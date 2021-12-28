Рекламные источники получения подписчиков в Telegram. Кейс канала Артёма Бородатюка

У телеграм-каналов почти не бывает естественного роста, такова специфика мессенджера. Тут важно рассказать о себе целевой аудитории. В Netpeak Journal уже писали о 14 способах раскрутки в Telegram . Теперь же предлагаю рассмотреть каждый способ на примере конкретного кейса.

Телеграм-канал:

Тематика: авторский блог основателя Netpeak Group о бизнесе и о том, как он меняет мир.

Количество подписчиков: 34k.

Количество постов: 293.

Рейтинг вовлеченности: 42,3%.

Среднее количество пересылок каждого поста: 172.

Начало продвижения: апрель 2020 года.

Число подписчиков на старте продвижения: 2551.

Число привлеченных подписчиков за все время работы: 32k.

Стоимость привлечения одного подписчика: $0,66.

Куплено рекламных публикаций: 528. Артем Бородатюк (ex Рездопиз).авторский блог основателя Netpeak Group о бизнесе и о том, как он меняет мир.34k.293.42,3%.172.апрель 2020 года.2551.32k.$0,66.528.

Стоит понимать, что за этот период на канал пришло намного больше подписчиков. В том числе из других, не рекламных источников.

Они дали еще +8-10 тысяч. Но специфика Telegram такова, что у любого канала есть и доля отписок. Отсюда и итоговые цифры.

Продвижение в рекламном кабинете Telegram

Рекламный кабинет Telegram стал, наверное, самым серьезным обновлением мессенджера за все время его существования. Да-да, кто еще не в курсе, там с конца октября появилась таргетированная реклама.

Много слухов ходило на счет этого нововведения, но бума не случилось. Ведь минимальный бюджет для старта от 1 млн евро, причем еще 1 млн евро придется оставить как депозит в рекламном кабинете Telegram. Он возвращается лишь в случае закупки рекламы на 10 млн евро. Такие предложения могут заинтересовать только очень крупных игроков.

Но это не единственый минус. У площадки нет возможностей для гибкого таргетинга, потому что она не собирает практически никаких данных о пользователях. Чтобы подбирать свою целевую аудиторию, нужно знать:

имя/фамилию;

номер телефона;

ГЕО;

поведенческие характеристики (что смотрит, сколько времени, где проводит время, какие тематики наиболее интересны);

язык интерфейса, язык общения;

на какие внешние ссылки переходит пользователь.

Telegram позиционирует себя как мессенджер, защищающий приватность. Поэтому не позволяет использовать все эти данные в рекламе. А значит, нельзя собрать для себя полный портрет пользователя, чтобы показывать ему наиболее релевантную рекламу.

Что в итоге

Использовать таргетированную рекламу Telegram в том виде, в котором она есть сейчас, не эффективно:

слишком дорого;

нет еще кейсов для анализа;

простой рекламный кабинет, с поверхностной настройкой;

невозможно настроить рекламу на свою ЦА.

Покупка рекламы в других телеграм-каналах

А вот покупка рекламы в других телеграм-каналах продолжает удерживать уверенное лидерство по стоимости одного подписчика.

Перепробовав самые разные варианты привлечения трафика, этот мы считаем самым эффективным. Он дает возможности:

Специалисту по продвижению (закупщику рекламы) самостоятельно изучить статистику практически любого интересующего его канала, на таких площадках как Telemetr и Tgstat. Лично посмотреть интересующий канал: аудиторию, комментарии, количество подписчиков и охваты, посты, тематику, регулярность выхода постов.

Информацию можно собрать в самом канале

И в том же Telemetr

Пообщаться с администратором канала, задать ему вопросы и договориться о цене (торг уместен в большинстве случаев). Вести свою личную статистику, исходя из ранее опубликованных постов, анализировать приходы и выбирать наилучшие результаты для продвижения своего канала дальше.

Вот как это делаем мы:

Мы детально проанализировали более 2300 телеграм-каналов. 430 из них подошли под рекламу. При этом, они показывали разный результат, начиная от $0,1 до $39 за подписчика. Но в среднем такая реклама давала подписчика за $0,66. Из нашего опыта, для тематики авторского блога на тему бизнеса, экономики, IT, бизнес-инсайтов, фондовых рынков, трендов это отличный показатель.

Что в итоге

Стоимость 1 подписчика — $0,66.

Количество рекламных публикаций — 430.

Сложность продвижения — 4/10.

Покупка рекламы в телеграм-ботах

Рынок телеграм-ботов только набирает обороты. Мы верим, что действительно крутые результаты он покажет уже в ближайшем будущем.

Обязательно перед покупкой рассылки подпишитесь на бота, понаблюдайте за ним некоторое время: какого характера рекламу он делает, если делает вообще. Также запросите у разработчика статистику пользователей — всех и активных.

