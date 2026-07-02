Новий етап ASO: застосунки конкурують за місце у відповідях AI

Пошук мобільних застосунків поступово виходить за межі класичної логіки App Store та Google Play. Частина запитів користувачів зміщується до AI-інструментів, які не просто показують список результатів, а одразу пропонують готові відповіді та добірки продуктів.

За оцінками ринку, вже близько 40% користувачів починають пошук інформації через AI-сервіси, а великі мовні моделі зазвичай використовують 3–5 джерел для формування рекомендацій. Запити на кшталт «найкращий застосунок для вивчення мов» або «VPN для подорожей» все частіше опрацьовують не пошукові системи чи магазини застосунків (App Store та Google Play), а чат-асистенти — ChatGPT, Gemini, Claude та інші. Це формує новий рівень конкуренції — за присутність продукту у відповідях AI-моделей.

У відповідь на ці зміни агенція мобільного маркетингу RadASO запустила AI App Visibility — новий напрям, що допомагає брендам працювати з представленістю мобільних застосунків у відповідях великих мовних моделей. Рішення дозволяє комплексно відстежувати згадки продукту в AI-відповідях, аналізувати джерела, на які вони спираються, оцінювати динаміку змін і визначати фактори, що впливають на появу застосунку в рекомендаціях. За даними компанії, перші сигнали щодо зміни видимості в AI-пошуку можуть з’являтися вже через 2–4 тижні після впровадження рекомендацій.

AI як нова точка входу до мобільних продуктів

В агенції зазначають, що роль App Store та Google Play як першої точки контакту між користувачем і продуктом змінюється. AI-cистеми починають виконувати функцію первинного «фільтра», впливаючи на те, які застосунки користувач розглядає ще до переходу на ці платформи. Відтак конкуренція розгортається не лише за місце в пошуку магазинів застосунків, а й за потрапляння до відповідей AI-моделей.

Що передбачає підхід AI App Visibility

Підхід охоплює:

аналіз того, як AI-системи інтерпретують продукт;

оцінку присутності застосунку у відповідях мовних моделей;

визначення факторів, що впливають на згадування та рекомендації;

підготовку рекомендацій для покращення AI-позиціювання.

За словами команди, йдеться про розвиток класичного ASO у напрямі AI Search Optimization — роботи з тим, як цифрові продукти представлені в екосистемі генеративного штучного інтелекту.

Ми бачимо, як ChatGPT, Gemini та інші AI-платформи починають впливати на вибір мобільних застосунків. Це формує новий канал залучення користувачів, який працює паралельно з App Store та Google Play. Компанії, які почнуть працювати з AI-видимістю зараз, отримають перевагу в момент, коли AI-пошук стане стандартною частиною поведінки користувачів.

Контекст змін

Аналітики ринку очікують, що AI-пошук поступово стане одним із ключових каналів відкриття нових застосунків поряд із магазинами застосунків та рекламними платформами. Це означає, що підхід до ASO також змінюватиметься: окрім оптимізації сторінок у сторах, більшого значення набуватиме те, як продукти представлені у відповідях AI-систем.