Маркетинг VS продажі: хто кого? Netpeak візьме участь в дискусії на SALES FORUM 2024

Маркетинг VS продажі: хто кого? Netpeak візьме участь в дискусії на SALES FORUM 2024

Сьогодні ефективна взаємодія між відділами маркетингу та продажів стає необхідністю для компаній, які прагнуть до лідерства. Проте питання полягає в тому, що ці два ключові підрозділи, які мають працювати пліч-о-пліч заради спільної мети, часто опиняються по різні боки барикад.

Маркетологи, озброєні даними та аналітикою, розробляють стратегії залучення клієнтів. Сейлз-менеджери ж, перебуваючи на передовій бізнесу, щодня взаємодіють з реальними людьми, відчуваючи пульс ринку. Наче синергія цих підходів мала б створювати потужний інструмент для зростання бізнесу. Натомість ми часто спостерігаємо розрив комунікації та неузгодженість дій. Які friction-points можуть виникати між ними?

Різні пріоритети: маркетинг менеджери орієнтуються на генерацію лідів і охоплення широкої аудиторії, тоді як сейлзи зосереджені на закритті угод та досягненні короткострокових показників. Дискомунікація: маркетологи й сейлзи не завжди обмінюються важливими даними, що часто призводить до непорозумінь і дублювання роботи. Відсутність маркетингової стратегії: якщо в компанії немає чітко прописаної стратегії, це призводить до відсутності чіткого розуміння ролей, цілей і методів роботи між маркетинг та сейлз менеджерами, що може викликати непорозуміння. Різне розуміння часових рамок планування: маркетологи мають стратегічне мислення й планують кампанії на довгостроковий період, тоді як продавці зосереджені на щоденних цілях.

Обидва відділи уважні до клієнта, але водночас часто виникають певні суперечності. Для їх вирішення необхідно впровадити комплексний підхід. Ключовим є налагодження регулярної комунікації та обміну даними між відділом маркетингу та продажів, наприклад, через спільні зустрічі та єдині інформаційні системи. Важливо розробити маркетингову стратегію, яка узгодить цілі та методи роботи обох відділів й встановити чіткі KPI, що враховуватимуть як довгострокові маркетингові цілі, так і короткострокові показники продажів. Це сприятиме кращому розумінню ролей та пріоритетів кожного відділу.

Але чи все так просто на практиці, і чи дійсно маркетинг-відділ та продажі можуть бути класними партнерами?

Відповідь шукатиме 12 липня Олександр Плуток, Partner & Chief Revenue Officer Netpeak із 15 річним досвідом в продажах та управлінні, у панельній дискусії «Продажі VS маркетинг. Ефективна спільнодія для високих фінансових показників» на щорічному SALES FORUM 2024, який організовує KA Group.

Разом з Олександром учасниками панельної дискусії стануть:

Марія Назаренко — маркетинг- та e-commerce директорка COMFY;

Максим Кочемасов — національний менеджер Lantmännen;

Марія Самплавська — маркетинг-директорка Intertop Україна;

Едуард Бондаренко — керівник з B2B продажів Monobank;

Микола Чумак — модератор дискусії, співвласник та СЕО idnt.

Організатором конференції є KA Group, які вже 10 років надихають компанії з різних індустрій на ефективні та проривні рішення.

Приєднуйтеся до важливого діалогу з експертами про тренди й інновації у сфері продажів й плануйте відвідати цей івент разом з вашою командою, адже кожен 5 квиток буде безкоштовним. А спеціально для наших партнерів маємо класну пропозицію: промокод «Neatpeak_sales» з вигодою до 10% на кожен окремий квиток.

Зустрінемось вже наступної п’ятниці в оnline форматі, а з тими, хто планує бути offline — прямо на локації.

Деталі та реєстрація на подію за посиланням: http://surl.li/azzohy.