Гайд із реклами косметичних засобів: 7 прикладів для натхнення

Стрічка соцмереж у 2026 році переповнена рекламою б’юті-брендів. Кожне друге оголошення — це модель з ідеальною шкірою та ідентичні підписи про «продукт, що змінює життя». Будемо відверті: це трохи втомлює.

Але якісна реклама косметики не виглядає як реклама.

Для e-commerce брендів, які прагнуть виділитися в індустрії краси, ефективність полягає не у величезних бюджетах. Головне завдання — змусити користувача зупинитися і захопити його увагу. Зробити це можна за рахунок контенту, яким хочеться поділитися з подругами чи друзями в приватних повідомленнях, або ж, дивлячись на який, виникає думка: «Стривай-но, може, в мене теж так вийде».

Чому якісний контент важливий для косметичних брендів

За даними дослідження BeBold Digital, соцмережі та інфлюенс-маркетинг впливають на 70% покупок у ніші косметики. Ваші потенційні клієнти приймають рішення в потоці повсякденних справ, часто навіть не плануючи покупку заздалегідь.

Б’юті-індустрія надзвичайно конкурентна. Посередній контент тут не просто малоефективний — його взагалі не помічають.

Сьогодні клієнти довіряють реальним людям, які демонструють продукт у дії, а не рекламним кліше. Вектор реклами змістився: від «амбітного» маркетингу (виглядайте як ця супермодель) до персоналізованого (будьте найкращою версією себе).

Алгоритми машинного навчання можуть оптимізувати все, що завгодно, але нудний контент це не врятує. Точно налаштований таргетинг, конкурентна ціна чи якісний продукт не спрацюють, якщо реклама виглядає як чергова комерційна пропозиція, а не як жива комунікація з користувачем.

Який контент використовують глобальні б’юті-бренди

Контент, створений користувачами (UGC)

TikTok-стратегія Rare Beauty, побудована на взаємодії з креаторами, забезпечила бренду 98% конверсій від реклами. Цікаво, що кампанії за участю Селени Гомес принесли на 770% більше переглядів, проте саме відео від звичайних авторів з реальними тестами продуктів спонукали аудиторію до покупки.

У Rare Beauty клієнти фактично стають співтворцями бренду. Коли людина зі схожим типом шкіри та бюджетом показує засіб у своїй щоденній рутині, це сприймається як рекомендація однодумця, а не як спроба щось продати.

Інтерактивний контент

E.l.f. Cosmetics уклала партнерство з Pinterest для створення інтерактивного інструменту аналізу та підбору кольорів. Це рішення з’явилося після того, як бренд помітив 22-кратне зростання пошукових запитів щодо сезонних кольорів. Дзеркала для примірки з доповненою реальністю від Pat McGrath Labs сприяли зростанню конверсії в фізичних магазинах.

Такі інструменти нівелюють один із головних бар’єрів у ніші косметики — сумніви клієнта щодо того, чи підійде йому конкретний відтінок.

Усуваючи цей страх, ви прибираєте основну перешкоду на шляху від перегляду до покупки.

Надихаючий контент

Кампанія Fenty Beauty «Soft’Lit» за участю Ріанни — вдалий приклад ідеального балансу. Бренд використав макрозйомку шкіри з природними переходами світла. Це створило ефект: «Це могла б бути ваша шкіра, але краща». Не штучно ідеальна, не ретушована, а жива та сяюча.

Орієнтованість на вірусність

TikTok-челендж #eyeslipsface від E.l.f. став найвіруснішою кампанією в історії індустрії краси. Завдяки простому та зрозумілому формату бренд отримав величезне органічне охоплення — до челенджу безкоштовно приєдналися навіть топові зірки, як-от Ліззо та Різ Візерспун. Успіх забезпечила творча свобода, яку бренд надав користувачам.

Інший вектор продемонстрували Rare Beauty з кампанією «Every Side of You», зробивши ставку на емоційний резонанс: через 60-секундний ролик ініціювали дискусію про стандарти краси та ментальне здоров’я.

Сторітелінг та місія бренду

Кампанія Dove Real Beauty Sketches зібрала 180 мільйонів переглядів, кинувши виклик усталеним стандартам жіночої самооцінки. Механіка була побудована на експерименті: професійний художник-криміналіст малював портрети жінок спочатку за їхніми власними описами, а потім — за описами сторонніх людей. Портрети, створені зі слів незнайомців, завжди виявлялися привабливішими.

