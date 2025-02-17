Що таке партнерська програма від Netpeak Ukraine, та Як до неї долучитися

Що таке партнерська програма від Netpeak Ukraine, та Як до неї долучитися

Бізнесу потрібні перевірені підрядники, які швидко, якісно та без ризиків виконують завдання. Проте пошук надійних партнерів — це завжди виклик: потрібно аналізувати ринок, перевіряти відгуки, витрачати час на переговори, а потім ще й контролювати результат.

Netpeak Ukraine вже зробив цю роботу за вас. У цій статті розповім, як партнерська програма агентства допомагає закривати комплексні бізнес-завдання, які формати співпраці ми пропонуємо та можливості для компаній.

Що таке партнерська програма та як це працює

Netpeak Partnership об’єднує досвід та експертизу понад 350 компаній, що працюють у сферах digital-маркетингу, розробки програмного забезпечення, CRM-інтеграцій, вебдизайну та інших суміжних напрямах. Тут можна знайти виконавців для вирішення різних бізнес-завдань — від налаштування реклами й аналітики до створення технологічних продуктів.

Головна мета цього ком’юніті — забезпечити клієнтів комплексними рішеннями для розвитку й масштабування їхнього бізнесу.

Партнерська модель працює в обидві сторони: компанії з мережі можуть передавати своїх клієнтів Netpeak Ukraine. А також отримувати додаткові можливості для розвитку бізнесу та розширення власного оферу через доступ до нових лідів і партнерських комісій.

Наведу приклади, як це працює.

Команда Netpeak Ukraine співпрацю з командою розробки партнера. Створює технічне завдання для клієнта нашого партнера. А компанія партнера безпосередньо займається впровадженням цього ТЗ. Коли бізнес отримує додатковий прибуток завдяки залученню лідів і нової аудиторії, виникає потреба в розширенні ринку. Відповідно збільшується навантаження на людські ресурси, CRM-системи, телефонію. А отже, у клієнта виникає потреба в додаткових послугах, які можуть забезпечити наші партнери.

Команда партнер-менеджерів також готова рекомендувати наших партнерів у комерційних пропозиціях і комунікаціях із клієнтами. Наприклад, якщо до нас надійшов проєкт із потребами, які не можемо повністю закрити, до комерційної пропозиції додаємо інформацію про офери партнерів із програми Netpeak Partnership.

Клієнт отримує надійне рішення завдяки перевіреному партнеру, партнер — «теплий лід» для свого бізнесу. А Netpeak Ukraine — більш лояльного клієнта, який залишиться задоволеним сервісом.

Netpeak Partnership також підтримує малий та середній бізнес. У випадках, коли послуги нашого агенства можуть бути занадто дороговартісними для клієнта, ми перенаправляємо його одному з профільних партнерів. Така співпраця можлива лише за згодою клієнта.

Типи партнерства, яке ми пропонуємо

Реферальне партнерство

Реферальне партнерство полягає в тому, що партнери передають нам клієнтів і отримують за це комісію. Основна умова — прозора комунікація, яка передбачає інформування клієнта про Netpeak Ukraine та контактну особу, яка буде вести проєкт з нашого боку.

Онбординг

В агенстві працює команда партнер-менеджерів під моїм керівництвом. Після приєднання партнера проводимо зустріч, на якій знайомимось, розповідаємо про наші сервіси, вивчаємо бізнес партнера та визначаємо точки взаємодії.

Передача ліда

Процес передачі лідів чітко прописаний. Я разом з командою докладно розповідаємо про нього на етапі онбордингу.

Якщо вашому клієнту потрібна не послуга тут і зараз, а додаткова консультація, ми готові його проконсультувати, щоби він зрозумів, чи вірний час вибрав для цього сервісу, чи варто трішки почекати.

Виплата комісії

Партнер отримує 10% від угоди після підписання актів виконаних робіт із клієнтом. Якщо клієнт замовляє додаткові послуги, партнер має ще 5% комісії на півріччя від кожного з кроссейлів. Виплати здійснюються протягом 6 місяців співпраці з клієнтом.

Комісія виплачується лише після підписання актів, оскільки можуть виникати ситуації, коли клієнт з об’єктивних причин вирішує відмовитися від обраних послуг.

Технологічне партнерство

Під час знайомства з проєктом ми аналізуємо його потреби. Якщо послуг диджитал-маркетингу недостатньо, пропонуємо додаткові рішення.

У рамках партнерства інтегруємо у власні офери технологічні рішення наших партнерів, зокрема:

SaaS-продукти;

телефонію;

CRM- або ERP-системи.

Співпраця з партнерами має два варіанти.

Співпраця за White Label. Ми додаємо послугу партнера до оферу, оплачуємо її вартість та виступаємо як реселери. Це також генерує додаткові ліди для партнера. Прямий контакт. Налагоджуємо комунікацію між клієнтом та партнером, попередньо зазначивши про потребу в інтеграції певної технології в нашу пропозицію.

Інформація про всіх наших партнерів міститься в єдиній системі. Дізнавшись про потреби клієнта, ми можемо швидко знайти партнера за конкретними критеріями:

ніша, в якій він працює;

досвід і кількість років на ринку;

прайси;

технології, необхідні клієнту;

наявність кейсів із подібними запитами.

Такий підхід допомагає підібрати рішення, виходячи з унікальної торгової пропозиції партнера, яка найкраще відповідає запиту клієнта.

