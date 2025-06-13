Бізнес
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Tech360: Policy, Talents & Growth — масштабна подія від Асоціації IT Ukraine
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Анастасія Коношук

Запрошуємо на масштабну подію від нашого партнера — Асоціації IT Ukraine: Tech360: Policy, Talents & Growth.

На події зустрінуться понад 50 лідерів думок та експертів державного й бізнес-секторів як спікерів і сотні відвідувачів офлайн у Києві та online. 

Нетворкінг 360° обʼєднає ключових гравців у бізнесі та освіті, зокрема: 

  • засновників компаній, CEO, CBDO та CISO;
  • представників бізнесу, державного та військового сектору;
  • фінансистів, інвесторів та донорів, менеджерів з продажів та експорту;
  • юридичних радників та консультантів з ІТ-права, HR-фахівців та рекрутерів;
  • експертів з бренд- та цифрових комунікацій, маркетологів та PR-фахівців.

Коли: 17 червня.
Де: офлайн у м. Києві (КВЦ «Парковий») та онлайн.
Як потрапити: квитки зі знижкою 30% за промокодом Netpeak30 за посиланням.

На вас чекає насичена програма з трьома треками — Policy, Growth та Talents.

TRACK 1

Держава & технології: стратегічний альянс — дискусії на перетині технологій і права, огляд актуальних юридичних та стратегічних питань IT-індустрії, діалог між державою та бізнесом задля формування сприятливих умов роботи. Серед фокусів:

✔️Бізнес та держава: сучасні формати партнерства та інституційної взаємодії.
✔️Tech-дипломатія: Україна як архітектор нової цифрової Європи та партнерств у кіберпросторі.
✔️AI і національна безпека: виклики, регулювання та шлях України до європейських стандартів, тісна співпраця держави, армії та ІТ-бізнесу.

TRACK 2

Beyond the Code: розвиток та масштабування ІТ бізнесу — ефективні стратегії просування IT-продуктів на міжнародних ринках, нові підходи до побудови бренду та маркетингових кампаній у різних технологічних вертикалях. Серед фокусів:

✔️Перспективні ринки: де зараз попит і що шукають клієнти?
✔️Успішні кейси виходу українських ІТ-компаній у США, ЄС, LATAM, MENA.
✔️Локалізація проти глобалізації: як знайти баланс між експортом ІТ-послуг і розвитком технологічних рішень для внутрішнього ринку?
✔️VC та M&A під час шторму: що шукають інвестори на ІТ-ринку сьогодні?
Особливості комунікацій на ІТ-ринку: як вибудовувати довіру з партнерами та клієнтами під час масштабування бізнесу та у кризові часи.

TRACK 3

Human First: освіта, рекрутинг, розвиток, мотивація — сучасні підходи до розвитку людського капіталу: підтримка талантів, освітні ініціативи та можливості професійного зростання в умовах глобальної конкуренції. Серед фокусів:

✔️AI та автоматизація рекрутингу: швидкий шлях до ідеального кандидата
✔️Університети та ІТ-ринок: як налаштувати підготовку кадрів під реальні потреби?
✔️Глобальна реформа ІТ-освіти: синергія EdTech, держави та бізнесу.
✔️Реальність ринку кадрів у 2025. Talent Shortage or Skill Mismatch.
✔️Ветерани в ІТ: адаптація, навчання, працевлаштування.
✔️Роль освітніх продуктів: чи встигає освіта за змінами?

Стежте за подіями у Facebook та LinkedIn та дізнавайтеся про всі оновлення!

Tech360: Policy, Talents & Growth організовано Асоціацією IT Ukraine.

General Partners: UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Mastercard.

Gold Partners: Asters, EPAM, FAVBET Tech, SharksCode, UCLOUD. Partner — PARKOVY.

Анастасія Коношук

Працює в Netpeak Ukraine з 2024 року на позиції PR Manager.

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