И нужно обязательно понимать, каким методом на ваш канал будут подписываться люди с бота — принудительно или по желанию:

по желанию — человек, увидев рекламу в боте, из личного побуждения подписывается на канал, потому что ему действительно интересен контент. Это будет целевой подписчик;

принудительно — здесь у человека нет выбора, чтобы он мог воспользоваться ботом, его сначала «просят» подписаться на ваш канал. Зачастую в такой ситуации через время люди так же и отписываются.

Здесь уже зависит от того, что вы преследуете: количество подписчиков или качество.

Найти действительно релевантных ботов под тематику авторского бизнес-канала довольно сложно. Вот часть из нашей общей статистики, где можно подробнее ознакомиться с результатами. Средняя цена за пользователя — $0,77.

Что в итоге

Стоимость 1 подписчика — $0,77.

Количество рекламных публикаций — 27.

Сложность продвижения — 6/10.

Покупка рекламы в Instagram

В постах в Instagram нельзя размещать ссылки, ведущие за пределы платформы. Поэтому для рекламы телеграм-канала используется или сториз, где ссылку дать можно, или линк добавляется в описание профиля (шапку). Параллельно выкладывается пост, рассказывающий о канале и содержащий упоминание, что ссылка на него находится в шапке профиля.

В нашем случае продвигаемый канал ведет одесский предприниматель. Его, как и компанию Netpeak, хорошо знают в Одессе. Поэтому мы решили покупать рекламу в первую очередь в одесских городских инста-сообществах, а затем попробовать другие города Украины и далее подключить страницы о бизнесе, финансах и стартапах.

Отбирали инстаграм-аккаунты, отталкиваясь от количества подписчиков, вовлеченности аудитории, региональности и самого содержания.

Первый запуск рекламы включал в себя 10 инстаграм-аккаунтов, рекламу размещали в ленте, сторис и в виде ссылки в шапке профиля. Получили стоимость подписчика по $4,68, что явно выше других источников.

Изменили стратегию, подобрали каналы с бизнес-тематикой, в том числе и новые креативы — подписчик стоил $0,68. Продолжили работать с инстаграмом, но спустя еще несколько публикаций цена увеличилась до $1,62. На этом этапе прекратили использовать рекламу в подобных пабликах, так как выйти на прежние показатели в $0,68 пока не удалось.

Всего рассмотрели более 250 аккаунтов и разместили рекламу в 40. Везде использовали пригласительные ссылки на канал и подробно анализировали каждую публикацию.

Возможно для других тематик привлекать трафик через Instagram более рентабельно, но в нашем случае цифры не дадут соврать.

Что в итоге

Стоимость 1 подписчика — $1,15.

Количество рекламных публикаций — 40.

Сложность продвижения — 6/10.

Покупка рекламы в личных инстаграм-аккаунтах

Дальше попробовали сотрудничество с блогерами в Instagram. Самое затратное по времени — подобрать «правильного» инфлюенсера для рекламы канала. Ситуация 50/50, но до сих пор мы периодически возвращаемся к этому способу, когда находим хорошего донора.

Иногда органичная интеграция приводит просто к ошеломительным результатам. Вот пример с другим телеграм-каналом Sad But True Андрея Чумаченко, управляющего партнера и директора по маркетингу в Netpeak.

Для его продвижения мы нашли блогера, которая также занимается бизнесом и делает интересный контент на своей странице.

Мы всегда детально рассматриваем возможные исходы рекламного размещения и примерно пониманием, чего можно ожидать. Но эта интеграция превзошла просто все наши ожидания, и подписчиков мы получили по $0,03!

Для канала «Артём Бородатюк» с блогерами работали несколько раз. Результаты получили разные.

Вот пример неплохой интеграции, цена подписчика — $0,75.

Еще одна хорошая интеграция, подписчик обошелся в $0,7.

Были, к сожалению, случаи, когда цена за подписчика достигла $20. Хороший контент, авторская подача, но охваты получились небольшие.

Здесь все решает максимально авторская подача. Когда автор делится личным опытом, дает свою рекомендацию или совет, это напрямую влияет на эффективность рекламного размещения.

Что в итоге

Стоимость 1 подписчика — $0,91.

Количество рекламных публикаций — 6.

Сложность продвижения — 6/10.

Покупка рекламы на vc.ru. Эксперимент

Vc.ru — популярный сайт русскоязычных пользователей, которые являются целевой аудиторией для нашего клиента. В рамках эксперимента разместили текст с рекламой телеграм-канала и призывом подписываться на него.

Получили охват примерно в 40 000 просмотров, почти 160 кликов и только порядка 30 подписчиков.

Для продвижения телеграм-канала рекламный клик не равен новому подписчику, поэтому рекламную кампанию нужно оценивать по показателю привлеченных подписчиков, а не переходов на канал.

Что в итоге

Стоимость 1 подписчика — $1,95.

Количество роликов с рекламой — 1.

Сложность продвижения — 5/10.

Покупка рекламы в публикациях на сайтах

Мы решили, что подходящий нам тип публикаций — подборки телеграм-каналов. На первых местах по запросам они имеют тысячи и десятки тысяч просмотров, продолжают их получать. А раз у них есть читатели, какой-то процент становится и подписчиками каналов, о которых идет речь в таких подборках.