У результаті:

партнер отримує якісного ліда, який готовий до співпраці;

клієнт — оптимальне рішення, максимально наближене до його потреб.

Реселерство Telegram Ads

Команда Netpeak Ukraine — перші на ринку України, хто надає повний пакет послуг в месенджері. Ми шукаємо партнерів, готових просувати та продавати послуги реклами в Телеграм своїм клієнтам. Таке рішення підходить для маркетингових агентств, digital-фахівців або бізнесів, які хочуть розширити спектр пропозицій.

Telegram Ads — рекламна платформа, інтегрована в месенджер Telegram. Надає можливість рекламувати оголошення в публічних каналах.

Що ви отримуєте від такого партнерства

Персонального менеджера, який допоможе вирішувати питання по роботі з Telegram Ads. Доступ до оперативної технічної підтримки для інтеграції та взаємодії з платформою. Допомогу в масштабуванні рекламних кампаній, аналізі результатів і підвищенні ефективності. Вигідні умови співпраці з прозорою системою розрахунків.

Оренда рекламних кабінетів

Ця послуга забезпечує доступ до професійно налаштованих облікових записів для запуску РК у Google, Meta, TikTok і Telegram. Вона дозволяє уникнути довготривалих процесів налаштування та одразу розпочати ефективну роботу з рекламою.

Послуга буде цікавою для агентств / реселерів / арбітражних команд, яким потрібні кредитні лінії на майданчиках для своїх клієнтів.

Переваги для партнерів

У рамках співпраці по оренді рекламних кабінетів ви як партнер отримуєте такі бенефіти.

Необмежена кількість рекламних акаунтів від одного постачальника. Пропонуємо запуск будь-якої кількості кабінетів Google, Meta, TikTok та Telegram із високою репутацією та необмеженими витратами. Швидкий і якісний запуск РК. Завдяки попередній модерації контенту спеціалістами Netpeak Ukraine ваші оголошення легше проходять перевірку. Це знижує ризик блокування кабінетів. Легке масштабування. Ви можете швидко збільшувати кількість акаунтів. Усі кабінети мають високу репутацію, необмежені бюджети та експертну технічну підтримку.

За 2024 рік через нашу партнерську мережу 416 компаній знайшли підрядників для реалізації завдань. Завдяки співпраці Lifetime Value клієнтів на деяких партнерських проєктах зріс на 40%, середній чек збільшився на 70%. А партнерський департамент виплатив 385 733 грн комісій.

Хто може долучитися до партнерської програми

Партнери Netpeak Ukraine — це бізнеси, які спеціалізуються на:

співпраці з ecommerce та B2B-сегментом, починаючи від середнього бізнесу;

розробці й технічній підтримці сайтів та мобільних застосунків;

створенні CRM- та ERP-інтегратори, хмарних рішень, SaaS -платформ;

створенні креативів, відеопродакшені та інших суміжних напрямках;

медіапросуванні та побудові бренду.

Кейс. Один із найбільших результатів у зростанні Net Revenue ми досягли разом із медійним агентством. Наш партнер звернувся із запитом щодо просування виставки від Українського Інституту в Італії. Основна мета проєкту — налаштування кампаній у Google та Meta для охоплення аудиторії понад 5 мільйонів осіб у регіоні. У процесі роботи ми провели серію зустрічей з клієнтом нашого партнера, запропонували дві стратегії реалізації запиту, а також надали детальний медіаплан із прогнозами охоплень, показів і підписок. Завдяки комплексному підходу клієнт обрав нас як партнера для реалізації цього замовлення.

Як стати партнером

Щоб долучитися до партнерської програми:

Ви можете одразу заповнити бриф партнера або написати особисто мені у Telegram з додатковими питаннями. Ми закріпимо за вами персонального партнер-менеджера. Вивчивши вашу заявку, він зв’яжеться з вами та розповість всі деталі роботи партнерської програми. Визначаємо індивідуальний план залучення команд до співпраці та надаємо доступ до закритої спільноти партнерів. Підписуємо двосторонній партнерський договір. Обмінюємося лідами та інформаційною підтримкою, отримуємо винагороди та партнерські комісії.

Якщо у вас залишилися питання з приводу партнерської програми, пишіть особисто мені на електронну пошту або у Telegram.

Замість висновків

Партнерська програма об’єднує бізнеси задля спільного розвитку. Netpeak Ukraine пропонує партнерам можливість отримувати додаткових клієнтів, збільшувати прибутки та співпрацювати з іншими компаніями.

У рамках програми доступні такі види співпраці:

реферальне та технологічне партнерство;

реселерство Telegram Ads;

оренда рекламних кабінетів Google / TikTok / Meta / Telegram.

Учасники партнерської програми отримують можливість розвивати свій бізнес за рахунок додаткових лідів із наших каналів. А також розширювати офер через послуги Netpeak Ukraine. Партнери мають змогу отримувати пасивний дохід у вигляді партнерської комісії не лише від першої замовленої послуги, але й від усіх наступних, які клієнт замовлятиме в майбутньому. Надаємо нашим партнерам доступ до ком’ юніті, яке об’ єднує понад 350 компаній, для обміну досвідом, лідами й налагодження зв’ язків із провідними гравцями у своїх галузях. Програма буде цікава для бізнесів, що працюють у сферах: