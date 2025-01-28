Що чекає email-маркетинг та retention в 2025 році? Чат-боти та нові канали

Що чекає email-маркетинг та retention в 2025 році? Чат-боти та нові канали

У 2025 році утримання клієнтів або email та ретеншен-маркетинг залишатиметься одним із найважливіших завдань для бізнесу. З розвитком технологій та змін у поведінці споживачів, компаніям варто адаптувати свої стратегії, щоб залишатися конкурентоспроможними. Одним із ключових інструментів стане використання чат-ботів, а також розвиток нових способів взаємодії з клієнтами. Які ж саме тренди впливатимуть на email у 2025 році? Давайте розглянемо детальніше.

1. Чат-боти як основа ретеншен-стратегії

Чат-боти продовжуватимуть розвиватися, і у 2025 році їх роль в утриманні клієнтів буде надзвичайно важливою. Завдяки штучному інтелекту чат-боти стануть більш інтуїтивними, здатними розпізнавати голосові запити клієнтів і реагувати відповідно. Вони зможуть надавати миттєву підтримку, допомагати з персоналізованими рекомендаціями та навіть передбачати потреби користувачів.

Ключові аспекти:



Персоналізація. Чат-боти на основі даних про поведінку користувачів пропонуватимуть персоналізовані рішення, що значно підвищить рівень задоволеності. Автоматизація. Зниження витрат на підтримку завдяки автоматизації рутинних процесів. Кейс. Чат-бот для автоматизації процесів у клініці сімейної медицини. Читайте наш кейс про те, як покращити клієнтський досвід і бути на зв’язку з пацієнтами 24/7.

2. Омніканальність та інтеграція каналів

У 2025 році омніканальність стане обов'язковим елементом ретеншен-стратегії. Клієнти очікують на безшовний досвід, незалежно від того, який канал вони обирають для взаємодії з брендом. Це означає інтеграцію чат-ботів з іншими каналами, такими як email, мобільні пуші, і навіть голосові асистенти.

Ключові аспекти:



Синхронізація даних. Об'єднання даних із різних каналів для створення єдиного профілю клієнта. Мультиканальна підтримка. Забезпечення безперебійного обслуговування у будь-який час і на будь-якому пристрої. Кейс. Для наших партнерів із урядової системи Dream було не лише важливо створити чат-бот , але і зберегти наявний алгоритм комунікації для команди. Тому ми впровадили інтеграцію боту із email-сервісом.

3. Гейміфікація для підвищення залученості

Гейміфікація продовжуватиме набирати обертів у різних галузях, оскільки вона є ефективним способом залучення й утримання клієнтів. Впровадження елементів гри, таких як бали, рівні, нагороди та челенджі, стимулюватиме користувачів до активнішої взаємодії з брендом. А гейміфікація на сайті допоможе залучити нових підписників та підвищити конверсію в трансакцію.

Ключові аспекти:



Залучення користувачів. Викликатиме інтерес та підвищуватиме мотивацію до повторного використання продуктів або сервісів. Лояльність. Нагороди за досягнення стимулюватимуть клієнтів залишатися з брендом довше. Кейс. Унікальна гейміфікація для MOYO допомогла отримати подвійні показники залученості та дійсно виділитись у непростий період новорічних розсилок.

4. Використання поведінкових даних

Аналіз поведінкових даних стане ще важливішим у 2025 році. Компанії використовуватимуть ці дані для розуміння потреб клієнтів та прогнозування їхньої поведінки. Завдяки цьому автоматизація працюватиме ще точніше, а бізнес буде частіше надсилати корисні пропозиції користувачам. У свою чергу СDP (Customer Data Platform) за допомогою ШІ вже можуть прогнозувати ймовірість здійснення купівлі користувачами і створювати окремі сегменти на основі цих даних.

Ключові аспекти:



Аналіз у реальному часі. Виявлення патернів у поведінці користувачів та адаптація пропозицій у режимі реального часу. Прогнозна аналітика. Передбачення ризиків відтоку клієнтів та запобігання цьому за допомогою персоналізованих пропозицій.

5. Емоційний інтелект у чат-ботах

Чат-боти з емоційним інтелектом стануть одним із головних інструментів для підвищення клієнтського досвіду. Вони зможуть розпізнавати настрій клієнта в повідомленнях, адаптувати стиль комунікації та створювати відчуття живого спілкування, що підвищить довіру до бренду. ШІ транскрибує повідомлення, виділяє звідти слова, що вказують на настрій людини та підбирає відповідь.

Ключові аспекти:



Емоційне сприйняття. Чат-боти, які розуміють емоції клієнтів, зможуть надавати кращу підтримку. Покращений досвід. Створення більш людяного досвіду спілкування.

6. Автоматизація повторних продажів

Автоматизація стане ключовою стратегією для збільшення повторних продажів. Чат-боти зможуть відстежувати цикли покупок клієнтів, надсилати нагадування, пропонувати акції та навіть автоматично оформляти замовлення. А персональні рекомендації в розсилках використовуватимуться все частіше. Ми будемо бачити в листах більше індивідуального контенту.

Ключові аспекти:



Повторні покупки. Чат-боти з автоматизованими нагадуваннями про необхідність оновлення запасів або завершення підписки. Персоналізовані пропозиції. Спеціальні акції на основі минулих покупок.

Висновок

Email-маркетинг у 2025 році буде спиратися на:

новітні технології;

персоналізацію;

омніканальність.

Чат-боти залишатимуться в центрі цих змін, забезпечуючи зручність, ефективність та емоційний зв’язок з клієнтами. Бізнесам, які прагнуть залишатися конкурентоспроможними, слід уважно стежити за цими трендами та адаптувати свої стратегії відповідно.