історія милих тваринок, співчуття, подолання складностей, краса і, звісно ж, американська мрія. А, так, це лише сонце засліпило…

Squarepsace — Недоступно

Певне найбільш обговорювана реклама цьогорічного Супербоулу, і обговорення почалося ще до самої гри. Оскароносний режисер Йоргос Лантімос зняв свою музу Емму Стоун у стилістиці сенсаційного фільму «Бідолашні створіння». Вийшло красиво й моторошно. Є ще повна версія, але якщо 30-секундний ролик захоплює вайбом Poor Things, 3-хвилинна версія вже більше нагадує «Види милосердя».

Manscaped — Балада волосся

Згустки зістриженого волосся співають сумну пісню про те, як їм добре жилося на різних частинах тіла своїх хазяїв. Особлива увага зосереджена навколо лобкового волосся і нестримного бажання пожартувати про член.

Liquid I.V. — Зверни увагу

Ще одна реклама, яка крутиться навколо співу й туалетів. Тут унітази буквально співають пісню, яка зводиться до того, що варто придивитися до кольору своєї сечі і якщо щось не так, скористатися відповідним препаратом. Якщо ви хоч раз були у вбиральнях на заправках OKKO, то, певне, й так знаєте, на що тут треба звертати увагу.

Jeep — Біллі Бас їде до ріки

Той випадок, коли майже 2-хвилинний ролик працює за рахунок неочікуваної кінцівки. 80% часу ми спостерігаємо, як батько везе свого сина випустити співучу рибу (всі ж таку бачили в дитинстві?) в річку. І там, де більшість реклам закінчилася б на щемкому перевтілені пластикової іграшки в справжню рибину, автори йдуть на крок вперед і… Тут дивіться самі.

Pokemon — Який твій улюблений?

Тревор Ноа, Леді Гага, Ламін Ямаль та інші зірки розповідають про свого улюбленого покемона. А потім ці покемони зʼявляються і живуть разом з ними. Просто, мило і викликає ностальгію. Моїм улюбленим був Снорлакс, бо він багато спав.

Xfinity — Парк Юрського періоду, що… працює

З оригінальним кастом і дуже переконливою перезйомкою провайдер вайфаю показує, що було б, якби в Парку Юрського періоду все працювало би як треба. Класний твіст на ностальгію, який би не спрацював без саме цих акторів.

Dunkin' — Розумник Данкін Донат

У повній версії реклами першу хвилину Бен Афлек в абсурдній манері доводить Дженіфер Еністон, що Dunkin' дозволили йому перезняти його фільм. Далі ми бачимо варіацію культового «Розумника Вілл Гантинг» у стилі американських сіткомів. На борту окрім Дженніфер Еністон також Метт Лебланк (Джої) і кілька інших зірок. Виглядає класно, шкода, що жодного смішного жарту додати не вдалося.

Rocket — Америка потребує таких сусідів, як ти

Ще одна історія, від якої важко не розридатися. Чорношкіра сімʼя переїжджає в новий район, де білі американці не хочуть їх сприймати. Аж поки дівчинка не рятує собаку, який ледь не вмер під час бурі. Все по канонах сльозливих сюжетів, які працюють. Злої іронії додає тільки те, що це компанія, яка продає іпотеки.

Instacart — Банани

Спайк Джонс стилізував відео під вокальні шоу 80-х. На сцені Бен Стіллер та Бенсон Бун, які грають братів. Легендарне сальто Бенсона Буна тут є, а сюжет крутиться (крутиться ахаха) навколо нього ж.

Pepsi — Вибір

Відомий кока-колівський ведмідь проходить сліпий тест, обирає за смаком пепсі і ловить екзистенційну кризу. Його психотерапевта грає режисер ролика Тайка Вайтіті. Цікаво тільки, чому Coca-Cola дозволила використати тут своє лого.

Levi's — Backstory

Не знаю, як правильно перекласти Backstory в контексті цієї реклами, бо в будь-якому разі сенс втратиться. А реклама дуже проста. Ми дивимося на купу різних сідниць у легендарних джинсах. Єдині сідниці, які тут знімають вище пояса, в авторки хіта Anxiety — Doechii. Просто, доступно, гарно.

OpenAI — Ви можете просто створювати речі

Компанія-розробник ChatGPT робить цікавий розворот у тому, як вона хоче, щоб сприймали її продукт. Уся реклама сконцентрована на офлайн-активностях: від читання книжок до гри в шахи й катання на велосипеді. Мовляв, живіть своє найкраще офлайн-життя, а все, що в цифрі, віддайте ШІ.

Svedka — Розтруси своїх ботів

Якщо OpenAI зробили красиво, то Svedka зробила за допомогою ШІ так, що не зрозуміло: це вже так погано, що добре, чи просто погано.

ULTRA — Ультра інструктор

Режисер фільмів «Топ Ган: Маверік» та «F1» Джозеф Косинські зробив те, що йому вдається найкраще — зняв ефектне, передбачуване й чесне кіно про те, як завдяки наполегливості й наставництву досягти успіхів. І вклав усе це в 1 хвилину. За ментора тут відповідає Курт Рассел.

Це далеко не всі ролики. Компанія Anthropic, яка створила Claude, стібалася над неприродніми відповідями ШІ-ботів. Novartis неочікувано підвели до скринінгу раку простати. Джордж Клуні розповідав про те, як полегшити сплату податків. Едріан Броуді надто драматизував у рекламі TurboTax. А Сабріна Карпентер створила собі ідеального чоловіка з чипсів.

Усі реклами з розбивкою по таймінгу можна подивитися тут.