Слоган «Ти красивіша, ніж думаєш» — оскільки бренд не просто рекламував свій продукт, а транслював ідею прийняття себе.

Сезонний контент

Запуск «Адвент-календаря краси» від SpaceNK став прикладом майстерної роботи з FOMO (страхом втраченої вигоди). Бренд використав комбінацію попередніх оглядів, ексклюзивних розпакувань від інфлюенсерів та штучного обмеження доступності, що забезпечило ажіотаж ще до старту продажів.

Цікавий підхід продемонструвала Rare Beauty під час запуску нового аромату. Компанія поєднала зовнішню рекламу з технологією геотаргетингу: користувачі могли відсканувати QR-код на білборді та замовити тестер поштою, але тільки за умови перебування поруч із рекламною конструкцією.

Така механіка не лише залучила шанувальників бренду, а й перетворила взаємодію із зовнішньою рекламою на захопливий інтерактивний квест.

Найкращі рекламні кейси 2025 року

Rare Beauty: пошук на базі штучного інтелекту

Rare Beauty використала інструменти штучного інтелекту Google для залучення покоління Z, враховуючи спосіб пошуку інформації, яким послуговується ця аудиторія — розмовні запитання на кшталт «Які рум’яна найкраще підійдуть для мого типу шкіри?».

Їхні короткі ролики на YouTube в поєднанні з АІ-пошуком забезпечили бренду 7-кратний прибуток від витрат на рекламу.

Чому це працює: покоління Z змінює культуру пошуку інформації. На відміну від міленіалів, вони використовують повні речення та природну мову, ніби спілкуються в месенджерах. Rare Beauty адаптували свою стратегію до цих «розмовних намірів», що дозволило їм бути першими у видачі AI-відповідей.

Fenty Beauty: фокус на природне волосся

Запуск фіксуючого спрею «You Mist» від Fenty Beauty у січні 2025 року став показовим завдяки візуальній стратегії. Ріанна з’явилася в кампанії з природною текстурою волосся, що для б’юті-індустрії досі є потужним викликом усталеним стандартам. Згідно зі статистикою, природне волосся чорношкірих жінок у 2,5 рази частіше сприймається як непрофесійне. Демонстрація натуральних локонів у глобальній рекламі спрацювала саме завдяки нативності.

Ulta Beauty: College Glow Up Tour

У 2025 році Ulta запустила College Glow Up Tour — серію виїзних івентів у шести університетських містечках. В рамках туру до містечок приїжджала брендована вантажівка оранжево-рожевого кольору — мобільний б’юті-хаб, де відвідувачі могли взяти участь в інтерактивних фотосесіях, зустрітися з інфлюенсерами, отримати семпли продуктів та безкоштовні смаколики.

Ця стратегія експериментального маркетингу дозволила Ulta Beauty побудувати прямий зв’язок із поколінням Z.

Вихід за межі традиційного ритейлу та створення офлайн-досвіду в місцях перебування цільової аудиторії допомогли бренду підвищити лояльність майбутнього покоління покупців.

Dove: етичне використання штучного інтелекту

За прогнозами Dove, до кінця 2025 року близько 90% контенту буде генеруватися штучним інтелектом. На фоні цього бренд посилив свою стратегію «справжньої краси», зобов’язавшись не використовувати ШІ для викривлення чи ідеалізації жіночих образів.

Компанія розробила «Керівні принципи щодо справжньої краси» — гайд, який допомагає користувачам створювати інклюзивні та реалістичні АІ-зображення. Такий проактивний підхід до актуальних викликів (вплив технологій на самооцінку) дозволяє Dove зберігати лідерство та довіру аудиторії вже понад 20 років.

Garnier: CGI-прибирання вулиць

Гігантська пляшка міцелярної води Garnier, що ковзає вулицями Парижа на ватному диску, «прибираючи» вулицю, — це водночас абсурдно, привертає увагу і демонструє переваги продукту без зайвих слів.

Цей CGI-ролик став віральним, перетворивши базову функцію продукту на яскраве візуальне шоу.

L’Oréal: соціальна кампанія

Кампанія L’Oréal до Міжнародного жіночого дня Never Your Fault була присвячена боротьбі з вуличними домаганнями. Це приклад того, як глобальний бренд транслює цінності, що виходять далеко за межі б’юті-індустрії.

Сьогодні цінності бренду важать не менше ніж склад продукту:

70% покупців косметики покоління Z перед покупкою вивчають інформацію про етичність, екологічність та соціальну позицію компанії.

