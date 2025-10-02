Prosto Export by Netpeak, Nazovni та Dive & Discovery Research запускають масштабне дослідження готовності українських підприємців до експорту

Prosto Export by Netpeak, Nazovni та Dive & Discovery Research запускають масштабне дослідження готовності українських підприємців до експорту

Ексклюзивне дослідження розкриє 5 критичних бар'єрів, які коштують українській економіці до $10 млрд на рік.

Альянс провідних експортних консультантів Prosto Export by Netpeak, Nazovni та дослідницької компанії Dive & Discovery Research запускає “першу в Україні комплексну аналітику готовності бізнесу до експорту в умовах війни. Мета — виміряти реальну вартість експортних бар'єрів для економіки та знайти мільярдні резерви зростання.

До $10 млрд втрачених можливостей

За попередніми оцінками експертів, неефективність експортних процесів коштує українській економіці до $10 мільярдів щорічно — це понад 10% від довоєнного ВВП. Частина цих втрат пов'язана з реальними бар'єрами, частина — з застарілими стереотипами та нестачею інформації.

Дослідження стане першим системним аналізом того, які саме фактори найбільше гальмують експорт: від бюрократичних перешкод до логістичних викликів воєнного часу.

Революція в розумінні експортних перешкод

Дослідження вперше системно проаналізує п'ять ключових категорій бар'єрів, які стримують український експорт:

Регуляторний лабіринт: чи справді сертифікація та митні процедури такі складні, як здаються. Інформаційна прірва: вартість незнання ринків та процедур для бізнесу. Фінансові пастки: реальні vs. уявні проблеми з доступом до фінансування експорту. Логістичний хаос: як війна змінила правила гри в доставці товарів. Дипломатичні обмеження: вплив політики на торговельні можливості.

За попередніми даними, до 60% підприємців переоцінюють складність експортних процедур, втрачаючи мільйони доларів потенційного прибутку.

За підсумками дослідження партнери планують:

✓ Створити карту експортних можливостей з урахуванням реальних бар'єрів для різних галузей та ринків.

✓ Розробити конкретні рекомендації для спрощення експортних процедур на рівні бізнес-процесів.

✓ Запустити pilot-програми підтримки експортерів у найперспективніших напрямках.

✓ Підготувати пропозиції для держорганів щодо усунення системних перешкод на законодавчому рівні.

Чому це критично важливо зараз

В умовах війни кожен долар експорту — це:

фінансування оборони та відновлення;

робочі місця для мільйонів українців;

стабільність курсу гривні;

довіра міжнародних партнерів.

Пройти дослідження можна, заповнивши форму.

Про партнерів проєкту

PROSTO EXPORT by Netpeak — ініціатива провідного українського маркетингового агентства Netpeak для системної підтримки виходу бізнесу на міжнародні ринки. Платформа допомагає від оцінки експортного потенціалу до запуску продажів за кордоном через структурований підхід: аналіз ринків, планування стратегій, надання інструментів, супровід та з'єднання з потрібними партнерами.





NAZOVNI — міжнародна платформа, призначена для надання сприяння українським експортерам у виході на зовнішні ринки через інструменти економічної дипломатії та мережу партнерських організацій.





Dive & Discovery Research — дослідницька команда, яка проводить якісні та кількісні маркетингові та соціологічні дослідження.