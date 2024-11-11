Як перенести сайт на новий домен і збільшити органічний трафік на 460% — кейс adam.ua

Як перенести сайт на новий домен і збільшити органічний трафік на 460% — кейс adam.ua

Проєкт: adam.ua. Період просування: липень 2023 — березень 2024. Послуга: SEO. Регіон просування: Україна. Команда проєкту: Олена Набокова, Team Lead of SEO Team; Людмила Тюсова, SEO Internet Marketer; Тетяна Кінащук, Валентина Невоструєва, SEO Specialists; Владислав Дишлюк, Project Manager.

Хто наш партнер

adam.ua — мультибрендовий онлайн-ритейлер якісних агротоварів для всіх: маленьких фермерських господарств та великих агроіндустріальних компаній.

Маркетплейс дає можливість в одному місці знайти товари зі сфери агро, від тракторів і культиваторів, до захисних рукавичок і шкарпеток.

Цілі просування

У нашого партнера був запит переїхати на національний домен без втрати трафіку та виростити кількість користувачів із пошукової системи. Тому ми виокремили для себе такі основні задачі:

Супроводити переїзд з adam.co.ua на adam.ua. Просувати маркетплейс, зокрема, щоби залучити нових постачальників. Збільшити органічний трафік на сайт.

Стратегія просування

Метою нашого партнера був переїзд з домену adam.com.ua на adam.ua, домен найціонального рівня. Переїзд на національний домен зазвичай потрібен для покращення позиціонування бізнесу на рівні країни та зміцнення довіри, як зі сторони клієнтів, так і пошукової системи. Однак основний ризик під час такого переїзду — це втрата трафіку, яка може виникнути через неправильне налаштування перенаправлень зі старого домену на новий чи технічні помилки.

Виходячи з цього, ми запланували:

Підготувати технічне завдання на переїзд сайту та супроводити процес для максимального уникнення просідання органічного трафіку. Провести технічний аудит і надати рекомендації щодо покращення технічного стану сайту. Підготувати технічне завдання для копірайтерів з команди партнера на написання оптимізованого контенту для сайту. Сформувати стратегію просування на рік, яка включає:

оптимізацію структури й контенту сторінок категорій;

створення і оптимізацію сторінок фільтрів під частотні пошукові запити;

впровадження автоматичного перелінкування на основі ключових запитів;

зовнішнє просування за допомогою розміщення посилань на тематичних трастових майданчиках.

Дії команди

Підготували технічне завдання на переїзд сайту

У ТЗ врахували всі моменти, щоб не втратити трафік після переїзду. Серед них:

Налаштування автоматичних 301 редиректів зі старого домену на новий. Заміна старого домену на новий в усіх внутрішніх посиланнях на сайті (внутрішня перелінковка, теги Canonical, теги Hreflang, адреси зображень, адреси JS и CSS файлів). Оновлення XML-карти сайту із заміною старого домену на новий в урлах сторінок. Перенесення кодів мікророзмітки зі старих сторінок на нові зі зміною домену. Заміна згадування старого домену на новий домен у контенті сайту (метатеги, тексти). Підключення нового домену до панелі вебмайстра Google Search Console і налаштування зміни доменного імені.

Провели повний технічний аудит сайту

Підготували рекомендації з виправлення помилок і покращенню «здоров’я сайту», а саме:

формування статичних SEO URL з динамічних для мовних версій сайту, оскільки статичні SEO-friendly URL краще індексуються пошуковими роботами, містять ключові слова і можуть впливати на ранжування сторінок в результатах пошуку;

оптимізація внутрішніх посилань для покращення навігації по сайту (хлібні крихти, формування xml та html-карт сайту, сторінки пагінації);

налаштування стандартних 301 редиректів для усунення дублювання сторінок (з http на https протокол, з www на домен, зі сторінок без / в кінці на сторінки з / тощо);

обмеження індексації сторінок, не потрібних із погляду пошуку, таких як сторінки авторизації, сторінки особистого кабінету, сторінки результатів пошуку по сайту. А також обмеження переходу пошукових ботів на такі сторінки для економії краулінгового бюджету пошукових ботів;

формування коректних http-заголовків для налаштування кешування сторінок з метою покращення швидкості завантаження сторінок;

налаштування канонічних URL для всіх сторінок сайту;

оптимізація швидкості завантаження сайту;

впровадження додаткових блоків перелінкування на сайт для покращення навігації по сайту для користувачів, а також оптимізації розподілення ваги між сторінками сайту;

впровадження мікророзмітки типів даних Schema.org.

