Рекламируем приложение через Telegram Ads. Как снизить цену инстала до 75 грн — кейс hotline.finance

Рекламируем приложение через Telegram Ads. Как снизить цену инстала до 75 грн — кейс hotline.finance

Когда бизнес хочет продвигаться через Telegram, он в первую очередь тестирует Telegram Ads. Официальный инструмент платформы обеспечивает нативный формат взаимодействия с пользователями и высокое качество привлеченного трафика. Наше партнерство с hotline.finance в очередной раз доказало этот тезис. В продвижении приложения бизнеса мы получили результаты вдвое лучше плановых. А рекламируя одноименный телеграм-канал, протестировали новый для мессенджера формат — объявления с изображением. В кейсе покажем, как он сработал. Спойлер — отлично.

Проект: hotline.finance. Период продвижения: 25.07.2024 – 31.12.2024. Регион продвижения: Украина. Услуга: Telegram Ads. Команда проекта: Даниил Третьяков, PPC-специалист; Антон Гембарский, Team Lead команды Telegram Ads; Максим Цап, Head of Telegram Department; Анна Горбатко, Project Manager в Netpeak Ukraine; Максим Панасенко, Business Development Officer. Даниил Третьяков, PPC-специалист; Антон Гембарский, Team Lead команды Telegram Ads; Максим Цап, Head of Telegram Department; Анна Горбатко, Project Manager в Netpeak Ukraine; Максим Панасенко, Business Development Officer.

Кто наш партнер

Hotline.finance — онлайн-сервис, позволяющий сравнить и выбрать страховку от более чем 50 проверенных страховых компаний Украины. Его уникальность в удобстве и скорости оформления страхового полиса, который можно получить на электронную почту всего за 5 минут.

Цели продвижения

Hotline.finance обратился к нам как к официальному реселлеру Telegram Ads с четкими целями:

Протестировать Telegram Ads как новый канал продвижения мобильного приложения hotline.finance. Достичь цены инсталла в 150 грн. Это был основной ориентир в медиаплане партнера и будущая метрика эффективности. Повысить узнаваемость бренда через привлечение новых пользователей мобильного приложения. Увеличить аудиторию одноименного телеграм-канала.

Мы не только достигли поставленных целей, но и значительно превысили ожидания нашего партнера. Далее расскажем, как именно.

Поиск идеального таргетинга и новейший формат рекламы в Telegram — стратегия для hotline.finance

Итак, работали как с приложением, так и телеграмм-каналом hotline.finance. В зависимости от цели использовали несколько разный инструментарий, и об этом чуть позже. Но сначала покажем ключевые аспекты нашей общей стратегии.

Разнообразные подходы и настройки таргетинга

Чтобы охватить максимально релевантные сегменты аудитории, мы протестировали разные варианты таргетирования. Попробовали широкое/узкое таргетирование, разные каналы по тематикам. Например, Cars & other vehicles, Economy & Finance, Business & Entrepreneurship.

В рекламном кабинете Telegram есть несколько способов таргетинга. Для hotline.finance сконцентрировались на двух.

Реклама по целевым тематикам и каналам. Среди предложенных тематик выбрали:

каналы, которые могут быть интересны потенциальным пользователям приложения hotline.finance;

площадки прямых конкурентов, вроде Finance.ua — онлайн-страхование;

профильные каналы финансов вроде ОГо! / Минфин.

Реклама по базе телефонных номеров. Использовали в качестве аудитории партнерскую базу телефонных номеров. Все они при такой настройке проходят кодирование и хеширование, что гарантирует безопасность и исключает возможность идентификации личных данных. Кроме этого, способ позволяет исключить телефонные номера активных пользователей приложения из рекламных кампаний, чтобы сосредоточиться на привлечении именно новой аудитории и эффективно использовать бюджет.

Уникальные месседжи в рекламных сообщениях

Чтобы объявления hotline.finance эффективно привлекали внимание пользователей Telegram, важно было обеспечить их максимальную заметность — как на уровне предложения, так и визуального оформления.

