Prosto Export by Netpeak, Nazovni та Dive & Discovery Research запускають масштабне дослідження готовності українських підприємців до експорту
Ексклюзивне дослідження розкриє 5 критичних бар'єрів, які коштують українській економіці до $10 млрд на рік.
Альянс провідних експортних консультантів Prosto Export by Netpeak, Nazovni та дослідницької компанії Dive & Discovery Research запускає “першу в Україні комплексну аналітику готовності бізнесу до експорту в умовах війни. Мета — виміряти реальну вартість експортних бар'єрів для економіки та знайти мільярдні резерви зростання.
До $10 млрд втрачених можливостей
За попередніми оцінками експертів, неефективність експортних процесів коштує українській економіці до $10 мільярдів щорічно — це понад 10% від довоєнного ВВП. Частина цих втрат пов'язана з реальними бар'єрами, частина — з застарілими стереотипами та нестачею інформації.
Дослідження стане першим системним аналізом того, які саме фактори найбільше гальмують експорт: від бюрократичних перешкод до логістичних викликів воєнного часу.
Революція в розумінні експортних перешкод
Дослідження вперше системно проаналізує п'ять ключових категорій бар'єрів, які стримують український експорт:
-
Регуляторний лабіринт: чи справді сертифікація та митні процедури такі складні, як здаються.
-
Інформаційна прірва: вартість незнання ринків та процедур для бізнесу.
-
Фінансові пастки: реальні vs. уявні проблеми з доступом до фінансування експорту.
-
Логістичний хаос: як війна змінила правила гри в доставці товарів.
-
Дипломатичні обмеження: вплив політики на торговельні можливості.
За попередніми даними, до 60% підприємців переоцінюють складність експортних процедур, втрачаючи мільйони доларів потенційного прибутку.
За підсумками дослідження партнери планують:
✓ Створити карту експортних можливостей з урахуванням реальних бар'єрів для різних галузей та ринків.
✓ Розробити конкретні рекомендації для спрощення експортних процедур на рівні бізнес-процесів.
✓ Запустити pilot-програми підтримки експортерів у найперспективніших напрямках.
✓ Підготувати пропозиції для держорганів щодо усунення системних перешкод на законодавчому рівні.
Чому це критично важливо зараз
В умовах війни кожен долар експорту — це:
-
фінансування оборони та відновлення;
-
робочі місця для мільйонів українців;
-
стабільність курсу гривні;
-
довіра міжнародних партнерів.
Пройти дослідження можна, заповнивши форму.
Про партнерів проєкту
PROSTO EXPORT by Netpeak — ініціатива провідного українського маркетингового агентства Netpeak для системної підтримки виходу бізнесу на міжнародні ринки. Платформа допомагає від оцінки експортного потенціалу до запуску продажів за кордоном через структурований підхід: аналіз ринків, планування стратегій, надання інструментів, супровід та з'єднання з потрібними партнерами.
NAZOVNI — міжнародна платформа, призначена для надання сприяння українським експортерам у виході на зовнішні ринки через інструменти економічної дипломатії та мережу партнерських організацій.
Dive & Discovery Research — дослідницька команда, яка проводить якісні та кількісні маркетингові та соціологічні дослідження.
Більше за темою
Свіжі
Як налаштувати Google Indexing API — інструмент для прискорення індексації сторінок сайту
Як індексувати до 200 сторінок за раз? Розказую в інструкції налаштування Google Indexing API
Трендові категорії застосунків, що використовують технології AI, та стратегія їхнього ASO-просування
Недостатньо випустити на ринок якісний застосунок — важливо допомогти йому не загубитися серед мільйонів інших. І тут на сцену виходить правильна ASO-стратегія
Як E-commerce отримати максимум прибутку з наявної бази клієнтів у промосезон?
Netpeak запрошує вас на безоплатний онлайн-мітап, де ми розберемо, як перетворити клієнтську базу на джерело стабільного доходу