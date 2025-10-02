Бізнес
1759402800

Prosto Export by Netpeak, Nazovni та Dive & Discovery Research запускають масштабне дослідження готовності українських підприємців до експорту
15
1
6
Анастасія Коношук

Ексклюзивне дослідження розкриє 5 критичних бар'єрів, які коштують українській економіці до $10 млрд на рік.

Альянс провідних експортних консультантів Prosto Export by Netpeak, Nazovni та дослідницької компанії Dive & Discovery Research запускає “першу в Україні комплексну аналітику готовності бізнесу до експорту в умовах війни. Мета — виміряти реальну вартість експортних бар'єрів для економіки та знайти мільярдні резерви зростання.

До $10 млрд втрачених можливостей

За попередніми оцінками експертів, неефективність експортних процесів коштує українській економіці до $10 мільярдів щорічно — це понад 10% від довоєнного ВВП. Частина цих втрат пов'язана з реальними бар'єрами, частина — з застарілими стереотипами та нестачею інформації.

Дослідження стане першим системним аналізом того, які саме фактори найбільше гальмують експорт: від бюрократичних перешкод до логістичних викликів воєнного часу.

Революція в розумінні експортних перешкод

Дослідження вперше системно проаналізує п'ять ключових категорій бар'єрів, які стримують український експорт:

  1. Регуляторний лабіринт: чи справді сертифікація та митні процедури такі складні, як здаються.

  2. Інформаційна прірва: вартість незнання ринків та процедур для бізнесу.

  3. Фінансові пастки: реальні vs. уявні проблеми з доступом до фінансування експорту.

  4. Логістичний хаос: як війна змінила правила гри в доставці товарів.

  5. Дипломатичні обмеження: вплив політики на торговельні можливості.

За попередніми даними, до 60% підприємців переоцінюють складність експортних процедур, втрачаючи мільйони доларів потенційного прибутку.

За підсумками дослідження партнери планують:

✓ Створити карту експортних можливостей з урахуванням реальних бар'єрів для різних галузей та ринків.

✓ Розробити конкретні рекомендації для спрощення експортних процедур на рівні бізнес-процесів.

✓ Запустити pilot-програми підтримки експортерів у найперспективніших напрямках.

✓ Підготувати пропозиції для держорганів щодо усунення системних перешкод на законодавчому рівні.

Чому це критично важливо зараз

В умовах війни кожен долар експорту — це:

  • фінансування оборони та відновлення;

  • робочі місця для мільйонів українців;

  • стабільність курсу гривні;

  • довіра міжнародних партнерів.

Пройти дослідження можна, заповнивши форму.

Про партнерів проєкту

PROSTO EXPORT by Netpeak — ініціатива провідного українського маркетингового агентства Netpeak для системної підтримки виходу бізнесу на міжнародні ринки. Платформа допомагає від оцінки експортного потенціалу до запуску продажів за кордоном через структурований підхід: аналіз ринків, планування стратегій, надання інструментів, супровід та з'єднання з потрібними партнерами.

NAZOVNI — міжнародна платформа, призначена для надання сприяння українським експортерам у виході на зовнішні ринки через інструменти економічної дипломатії та мережу партнерських організацій.

Dive & Discovery Research — дослідницька команда, яка проводить якісні та кількісні маркетингові та соціологічні дослідження.

Анастасія Коношук

Працює в Netpeak Ukraine з 2024 року на позиції PR Manager.

Інші пости цього автора
Дізнатися більше
ідеї для бізнесу
1
0
0

Більше за темою

Як покращити конверсії завдяки UX-аудиту сайту. Кейс «ВМ Техніка»

Вивчення і покращення користувацького досвіду — шлях до збільшення доходу

Свіжі

Як налаштувати Google Indexing API — інструмент для прискорення індексації сторінок сайту

Як індексувати до 200 сторінок за раз? Розказую в інструкції налаштування Google Indexing API

Трендові категорії застосунків, що використовують технології AI, та стратегія їхнього ASO-просування

Недостатньо випустити на ринок якісний застосунок — важливо допомогти йому не загубитися серед мільйонів інших. І тут на сцену виходить правильна ASO-стратегія

Як E-commerce отримати максимум прибутку з наявної бази клієнтів у промосезон?

Netpeak запрошує вас на безоплатний онлайн-мітап, де ми розберемо, як перетворити клієнтську базу на джерело стабільного доходу