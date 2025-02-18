Что такое партнерская программа от Netpeak Ukraine, и Как к ней присоединиться
Бизнесу нужны проверенные подрядчики, которые быстро, качественно и без рисков выполняют задачи. Однако поиск надежных партнеров — это всегда вызов: необходимо анализировать рынок, проверять отзывы, тратить время на переговоры, а затем еще и контролировать результат.
Netpeak Ukraine уже проделал эту работу за вас. В этой статье я расскажу, как партнерская программа агентства помогает закрывать комплексные бизнес-задачи, какие форматы сотрудничества мы предлагаем и какие возможности доступны для компаний.
Что такое партнерская программа и как она работает
Netpeak Partnership объединяет опыт и экспертизу более 350 компаний, работающих в сферах digital-маркетинга, разработки программного обеспечения, CRM-интеграций, веб-дизайна и других смежных направлений. Здесь можно найти исполнителей для решения различных бизнес-задач — от настройки рекламы и аналитики до создания технологических продуктов.
Главная цель этого комьюнити — обеспечивать клиентов комплексными решениями для развития и масштабирования их бизнеса.
Партнерская модель работает в обе стороны: компании из сети могут передавать своих клиентов Netpeak Ukraine. А также получать дополнительные возможности для развития бизнеса и расширения собственного оффера благодаря доступу к новым лидам и партнерским комиссиям.
Приведу примеры того, как это работает.
- Команда Netpeak Ukraine сотрудничает с командой разработки партнера. Мы создаем техническое задание для клиента нашего партнера, а компания партнера непосредственно занимается его внедрением.
- Когда бизнес получает дополнительную прибыль за счет привлечения лидов и новой аудитории, возникает потребность в расширении рынка. Соответственно, увеличивается нагрузка на человеческие ресурсы, CRM-системы, телефонию. А значит, у клиента появляется спрос на дополнительные услуги, которые могут предоставить наши партнеры.
Команда партнер-менеджеров также готова рекомендовать наших партнеров в коммерческих предложениях и коммуникациях с клиентами. Например, если к нам поступает проект с запросами, которые мы не можем полностью закрыть, мы добавляем в коммерческое предложение информацию о релевантных офферах партнеров из программы Netpeak Partnership.
Клиент получает надежное решение благодаря проверенному партнеру, партнер — «теплый лид» для своего бизнеса, а Netpeak Ukraine — более лояльного клиента, который останется доволен сервисом.
Netpeak Partnership также поддерживает малый и средний бизнес. В случаях, когда услуги нашего агентства могут оказаться слишком дорогостоящими для клиента, мы перенаправляем его к одному из профильных партнеров. Такое сотрудничество возможно только с согласия клиента.
Типы партнерства, которое мы предлагаем
Реферальное партнерство
Реферальное партнерство заключается в том, что партнеры передают нам клиентов и получают за это комиссию. Основное условие — прозрачная коммуникация, которая предполагает информирование клиента о Netpeak Ukraine и контактном лице, которое будет вести проект с нашей стороны.
Онбординг
В агентстве работает команда партнер-менеджеров под моим руководством. После присоединения партнера мы проводим встречу, на которой знакомимся, рассказываем о наших сервисах, изучаем бизнес партнера и определяем точки взаимодействия.
Передача лида
Процесс передачи лидов четко прописан. Я вместе с командой подробно рассказываем о нем на этапе онбординга.
Если вашему клиенту нужна не услуга здесь и сейчас, а дополнительная консультация, мы готовы его проконсультировать, чтобы он понял, правильное ли время выбрал для этого сервиса или стоит немного подождать.
Выплата комиссии
Партнер получает 10% от сделки после подписания актов выполненных работ с клиентом. Если клиент заказывает дополнительные услуги, партнер получает еще 5% комиссии в течение полугода с каждого кросс-сейла. Выплаты осуществляются в течение 6 месяцев сотрудничества с клиентом.
Комиссия выплачивается только после подписания актов, так как могут возникать ситуации, когда клиент по объективным причинам решает отказаться от выбранных услуг.
Технологическое партнерство
При знакомстве с проектом мы анализируем его потребности. Если услуг digital-маркетинга недостаточно, предлагаем дополнительные решения.
В рамках партнерства мы интегрируем в собственные офферы технологические решения наших партнеров, включая:
- SaaS-продукты;
- телефонию;
- CRM- или ERP-системы.
Сотрудничество с партнерами возможно в двух форматах:
- White Label. Мы добавляем услугу партнера в свой оффер, оплачиваем ее стоимость и выступаем как реселлеры. Это также помогает генерировать дополнительные лиды для партнера.
- Прямой контакт. Налаживаем связь клиента с партнером, предварительно уточнив потребность в интеграции определенной технологии в наше предложение.
Вся информация о наших партнерах хранится в единой системе. Узнав потребности клиента, мы можем быстро найти подходящего партнера по конкретным критериям:
- ниша, в которой он работает;
- опыт и количество лет на рынке;
- прайсы;
- технологии, необходимые клиенту;
- наличие кейсов с похожими запросами.
Такой подход помогает подобрать решение, исходя из уникального торгового предложения партнера, которое наилучшим образом соответствует запросу клиента.
В результате:
- партнер получает качественного лида, готового к сотрудничеству;
- клиент — оптимальное решение, максимально отвечающее его потребностям.
