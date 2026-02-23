Безплатна програма експортного менторингу для українського бізнесу
Хочете продавати на Amazon, eBay чи Walmart — і не знаєте, з чого почати? Або вже продаєте, але хочете більше?
Netpeak за підтримки програми develoPPP у межах проєкту «Посилення спроможності українських МСП для успішного виходу на європейські та міжнародні ринки» запрошує українські МСП до участі у програмі розвитку експорту через міжнародні маркетплейси.
Програма проведе вас від нуля до міжнародних продажів — з навчанням, особистим менторингом та підтримкою команди Netpeak на кожному етапі.
Реєстрація вже відкрита. Місць — 100.
Дедлайн — 28 лютого.
Що ви отримаєте в результаті
Не просто знання — а реальний результат: запущені продажі на міжнародних маркетплейсах, відпрацьована модель зростання та чітка стратегія масштабування.
Найуспішніші учасники отримають до 40 годин індивідуальної роботи з експертами Netpeak, допомогу із запуском рекламних кампаній і підтримку в розвитку продажів на Amazon, eBay, Walmart, Etsy та інших платформах.
Як влаштована програма
Програма триває 24 місяці і складається з трьох етапів — кожен наступний доступний найбільш активним учасникам попереднього.
Етап 1. Навчання — для 100 компаній
Чотири місяці онлайн-навчання з міжнародної e-commerce та цифрового маркетингу: 16 практичних сесій, домашні завдання, Q&A зі спікерами та AI-асистент на платформі AcademyOcean.
Етап 2. Перші продажі та запуск — для 42 компаній
Найбільш підготовлені учасники отримують персональний супровід протягом 5 місяців.
Підтримка передбачає:
-
аудит експортної готовності;
-
рекомендації з оптимізації сайту;
-
допомогу з реєстрацією на маркетплейсах і підготовкою товарних карток;
-
запуск початкових digital-маркетингових кампаній;
-
первинний моніторинг результатів і рекомендації з оптимізації;
-
впровадження індивідуальних бізнес-дорожніх карт, розроблених під час навчання.
Етап 3. Масштабування — для 17 компаній
Компанії з найкращими результатами після етапів 1–2 працюють разом з експертами Netpeak ще 10 місяців над поглибленим аналізом ринку та конкурентів, розробляють чіткі експортні стратегії та системно розвивають продажі на міжнародних маркетплейсах.
Результат — реальні продажі, відпрацьована модель зростання та готовність масштабувати бізнес далі. У фіналі програми найуспішніші кейси будуть задокументовані та представлені як приклади успішного виходу українських МСП на міжнародні ринки.
Хто може подати заявку
Програма підходить для двох типів компаній.
Перший — бізнеси, які вже готуються до експорту: є конкурентний продукт, розпочата сертифікація або дослідження ринків, але бракує знань у цифровому маркетингу.
Другий — компанії з першим досвідом онлайн-продажів за кордоном, які хочуть вийти за межі базового рівня і системно масштабуватись.
Як подати заявку
Заповніть форму реєстрації — у ній знайдете повні критерії відбору, пріоритетні сектори та всі вимоги до учасників.
Дедлайн: 28 лютого 2026 року.
Участь безоплатна.
Проєкт реалізується Netpeak та Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через програму develoPPP.