Виправили критичні технічні помилки на сайті

Це важливо зробити, щоби далі, після переїзду й переіндексації сайту, якість сторінок була вища. А їхні позиції в результатах пошуку збереглися і навіть підвищилися.

Найперше:

Просканували сайт через Netpeak Spider, виявили «биті сторінки» (лінки на сторінки, що не існують) з кодом відповіді сервера 404 та вхідні посилання на ці сторінки. Замінили їх на актуальні або видалили лінки, які неможливо було замінити. Зробили це для того, щоби пошуковий робот міг вільно пересуватися сайтом і сканувати сторінки, а також для економії краулінгового бюджету (кількість сторінок, які пошуковий робот проходить за один раз на сайт). Посилання, які вели на сторінки з 301 редиректом замінили на кінцеві сторінки з кодом відповіді 200 ОК, щоб не витрачати зайвий краулінговий бюджет пошукових ботів. Виправили помилки в Sitemap.xml — видалили сторінки з кодом відповіді 404 та 301, неканонічні сторінки. Перевірили наявність усіх відкритих для сканування й індексації сторінок у карті сайту й додали необхідні За допомогою цього файлу пошуковий робот сканує і індексує сторінки сайту, тому дуже важливо, щоби всі сторінки, які містяться в Sitemap.xml були актуальними.. Закрили від індексації службові сторінки (особистого кабінету, корзини, сторінки сортування, результати пошуку по сайту «Вибране» тощо) для того, щоб ці сторінки не потрапляли в видачу пошукової системи. Такі сторінки не потрібні з погляду пошуку і просування, але можуть витрачати ресурси пошукового боту під час сканування й індексації сайту. Впровадили ручні теги Title і метатеги Description на пріоритетним сторінках категорій, а також шаблонні метатеги на картках товарів. Теги й метатеги є частиною контенту сторінок і їхній брак може негативно вплинути на ранжування в результатах пошуку. Оптимізовані теги та метатеги після переїзду й переіндексації сайту дали нам змогу не тільки зберегти позиції, а й підвищити їх.

Таким чином, перед переїздом ми мали сформовану xml-карту сайту зі сторінками, що мали бути проіндексовані, актуальні внутрішні посилання і мінімальний контент у вигляді тегів і метатегів на всіх сторінках сайту.

Після переїзду і виправлення технічних помилок, пришвидшували індексацію сайта через відправку сторінок на індексацію за допомогою Google Indexing API.

Такий метод дає змогу одразу отримати більшу кількість сторінок у результатах пошуку, не чекаючи, поки пошуковий бот зайде на сайт, просканує та проіндексує потрібні сторінки.

Після переїзду ми отримали:

більшу кількість сторінок в індексі пошукової системи;

збільшення обсягу ключових слів, по яких ранжується сайт;

підвищення видимості сайту і збільшення органічного трафіку.

Інші рекомендації технічного аудиту впровадили одразу після переїзду.

Покращили інтерфейс сайту

Ми запланували і редизайн сайту, в рамках якого змогли врахувати рекомендації з покращення юзабіліті, створення нових блоків перелінкування, впровадження блоків FAQ, покращення карток товарів.

Старий дизайн:

Новий дизайн:

Блоки перелінкування:

Блок FAQ:

У межах річної стратегії просування:

Створили статичні сторінки фільтрів і оптимізували їх під пошукові запити. Щомісячно оптимізовували категорії сайту (метатеги, наповнення контентом) на основі сезонності проєкту та пріоритетності категорій. Розширювали профіль посилань за допомогою розміщення лінків на сайт adam.ua на якісних тематичних майданчиках.

