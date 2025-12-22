GoAd: реселлинг доступа к цифровым сервисам для агентств и инхаус-команд
В сентябре украинская IT-группа FRACTAL (ex Netpeak Group) анонсировала создание нового юнита GoAd — специализированного сейлз-хауса, который предоставляет агентствам и бизнесам доступ к международным цифровым сервисам. Его основная цель — упростить работу с рекламными и аналитическими инструментами и повысить эффективность бизнес-процессов.
Мы поговорили с Константином Косоноцким, руководителем GoAd, о том, что такое реселлинг сегодня и почему он стал стратегической необходимостью.
Что такое реселлинг доступа к цифровым сервисам и как GoAd реализует этот механизм на практике?
По сути, GoAd — это сейлз-хаус с комплексной поддержкой, предоставляющий доступ к широкому спектру международных цифровых сервисов — как рекламных, так и аналитических.
У нас есть прямые контракты с ведущими платформами. В качестве их премиум-партнера мы предоставляем украинскому рынку возможность оплачивать доступ к сервисам безналичным способом, в гривне, с получением всех необходимых закрывающих документов.
«Наша цель — стать самым комфортным партнером для рекламодателей и рекламных агентств, которые хотят работать с международными рекламными платформами».
Наши услуги подойдут для:
-
цифровых рекламных агентств;
-
внутренних маркетинговых команд средних и крупных компаний;
-
бизнесов, которым нужны кредитные линии и централизованный биллинг.
Что стало главной предпосылкой появления GoAd? Какую проблему вы решаете?
Основной вызов для украинских рекламодателей — сложность оплаты международных сервисов, не имеющих официального представительства в нашей стране. Часто приходится использовать карты физических лиц, а работать с такими картами сложно из-за государственных ограничений и лимитов.
Мы как юридическое лицо решаем эту проблему: предоставляем возможность оплачивать доступы безналичным способом, в гривне, официально и удобно.
Внутри команды мы накопили большое количество партнерств и сервисов. Это стало основанием выделить это направление в отдельный бизнес и запустить специализированный независимый сейлз-хаус.
Главное преимущество такого формата — доступ к большому количеству международных сервисов в одном месте, по одному договору, на комфортных условиях.
Какие именно рекламные и аналитические инструменты входят в ваш инвентарь?
Портфель GoAd охватывает стратегически важные каналы, необходимые крупным агентствам и in-house командам.
Рекламные каналы:
-
Meta Ads;
-
Google Ads;
-
Telegram Ads;
-
TikTok Ads;
-
Apple Ads;
-
LinkedIn Ads;
-
Microsoft Ads;
-
Amazon DSP.
Аналитические и облачные сервисы:
-
Appsflyer;
-
Google Cloud.
Ценность GoAd заключается в консолидированном биллинге — вместо нескольких счетов от разных платформ агентства получают один объединенный счет в национальной валюте.
Среднее агентство экономит десятки часов в месяц только на администрировании платежей. А благодаря нашим объемам закупок партнеры имеют доступ к премиальной экспертизе менеджеров глобальных платформ — поддержке, которая обычно доступна только крупнейшим рекламодателям мира.
Есть ли у вас приоритетная поддержка или уникальные условия со стороны конкретных платформ?
Да. Хотя у нас нет эксклюзивов на отдельных рынках, мы обеспечиваем приоритетную экспертную поддержку. Практически в каждой системе, которую мы представляем в Украине, у нас есть персональный менеджер.
Это означает, что команда может напрямую передавать вопросы, помогать с прохождением модерации, решать сложные кейсы в чувствительных категориях, а также быстро закрывать технические проблемы.
GoAd позиционирует себя как глобальный и комфортный партнер. Как это проявляется в финансовых условиях?
Мы решаем проблему сложного управления денежными потоками. Обычно работа с несколькими платформами означает разные инвойсы в разных валютах. GoAd предоставляет один объединенный счет в гривне, что значительно упрощает администрирование платежей и экономит время.
Мы предлагаем:
-
закупку в гривне безналичным способом на ООО с НДС;
-
гибкие варианты оплаты в других валютах через международных партнеров;
-
возможность постоплаты с индивидуальными условиями.
Наличие кредитной линии позволяет агентствам продолжать кампании даже в случае задержки оплаты от конечного клиента.
Какие рынки в приоритете для GoAd?
Наш основной фокус — рекламный рынок Украины. Следующее направление — страны Центральной Азии.
Что касается показов рекламы, здесь наши возможности глобальны: сотрудничая с нами, клиенты могут масштабировать кампании на любую страну.
Отмечу, что мы строго придерживаемся политик международных партнеров и собственной этической позиции. Поэтому мы не работаем в странах, где запрещены сервисы из нашего портфеля, а также в стране-террористе, называющей себя Российской Федерацией.
Опишите, как проходит сотрудничество с новым клиентом
Процесс сотрудничества построен так, чтобы начать работу быстро, комфортно и в то же время юридически корректно.
-
Согласовываем приоритетные услуги и размер комиссии (на основе прогнозируемых расходов).
-
Определяем оптимальный метод оплаты, собираем необходимые документы, подписываем договор или клиент принимает публичную оферту.
-
Проводим премодерацию посадочных страниц, чтобы избежать блокировок после запуска.
-
Клиент осуществляет оплату.
-
Мы пополняем рекламный кабинет или подключаем кредитную линию и предоставляем все доступа.
-
В конце месяца формируем единый консолидированный пакет закрывающих документов.
Хотя это идеальная последовательность, стоит учитывать, что каждая рекламная система имеет свои особенности, и мы сопровождаем партнера на всех этапах.
Каковы планы GoAd на ближайший год? Есть ли планы экспансии?
Мы активно расширяем партнерства с цифровыми сервисами. Если бизнесу нужен сервис, которого нет в нашем портфеле, — мы открыты к диалогу. При наличии стабильного спроса мы инициируем официальное партнерство.
Со стороны клиентов мы строим глубокое сотрудничество с украинскими рекламными агентствами и прямыми рекламодателями.
Также изучаем возможности выхода на рынки Центрально-Восточной Европы и Центральной Азии.
Если вы — digital-агентство или in-house команда, которая стремится оптимизировать финансовые процессы и получить экспертный доступ к глобальным платформам, обращайтесь к команде GoAd.
Чтобы задать вопрос или начать сотрудничество, свяжитесь с Константином Косоноцким по электронной почте или в Telegram.
