Маркетингові нагороди і премії в Україні: короткий гайд
28 листопада відбулась Effie Awards Ukraine. Але це далеко не єдина престижна премія для маркетологів і креативників в Україні.
Розповідаємо, які ще є нагороди та чим вони відрізняються.
Effie Awards Ukraine
Найавторитетніша міжнародна премія, що відзначає ефективність маркетингових комунікацій. Перемога на Effie — найвище визнання реальних бізнес-результатів.
Фокус: ефективність, бізнес-результати, ROI.
Fun Fact: Effie вже 20 років тримає марку ефективності в українському маркетингу.
Ukrainian Creative Awards
Унікальна платформа, що об’єднує провідні рекламні фестивалі України. Тут нагороджують креатив і таланти у сфері комунікацій.
Фокус: креативність, інновації, індустріальні стандарти
Fun Fact: конкурсна складова проєкту UCS об’єднує чотири професійні конкурси.
Про них — далі.
IAB MIXX Awards
Міжнародний конкурс, що відзначає найкреативніше та найефективніше використання цифрових каналів.
Фокус: digital-маркетинг, креатив, інновації.
Fun Fact: у 2024 році премія вперше відбулася в Україні, встановивши нові стандарти в діджитал-просторі.
Київський міжнародний фестиваль реклами (КМФР)
Головний рекламний фестиваль України, який з 2000 року задає тренди та інноваційні рішення у креативі. КМФР 2025 входить до Національного рейтингу креативності та майстерності України 2025.
Фокус: креатив, ідеї, дизайн, нестандартні рішення.
Fun Fact: відкритий для робіт учасників з будь-якого куточка планети, за винятком країн-агресорів.
ADC*UA Awards
Національний відбірковий конкурс найкращих робіт у галузі реклами та комунікаційного дизайну від Клубу креативців України.
Учасники, які здобули перемогу чи потрапили у фінал ADC*UA Awards, отримують шанс представити свої роботи на престижному європейському конкурсі ADCE Awards, що проходить у Барселоні.
Фокус: креатив, дизайн, арт-дирекшн.
Fun Fact: дає шанс українським проєктам потрапити на європейський ADCE Awards в Барселоні.
Ukrainian Design: The very best of
Конкурс для відзначення найкращих дизайнерських проєктів України. Об’єднує як новачків, так і досвідчених фахівців.
Фокус: дизайн, візуал, креатив.
Fun Fact: студенти мають унікальний шанс заявити про себе, подати авторські роботи та реалізувати свої творчі амбіції.
X-RAY
Щорічний конкурс маркетингових проєктів, де оцінюють реальну користь для бізнесу.
Фокус: практичні кейси, ефективність, інструменти.
Fun Fact: журі та онлайн-спільнота спільно обирають найкращі кейси, які змінюють ринок.
UCSC MRKTNG AWARDS
Перша в Україні професійна маркетингова премія для ТРЦ і девелоперів.
Фокус: маркетинг ТРЦ, PR, SMM, візуальний креатив.
Fun Fact: до участі запрошують ТРЦ будь-якого розміру — від невеликих регіональних до величезних столичних. Участь безкоштовна.
Netpeak та Effie
Наша ефективність підтверджена Effie. Проєкти агентства вже тричі здобували нагороди за ефективність:
-
срібло Effie у 2021 році за кейс для ARX;
-
бронза Effie у 2024 році за кейс для OLX;
- золото, два срібла та бронзу в 2025 — за спільні бізнес-кейси з нашим партнером COMFY, а також срібло за спільний кейс від Banda Agency для Pumb.
А Сергій Костін, наш Media Director, представляв компанію у складі журі Effie Awards як у 2024, так і у 2025 році.
Замість висновків
Український маркетинг уже впевнено звучить на світовій арені. Обирайте премію, подавайте роботи, показуйте силу ідей.
І нехай креативність перемагає!