Для аппки мы согласовали с партнером использование акционного промокода TGPES и уникального предложения «200 грн бонуса на страхование авто за установку приложения». Максимально его подчеркнули в визуале рекламных месседжей и в ленте пользователя, разработав уникальные premium эмоджи.

Для видимости месседжей относительно телеграм-канала использовали розыгрыш и не менее яркий визуал 👇

Использование нового формата рекламы с изображениями

Команда hotline.finance всегда открыта к новым решениям и экспериментам. Поэтому в конце декабря 2024 года мы тестировали новый для Telegram Ads формат — объявления с картинкой.

Попробовали разные вариации рекламных креативов и сравнили их эффективность. Тестируя стили, цветовые решения, текстовые элементы и размещение логотипа, смогли определить наиболее эффективный визуал, дающий наилучшие показатели вовлеченности аудитории и стоимости подписчика. На основе самого успешного креатива создали дополнительные вариации — с логотипом и без, с разными вариантами текста.

Новый формат обеспечил hotline.finance подписчиками канала по оптимальной стоимости в довольно конкурентной нише.

Во время декабрьского тестирования мы повторно использовали текстовые объявления с эмоджи.

Контент и цель были те же, что и в объявлениях с изображением. Поэтому в итоге получили комплексное понимание, какой формат работает лучше.

Показатель Реклама с текстом Результаты с изображениями Просмотры 949 042 1 348 650 CTR (Click-Through Rate) 1,04% 1,51% CPC (Cost Per Click) 0,12 € или 5,25 грн 0,11 € или 4,82 грн CPM (Cost Per Mille) 1,2 € 1,69 € Конверсия в подписчика 37,59% 42,69% Цена за 1 подписчика 0,31 € или 13,58 грн 0,26 € или 11,39 грн*

*Здесь и далее данные в гривнах приведены на момент проведения кампании

Несмотря на то, что CPM (стоимость за 1000 показов) в рекламе с изображениями был выше на 40,8%, это оправдано значительно лучшими показателями взаимодействия и снижением стоимости подписчика.

Поэтому реклама с изображениями эффективнее текстовой. Она обеспечивает лучшую конверсию и стоимость привлечения подписчиков. Если ваша цель — максимизировать эффективность рекламной кампании, стоит делать акцент именно на использовании изображений.

Анализ и оптимизация

Постоянный мониторинг результатов рекламных кампаний позволил оперативно корректировать стратегию и повышать ее эффективность.

Для получения детальной аналитики по приложению использовали deeplinks — ссылки для аппок в том числе с возможностью отслеживания трафика. Данные собирали и оценивали с помощью сервиса Branch.io, настроенного нашим партнером. Это позволило точно идентифицировать наиболее результативные рекламные кампании и оптимизировать расходы на привлечение пользователей.

Основные этапы продвижения приложения hotline.finance

Настройка кампаний Telegram Ads. Тестирование разных вариантов рекламных объявлений (месседжей). Важно было определить, какие больше всего резонируют с аудиторией и приносят лучший результат по показателям кликов / загрузок приложения.

Оптимизация таргетинга. Смогли сосредоточить рекламу на тех, кто имеет интерес к покупке авто или уже является владельцем машины и нуждается в страховых услугах. Таким образом минимизировали расходы на менее релевантные сегменты. Запуск акционного промокода. Этот шаг существенно повысил конверсии и интерес аудитории.

Внедрение deeplink. Получили четкое представление о математической структуре кампании, поняли, какие объявления работают лучше, оптимизировали стратегию. Постоянная оптимизация рекламных кампаний. Что включало смену таргетинга, обновление месседжей, а также подбор самых эффективных рекламных форматов. Адаптация под продвижение мобильного приложения. Сосредоточились на показе рекламных объявлений исключительно для мобильных устройств, что облегчало пользователям процесс загрузки. Кроме этого, отключили показ рекламы для уже зарегистрированных пользователей приложения.

