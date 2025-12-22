GoAd: реселінг доступів до цифрових сервісів для агентств і інхаус-команд
У вересні українська IT-група FRACTAL (ex Netpeak Group) анонсувала створення нового юніту GoAd — спеціалізованого сейлз-хаусу, який надає агентствам і бізнесам доступи до міжнародних цифрових сервісів. Його основна мета — спростити роботу з рекламними й аналітичними інструментами та підвищити ефективність бізнес-процесів.
Ми поговорили з Костянтином Косоноцьким, керівником GoAd, про те, що таке реселінг сьогодні й чому він став стратегічною необхідністю.
Що таке реселінг доступів до цифрових сервісів і як GoAd реалізує цей механізм на практиці?
За суттю, GoAd — це сейлз-хаус із комплексною підтримкою, що надає доступ до широкого спектра міжнародних цифрових сервісів — як рекламних та аналітичних цифрових сервісів.
Ми маємо прямі контракти з провідними платформами. В якості їхнього преміумпартнера надаємо українському ринку можливість оплачувати доступ до сервісів безготівково, у гривні, з отриманням усіх необхідних закривальних документів.
«Наша ціль — стати найкомфортнішим партнером для рекламодавців та рекламних агентств, які хочуть працювати з міжнародними рекламними платформами».
Наші послуги підійдуть для:
-
цифрових рекламних агентств;
-
внутрішніх маркетингових команд середніх і великих компаній;
-
бізнесів, котрим потрібні кредитні лінії та централізований білінг.
Що стало головною передумовою появи GoAd? Яку проблему ви вирішуєте?
Основний виклик для українських рекламодавців — складність оплати міжнародних сервісів, що не мають офіційного представництва в нашій країні. Часто доводиться використовувати картки фізичних осіб, а працювати з такими картками складно через державні обмеження та ліміти.
Ми як юридична особа вирішуємо цю проблему: надаємо можливість оплачувати доступи безготівково, у гривні, офіційно та зручно.
Усередині команди ми накопичили велику кількість партнерств і сервісів. Це стало підставою виділити цей напрям в окремий бізнес і запустити спеціалізований незалежний сейлз-хаус.
Головна перевага такого формату — доступ до великої кількості міжнародних сервісів в одному місці, за одним договором, на комфортних умовах.
Які саме рекламні й аналітичні інструменти входять до вашого інвентарю?
Портфель GoAd охоплює стратегічно важливі канали, необхідні великим агентствам та in-house командам.
Рекламні канали:
-
Meta Ads;
-
Google Ads;
-
Telegram Ads;
-
TikTok Ads;
-
Apple Ads;
-
LinkedIn Ads;
-
Microsoft Ads;
-
Amazon DSP.
Аналітичні та хмарні сервіси:
-
Appsflyer;
-
Google Cloud.
Цінність GoAd полягає в консолідованому білінгу — замість кількох рахунків від різних платформ агентства отримують один об’єднаний рахунок у національній валюті.
Середнє агентство економить десятки годин на місяць лише на адмініструванні платежів. А завдяки нашим обсягам закупівель партнери мають доступ до преміальної експертизи менеджерів глобальних платформ — підтримки, яка зазвичай доступна лише найбільшим рекламодавцям світу.
Чи є у вас пріоритетна підтримка або унікальні умови з боку конкретних платформ?
Так. Хоча ми не маємо ексклюзивів на окремих ринках, ми забезпечуємо пріоритетну експертну підтримку. Практично в кожній системі, яку ми представляємо в Україні, у нас є персональний менеджер.
Це означає, що команда може напряму передавати запитання, допомагати із проходженням модерації, вирішувати складні кейси у чутливих категоріях, а також швидко закривати технічні проблеми.
GoAd позиціонує себе як глобальний та комфортний партнер. Яким чином це проявляється у фінансових умовах?
Ми вирішуємо виклик складного управління грошовими потоками. Зазвичай робота з декількома платформами означає різні інвойси в різних валютах. GoAd надає один об’єднаний рахунок у гривні, що значно спрощує адміністрування платежів та економить час.
Ми пропонуємо:
-
закупівлю в гривні безготівково на ТОВ із ПДВ;
-
гнучкі варіанти оплати в інших валютах через міжнародних партнерів;
-
можливість постоплати з індивідуальними умовами.
Наявність кредитної лінії дає змогу агентствам продовжувати кампанії навіть у випадку затримки оплати від кінцевого клієнта.
Які ринки в пріоритеті для GoAd?
Наш основний фокус — рекламний ринок України. Наступний напрям — країни Центральної Азії.
Щодо показів реклами, тут наші можливості глобальні: співпрацюючи з нами, клієнти можуть масштабувати кампанії на будь-яку країну.
Зазначу, що ми суворо дотримуємося політик міжнародних партнерів та власної етичної позиції. Тому ми не працюємо в країнах, де заборонені сервіси з нашого портфеля, а також у країні-терористі, що називає себе російською федерацією.
Опишіть, як проходить співпраця з новим клієнтом
Процес співпраці побудований так, щоби почати роботу швидко, комфортно і водночас юридично коректно.
-
Узгоджуємо пріоритетні сервіси та розмір комісії (на основі прогнозованих витрат).
-
Визначаємо оптимальний метод оплати, збираємо необхідні документи, підписуємо договір або клієнт приймає публічну оферту.
-
Проводимо премодерацію посадкових сторінок, щоб уникнути блокувань після запуску.
-
Клієнт здійснює оплату.
-
Ми поповнюємо рекламний кабінет або підключаємо кредитну лінію та надаємо всі доступи.
-
Наприкінці місяця формуємо єдиний консолідований пакет закриваючих документів.
Хоча це ідеальна послідовність, варто враховувати, що кожна рекламна система має свої особливості, і ми супроводжуємо партнера на всіх етапах.
Які плани GoAd на найближчий рік? Чи є плани експансії?
Ми активно розширюємо партнерства з цифровими сервісами. Якщо бізнесу потрібен сервіс, котрого немає в нашому портфелі, — ми відкриті до діалогу. За наявності стабільного попиту ми ініціюємо офіційне партнерство.
З клієнтського боку ми будуємо глибоку співпрацю з українськими рекламними агентствами та прямими рекламодавцями.
Також вивчаємо можливості виходу на ринки Центрально-Східної Європи і Центральної Азії.
Якщо ви — digital-агентство чи in-house команда, яка прагне оптимізувати фінансові процеси й отримати експертний доступ до глобальних платформ, звертайтеся до команди GoAd.
Щоби поставити запитання або розпочати співпрацю, зв’яжіться з Костянтином Косоноцьким електронною поштою чи в Telegram.
Більше за темою
Свіжі
Новини AI-пошуку: що змінилося за останні місяці
Дайджест головних оновлень AI і їхнього впливу на ринок
Стратегія ціноутворення Amazon: як залишатися конкурентоспроможним, не знецінюючи свій бренд
Якщо ви втомилися від постійних цінових війн і зниження маржі, настав час зрозуміти, як насправді працює система ціноутворення Amazon і як отримати з неї користь, не поступаючись цінністю бренду
Netpeak та GIZ проведуть офлайн-запуск програми «Простіше в Експорт» у Києві
23 грудня у Києві відбудеться офіційний офлайн-запуск дворічної програми «Простіше в Експорт: Програма підтримки українського бізнесу»