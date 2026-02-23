Безплатна програма експортного менторингу для українського бізнесу

Хочете продавати на Amazon, eBay чи Walmart — і не знаєте, з чого почати? Або вже продаєте, але хочете більше?

Netpeak за підтримки програми develoPPP у межах проєкту «Посилення спроможності українських МСП для успішного виходу на європейські та міжнародні ринки» запрошує українські МСП до участі у програмі розвитку експорту через міжнародні маркетплейси.

Програма проведе вас від нуля до міжнародних продажів — з навчанням, особистим менторингом та підтримкою команди Netpeak на кожному етапі.

Реєстрація вже відкрита. Місць — 100.

Дедлайн — 28 лютого.

Що ви отримаєте в результаті

Не просто знання — а реальний результат: запущені продажі на міжнародних маркетплейсах, відпрацьована модель зростання та чітка стратегія масштабування.

Найуспішніші учасники отримають до 40 годин індивідуальної роботи з експертами Netpeak, допомогу із запуском рекламних кампаній і підтримку в розвитку продажів на Amazon, eBay, Walmart, Etsy та інших платформах.

Як влаштована програма

Програма триває 24 місяці і складається з трьох етапів — кожен наступний доступний найбільш активним учасникам попереднього.

Етап 1. Навчання — для 100 компаній

Чотири місяці онлайн-навчання з міжнародної e-commerce та цифрового маркетингу: 16 практичних сесій, домашні завдання, Q&A зі спікерами та AI-асистент на платформі AcademyOcean.

Етап 2. Перші продажі та запуск — для 42 компаній

Найбільш підготовлені учасники отримують персональний супровід протягом 5 місяців.

Підтримка передбачає: аудит експортної готовності;

рекомендації з оптимізації сайту;

допомогу з реєстрацією на маркетплейсах і підготовкою товарних карток;

запуск початкових digital-маркетингових кампаній;

первинний моніторинг результатів і рекомендації з оптимізації;

впровадження індивідуальних бізнес-дорожніх карт, розроблених під час навчання.

Етап 3. Масштабування — для 17 компаній

Компанії з найкращими результатами після етапів 1–2 працюють разом з експертами Netpeak ще 10 місяців над поглибленим аналізом ринку та конкурентів, розробляють чіткі експортні стратегії та системно розвивають продажі на міжнародних маркетплейсах.

Результат — реальні продажі, відпрацьована модель зростання та готовність масштабувати бізнес далі. У фіналі програми найуспішніші кейси будуть задокументовані та представлені як приклади успішного виходу українських МСП на міжнародні ринки.

Хто може подати заявку

Програма підходить для двох типів компаній.

Перший — бізнеси, які вже готуються до експорту: є конкурентний продукт, розпочата сертифікація або дослідження ринків, але бракує знань у цифровому маркетингу.

Другий — компанії з першим досвідом онлайн-продажів за кордоном, які хочуть вийти за межі базового рівня і системно масштабуватись.

Як подати заявку

Заповніть форму реєстрації — у ній знайдете повні критерії відбору, пріоритетні сектори та всі вимоги до учасників. → Подати заявку. Дедлайн: 28 лютого 2026 року.

Участь безоплатна.

Проєкт реалізується Netpeak та Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через програму develoPPP.