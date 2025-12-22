GoAd: реселлинг доступа к цифровым сервисам для агентств и инхаус-команд

GoAd: реселлинг доступа к цифровым сервисам для агентств и инхаус-команд

В сентябре украинская IT-группа FRACTAL (ex Netpeak Group) анонсировала создание нового юнита GoAd — специализированного сейлз-хауса, который предоставляет агентствам и бизнесам доступ к международным цифровым сервисам. Его основная цель — упростить работу с рекламными и аналитическими инструментами и повысить эффективность бизнес-процессов.

Мы поговорили с Константином Косоноцким, руководителем GoAd, о том, что такое реселлинг сегодня и почему он стал стратегической необходимостью.

Что такое реселлинг доступа к цифровым сервисам и как GoAd реализует этот механизм на практике?

По сути, GoAd — это сейлз-хаус с комплексной поддержкой, предоставляющий доступ к широкому спектру международных цифровых сервисов — как рекламных, так и аналитических.

У нас есть прямые контракты с ведущими платформами. В качестве их премиум-партнера мы предоставляем украинскому рынку возможность оплачивать доступ к сервисам безналичным способом, в гривне, с получением всех необходимых закрывающих документов.

«Наша цель — стать самым комфортным партнером для рекламодателей и рекламных агентств, которые хотят работать с международными рекламными платформами».

Наши услуги подойдут для:

цифровых рекламных агентств;

внутренних маркетинговых команд средних и крупных компаний;

бизнесов, которым нужны кредитные линии и централизованный биллинг.

Что стало главной предпосылкой появления GoAd? Какую проблему вы решаете?

Основной вызов для украинских рекламодателей — сложность оплаты международных сервисов, не имеющих официального представительства в нашей стране. Часто приходится использовать карты физических лиц, а работать с такими картами сложно из-за государственных ограничений и лимитов.

Мы как юридическое лицо решаем эту проблему: предоставляем возможность оплачивать доступы безналичным способом, в гривне, официально и удобно.

Внутри команды мы накопили большое количество партнерств и сервисов. Это стало основанием выделить это направление в отдельный бизнес и запустить специализированный независимый сейлз-хаус.

Главное преимущество такого формата — доступ к большому количеству международных сервисов в одном месте, по одному договору, на комфортных условиях.

Какие именно рекламные и аналитические инструменты входят в ваш инвентарь?

Портфель GoAd охватывает стратегически важные каналы, необходимые крупным агентствам и in-house командам.

Рекламные каналы:

Meta Ads;

Google Ads;

Telegram Ads;

TikTok Ads;

Apple Ads;

LinkedIn Ads;

Microsoft Ads;

Amazon DSP.

Аналитические и облачные сервисы:

Appsflyer;

Google Cloud.

Ценность GoAd заключается в консолидированном биллинге — вместо нескольких счетов от разных платформ агентства получают один объединенный счет в национальной валюте.

Среднее агентство экономит десятки часов в месяц только на администрировании платежей. А благодаря нашим объемам закупок партнеры имеют доступ к премиальной экспертизе менеджеров глобальных платформ — поддержке, которая обычно доступна только крупнейшим рекламодателям мира.

Есть ли у вас приоритетная поддержка или уникальные условия со стороны конкретных платформ?

Да. Хотя у нас нет эксклюзивов на отдельных рынках, мы обеспечиваем приоритетную экспертную поддержку. Практически в каждой системе, которую мы представляем в Украине, у нас есть персональный менеджер.

Это означает, что команда может напрямую передавать вопросы, помогать с прохождением модерации, решать сложные кейсы в чувствительных категориях, а также быстро закрывать технические проблемы.

GoAd позиционирует себя как глобальный и комфортный партнер. Как это проявляется в финансовых условиях?

Мы решаем проблему сложного управления денежными потоками. Обычно работа с несколькими платформами означает разные инвойсы в разных валютах. GoAd предоставляет один объединенный счет в гривне, что значительно упрощает администрирование платежей и экономит время.

Мы предлагаем:

закупку в гривне безналичным способом на ООО с НДС;

гибкие варианты оплаты в других валютах через международных партнеров;

возможность постоплаты с индивидуальными условиями.

Наличие кредитной линии позволяет агентствам продолжать кампании даже в случае задержки оплаты от конечного клиента.

Какие рынки в приоритете для GoAd?

Наш основной фокус — рекламный рынок Украины. Следующее направление — страны Центральной Азии.

Что касается показов рекламы, здесь наши возможности глобальны: сотрудничая с нами, клиенты могут масштабировать кампании на любую страну.

Отмечу, что мы строго придерживаемся политик международных партнеров и собственной этической позиции. Поэтому мы не работаем в странах, где запрещены сервисы из нашего портфеля, а также в стране-террористе, называющей себя Российской Федерацией.

Опишите, как проходит сотрудничество с новым клиентом

Процесс сотрудничества построен так, чтобы начать работу быстро, комфортно и в то же время юридически корректно.

Согласовываем приоритетные услуги и размер комиссии (на основе прогнозируемых расходов). Определяем оптимальный метод оплаты, собираем необходимые документы, подписываем договор или клиент принимает публичную оферту. Проводим премодерацию посадочных страниц, чтобы избежать блокировок после запуска. Клиент осуществляет оплату. Мы пополняем рекламный кабинет или подключаем кредитную линию и предоставляем все доступа. В конце месяца формируем единый консолидированный пакет закрывающих документов.

Хотя это идеальная последовательность, стоит учитывать, что каждая рекламная система имеет свои особенности, и мы сопровождаем партнера на всех этапах.

Каковы планы GoAd на ближайший год? Есть ли планы экспансии?

Мы активно расширяем партнерства с цифровыми сервисами. Если бизнесу нужен сервис, которого нет в нашем портфеле, — мы открыты к диалогу. При наличии стабильного спроса мы инициируем официальное партнерство.

Со стороны клиентов мы строим глубокое сотрудничество с украинскими рекламными агентствами и прямыми рекламодателями.

Также изучаем возможности выхода на рынки Центрально-Восточной Европы и Центральной Азии.

Если вы — digital-агентство или in-house команда, которая стремится оптимизировать финансовые процессы и получить экспертный доступ к глобальным платформам, обращайтесь к команде GoAd.

Чтобы задать вопрос или начать сотрудничество, свяжитесь с Константином Косоноцким по электронной почте или в Telegram.