Rhode Beauty: запуск пептидного засобу для догляду за губами

Коли Гейлі Бібер презентувала засіб для догляду за губами з пептидами від Rhode Beauty, це викликало справжній бум у соціальних мережах. Завдяки цій кампанії кількість пошукових запитів щодо засобів для догляду за губами з пептидами зросла на 327% порівняно з минулим роком на всіх платформах, а в TikTok — на 347%.

Успіх Rhode Beauty забезпечив мікс стратегічних інструментів:

використання відеороликів GRWM (Get Ready With Me) — серія відео, що створюють ефект присутності та нативно вписують продукт у щоденну рутину;

співпраця з лідерами думок — залучення таких зірок, як Тейт МакРей, для розширення охоплення;

масштабування користувацького контенту (UGC) — клієнти стали активними співтворцями контенту.

Чеклист: як впровадити ці практики у вашу стратегію

Почніть із реальних клієнтів. Проаналізуйте найефективніший UGC-контент вашого бренду та шукайте закономірності. Ваша аудиторія сама підкаже, який формат працює найкраще. Диверсифікуйте типи контенту. Наприклад, Rare Beauty залучає амбасадорів та зірок для підвищення впізнаваності, професійних креаторів — для стимулювання конверсії (98% конверсій) та UGC-спільноти — для соціального підтвердження. Інвестуйте в технології. Rare Beauty досягла 7-кратного ROAS завдяки стратегічному використанню штучного інтелекту. Навіть для невеликого бізнесу доступні інструменти: інтеграція AR-примірки, розумні алгоритми підбору відтінків або автоматизовані персоналізовані розсилки. Будуйте партнерства з креаторами. Приклад Rhode Beauty показує: справжній результат дають довгострокові відносини, а не разові інтеграції. Ставтеся до інфлюенсерів як до партнерів — тоді реклама перетвориться на щирий рух навколо продукту. Тестуйте та вимірюйте. Не покладайтеся на інтуїцію. Відстежуйте глибину перегляду відео, клікабельність (середній показник для категорії «Beauty» у Facebook — 1,16%), вартість залучення клієнта.

Справжнє — це прекрасно

У 2026 році б’юті-ринок стає складнішим і водночас цікавішим. Сьогодні будь-хто може запустити бренд із пристойним продуктом, але справжнього успіху досягають лише ті, хто будує з клієнтами партнерські відносини та створює контент із реальною цінністю.

Аудиторія миттєво розпізнає штучний маркетинг. Для брендів, які прагнуть масштабуватися, автентичність — це не просто трендовий вислів, а обов’язкова умова виживання.

Щоб створювати ефективну рекламу косметики, не обов’язково мати бюджети як у Ріанни. Достатньо чіткої стратегії, щирості у комунікаціях та готовності до експериментів. Аналізуйте кейси лідерів, впроваджуйте перевірені механіки та залишайтеся гнучкими — саме це визначає переможців у 2026 році.

FAQ

Що таке реклама косметичних засобів?

Це комплексний промоконтент косметичних брендів, засобів для догляду та парфумерії, що поєднує класичні медіа з digital-інструментами. Окрім прямої демонстрації продукту, сучасна реклама охоплює:

партнерства з інфлюенсерами;

користувацький контент (UGC);

інтерактивні AR-рішення.

Ефективна реклама в цій ніші не просто показує товар, а вибудовує емоційний зв’язок із клієнтом через розв’язання його конкретних запитів.

Як рекламувати б’юті-продукти?

Для успішного просування варто комбінувати кілька стратегічних напрямів:

фокус на Video-first платформах — TikTok, Instagram Reels та YouTube Shorts є основними майданчиками для б’юті-контенту;

робота з мікроінфлюенсерами — обирайте блогерів із лояльною аудиторією, які можуть забезпечити нативні огляди та високу довіру;

стимулювання UGC — заохочуйте клієнтів ділитися своїми результатами, перетворюючи їх на амбасадорів бренду;

інтерактивні технології — впроваджуйте AR-інструменти для віртуальної примірки (Virtual Try-On), це значно знижує поріг прийняття рішення про покупку;

Performance-маркетинг — оптимізуйте SEO-стратегію та запускайте PPC-кампанії за релевантними ключовими запитами;

аналітика — безперервно тестуйте креативи та відстежуйте ключові метрики: рівень залученості (Engagement Rate), конверсію та вартість залучення клієнта (CAC).

Які типи контенту найкраще підходять для просування косметичних брендів у соціальних мережах?

Найкраще працюють: