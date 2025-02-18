Что такое партнерская программа от Netpeak Ukraine, и Как к ней присоединиться

Что такое партнерская программа от Netpeak Ukraine, и Как к ней присоединиться

Бизнесу нужны проверенные подрядчики, которые быстро, качественно и без рисков выполняют задачи. Однако поиск надежных партнеров — это всегда вызов: необходимо анализировать рынок, проверять отзывы, тратить время на переговоры, а затем еще и контролировать результат.

Netpeak Ukraine уже проделал эту работу за вас. В этой статье я расскажу, как партнерская программа агентства помогает закрывать комплексные бизнес-задачи, какие форматы сотрудничества мы предлагаем и какие возможности доступны для компаний.

Что такое партнерская программа и как она работает

Netpeak Partnership объединяет опыт и экспертизу более 350 компаний, работающих в сферах digital-маркетинга, разработки программного обеспечения, CRM-интеграций, веб-дизайна и других смежных направлений. Здесь можно найти исполнителей для решения различных бизнес-задач — от настройки рекламы и аналитики до создания технологических продуктов.

Главная цель этого комьюнити — обеспечивать клиентов комплексными решениями для развития и масштабирования их бизнеса.

Партнерская модель работает в обе стороны: компании из сети могут передавать своих клиентов Netpeak Ukraine. А также получать дополнительные возможности для развития бизнеса и расширения собственного оффера благодаря доступу к новым лидам и партнерским комиссиям.

Приведу примеры того, как это работает.

Команда Netpeak Ukraine сотрудничает с командой разработки партнера. Мы создаем техническое задание для клиента нашего партнера, а компания партнера непосредственно занимается его внедрением. Когда бизнес получает дополнительную прибыль за счет привлечения лидов и новой аудитории, возникает потребность в расширении рынка. Соответственно, увеличивается нагрузка на человеческие ресурсы, CRM-системы, телефонию. А значит, у клиента появляется спрос на дополнительные услуги, которые могут предоставить наши партнеры.

Команда партнер-менеджеров также готова рекомендовать наших партнеров в коммерческих предложениях и коммуникациях с клиентами. Например, если к нам поступает проект с запросами, которые мы не можем полностью закрыть, мы добавляем в коммерческое предложение информацию о релевантных офферах партнеров из программы Netpeak Partnership.

Клиент получает надежное решение благодаря проверенному партнеру, партнер — «теплый лид» для своего бизнеса, а Netpeak Ukraine — более лояльного клиента, который останется доволен сервисом.

Netpeak Partnership также поддерживает малый и средний бизнес. В случаях, когда услуги нашего агентства могут оказаться слишком дорогостоящими для клиента, мы перенаправляем его к одному из профильных партнеров. Такое сотрудничество возможно только с согласия клиента.

Типы партнерства, которое мы предлагаем

Реферальное партнерство

Реферальное партнерство заключается в том, что партнеры передают нам клиентов и получают за это комиссию. Основное условие — прозрачная коммуникация, которая предполагает информирование клиента о Netpeak Ukraine и контактном лице, которое будет вести проект с нашей стороны.

Онбординг

В агентстве работает команда партнер-менеджеров под моим руководством. После присоединения партнера мы проводим встречу, на которой знакомимся, рассказываем о наших сервисах, изучаем бизнес партнера и определяем точки взаимодействия.

Передача лида

Процесс передачи лидов четко прописан. Я вместе с командой подробно рассказываем о нем на этапе онбординга.

Если вашему клиенту нужна не услуга здесь и сейчас, а дополнительная консультация, мы готовы его проконсультировать, чтобы он понял, правильное ли время выбрал для этого сервиса или стоит немного подождать.

Выплата комиссии

Партнер получает 10% от сделки после подписания актов выполненных работ с клиентом. Если клиент заказывает дополнительные услуги, партнер получает еще 5% комиссии в течение полугода с каждого кросс-сейла. Выплаты осуществляются в течение 6 месяцев сотрудничества с клиентом.

Комиссия выплачивается только после подписания актов, так как могут возникать ситуации, когда клиент по объективным причинам решает отказаться от выбранных услуг.

Технологическое партнерство

При знакомстве с проектом мы анализируем его потребности. Если услуг digital-маркетинга недостаточно, предлагаем дополнительные решения.

В рамках партнерства мы интегрируем в собственные офферы технологические решения наших партнеров, включая:

SaaS-продукты;

телефонию;

CRM- или ERP-системы.

Сотрудничество с партнерами возможно в двух форматах:

White Label. Мы добавляем услугу партнера в свой оффер, оплачиваем ее стоимость и выступаем как реселлеры. Это также помогает генерировать дополнительные лиды для партнера. Прямой контакт. Налаживаем связь клиента с партнером, предварительно уточнив потребность в интеграции определенной технологии в наше предложение.

Вся информация о наших партнерах хранится в единой системе. Узнав потребности клиента, мы можем быстро найти подходящего партнера по конкретным критериям:

ниша, в которой он работает;

опыт и количество лет на рынке;

прайсы;

технологии, необходимые клиенту;

наличие кейсов с похожими запросами.

Такой подход помогает подобрать решение, исходя из уникального торгового предложения партнера, которое наилучшим образом соответствует запросу клиента.