Реселлерство Telegram Ads
Команда Netpeak Ukraine — первые на рынке Украины, кто предоставляет полный пакет услуг в мессенджере. Мы ищем партнеров, готовых продвигать и продавать услуги рекламы в Telegram своим клиентам. Такое решение подходит для маркетинговых агентств, digital-специалистов или бизнесов, желающих расширить спектр своих предложений.
Telegram Ads — рекламная платформа, интегрированная в мессенджер Telegram. Она позволяет размещать рекламные объявления в публичных каналах.
Что вы получаете от такого партнерства
- Персонального менеджера, который поможет решать вопросы по работе с Telegram Ads.
- Доступ к оперативной технической поддержке для интеграции и взаимодействия с платформой.
- Помощь в масштабировании рекламных кампаний, анализе результатов и повышении их эффективности.
- Выгодные условия сотрудничества с прозрачной системой расчетов.
Аренда рекламных кабинетов
Эта услуга предоставляет доступ к профессионально настроенным рекламным аккаунтам для запуска кампаний в Google, Meta, TikTok и Telegram. Она позволяет избежать длительных процессов настройки и сразу начать эффективную работу с рекламой.
Услуга будет особенно полезна агентствам, реселлерам и арбитражным командам, которым необходимы кредитные линии на рекламных платформах для своих клиентов.
Преимущества для партнеров
В рамках сотрудничества по аренде рекламных кабинетов вы, как партнер, получаете следующие преимущества.
- Неограниченное количество рекламных аккаунтов от одного поставщика. Мы предлагаем запуск любого количества кабинетов в Google, Meta, TikTok и Telegram с высокой репутацией и без ограничений по расходам.
- Быстрый и качественный запуск рекламных кампаний.
Благодаря предварительной модерации контента специалистами Netpeak Ukraine ваши объявления проходят проверку легче, что снижает риск блокировки аккаунтов.
- Легкое масштабирование. Вы можете быстро увеличивать количество рекламных кабинетов. Все аккаунты обладают высокой репутацией, неограниченными бюджетами и экспертной технической поддержкой.
За 2024 год через нашу партнерскую сеть 416 компаний нашли подрядчиков для реализации своих задач. Благодаря сотрудничеству Lifetime Value клиентов в некоторых партнерских проектах вырос на 40%, а средний чек увеличился на 70%. А партнерский департамент выплатил 385 733 грн комиссий.
Кто может присоединиться к партнерской программе
Партнеры Netpeak Ukraine — это бизнесы, которые специализируются на:
- работе с eCommerce и B2B-сегментом, начиная от среднего бизнеса;
- разработке и технической поддержке сайтов и мобильных приложений;
- создании CRM- и ERP-интеграторов, облачных решений, SaaS-платформ;
- креативном производстве, видеопродакшене и смежных направлениях;
- медийном продвижении и построении бренда.
Кейс. Один из самых значительных результатов в росте Net Revenue мы достигли совместно с медийным агентством. Наш партнер обратился с запросом на продвижение выставки от Украинского Института в Италии. Основная цель проекта — настройка рекламных кампаний в Google и Meta для охвата более 5 миллионов человек в регионе.
Как мы работали:
- Провели серию встреч с клиентом партнера.
- Предложили две стратегии реализации запроса.
- Разработали детальный медиаплан с прогнозами охватов, показов и подписок.
Благодаря комплексному подходу клиент выбрал нас в качестве партнера для реализации этого проекта.
Как стать партнером
Чтобы присоединиться к партнерской программе:
- Вы можете сразу заполнить бриф партнера или написать лично мне в Telegram с дополнительными вопросами.
- Мы закрепим за вами персонального партнер-менеджера. Изучив вашу заявку, он свяжется с вами и расскажет все детали работы партнерской программы.
- Определяем индивидуальный план привлечения команд к сотрудничеству и предоставляем доступ к закрытому партнерскому сообществу.
- Подписываем двусторонний партнерский договор.
- Обмениваемся лидами и информационной поддержкой, получаем вознаграждения и партнерские комиссии.
Если у вас остались вопросы о партнерской программе, направляйте их мне на электронную почту или в Telegram.
Вместо выводов
Партнерская программа объединяет бизнесы для совместного развития. Netpeak Ukraine предлагает партнерам возможность получать дополнительных клиентов, увеличивать прибыль и сотрудничать с другими компаниями.
- В рамках программы доступны такие виды сотрудничества:
- реферальное и технологическое партнерство;
- реселлерство Telegram Ads;
- аренда рекламных кабинетов Google / TikTok / Meta / Telegram.
- Участники партнерской программы получают возможность развивать свой бизнес за счет дополнительных лидов из наших каналов, а также расширять оффер через услуги Netpeak Ukraine.
- Партнеры могут получать пассивный доход в виде партнерской комиссии не только от первой заказанной услуги, но и от всех последующих, которые клиент закажет в будущем.
- Мы предоставляем нашим партнерам доступ к комьюнити, которое объединяет более 350 компаний, для обмена опытом, лидами и налаживания связей с ведущими игроками в своих отраслях.
- Программа будет интересна для бизнесов, работающих в сферах:
- eCommerce и B2B;
- разработка сайтов, SaaS-платформ;
- CRM-интеграции, веб-дизайн, брендинг.
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