Марина Балабіна

Марина Балабіна

Автор NJ з 2023
Позиція:
Content Editor в Netpeak
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
Редакторка блогу Netpeak Journal.

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Netpeak запускає спецпроєкт про диджитал-маркетинг у сфері MilTech: виклики, кейси та аналітика ринку
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