Завдяки цьому вдалося значно розширити структуру сайту, збільшити кількість сторінок у видачі й обсяг ключових запитів, за якими наразі ранжується сайт. Усе це призвело до збільшення видимості й органічного трафіку сайту.

Результати просування

Динаміка органічного трафіку помісячно в Google Analytics 4 (червень 2023 — лютий 2024).

За цей період органічний трафік збільшився на 460%:

Показники Google Search Console — 30 днів перед переїздом сайту:

30 днів після переїзду сайту (Google Search Console):

Після переїзду сайту спостерігалось невелике падіння кліків (на 28,8%) і показів (на 18,9%) у пошуковій видачі, але водночас середня позиція сайту виросла з 18,4 до 17,3.

Порівняння показників жовтня і вересня 2023 (Google Search Console):

У жовтні вдалося стабілізувати показники й покращити їх. Кількість кліків зросла на 51,2%, показів на 51,3%:

За період просування кількість трансакцій виросла на 240%.

Висновки

1. Протягом періоду співпраці з липня 2023 по березень 2024 збільшили органічний трафік на 460% завдяки:

оптимізації пріоритетних сторінок категорій;

написанню і розміщенню якісного контенту на комерційних сторінках;

оптимізації і створенню нових блоків внутрішнього перелінкування;

підсиленню пріоритетних сторінок категорій через розміщення посилань на якісних зовнішніх майданчиках.

2. Переїхали з домену adam.com.ua на adam.ua без падіння трафіку завдяки:

виправленню критичних технічних помилок перед переїздом;

виконанню рекомендацій із переїзду сайту розробниками;

супроводу й контролю переїзду командою Netpeak Ukraine.

Відгуки про співпрацю

Христина Пономаренко, директорка adam.ua

Наші очікування щодо співпраці з Netpeak Ukraine повністю виправдані. Завдяки збільшенню органічного трафіку ми отримали значно більше потенційних клієнтів, що призвело до підвищення продажів і розширення нашої клієнтської бази. Збільшення долі ринку з 0,03% до 0,1% також підтвердило нашу конкурентоспроможність на ринку. Ми обрали Netpeak Ukraine через їхню репутацію, успішні кейси та експертність у сфері SEO і цифрового маркетингу. Відгуки інших клієнтів та наші перші зустрічі з командою запевнили нас у їхній професійності й здатності досягати поставлених цілей. Найбільш запам'яталась реалізація комплексного SEO-аудиту нашого сайту, після якого були внесені значні зміни до структури сайту та контенту. Це дало помітний поштовх до зростання трафіку вже в перші місяці після впровадження рекомендацій. Найскладнішим було подолання технічних проблем на сайті, які впливали на швидкість завантаження сторінок та індексацію. Netpeak Ukraine вдало вирішив ці питання завдяки своєму технічному аудиту, рекомендаціям щодо оптимізації, які успішно впровадила наша команда. Ключовим фактором був комплексний підхід до просування: глибокий аналіз ринку й конкурентів, ретельний SEO-аудит, оптимізація контенту і технічна підтримка сайту. А також якісна і оперативна комунікація. Усі ці елементи разом забезпечили стабільне зростання органічного трафіку та покращення позицій у пошукових системах. Netpeak Ukraine повністю виправдав наші очікування, надавши високоякісні послуги та досягнувши всіх поставлених цілей. Єдине, що хотілося б покращити — це більш якісні методи досягнення результату й стабільність ефекту, щоб забезпечити сталий розвиток бізнесу в довгостроковій перспективі.

Владислав Дишлюк, Project Manager в Netpeak Ukraine

Завдяки злагодженій роботі команди нашого SEO-відділу та команді партнера вдалось оперетивно переїхати з домену adam.com.ua на adam.ua без втрати трафіку й позицій. Особливо хотілося би відзначити технічного директора Христину і команду розробників, які максимально швидко підхоплювали наші технічні завдання та імплементували їх на сайті.

Людмила Тюсова, SEO Internet Marketer в Netpeak Ukraine