Маркетингові нагороди і премії в Україні: короткий гайд
Альона Власенко

28 листопада відбулась Effie Awards Ukraine. Але це далеко не єдина престижна премія для маркетологів і креативників в Україні. 

Розповідаємо, які ще є нагороди та чим вони відрізняються. 

Effie Awards Ukraine

Найавторитетніша міжнародна премія, що відзначає ефективність маркетингових комунікацій. Перемога на Effie — найвище визнання реальних бізнес-результатів.

Фокус: ефективність, бізнес-результати, ROI.

Fun Fact: Effie вже 20 років тримає марку ефективності в українському маркетингу.

Ukrainian Creative Awards

Унікальна платформа, що об’єднує провідні рекламні фестивалі України. Тут нагороджують креатив і таланти у сфері комунікацій.

Фокус: креативність, інновації, індустріальні стандарти

Fun Fact: конкурсна складова проєкту UCS об’єднує чотири професійні конкурси. 

Про них —  далі.

IAB MIXX Awards

Міжнародний конкурс, що відзначає найкреативніше та найефективніше використання цифрових каналів. 

Фокус: digital-маркетинг, креатив, інновації. 

Fun Fact: у 2024 році премія вперше відбулася в Україні, встановивши нові стандарти в діджитал-просторі.

Київський міжнародний фестиваль реклами (КМФР)

Головний рекламний фестиваль України, який з 2000 року задає тренди та інноваційні рішення у креативі. КМФР 2025 входить до Національного рейтингу креативності та майстерності України 2025.

Фокус: креатив, ідеї, дизайн, нестандартні рішення.

Fun Fact: відкритий для робіт учасників з будь-якого куточка планети, за винятком країн-агресорів.

ADC*UA Awards

Національний відбірковий конкурс найкращих робіт у галузі реклами та комунікаційного дизайну від Клубу креативців України. 

Учасники, які здобули перемогу чи потрапили у фінал ADC*UA Awards, отримують шанс представити свої роботи на престижному європейському конкурсі ADCE Awards, що проходить у Барселоні.

Фокус: креатив, дизайн, арт-дирекшн.

Fun Fact: дає шанс українським проєктам потрапити на європейський ADCE Awards в Барселоні.

Ukrainian Design: The very best of

Конкурс для відзначення найкращих дизайнерських проєктів України. Об’єднує як новачків, так і досвідчених фахівців.

Фокус: дизайн, візуал, креатив. 

Fun Fact: студенти мають унікальний шанс заявити про себе, подати авторські роботи та реалізувати свої творчі амбіції.

X-RAY

Щорічний конкурс маркетингових проєктів, де оцінюють реальну користь для бізнесу. 

Фокус: практичні кейси, ефективність, інструменти.

Fun Fact: журі та онлайн-спільнота спільно обирають найкращі кейси, які змінюють ринок.

UCSC MRKTNG AWARDS 

Перша в Україні професійна маркетингова премія для ТРЦ і девелоперів. 

Фокус: маркетинг ТРЦ, PR, SMM, візуальний креатив. 

Fun Fact: до участі запрошують ТРЦ будь-якого розміру — від невеликих регіональних до величезних столичних. Участь безкоштовна.

Netpeak та Effie

Наша ефективність підтверджена Effie. Проєкти агентства вже тричі здобували нагороди за ефективність:

  • срібло Effie у 2021 році за кейс для ARX;

  • бронза Effie у 2024 році за кейс для OLX;

  • золото, два срібла та бронзу в 2025 за спільні бізнес-кейси з нашим партнером COMFY, а також срібло за спільний кейс від Banda Agency для Pumb.

Золото, два срібла і бронза на Effie 2025

А Сергій Костін, наш Media Director, представляв компанію у складі журі Effie Awards як у 2024, так і у 2025 році. 

Замість висновків

Український маркетинг уже впевнено звучить на світовій арені. Обирайте премію, подавайте роботи, показуйте силу ідей.

І нехай креативність перемагає!

Альона Власенко

Редакторка блогу Netpeak Journal.

