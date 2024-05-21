Що означає код помилки 410, та Як він впливає на SEO сайту

Що означає код помилки 410, та Як він впливає на SEO сайту

Помилка 404 Not Found знайома всім SEO-фахівцям і маркетологам, натомість помилка 410 Gone зустрічається набагато рідше. Проте, вона може вплинути на ранжування вашого сайту та якість обслуговування користувачів.

Не всі SEO-фахівці використовують код відповіді 410 для позначення ресурсу, який більше не існує і не буде доступний за запитуваною адресою, натомість віддають перевагу коду 404. Тож, що таке код статусу 410 HTTP, і коли його слід використовувати, щоб мати правильний код відповіді для своїх ресурсів?

Що таке код помилки 410

Код помилки HTTP 410 Gone — це код, який повертає вебсервер, щоб повідомити, що запитуваний ресурс зник або більше не доступний за вказаною адресою.

Більшість сторінок з кодом статусу 410 створені з метою інформування пошукових систем про те, що сторінка була видалена і не буде відновлена. Тоді пошукові системи видаляють її зі свого індексу.

410 Gone та 410 Bad Gateway

Іноді можна зустріти інформацію, пов'язану з 410 Bad Gateway, але вона не має нічого спільного з кодами стану HTTP. Такий опис адресовано веброзробникам, які керують пристроями Chrome. Хоча коди стану HTTP і коди, пов'язані з керуванням пристроями Chrome, схожі, 410 Bad Gateway означає «пристрій не знайдено».

Як код 410 впливає на SEO сайту

При правильному застосуванні код 410 може оптимізувати ваш краулінговий бюджет.

Краулінговий бюджет — це кількість часу і ресурсів, які боти пошукових систем виділяють на сканування вашого сайту та індексацію його сторінок.

Код 410 також може зашкодити вашому сайту, якщо він згенерований помилками сервера або плагіна. Розгляну кілька прикладів:

Якщо ви позначите сторінки, які генерують трафік на ваш сайт, як 410 Gone, ви втратите трафік і позиції. Використання 301 редиректа буде більш корисним для вашого сайту, ніж коду 410. Оскільки запитуваний ресурс недоступний, і відвідувачам сайту доводиться шукати інформацію в інших джерелах, сторінки 410 на вашому сайті збільшують показник відмов. Перетворення ресурсів у 410 відповіді допоможе заощадити бюджет сканування і використати його для покращення контенту.

Сторінки з кодом відповіді HTTP 410 видаляються з індексу миттєво, оскільки боти розуміють: сторінку видалено і не буде відновлено. Якщо ви розміщуєте багато сторінок у форматі 410, ви помітите зменшення кількості проіндексованих сторінок у звіті про індексацію в Search Console. Якщо це не входило в ваші плани, скоріш за все, ви використовуєте неправильний код статусу.

Чому виникає помилка 410 Gone

Зазвичай коди стану HTTP 4xx означають помилки на стороні клієнта. Але іноді вони також можуть траплятися і на стороні сервера. Наприклад, в таких випадках:

Якщо користувач помилився, ввівши неіснуючу URL-адресу. Найчастіше в цьому випадку відображається помилка 404. Однак може виникнути помилка 410, якщо сторінка колись існувала за цією URL-адресою і була налаштована на повернення коду 410 Gone. Через проблеми з хостингом, такі як неправильна конфігурація сервера, перевантаження сервера або проблеми з хостинг-провайдером багато сторінок в кінцевому підсумку покажуть відповідь 410. Якщо ви встановили нові розширення та плагіни або оновили CMS (систему управління контентом), це може спричинити появу коду 410.

410 Gone та 404 Not Found для SEO

Для відвідувачів сайту сторінки з помилками 410 і 404 виглядають однаково, але пошукові системи інтерпретують їх по-різному. Обидва ці коди помилок вказують, що запитувана сторінка недоступна. Проте, помилка 404 сигналізує, що ресурс відсутній або URL-адресу було введено неправильно, тоді як помилка 410 вказує, що ресурс колись існував, але зараз його назавжди видалено.

Код відповіді 404 може бути тимчасовим, і пошукові системи чекають деякий час, перш ніж видалити такі сторінки з індексу. Якщо вам більше не потрібна певна сторінка і перенаправлення з неї, ви можете застосувати код 410, щоб показати пошуковим системам — сторінка зникла назавжди.

Якщо ви все ще не впевнені, який код статусу HTTP використовувати, 404 або 410, ознайомтеся з порадами експерта Google, Метта Каттса (Matt Cutts):

Якщо ви припускаєте, що сторінка зникла на деякий час, використовуйте 404. Якщо сторінка зникла, ви не знаєте, якою іншою сторінкою її замінити, у вас немає куди можна було б її переадресувати і вона ніколи не відновиться, тоді сміливо відправляйте 410.

Коли використовувати код помилки 410

Оскільки помилка 410 впливає на оптимізацію вашого сайту, її слід використовувати, коли це має сенс. Ось конкретні сценарії, коли використання коду статусу 410 є доречним:

коли необхідно назавжди видалити сторінку, і ви впевнені, що вона не знадобиться в майбутньому;

під час реструктуризації сайту, коли деякі сторінки видаляються назавжди;

коли ресурс більше не корисний для сайту;

якщо шкідливе програмне забезпечення розмістило багато URL-адрес, які можуть зашкодити репутації вашого сайту.

Однак, якщо сторінка отримує трафік і має значну кількість зворотних посилань, краще використовувати редирект замість коду відповіді 410.

Як виправити помилку 410

Щоб усунути помилку 410 Gone на вашому сайті, виконайте наступні кроки:

Визначте уражені сторінки. Використовуйте Search Console або деякі інструменти вебсканера, такі як Netpeak Spider, щоб знайти сторінки, які повертають помилку 410.

Визначте причину коду 410. Чи була сторінка переміщена в інше місце або видалена? Або може це пов'язано з помилкою CMS/плагіна? Після того, як ви дізналися про походження сторінок з помилками, саме час виправити їх відповідним чином:

якщо сторінки були переміщені в інше місце, оновіть внутрішні й зовнішні посилання на новий URL;

якщо ресурс був видалений, налаштуйте перенаправлення на відповідну сторінку або залиште його без змін;

якщо причиною помилки є плагіни або розширення, зробіть резервну копію та деінсталюйте ці інструменти.

Регулярно перевіряйте сторінки з помилками 410, щоб бути впевненим, що їх виправлено, а нові не створюються помилково. Для цього можна використовувати Search Console або інструменти вебсканера.

Висновки