В результате:

партнер получает качественного лида, готового к сотрудничеству;

получает качественного лида, готового к сотрудничеству; клиент — оптимальное решение, максимально отвечающее его потребностям.

Реселлерство Telegram Ads

Команда Netpeak Ukraine — первые на рынке Украины, кто предоставляет полный пакет услуг в мессенджере. Мы ищем партнеров, готовых продвигать и продавать услуги рекламы в Telegram своим клиентам. Такое решение подходит для маркетинговых агентств, digital-специалистов или бизнесов, желающих расширить спектр своих предложений.

Telegram Ads — рекламная платформа, интегрированная в мессенджер Telegram. Она позволяет размещать рекламные объявления в публичных каналах.

Что вы получаете от такого партнерства

Персонального менеджера, который поможет решать вопросы по работе с Telegram Ads. Доступ к оперативной технической поддержке для интеграции и взаимодействия с платформой. Помощь в масштабировании рекламных кампаний, анализе результатов и повышении их эффективности. Выгодные условия сотрудничества с прозрачной системой расчетов.

Аренда рекламных кабинетов



Эта услуга предоставляет доступ к профессионально настроенным рекламным аккаунтам для запуска кампаний в Google, Meta, TikTok и Telegram. Она позволяет избежать длительных процессов настройки и сразу начать эффективную работу с рекламой.

Услуга будет особенно полезна агентствам, реселлерам и арбитражным командам, которым необходимы кредитные линии на рекламных платформах для своих клиентов.

Преимущества для партнеров

В рамках сотрудничества по аренде рекламных кабинетов вы, как партнер, получаете следующие преимущества.

Неограниченное количество рекламных аккаунтов от одного поставщика. Мы предлагаем запуск любого количества кабинетов в Google, Meta, TikTok и Telegram с высокой репутацией и без ограничений по расходам. Быстрый и качественный запуск рекламных кампаний.

Благодаря предварительной модерации контента специалистами Netpeak Ukraine ваши объявления проходят проверку легче, что снижает риск блокировки аккаунтов. Легкое масштабирование. Вы можете быстро увеличивать количество рекламных кабинетов. Все аккаунты обладают высокой репутацией, неограниченными бюджетами и экспертной технической поддержкой.

За 2024 год через нашу партнерскую сеть 416 компаний нашли подрядчиков для реализации своих задач. Благодаря сотрудничеству Lifetime Value клиентов в некоторых партнерских проектах вырос на 40%, а средний чек увеличился на 70%. А партнерский департамент выплатил 385 733 грн комиссий.

Кто может присоединиться к партнерской программе

Партнеры Netpeak Ukraine — это бизнесы, которые специализируются на:

работе с eCommerce и B2B-сегментом, начиная от среднего бизнеса;

разработке и технической поддержке сайтов и мобильных приложений;

создании CRM- и ERP-интеграторов, облачных решений, SaaS-платформ;

креативном производстве, видеопродакшене и смежных направлениях;

медийном продвижении и построении бренда.

Кейс. Один из самых значительных результатов в росте Net Revenue мы достигли совместно с медийным агентством. Наш партнер обратился с запросом на продвижение выставки от Украинского Института в Италии. Основная цель проекта — настройка рекламных кампаний в Google и Meta для охвата более 5 миллионов человек в регионе. Как мы работали: Провели серию встреч с клиентом партнера. Предложили две стратегии реализации запроса. Разработали детальный медиаплан с прогнозами охватов, показов и подписок. Благодаря комплексному подходу клиент выбрал нас в качестве партнера для реализации этого проекта.

Как стать партнером

Чтобы присоединиться к партнерской программе:

Вы можете сразу заполнить бриф партнера или написать лично мне в Telegram с дополнительными вопросами. Мы закрепим за вами персонального партнер-менеджера. Изучив вашу заявку, он свяжется с вами и расскажет все детали работы партнерской программы. Определяем индивидуальный план привлечения команд к сотрудничеству и предоставляем доступ к закрытому партнерскому сообществу. Подписываем двусторонний партнерский договор. Обмениваемся лидами и информационной поддержкой, получаем вознаграждения и партнерские комиссии.

Если у вас остались вопросы о партнерской программе, направляйте их мне на электронную почту или в Telegram.

Вместо выводов

Партнерская программа объединяет бизнесы для совместного развития. Netpeak Ukraine предлагает партнерам возможность получать дополнительных клиентов, увеличивать прибыль и сотрудничать с другими компаниями.

В рамках программы доступны такие виды сотрудничества:

реферальное и технологическое партнерство;

реселлерство Telegram Ads;

аренда рекламных кабинетов Google / TikTok / Meta / Telegram.

Участники партнерской программы получают возможность развивать свой бизнес за счет дополнительных лидов из наших каналов, а также расширять оффер через услуги Netpeak Ukraine. Партнеры могут получать пассивный доход в виде партнерской комиссии не только от первой заказанной услуги, но и от всех последующих, которые клиент закажет в будущем. Мы предоставляем нашим партнерам доступ к комьюнити, которое объединяет более 350 компаний, для обмена опытом, лидами и налаживания связей с ведущими игроками в своих отраслях. Программа будет интересна для бизнесов, работающих в сферах: