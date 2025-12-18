Netpeak та GIZ проведуть офлайн-запуск програми «Простіше в Експорт» у Києві

23 грудня у Києві відбудеться офіційний офлайн-запуск дворічної програми «Простіше в Експорт: Програма підтримки українського бізнесу», ініційованої Netpeak спільно з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Подія стане стартовою точкою для підприємців, які планують або вже розглядають вихід на європейські та глобальні ринки, та дозволить отримати практичне уявлення про можливості програми.

Що очікує учасників заходу

Під час офлайн-івенту підприємці зможуть почути практичні виступи експертів з ключових напрямів експорту: міжнародної логістики, фінансів, юридичних аспектів, маркетплейсів та масштабування бізнесу. Окрема частина заходу буде присвячена презентації програми «Простіше в Експорт: Програма підтримки українського бізнесу» — її структурі, етапам і критеріям відбору учасників.

Формат заходу також передбачає нетворкінг, що дозволить підприємцям познайомитися між собою, обмінятися досвідом та знайти потенційні точки співпраці.

Спікери заходу

Дмитро Швець — директор консалтингової компанії Start Global;

Юлія Павленко — директорка департаменту розвитку міжнародних операцій, Укрпошта;

Анна Міленіна — радниця Офісу з розвитку підприємництва та експорту;

Олександр Власенко — керівник департаменту міжнародних маркетплейсів Netpeak Ukraine, лідер ініціативи Prosto Export.

Інформаційну підтримку заходу надають Укрпошта, Nazovni та Офіс з розвитку підприємництва та експорту, які сприяють інформуванню підприємців про подію та можливості участі.

Реєстрація на захід

23 грудня, початок о 10:00

Київ (точну адресу буде повідомлено зареєстрованим учасникам)

(точну адресу буде повідомлено зареєстрованим учасникам) Форма реєстрації на захід

Кількість місць обмежена, реєстрація обов’язкова.

Netpeak та Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH співпрацюють у межах програми фінансування develoPPP, яку GIZ реалізує за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).