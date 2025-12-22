GoAd: реселінг доступів до цифрових сервісів для агентств і інхаус-команд

У вересні українська IT-група FRACTAL (ex Netpeak Group) анонсувала створення нового юніту GoAd — спеціалізованого сейлз-хаусу, який надає агентствам і бізнесам доступи до міжнародних цифрових сервісів. Його основна мета — спростити роботу з рекламними й аналітичними інструментами та підвищити ефективність бізнес-процесів.

Ми поговорили з Костянтином Косоноцьким, керівником GoAd, про те, що таке реселінг сьогодні й чому він став стратегічною необхідністю.

Що таке реселінг доступів до цифрових сервісів і як GoAd реалізує цей механізм на практиці?

За суттю, GoAd — це сейлз-хаус із комплексною підтримкою, що надає доступ до широкого спектра міжнародних цифрових сервісів — як рекламних та аналітичних цифрових сервісів.

Ми маємо прямі контракти з провідними платформами. В якості їхнього преміумпартнера надаємо українському ринку можливість оплачувати доступ до сервісів безготівково, у гривні, з отриманням усіх необхідних закривальних документів.

«Наша ціль — стати найкомфортнішим партнером для рекламодавців та рекламних агентств, які хочуть працювати з міжнародними рекламними платформами».

Наші послуги підійдуть для:

цифрових рекламних агентств;

внутрішніх маркетингових команд середніх і великих компаній;

бізнесів, котрим потрібні кредитні лінії та централізований білінг.

Що стало головною передумовою появи GoAd? Яку проблему ви вирішуєте?

Основний виклик для українських рекламодавців — складність оплати міжнародних сервісів, що не мають офіційного представництва в нашій країні. Часто доводиться використовувати картки фізичних осіб, а працювати з такими картками складно через державні обмеження та ліміти.

Ми як юридична особа вирішуємо цю проблему: надаємо можливість оплачувати доступи безготівково, у гривні, офіційно та зручно.

Усередині команди ми накопичили велику кількість партнерств і сервісів. Це стало підставою виділити цей напрям в окремий бізнес і запустити спеціалізований незалежний сейлз-хаус.

Головна перевага такого формату — доступ до великої кількості міжнародних сервісів в одному місці, за одним договором, на комфортних умовах.

Які саме рекламні й аналітичні інструменти входять до вашого інвентарю?

Портфель GoAd охоплює стратегічно важливі канали, необхідні великим агентствам та in-house командам.

Рекламні канали:

Meta Ads;

Google Ads;

Telegram Ads;

TikTok Ads;

Apple Ads;

LinkedIn Ads;

Microsoft Ads;

Amazon DSP.

Аналітичні та хмарні сервіси:

Appsflyer;

Google Cloud.

Цінність GoAd полягає в консолідованому білінгу — замість кількох рахунків від різних платформ агентства отримують один об’єднаний рахунок у національній валюті.

Середнє агентство економить десятки годин на місяць лише на адмініструванні платежів. А завдяки нашим обсягам закупівель партнери мають доступ до преміальної експертизи менеджерів глобальних платформ — підтримки, яка зазвичай доступна лише найбільшим рекламодавцям світу.

Чи є у вас пріоритетна підтримка або унікальні умови з боку конкретних платформ?

Так. Хоча ми не маємо ексклюзивів на окремих ринках, ми забезпечуємо пріоритетну експертну підтримку. Практично в кожній системі, яку ми представляємо в Україні, у нас є персональний менеджер.

Це означає, що команда може напряму передавати запитання, допомагати із проходженням модерації, вирішувати складні кейси у чутливих категоріях, а також швидко закривати технічні проблеми.

GoAd позиціонує себе як глобальний та комфортний партнер. Яким чином це проявляється у фінансових умовах?

Ми вирішуємо виклик складного управління грошовими потоками. Зазвичай робота з декількома платформами означає різні інвойси в різних валютах. GoAd надає один об’єднаний рахунок у гривні, що значно спрощує адміністрування платежів та економить час.

Ми пропонуємо:

закупівлю в гривні безготівково на ТОВ із ПДВ;

гнучкі варіанти оплати в інших валютах через міжнародних партнерів;

можливість постоплати з індивідуальними умовами.

Наявність кредитної лінії дає змогу агентствам продовжувати кампанії навіть у випадку затримки оплати від кінцевого клієнта.

Які ринки в пріоритеті для GoAd?

Наш основний фокус — рекламний ринок України. Наступний напрям — країни Центральної Азії.

Щодо показів реклами, тут наші можливості глобальні: співпрацюючи з нами, клієнти можуть масштабувати кампанії на будь-яку країну.

Зазначу, що ми суворо дотримуємося політик міжнародних партнерів та власної етичної позиції. Тому ми не працюємо в країнах, де заборонені сервіси з нашого портфеля, а також у країні-терористі, що називає себе російською федерацією.

Опишіть, як проходить співпраця з новим клієнтом

Процес співпраці побудований так, щоби почати роботу швидко, комфортно і водночас юридично коректно.

Узгоджуємо пріоритетні сервіси та розмір комісії (на основі прогнозованих витрат). Визначаємо оптимальний метод оплати, збираємо необхідні документи, підписуємо договір або клієнт приймає публічну оферту. Проводимо премодерацію посадкових сторінок, щоб уникнути блокувань після запуску. Клієнт здійснює оплату. Ми поповнюємо рекламний кабінет або підключаємо кредитну лінію та надаємо всі доступи. Наприкінці місяця формуємо єдиний консолідований пакет закриваючих документів.

Хоча це ідеальна послідовність, варто враховувати, що кожна рекламна система має свої особливості, і ми супроводжуємо партнера на всіх етапах.

Які плани GoAd на найближчий рік? Чи є плани експансії?

Ми активно розширюємо партнерства з цифровими сервісами. Якщо бізнесу потрібен сервіс, котрого немає в нашому портфелі, — ми відкриті до діалогу. За наявності стабільного попиту ми ініціюємо офіційне партнерство.

З клієнтського боку ми будуємо глибоку співпрацю з українськими рекламними агентствами та прямими рекламодавцями.

Також вивчаємо можливості виходу на ринки Центрально-Східної Європи і Центральної Азії.

Якщо ви — digital-агентство чи in-house команда, яка прагне оптимізувати фінансові процеси й отримати експертний доступ до глобальних платформ, звертайтеся до команди GoAd.

Щоби поставити запитання або розпочати співпрацю, зв’яжіться з Костянтином Косоноцьким електронною поштою чи в Telegram.