Результаты продвижения приложения

Показатель Значение Просмотры 949 232 CTR (Click-Through Rate) 0,49% CPC (Cost Per Click) 0,25 € или 10,95 грн Конверсия в инсталл 14,27% Конверсия из клика в действие* 25,43% Цена за инсталл 1,69 € или 74,07 грн

*Конверсия из клика в действие — количество открытий уже установленного приложения + количество новых установок

Напомним, запланированный KPI от партнера был 150 грн за одну установку. Нам удалось достичь в 2 раза более низкой цены в 74 грн за инсталл.

Большое количество просмотров. Почти миллион просмотров, всего за 2 недели, что свидетельствует о широком охвате аудитории и эффективном таргетинге. CTR на уровне 0,49% демонстрирует заинтересованность аудитории в рекламном материале. Экономичный CPC. Стоимость одного клика составила 0,25 € или 10,95 грн, что указывает на эффективное использование рекламного бюджета. Высокая конверсия в инсталл. 14,27% пользователей, которые кликнули на объявление, установили приложение. Это свидетельствует о качественной настройке рекламной кампании и релевантности объявлений. Конверсия из клика в действие. Показатель в 25,43% отражает количество пользователей, которые после клика выполнили целевое действие — открытие или установку приложения.

Продвижение телеграмм-канала @hotlinefinance

Настройка таргетированных кампаний. Использование premium эмоджи в рекламных объявлениях. Они добавляли узнаваемости рекламе и вызывали эмоциональный отклик у пользователей.

Пригласительные ссылки для отслеживания статистики. Этот функционал телеграма позволяет отслеживать аудиторию подписчиков и количество отписок и на основе этих данных корректировать рекламную стратегию. Акция с розыгрышем iPhone 15. Способствовала привлечению большого количества новых пользователей по минимальной стоимости.

Результаты продвижения канала

Показатель Значение Просмотры 1 278 600 CTR (Click-Through Rate) 1,2% CPC (Cost Per Click) 0,1 € или 4,38 грн CPM (Cost Per Mille) 1,26 € Конверсия в подписчика 50,37% Цена за 1 подписчика 0,21 € или 9,20 грн

Значительное количество просмотров. Более 1,2 миллиона просмотров свидетельствуют об успешном привлечении аудитории. Высокий CTR. Показатель в 1,2% демонстрирует высокий уровень заинтересованности пользователей. Низкий CPC. Стоимость одного клика составила 0,1 € или 4,38 грн, что является экономически выгодным результатом. Высокая конверсия в подписку. Более половины пользователей, которые кликнули на объявление, подписались на канал (50,37%). Эффективная цена за подписчика. Стоимость одного нового подписчика составила всего 0,21 € или 9,2 грн.

Отзывы о сотрудничестве

Дарья Кучеренко, User Acquisition Manager в hotline.finance

Мы выбрали Netpeak как первого официального реселлера Telegram Ads в Украине. Новая платформа нас заинтриговала. В то же время мы знали Netpeak как международное агентство и доверяли его репутации. Стоит отметить скорость оптимизации цены установки приложения. Получив доступ к мобильному трекеру MMP Branch с диплинками, команда Netpeak быстро сориентировалась и начала проводить тесты самостоятельно. И они оказались эффективными. Одним из вызовов стала настройка промо на конверсии на сайте, на нижние уровни воронки. Мы увидели, что Telegram Ads значительно лучше работал на верхних уровнях (подписка, инсталляция, ввод промокода на бонус). Поэтому в итоге сконцентрировались на том, что работает лучше всего. При работе с анимированными эмоджи и изображениями столкнулись с требованиями платформы, но тоже смогли разобраться и пройти модерацию благодаря четким инструкциям. Залог успеха: ✅Удачный месседж с очевидной выгодой для клиента.

✅Хорошо подобранные аудитории и исключения.

✅Тестирование и быстрое внедрение изменений. Netpeak оправдал наши ожидания благодаря четкой и эффективной коммуникации, а также аналитическому подходу к решению задач. Следует отметить дашборд в Looker Studio, позволивший в любой момент просматривать отчеты за любой период. Хотелось бы расширить возможности оптимизации промо на конверсии, такие как покупка, но это пожелание больше к платформе.

Даниил Третьяков, PPC Specialist