Для проверки гипотезы купили материалы как профильных в IT-ресурсах, так и на обычных новостных сайтах. Из 10 публикаций приемлемую эффективность показала только подборка на AIN. Остальные, хоть и получили сравнимое количество просмотров, дали слишком дорогого подписчика.

Рекламный источник оказался неэффективен в тематике нашего клиента и занял слишком много времени:

нужно для начала найти других участников, которые тоже захотят стать частью подборки;

попросить у них краткое и понятное описание своего телеграм-канала;

найти нужный вам ресурс, где будет уместно разместиться, и договориться о статье, которая будет в разделе, который получает естественные просмотры;

написать ее, отредактировать, оплатить, и проконтролировать публикацию.

В нашем случае этот рекламный канал дал $0,35 для самой эффективной публикации и $3,04 — самой неудачной.

Что в итоге

Стоимость 1 подписчика — $1,5.

Количество купленных публикаций — 10.

Сложность продвижения — 8/10.

Настройка таргетированной рекламы через Facebook Ads

Facebook Ads Manager не любит рекламодателей, запускающх рекламу на сайты или страницы, содержимое которых он не может проверить. Мы, напомню, продвигаем страницу по ссылке t.me/*.

В итоге кампании, запущенные в нескольких разных рекламных кабинетах, проходили модерацию, работали от 1 до 3 суток, а потом банились фейсбуком за нарушение правил площадки.

Обойти ограничения можно с помощью трафика через лендинг. Когда реклама ведет на отдельную страницу, а уже оттуда пользователи следующим шагом попадают в телеграм-канал. Есть и другие способы все-таки запустить полноценную рекламу канала в Instagram или Facebook с помощью рекламного кабинета, но детальную их проработку мы оставили на 2022 год.

Пока же, рекламные кампании успевали потратить $10-$50 суточного бюджета и дали нам цену за переход на канал $0,11 (клик по рекламному объявлению) и стоимость подписчика около $1,6.

Что в итоге

Стоимость 1 подписчика — $1,6.

Количество запущенных кампаний — 5.

Сложность продвижения — 8/10.

Рекламные интеграции в ютубе

Труднопрогнозируемый рекламный канал, который может как дать отличный результат, так и стать провалом. Для себя мы решили потратить время на поиск нужного канала, подсчет прогноза количества просмотров ролика и детальное обсуждение интеграции с автором. В итоге мы подобрали канал и договорились об интеграции.

* реклама канала на 3.40

Пока данных недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод об эффективности источника, но вот какие цифры уже есть:

подписчиков на канале, где публиковалась интеграция — 340 000;

прогноз по просмотрам ролика — 100 000;

фактические просмотры ролика на момент публикации — 94 000;

время от первого письма автору канала до публикации — 2,5 месяца.

Мы получили трудозатратную, но достаточно эффективную рекламную интеграцию, которая в первые сутки после выхода дала стоимость подписчика в $1, и сейчас продолжает снижаться.

Что в итоге

Стоимость 1 подписчика — $0,78.

Количество роликов с рекламой — 1.

Сложность продвижения — 7/10.

Покупка рекламы у блогеров в TikTok

Пожалуй, самый сложный формат рекламных интеграций для продвижения телеграм-канала.

До сих пор ходят разные мифы и слухи по поводу трафика из TikTok. Решили проверить эффективность на личном опыте. На сейчас у нас две рекламных интеграции, которые показали диаметрально противоположный результат.

Тематика канала: мотивация, психология.

Прогноз просмотров: 6000.

Фактическое количество просмотров: 3600.

Количество новых подписчиков: 148.

Стоимость одного подписчика: $0,08.

Тематика канала: познавательное, обучение, бизнес.

Прогноз просмотров: 20500.

Фактическое количество просмотров: 10700.

Количество новых подписчиков: 25.

Стоимость одного подписчика: $10.

TikTok не дает удобных инструментов создания ссылки, по которой будут переходить в телеграм-канал. Также, принято считать, что там нет ЦА, которой будет интересен канал про бизнес и предпринимательство.

Что в итоге:

Стоимость 1 подписчика — $1,51.

Количество интеграций — 2.

Сложность продвижения — 7/10.

Выводы

Есть немало способов привлечь подписчиков на канал. Со своими плюсами и минусами.

Наш опыт показывает, что на первом месте все-таки покупка постов в других телеграм-каналах. Мы тестируем этот источник уже 1,5 года, и видим — внутренний трафик дает лучшие результаты и еще долго будет удерживать эту позицию.

Неплохо себя показывает реклама в сторис инстаграм-блогеров и ютуб-интеграции. Но стоит она в основном дорого, много времени занимают поиски и переговоры с рекламными менеджерами инфлюенсера, трудно прогнозируемый результат.

В целом, вести аудиторию на авторский блог довольно сложно. Цена в $1 за подписчика на рынке считается нормальной. Но как видим, это можно сделать и дешевле.

В вашем случае могут сыграть и другие методы. Успехов в продвижении!

А если вас заинтересовал наш опыт — обращайтесь.