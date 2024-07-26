Must Read книг для керівників

Упевнений, що ви зустрічали десятки списків рекомендованих до читання бізнес-книг. Розумних праць справді чимало, але я вирішив зробити добірку на кшталт не «якомога більше», а «якомога менше».

Коротше, я зробив замітку для своїх партнерів і клієнтів, наших менеджерів і співробітників про те, які книги вважаю обов’язковими для читання. Тепер ділюся цим списком.

Від редакції. Списком Артем Бородатюк поділився у своєму телеграм-каналі. За його словами, ці видання обов’язкові для читання і корисні в першу чергу для менеджерів.

Еліягу Голдратт — людина, яка створила «Теорію обмежень». Сама теорія обмеження — це методологія менеджменту через знаходження та управління «ключовими точками».

За великим рахунком теорія Еліягу — це банальний здоровий глузд. Але для спрощення розуміння читачами Еліяху написав серію бізнес-романів, а замість звичних слів спровадив «нібито» нові терміни. Я розумію і поділяю його підхід, бо іноді, щоб змінити вже звичний алгоритм мислення, необхідно спеціально розмовляти «іншою мовою». «Іншу мову» чують і розуміють, тому так набагато легше виходить змінити розуміння вже відомого.

Сама книга про те, як головний герой Алекс мав за короткий період часу розрулити проблеми на заводі. Уся теорія обмежень — вона, начебто, для заводів. Але нагадаю, що вважаю теорію обмежень здоровим глуздом, а здоровий глузд корисний у бізнесі будь-якого типу.

Теорія обмежень Голдратта допомагає в будь-якому найскладнішому випадку знайти те, чим треба зайнятися насамперед, щоб поліпшити бізнес або іншу будь-яку систему.

У книжці Еліягу Голдратта ви приходите до розуміння, «що» потрібно робити. А книжка Смарта і Стріта про те, «хто» це буде робити. Власне, головна ідея книги звучить у назві: проблема номер один — хто, а не що.

Я не настільки радикальний, щоб поставити «що» на друге місце, але абсолютно очевидна важливість підбору правильних людей.

Зрештою, справді виходить, що ці дві книжки — ідеальний союз, оскільки ви зрозумієте, що робити, і наймете тих, хто це робитиме. Якщо у вас зовсім погано з часом, прочитайте хоча б їх із цієї добірки.

Мене приваблює методологія, яку дають у книзі. Не впевнений, що її варто застосовувати 1 в 1 в реаліях кожного бізнесу і для всіх вакансій. Але книжка вже точно дає зрушення в голові: вона змушує фокусуватися на пошуку найкращих кандидатів. А ще вона акцентує увагу не на псевдопсихологію в оцінюванні особистих якостей кандидатів, а на оцінюванні роботи кандидата, що ґрунтується на аналізі об’єктивних сигналів із минулого.

Наприклад, особисто мене сильно тригернув термін «вуду-рекрутинг» — він доволі точно описує сучасний процес найму, який тримається на інтуїції рекрутерів і менеджерів. Думаю, що всім знайомі всілякі підходи на кшталт «він щойно з’явився у дверях, а я вже міг передбачити результати інтерв’ю» та «у мене величезний досвід, я бачу кандидатів наскрізь» — книга дасть змогу позбутися цієї історії.

У книзі найкращі співробітники називаються А-гравцями, і в ній даються досить докладні алгоритми, як їх відбирати.

Дозволяє зрозуміти та прийняти той факт, що люди неідеальні, і це нормально. Після прочитання цієї книжки я став менше дратуватися на оточуючих і на себе самого теж. Ми всі маємо масу когнітивних спотворень, і це ок.

Книга шкідлива для вимогливих і жорстких менеджерів, але корисна для м’яких і надмірно «ніжних». Рекомендую тим, кому варто попрацювати над своєю вимогливістю.

З книжок №№ 3 і 4 обирайте ту, яка релевантніша саме для вас. Більш жорстким менеджерам я рекомендую одну, «добрякам» — іншу. А яким треба бути? Я дотримуюся уроків із Зоряних Війн :-) — весь секрет у балансі сил. Чого у вас не вистачає? Ось те й вирівнюйте.

За гучною назвою стоїть спрощена і ніби недосяжна модель ідеального керівника. Модель розкладає людей за чотирма складовими:

підприємець;

виробник;

адміністратор;

інтегратор.

На думку Адізеса для успішного існування організації в ній мають виконуватися чотири функції менеджменту. Але при цьому неможливо знайти людину, яка б постійно ідеально справлялася з усіма чотирма одночасно, тому потрібні команди з менеджерів із різними стилями управління, які доповнюватимуть один одного.

Книжка дає змогу не вимагати від усіх одного й того самого, а також бути ок з тим, якими різними можуть бути члени вашої команди.

Я згоден, що збалансоване виконання менеджментом компанії всіх чотирьох ролей допоможе компанії діяти результативно.

З 1959 по 1990 роки Сінгапур очолював Лі Куан Ю, Сінгапур. За цей час держава, позбавлена ресурсів (навіть воду отримували з Малайзії), змогла розв’язати багато внутрішніх проблем і зробити стрибок від країни третього світу до розвиненої країни з високим рівнем життя.

До речі, перехід із третього світу в перший в рамках одного покоління є місією Netpeak .

Я впевнений, що ефективне управління країною набагато складніше, ніж управління бізнесом, тому й рекомендую прочитати книгу всім менеджерам.

На запитання «чому в Сінгапуру вийшло» Лі Куан Ю відповідав:

Ми вчилися в процесі роботи та вчилися швидко. Якщо й була якась формула нашого успіху, вона полягала в тому, що ми постійно вчилися, як зробити так, щоб система працювала, або зробити так, щоб вона працювала ще краще. Я ніколи не був заручником будь-якої теорії, мною керували здоровий глузд і реалізм. Лакмусовим папірцем, який я застосовував до будь-якої теорії чи схеми, було: «Чи буде вона працювати в реальному житті?» Це була та золота нитка, яка простяглася через усі роки моєї роботи. Якщо теорія не працювала, і результати були поганими, то я більше не витрачав на це часу і ресурсів.

Читайте також: ТОП-5 книг для маркетингу.